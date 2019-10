Orbán: Miskolc maradjon a nyerő oldalon!

Orbán Viktor kiemelte: azért jött el mégis, mert Miskolc fontos város, "becsületbeli ügy", hogy itt legyen. Támogatja Alakszai Zoltánt, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét, "jó szívvel" ajánlja.

2019. október 8. 15:32

Ha a miskolciak fejlesztéseket, beruházásokat akarnak, ha meg akarják valósítani a már kidolgozott terveket, "akkor működjünk együtt", és "Miskolc próbáljon a nyerő oldalon maradni" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a borsodi megyeszékhelyen a helyi televízió Miskolci Napló című műsorában kedden.

Kijelentette: a miniszterelnöknek akkor kell egy kampányban részt vennie, ha országos kérdésekre akarják a figyelmet irányítani. "Itt most nem ez a helyzet", arra akarják ráirányítani az emberek figyelmét: "fontos, hogy alkalmas jelölteket találjanak a városi testületekbe, és alkalmas polgármestert válasszanak" - fogalmazott.



Úgy látja, ő ehhez keveset tud hozzátenni, mert a jelölteket helyben ismerik, "a döntést sokkal inkább a személyes helyismeret alapján érdemes meghozni, nem pedig az én, mondjuk úgy, hogy politikai természetű kommentárjaim alapján". "Nincs igény arra, hogy országjárásban legyek" - tette hozzá.



Orbán Viktor kiemelte: azért jött el mégis, mert Miskolc fontos város, "becsületbeli ügy", hogy itt legyen. Támogatja Alakszai Zoltánt, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét, "jó szívvel" ajánlja. Sokat számít egy olyan jelölt, aki "hazajön" Miskolcra, jobban lehet bízni egy olyan emberben, aki nem kényszerből maradt egy városban, hanem mert ezt választotta - vélekedett.



A miniszterelnök agilisnak nevezte a polgármesterjelöltet, "van benne energia", lehet vele dolgozni.



Mindazonáltal a döntő ok, amiért Miskolcra látogatott, hogy tartozik az előző polgármesternek, Kriza Ákosnak, akivel régóta dolgozik együtt - mondta Orbán Viktor. Az előző polgármester "fantasztikus munkát végzett" a városban, most fognak beérni ennek a gyümölcsei - fűzte hozzá. Hangsúlyozta: azért harcol, hogy "az öröksége ne menjen tönkre", ne engedjük, hogy "ellenzéki főhadiszállást csináljanak ebből a városból, és az előző évek munkája áldozatául essen a pártcsatározásoknak".



A kormányfő arra kérte a miskolciakat, hogy "folytassuk azt a munkát, amit Kriza Ákos polgármester úrral megkezdtünk". Kriza Ákos rendet rakott, belendítette a turizmust, tervek vannak a közlekedés átalakítására, "komoly dolgok történtek" - mutatott rá.



Az elmúlt évek legnagyobb eredményeként értékelte, hogy sikerült olyan beruházásokat vinni a városba, amelyek munkahelyeket hoztak létre. Emellett jelentős eredménynek nevezte, hogy "a közbiztonság mértéke a kétszeresére nőtt", vagyis a bűncselekmények száma a felére csökkent, Miskolc rendezett város lett.



Orbán Viktor kiemelte: "ha olyan polgármester lesz, akivel tudok együttműködni, akkor biztosan meg is csináljuk azokat a beruházásokat, amelyek a várost nemcsak biztonságossá teszik, hanem széppé". A tervek már nagyjából megvannak, Miskolc képe, hangulata a következő években erőteljes javulás előtt áll - mondta.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Miskolc előtt két lehetőség áll: "azt is lehet csinálni, amit az ellenzék javasol, ha az emberek ezt választják, akkor úgy lesz", a Demokratikus Koalíció (DK) politikájának megfelelően harcolni fognak a kormány ellen. Ugyanakkor Orbán Viktor azt ajánlotta, hogy "ne egymás ellen harcoljunk, hanem harcoljunk inkább a városért". Ehhez viszont egy olyan polgármester kell, aki a város érdekében a kormánnyal együttműködik - fűzte hozzá.



Úgy vélte, "egy DK-s ellenzéki polgármester, az szükségszerűen a kormány ellensége lesz". A választást rá akarják fűzni arra a logikára, hogy a helyi ügyek, fejlesztések, a helyben élők érdeke helyett inkább egy nagy politikai csatát vívjanak - mondta. Hangsúlyozta: ha fejleszteni, beruházni akarunk, ha munkahelyeket akarunk, ha meg akarjuk valósítani a már kidolgozott terveket, "akkor működjünk együtt", és "Miskolc próbáljon a nyerő oldalon maradni".



A miniszterelnök kijelentette: elkötelezett Miskolc, az ott élők és a leendő polgármester mellett is, "ha az nem harcolni akar ellenem", hanem a városiak érdekében együtt akar működni. "Minden egyes voks számít, és a miskolci emberek kezében van a városuk jövője" - fogalmazott.

MTI