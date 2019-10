Benkő: a honvédelem nemzeti felelősség és kötelesség

2019. október 8. 20:58

A honvédelem ügye nemzeti felelősség és nemzeti kötelesség - jelentette ki a honvédelmi miniszter kedden Veszprémben a Magyar Honvédség központi logisztikai raktárbázisának alapkőletételén.

Benkő Tibor hangsúlyozta: "olyan központi, logisztikai, kiképzést is biztosító" raktárbázis épül, amely a huszonegyedik század raktározási feltételeit biztosítva ellátja majd a katonai erőket. Hozzátette: a húszezer négyzetméteres központi raktárbázis a legkorszerűbb tárolási és anyagkezelési lehetőségeket biztosítja majd a katonáknak.



A honvédelmi miniszter arról is beszélt: Veszprémnek és a szomszédos Szentkirályszabadjának egyaránt régi katonahagyományai vannak. Szentkirályszabadja mellett katonai reptér működött, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központjának székhelye Veszprémben van, és a térségben található a központi gyakorló- és lőtér is.





Benkő Tibor kiemelte: a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program a katonákra, a haditechnikára és a honvédelmi feladatok kiszolgálását biztosító logisztikára koncentrál. A kutatás, a fejlesztés, az innováció és a hadiipar képességeinek megteremtésére példaként említette a Kiskunfélegyházán felépített, kézifegyverek gyártását végző üzemet, ahol hamarosan megindul a sorozatgyártás.



Juhász Roland, a Miniszterelnöki Kormányiroda vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkára beszédében rámutatott: feladatának magas szintű ellátásához a honvédségnek is szüksége van olyan szolgáltatásokra, amelyeket a gazdasági élet szereplői igénybe vesznek. A korszerű hadsereg korszerű logisztikai támogatást, "biztos hátországot" igényel - mondta.



Hozzátette: a beruházásnál találkozott az állami és a piaci szféra, a honvédelem modernizálása és a gazdaságfejlesztés, a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program és a Modern városok program, a magyar honvédség speciális logisztikai igényei és egy ipari ingatlanok fejlesztésére szakosodott, százszázalékos állami tulajdonban levő gazdasági társaság szaktudása.



Kiemelte: a logisztikai központ garantáltan a Magyar Honvédség igényeinek megfelelő paraméterekkel és minőségben jöhet létre.



Az a koncepció, amelynek alapján a beruházásnak helyet adó veszprémi ipari park is megvalósul, elsősorban Magyarország gazdasági versenyképességének javítását célozza, és hozzájárulhat a nagyszabású haderőfejlesztési program végrehajtásához is, amely az ország biztonságát szolgálja - tette hozzá Juhász Roland.



Sáfár Albert, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnökének támogató helyettese elmondta: a húszezer négyzetméter alapterületű, tíz méter belmagasságú raktár és egy kiszolgáló épület hat hektáros területen épül fel. Emeletes irodaterületet és szociális helyiségeket is kialakítanak.



A raktárcsarnok 23 ezer raklap és tizennyolcezer tonna hadfelszerelési anyag tárolását teszi lehetővé. A kézi kiszolgálású galériás állványrendszeren 3300 polc áll majd rendelkezésre - mondta Sáfár Albert. Hozzátette: a tervek szerint több mint százan látnak el szolgálatot a logisztikai központban.



A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a logisztikai központ beruházásának költségei meghaladják a tízmilliárd forintot.

Képek: honvedelem.hu/Kálmánfi Gábor

MTI