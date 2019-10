Csabi, az intermodiális mostohagyerek

A szocialista Horváth Csaba, Zugló ellenzéki polgármesterjelöltje változtatni szeretne azon a helyzeten, hogy az elmúlt öt évben a XIV. kerület - szerinte - a főváros mostohagyereke volt.

A szocialista politikus keddi, budapesti sajtótájékoztatóján úgy értékelt, hogy Zugló az elmúlt öt évben minden politikai hányattatása ellenére sokat fejlődött, de nagyon sok lehetőséget is elvesztett, a főváros ugyanis "egy forintot" sem költött a kezelésében lévő zuglói úthálózatra.

Hozzátette: a Nagy Lajos király útjánál nem lehet rosszabb állapotban lévő utat találni Budapesten, a szintén fővárosi kezelésű Bosnyák tér pedig mementója annak, hogy a Fővárosi Önkormányzat elhanyagolja Zuglót.

Horváth Csaba elmondta, polgármesterként egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy elintézze azokat az ügyeket, amelyeket az elmúlt években nem sikerült, mert a fideszes főpolgármester úgy gondolta, a zuglói polgárok nem számítanak.

Tervei között említette egy zuglói Millenáris park létrehozását a villamosremiz területén, ahol szerinte lehetne Zuglónak egy saját színháza is. Ígéretet tett arra is, hogy a kerületben lévő Uzsoki kórház sürgősségi osztályát a kerületi polgárok is igénybe vehetik, ezt ugyanis ma egy adminisztratív hiba miatt nem tehetik meg.

A polgármesterjelölt az Örs vezér tér akadálymentesítését és a Mexikói úti végállomás intermodális csomóponttá alakítását is a nem halogatható tervek közé sorolta. Beszélt az útfelújításokról és azt mondta, a légtérzaj ügyében sokkal hatékonyabb tettekre van szükség.

Kitért arra is, hogy a nyugdíjasoknak biztonságot adó szociális hálót tovább kívánják erősíteni.

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője szerint szükség van arra, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál jelentősebb érdekérvényesítő képessége legyen a kerületnek. Ezt várják az új polgármestertől, Horváth Csabától - közölte. (..)

