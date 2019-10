Galló Béla: A tét

Bár a főhatalmat nem érinti, a vasárnapi választásnak nemcsak a helyhatósági szint a tétje, hanem az európai nagypolitika (is).

2019. október 11. 11:58

Átrendeződés zajlik az unióban, új Európai Bizottság van kialakulóban, s nem tudni még, hogy ez tovább erősíti-e a népvándorláspárti főáramot, avagy éppen ellenkezőleg, az új felállás valamiképp korlátok közé is szoríthatja. Ámbár ne kerteljünk: a korábbi olasz kormányképlet sikeres – bár könnyen meglehet, átmeneti – szétzilálása elég egyértelműen azt bizonyítja, hogy Brüsszel népvándorláspárti politikája egyhamar aligha változik meg. Szívós érdekazonosságok állhatnak fenn a régiek és az újak (az új régiek) között.Brüsszelben ebből a szempontból árgus szemekkel figyelhetik a soron következő lengyel parlamenti választásokat, valamint az október 13-ai magyar voksolást.

Ha Varsóban idén ősszel kormányváltás lenne, az gyengítené a népvándorlásra kritikusan tekintő országok erejét, kiváltképp a V4-ekét.

Ebben az összefüggésben érdekes csak igazán, hogy a vasárnapi eredményt hétfőtől hogyan lehet majd értelmezni. Orbán az egyik legrégebben hatalmon lévő európai kormányfő, akinek ráadásul már régóta nem kell célfotó. Márpedig ez erős pozíció a zajló európai politikai huzavonában, mert ha megszólal, a kontinens legstabilabb belpolitikai helyzetű miniszterelnöke szólal meg, ami – tetszik, nem tetszik ez ellenfeleinek – egyértelmű előny. E pozícióját egy önkormányzati választás persze nem változtathatja meg, "csak" arra adhat alkalmat, hogy ellenlábasai netán már egy szorosabb eredményt (például Budapest várva várt, de kérdéses "elestét") is pozícióvesztésnek értékeljék. Salvini megbukott, Orbán lejtőre került és most jön Varsó – nem kell hozzá nagy fantázia, hogy ez esetben a brüsszeliták nap mint nap "az olasz dominót" kommunikálnák, azazhogy Budapestre befutott és Varsóba is befuthat a "római gyors". Tessék figyelni majd a sajtót, meg az internetes portálokat.

S lesz tét a hazai ellenzék számára is, mégpedig nem is kicsi. Ha nem érnek el legalább elfogadható eredményt (rugalmas definíció kérdése persze, hogy mi az elfogadható...), akkor odakintről még annyira se vennék őket komolyan, mint ahogyan eddig. Különösen az MSZP-nek főhet a feje, mert egy rossz szereplést aligha lehetne már a brüsszeli jelenléti ívvel kompenzálnia, hiszen az európai szocialista frakcióban tavasz óta csak egyetlen fecskével rendelkeznek, az pedig, mint tudjuk, nem csinál nyarat.

Sokkal esélyesebb erre a DK négy fecskéje, főleg ha vasárnap Gyurcsányék megint ráfutnak az MSZP-re, amire sanszuk van. Akkor pedig Tóth Bertalanék az eddigi pislákoló üzemmód után, akár be is jelenthetik a lámpaoltást. Gyurcsány elégedetten dőlhet hátra: akárhogy szerepel is az ellenzék egésze, neki mindegy. Ha jól, akkor azt úgymond neki köszönhetik, ha rosszul, akkor mert nem hallgatnak rá még eléggé, azért.

Neki ez a választás mindenképp win-win kimenetelű. Neki még nem ez a vasárnap a tét.

Galló Béla

