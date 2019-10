Semjén: Habsburg Ottó valódi európai értékeket képviselt

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: Habsburg Ottó személye jelentette és jelenti mind a mai napig azt a kereszténydemokráciát, amelyet Adenauer, Schuman és De Gasperi neve fémjelez, ami valóban kereszténydemokrácia, és amit a CSU képviselőjeként megjelenített az Európai Parlamentben is.

2019. október 11. 12:29

A Habsburg Ottó által 1989-ben képviselt értékek valódi európai gondolatok, értékek voltak, amelyeket "mi is tisztelünk" és amelyekhez "tartozónak valljuk magunkat" - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Habsburg Ottó és a rendszerváltás című konferencián, pénteken Budapesten.

Kiemelte: Habsburg Ottó a náci időkben mindig náciellenes volt, vallotta, hogy keresztény alapon szemben kell állni a faji szocializmussal. Kritikusan viszonyult az osztályszocializmushoz is a kommunizmus és szocializmus idején - mondta, hozzáfűzve: keresztény alapon pontosan tudta, hogy mindkettő ember- és Isten-ellenes, végeredményben neopogány.



Hozzátette: az Európai Unió mára "egy olyan alma lett", amely messze elgurult az alapítóatyák almafájától.



Kitért arra, hogy az Európai Unió vonatkozásában Habsburg Ottó "egy program is", ennek lényege: "vissza az alapítóatyákhoz, vissza a kereszténydemokráciához, vissza azokhoz az értékekhez, amelyek valóban felépítették Európát".



Úgy fogalmazott: "a Habsburg-birodalom és a valódi európai értékek esszenciája" valósul meg a visegrádi négyek (V4) együttműködésével. A Habsburg-birodalom népeinek ugyanis van egy olyan sajátos közép-európai mentalitásbeli, gondolkodásbeli és életérzésbeli közösségük, ami senki másnak nincs - fűzte hozzá.



A magyar kormány mind a V4-ek, mind az Európai Unió igazi értékei tekintetében, mind az uralkodóház történetének értékelésekor vezércsillagként tekint Habsburg Ottó személyére - mondta Semjén Zsolt.



A miniszterelnök-helyettes értékelése szerint a Habsburg-ház nem pusztán a történelem része, hanem része a magyar jelennek és a jövőnek egyaránt. "Ezeket az értékeket, hagyományokat megbecsüljük, tiszteljük, felismerjük és elismerjük" - tette hozzá.



Semjén Zsolt kiemelte: Habsburg Ottót a nép is szívébe zárta, számos anekdotát őriznek róla, és nincs még egy ember, aki annyi település díszpolgára lenne, mint ő.

Habsburg Ottó - origo.hu



A legszerethetőbb személyisége volt trónörökösként a Habsburg-dinasztiának, és hasonlóképpen EP-képviselőként megjelenítője volt az európai értékeknek, amelyeket az ő idejében az Európai Unió valóban vallott - közölte a politikus.



A Habsburg Ottó és a rendszerváltás című konferencia a Habsburg Ottó Alapítvány első nyilvános budapesti rendezvénye, amely a Magyar Tudományos Akadémia épületében kezdődött csütörtök este és pénteken egész nap előadásokkal folytatódik.



Habsburg Ottó (1912-2011) politikus, közíró, a Páneurópai Piknik egyik kezdeményezője, az utolsó Habsburg-trónörökös volt. 1979 és 1999 között a CSU mandátumával tagja volt az Európai Parlamentnek.



MTI