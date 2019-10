Pénzügyminiszter a Kereszténydemokrata Esten

2019. október 11. 14:26

„A magyar emberek érdekeinek a képviselete” – ez az elv jelentette a legfontosabb fordulatot 2010-ben, amikor a nemzeti kormány átvette az ország irányítását a baloldaltól – emelte ki a Fidesz-KDNP szövetség politikájának lényegét Varga Mihály pénzügyminiszter a Kereszténydemokrata Estek októberi találkozóján.

A Városliget Caféban összegyűlt mintegy száz kereszténydemokrata polgárt a Pengetős Trió részesítette zenei élményben: a művészek csángó dallamokkal teremtettek jó hangulatot. A vendégeket a házigazda, Harrach Péter parlamenti frakcióvezető köszöntötte, aki megjegyezte, abban biztos, hogy aki csak a pénzvilágtól várja a boldogulását, az nem jól teszi.



A pódiumbeszélgetésen Varga Mihály pénzügyminiszter a gazdaság helyzetéről optimizmusra okot adó gondolatokat osztott meg a közönséggel. 2010-ben, amikor a mélyrepülésben lévő gazdaságot átvették, nem hitte, hogy kilenc év múlva elmondhatja: az év első felében az Európai Unión belül a magyar gazdaság produkálta a legnagyobb növekedést.



Noha egy publicista nemrég azt írta, hogy gazdasági bajok miatt még nem bukott meg kormány, és a gazdaság jelentősége egy-egy választás kimenetelét illetően csekély, Varga Mihály mégis fontosnak tartja, hogy a társadalom ismerje meg az ipar, az agrárium eredményeit. Ironikusan megjegyezte: a Fidesz-KDNP-kormányzás most azt teljesítette, amit 20 éve a baloldal ígért: „több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak.” A kormány 1300 milliárd forint adósságot vállalt át 2010 után önkormányzatoktól, így számos városvezetőségnek nem kellett több száz milliós kamatteher alatt nyögnie: tiszta lappal indíthatták fejlesztéseiket. Ezeket a fejlesztéseket nem a kormány diktálta: maguk az önkormányzatok dönthették el, mire költik a forrásokat.



Mint Varga Mihály elmondta: az ország sikereinek egyik feltétele a közbizalom. Hatalmas kihívás volt az államadósság csökkentésének kötelező leckéje. Hazánkban toronymagasan a legnagyobb volt az államadósság, részben a pártállami örökség, részben a korábbi bal-liberális kormányok ártó tevékenysége miatt. Az átvett 83 százaléknyi GDP-arányos adósságrátát sikerült 66 százalékra lehúzni – ez még mindig fölöttébb magas a térségben. Mindamellett Marshall-segély nélkül is versenyképessé emelkedett a gazdaság. A magyar kormány megvédte a társadalmat a monetáris fenyegetésektől, és 7 százalékos reálkereset-növekedést ért el, egyfajta „rejtett erősödést” is produkált a gazdaságban, leszorította a munkanélküliséget, sőt jelenleg 85 ezer üres álláshely van gazdaságunkban. Mindezek mellett a megtakarítások is emelkedtek: a baloldali kormány bukásakor 780 milliárd forinton állt ez a mutató, ma 8000 milliárd forint értékű állampapírt birtokolnak a magyar családok.



A miniszter kifejezte bizakodását a tekintetben, hogy a világgazdaság lassulása ellenére a magyar gazdaság tartani tudja a lendületes növekedést. Ehhez jó lehetőséget adhat, hogy a Visegrádi Négyek még távolról sem használták ki a gazdasági együttműködés lehetőségeit.



Magyarországban nem csalódnak a befektetők: nagyrészt újabb beruházási tervekkel jelentkeznek. A Nemzeti Befektetési Ügynökség, a Külgazdasági és Külügyminisztérium struktúrájában működő HIPA – Hungarian Investment Promotion Agency – jelezte, hogy a nyugati, keleti cégek nagyra becsülik a Magyarországon jellemző alacsony társasági adót, és a politikai stabilitást.

