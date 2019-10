Orbán Viktor és Emmanuel Macron találkozója Párizsban

Magyarország és Franciaország egyaránt sikeres és gazdaságilag erős Európát szeretne - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnök munkaebéden látja vendégül.

2019. október 11. 15:55

Emmanuel Macron francia államfő (j) elbúcsúzik Orbán Viktor miniszterelnöktől a találkozójuk után az Elysée-palotánál, Párizsban 2019. október 11-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Európában különböző országok és régiók vannak, az unió keleti fele különbözik a nyugatitól, de egységre és együttműködésre van szükség - mondta Orbán Viktor a látogatás elején az Élysée-palota kertjében, a francia államfő társaságában tett sajtónyilatkozatában.

Hangsúlyozta, a biztonság, a határvédelem és a közös európai haderőről vallott nézetek kérdésében a közép-európai és a francia álláspont közel van egymáshoz.



Emellett - mondta - megpróbálja megértetni Emmanuel Macronnal, hogy a migráció kérdésében a magyar álláspont miért olyan más, mint a francia.



Magyarországnak mások a civilizációs tradíciói, ezért az európai biztonsághoz másfajta módon tud a szolidaritás eszközével hozzájárulni, mint Franciaország - fejtette ki a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő sajtónyilatkozatot tesznek Párizsban, az Elysée-palota kertjében 2019. október 11-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Arról is beszélt - kitérve az unió bővítésének ügyére -, hogy Európa biztonságát akkor lehet növelni, ha az unió kapuját "lejjebb tolják" déli irányba, és megtalálják a bővítésnek azt a formáját, amellyel erősíteni tudják egész Európa biztonságát.



Ezért amellett érvel a párizsi megbeszélésen, hogy találják meg a megfelelő ütemet és módszereket a bővítés ügyében.



A kormányfő a klímapolitikáról is szólt, úgy fogalmazva: "Magyarország egy klímabajnok", a karbonkibocsátásban a legjobban teljesítő európai országok első harmadában van, és készen áll az erőfeszítések folytatására. Hangsúlyozta ugyanakkor a versenyképesség és a klímaharc közötti egyensúly és összhang fontosságát is.



A magyar-francia kapcsolatokról Orbán Viktor azt közölte: Franciaország a negyedik legnagyobb befektető Magyarországon, kiválóak a gazdasági kapcsolatok, 670 francia cég dolgozik Magyarországon, 40 ezer embernek adva munkát. Reményét fejezte ki, hogy a francia befektetők folytatni fogják tevékenységüket Magyarországon.



A miniszterelnök nyilatkozatában úgy fogalmazott, Magyarországon nagy tisztelet övezi a francia elnököt, mert egy olyan vezető, aki visszahozta a víziókról szóló viták intellektuális erejét az európai politikába, és "ezt nagyra értékeljük". "Az a reményünk, hogy ismét lehet képzelőereje Európának" - hangoztatta.

Macron: minden vitás európai kérdésben lehetséges megoldás Orbán Viktorral

A migrációs politikában, a klímavédelmi kérdésekben vagy az európai költségvetést illetően ismertek a nézeteltéréseink, de meggyőződésem, hogy ezekben a témákban is tudunk megállapodást találni az elkövetkező hónapokban, az új Európai Bizottság égisze alatt - mondta Emmanuel Macron francia elnök pénteken Párizsban, mielőtt munkaebéden látta vendégül Orbán Viktor miniszterelnököt.

"Elengedhetetlen, hogy erős Európai Bizottság álljon fel, amely képes ambiciózus terveket bemutatni" - hangsúlyozta a francia köztársasági elnök az Elysée-palota udvarán a megbeszélés előtt a magyar miniszterelnök oldalán tett rövid nyilatkozatában.



"Én ezen fogok szüntelenül dolgozni Orbán miniszterelnökkel és a visegrádi négyekkel. A korábbi megbeszéléseinken számos alkalommal bebizonyosodott, hogy képesek vagyunk hasznos megoldásokat találni" - tette hozzá Emmanuel Macron a novemberben hivatalba lépő, új összetételű Európai Bizottságot érintő egyeztetésekre utalva.



A francia elnök jelezte: "őszinte és hasznos" megbeszélésre számít a magyar miniszterelnökkel, miután a jelenlegi európai helyzet ezt követeli meg.



"Nagyon fontos és érzékeny időt élünk Európában: új Európai Bizottság és új Európai Parlament áll fel, és mindkettő politikai válságon megy át, amelyet nem hagyhatunk elmélyülni és továbbfejlődni" - fogalmazott Emmanuel Macron, arra utalva, hogy az Európai Parlament illetékes szakbizottságai csütörtök délután elutasították Sylvie Goulard francia uniósbiztos-jelölt kinevezését, ezért Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnök új személy megnevezését kérte Párizstól.



Emmanuel Macron az egységes európai fellépést a külső kihívások miatt is fontosnak nevezte, megemlítve a Brexitet, a migrációs politikát, az európai költségvetést, a klímavédelmet, valamint az Egyesült Államokhoz, a Kínához, az Oroszországhoz és a Törökországhoz fűződő viszonyt.



"Ezekben a témákban nem értünk mindenben egyet, és feltehetően az ebédünk után se fogunk" - mondta a francia elnök. Hozzátette, hogy megválasztása, "2017 május óta én nagyon egyszerű és egyértelmű irányt követ Európában: először ambiciózus javaslatokat tesz és úgy tekinti, hogy azokról lemondani soha nem jó út a megoldás megtalálásához".



Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban rendszeresen egyeztetett Orbán Viktorral és a visegrádi négyekkel és "mindig megmondta az igazságot, akkor is, ha nem értettek egyet".



Emmanuel Macron jelezte: nem hisz a Nyugat-Európa és Kelet-Európa közötti megosztottságban.



"Egyetlen Európa van, a tagállamoknak ugyanolyan jogaik és ugyanolyan kötelezettségei vannak" - mondta a francia államfő. "A 27-ek Európájában nem tudunk mindannyian ugyanabban a ritmusban haladni ugyanazokban a témákban" - tette hozzá, példaként említve a schengeni övezetet és az eurózónát. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden terület nyitva áll minden tagállam előtt, és "meg kell tartani a dinamikát azok előtt, akik csatlakozni kívánnak".

"Senkinek nem lehet monopóliuma az európai ambíciókat illetően, de senki sem akadályozhatja az európai ambíciókat" - vélte Emmanuel Macron, megemlítve a közös piac védelmét a Brexit esetén, valamint "a jogállamiság és az egyedi szabadságjogok" értékét.



"A 27-ek Európájában mindig tárgyalnunk kell, a párbeszéd soha nem szakadhat meg, a nézeteltérések csökkentésén vagy túllépésén kell dolgoznunk" - mondta a francia elnök, aki szerint "Európának még több szuverenitásra, még több ambícióra és még nagyobb egységre van szüksége".



Emmanuel Macron úgy fogalmazott, hogy aki azt gondolja Európában, hogy "a belső megosztottság erősebbé tehet minket, téved, és gyengít mindannyiunkat". Hozzátette, biztos abban, hogy ezzel Orbán Viktor is egyetért, ezt bizonyítja az európai védelmi politikáról szóló állásfoglalása, és az tény, hogy Magyarország előnyben részesíti az európai védelmi ipart.



MTI