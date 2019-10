Kampány végi helyzetkép

Egy városi vezetői posztért igen erőltetett a kormányt kritizáló szavakkal kampányolni.

2019. október 12. 12:59

Többször értetlenkedtem már, látva, hogy az ellenzék mennyire önsorsrontó kampányt folytat. Ezen a választáson két baj érheti őket: az egyik, hogy nem nyernek. Akkor hiába volt a nagy összefogás. Az ilyen, kínban született egységnek az országgyűlési választásokon lehet értelme, 2018-ban ez nem sikerült nekik, és ha most sem lesz eredményes, 2022-ben nehezen fognak a pártok belemenni, mert arculatot, lehetőségeket veszítenek, de semmit nem nyernek.

A másik baj, ami az ellenzékkel történhet, hogy egy településen elnyeri a választók bizalmát. Ez azért baj, mert pillanatok alatt ki fog derülni, hogy a sok párt mind mást akar. Már legyőzték a Fidesz-KDNP jelöltjeit, megszűnt az összefogás értelme. Marakodó, belsőleg megosztott önkormányzat jön létre, amelyben értelmes döntések csak akkor születnek majd, ha a közgyűlésben a kormányoldal képviselői lesznek többségben, és ha a polgármester akar és képes velük megegyezni.

Óriási lehetőséget hagyott ki az MSZP Mohácson. Ha a porondon egyedül maradt jelöltje visszalép, a szocialistákat, mint a demokrácia és a lovagiasság hőseit ünnepelhetnénk, s ez egészen biztos, hogy ez országszerte szavazatokat hozott volna. De nem, ők kötik az ebet a karóhoz. Biztos tehát, hacsak az utolsó pillanatban nem változtatnak, hogy szocialista polgármestere lesz egy távolról sem baloldali érzelmű városnak. Mi meg kicsit keserűen idézhetjük a mondást: Több is veszett Mohácsnál.

Azt sem először mondom, hogy a pártvezetők megegyezhetnek egymással, kis számoló gépeiken összeadogathatják népszerűségi mutatóikat, de egyet nem tudnak elérni, hogy a szavazók kövessék az utasításaikat. A győri négy jobbikos lemondása, amit nem tartok egyébként etikusnak, jól jelzi, hogy az árulásnak is tekinthető szövetségkötést nem nyeli le a pártja eredeti üzeneteit komolyan vevő ember.

Az ellenzéki egység álmának a mozgató rugója a kormány legyőzésének vágya. Az önkormányzati választás erre ugyan teljességgel alkalmatlan, tehát október 14-én még győzelmük esetén is csalódásra ébrednek a szavazóik: továbbra is Orbán Viktor a miniszterelnök. De más hiba is van. Egy városi vezetői posztért igen erőltetett a kormányt kritizáló szavakkal kampányolni. Ám ezt tették és teszik, mire a Fidesz-KDNP felvette a kesztyűt és a kormányzás tényleges eredményeivel válaszol. Ezek valós tények, amelyekkel szemben semmit sem tudnak az ellenzéki oldalon felmutatni.

Olyan mezőre vitték tehát az összecsapást, ahol a tűzerejük töredéke a kormányoldalénak. Háborúban egy ekkora hibáért főbe is lőhetik a parancsnokot. Most szerencsére más időket élünk, s ha az önérdekünket nézem, csak azért fohászkodunk, hogy ez a stáb maradjon a helyén időtlen időkig. Azt a jó szokásukat is megőrizhetik, hogy alkalmas kormányoldali jelöttel szemben alkalmatlant állítanak. Ezért érdemi, tartalmi kérdésekre vonatkozó verseny nem is alakulhat ki. Pedig a demokrácia működéséhez a verseny hozzá tartozik. Ezért tehát azzal zárom soraimat: Magyarország jobb ellenzéket érdemel.

Surján László

A KDNP tiszteletbeli elnöke

