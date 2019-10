Tarlós: Budapest öt éve a tét, nem pedig egy tétova ember vágyálmai

A vasárnapi főpolgármester-választás tétje, hogy a főváros határozott kezekben marad-e, vagy eluralkodik benne a tétova káosz - jelentette ki Tarlós István, a harmadik ciklusára készülő főpolgármester, a Fidesz-KDNP jelöltje szombaton kampányzáró sajtótájékoztatóján Budapesten.

Tarlós István újbóli megválasztása esetén Budapestnek "békét, nyugalmat" ígér, és - mint mondta - nem háborúskodást, mint Karácsony Gergely zuglói polgármester, ellenzéki főpolgármester-jelölt, aki teljesíthetetlen ígéreteket tett a kampányban.

"Én nyugalmat és eredményeket szeretnék biztosítani a városnak" - fogalmazott, rámutatva arra, ehhez úgy kell küzdeni, hogy nem szabad eleve kizárni a konszenzus esélyét a kormánnyal.

Tarlós István kiemelte: a kormánnyal szemben nem csak lehet, hanem kell is állást foglalni, amit számos alkalommal meg is tett, amikor szükséges volt, de az együttműködés reális esélyét is meg kell őrizni, mert "a világon nincs olyan kormány, amelyik hiába nyitott rá, együtt tudna működni egy zsigerből ellenséges, örökösen fenyegetőző, gyűlölködő városvezetéssel".

"Budapest öt éve a tét, nem pedig egy tétova ember vágyálmai" - jelentette ki Tarlós István.

Tarlós István kitért arra is, hogy semmi értelme a kormánnyal szemben bármilyen értelemben nem együttműködő, ellenségként viselkedő, és ezt előre bejelentő városvezetőnek lenni, mert az a város érdekében gyakorlatilag semmi eredményt nem hozhat.

Tarlós István a kampányról szólva úgy fogalmazott: "ez egy szennyes kampány volt. A Borkai-ügyről szólva azt mondta: abban elsőként szólalt meg, és ma is az a határozott álláspontja, hogy ami Borkai Zsolt győri polgármester tett, az "védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan". Borkai Zsoltnak le kellett volna mondania - jelentette ki.

Tarlós István a Karácsony Gergely által a kampányban tett kijelentéseket sorra véve, és azokra reagálva elmondta: kilenc éve nem volt korrupciós botrány a Városházán, az általa 2006-ig irányított Óbudát - mint ezt a jelenlegi kerületi polgármester cáfolta - adósság nélkül adta át, az elmúlt öt év minden fővárosi önkormányzati szerződése nyilvánosan hozzáférhető a főváros honlapján, az ország kórházainak 2012-es államosításáról szóló megállapodást egyedüliként nem írta alá, valamint évente 1000-1500 fa lecserélésével lehet reálisan számolni.

A Főkert vezetőjének tájékoztatása szerint az évi tizenötezer fa ültetéséről szóló ellenzéki ígéret négymilliárd forintos forrást igényelne. Továbbá Karácsony Gergely ígéretének teljesítéséhez 150 fős létszámbővítésre is szükség lenne.

Karácsony Gergely által az időseknek fűtési támogatásként ígért húszezer forint és az általa elképzelt diákok ingyenes közlekedése összességében 17-21 milliárd forint működési többletköltséget jelentene - közölte.

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt azon ígéretére reagálva, hogy amíg nincs minden kerületben CT, addig nem épül új stadion, Tarlós István azt kérdezte: "miért kell szembeállítani a sportot és az egészségügyet, amelyek ráadásul össze is függnek?" Erre semmi szükség nincs, ez nem csak uszítás, hanem dilettantizmus is - tette hozzá.

A patkányügyben ellenzéki kezdeményezésre szombat estére összehívott rendkívüli Fővárosi Közgyűlésről szólva elmondta, azon nem vesz részt, mert a Karácsony Gergely által benyújtott előterjesztésben foglalt állítások valótlanok, az arra alapozott határozati javaslatok értelmezhetetlenek, "maga a javaslat, pedig jogszerűtlen".

Tarlós István főpolgármester, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje kampányzáró sajtótájékoztatót tart a Városházán 2019. október 12-én. MTI/Soós Lajos

Tarlós István arra az ellenzéki állításra, hogy ő a Fidesz bábja, újságcikkekből idézett olyanokat, hogy "Tarlós nem ért egyet Orbánnal a budapesti közlekedés ügyében"; "Láthatóan attól sem ijed meg, ha konfliktusba kell kerülnie a jobboldal befolyásos háttérembereivel"; "Tarlós keményen odaszólt Orbán Viktornak".

"Ez a báb tiltotta be a Red Bull-t, ez a báb akadályozta meg az úttörő stadion átépítését, a Margitszigeten a kilenc emeletes teniszstadion felépítését, és ez a báb érte el a 15 pontos megállapodásban foglaltakat a miniszterelnökkel" - fogalmazott.

A zuglói parkolási szerződések ügyében szólva Tarlós István elmondta: azokat mindenféle jogorvoslati lehetőséget figyelmen kívül hagyva, "egy szó nélkül, lehajtott fejjel aláírta" Karácsony Gergely, akinek szerinte kötelessége lett volna feljelentés tennie.

Zuglóban folytatólagosan eldugják a folyószámla részleteit, titkosították a kifizetetlen számlákat, öt hónapja nem adja ki Karácsony Gergely a képviselőknek sem.

Zugló ellen 2019 márciusában fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeztek a bíróságon. Ha két nappal ezelőtt a főváros nem küld 3,8 milliárd forintot Zuglónak, akkor "a kerület most is mínuszban lenne".

Az ellenzéki összefogásról szólva arról beszélt, hogy annak az uszításon kívül nincs közös nevezője, az abban résztvevő pártoknak más-más a programja is.

Tarlós István elmondta, ő a munkájával és előkészített ígéretekkel kampányol, és elmondta: 170 megvalósított számoltak már be, ezek között szerepel a 4-es metró befejezése, a 3-as metró szerelvényeinek és a folyamatban lévő infrastruktúrájának a felújítása, a BKV-járművek nagyarányú cseréje, 400 kilométer csatorna, 35 kilométer kerékpárút építése, a Széll Kálmán tér és hét fürdő, közel 50 köztér felújítása, valamint a budai fonódó villamos megvalósítása. Továbbá megemlítette még az 1-es és a 3-as villamosvonal meghosszabbítását, az árvízvédelem és faültetéseket.

Az előkészített projektek között sorolta a Lánchíd és környékének felújítását, a 3-as metró utólagos klimatizálását, a Blaha Lujza és a Széna tér felújítását, a kerékpáros fejlesztéseket, az elektronikus jegyrendszer projektjének befejezését, a ferihegyi gyorsforgalmi út újjáépítését, valamint a Városháza épületének felújítását.

