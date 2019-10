(m)Esterházy Orbán rettegéséről

2019. október 13. 00:42

(...) Tudom, hogy vannak olyan félelmek, amelyek szerint, ha a települést nem a Fidesz vezeti, akkor majd nem lesz pénz. A mai magyar viszonyokat ismerve ez a félelem nem is tűnik alaptalannak. De nem ezt akarjuk végre meghaladni? Nem az olyan egészen elképesztő, minden alkotmányos és morális elvet megsértő személyes alkukra szeretnénk nemet mondani, mint amilyen Orbán és budapesti helytartója, Tarlós István között köttetett?

Nézzünk csak Szegedre. Botka László polgármestersége alatt a város hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ha Botkának sikerült, miért ne sikerülne a fejlődést elindítania Budapesten Karácsony Gergelynek? Miért ne sikerülne Szombathelyen, Miskolcon és szerte az országban? Nem is beszélve arról a formálódó elképzelésről, mely szerint az Európai Uniótól kapott támogatások egy részére a jövőben az önkormányzatok közvetlenül is pályázhatnak, kikerülve a kormány „elosztási” rendszerét.

Az ellenzéki jelöltek felkészültek és bizonyítani akarnak. Mindenki tisztában van azzal, hogy az ellenzéki együttműködés nem a választásokig tart, hanem azzal kezdődik. Valamennyi polgármester- és képviselőjelölt kész bizonyítani, hogy lehet jobban csinálni, akár ellenszélben is. Megmutatni, hogy az önkormányzatokat lehet átláthatóan működtetni, hogy a közpénzeket lehet a lakossággal együttműködve, a lakosság érdekében felhasználni. Hogy a Fidesz által tudatosan rombolt közszolgáltatások minőségét lehet javítani, ha országosan nem is, de helyi szinten mindenképpen. És helyre lehet állítani a valódi közéletet is, ahol a polgárok elmondhatják véleményüket, beleszólhatnak a testületek döntéseibe.

Nem véletlen, hiszen a Fidesz mindent megtesz, hogy kerülje a találkozást az emberekkel, és nem vállal nyílt vitát ellenfeleivel. Kampányuk nem szól másról, mint fenyegetésről, zsarolásról, a lejáratási kísérletekről, álellenzéki jelöltek állításáról, hazudozásról, üres ordibálásról, a valódi politikai párbeszéd ellehetetlenítéséről. Ha mondanivalójuk nincs is, a választás tétjét nagyon is érzik. Az orbáni logika szerint a Fidesz jelöltjeire helyben leadott szavazatok felhatalmazást adhatnak ahhoz, hogy még jobban megerősíthesse autokratikus rendszerét.

De Orbán saját tapasztalati alapján azt is pontosan tudja, hogy milyen erőt jelentenének egyeduralmával szemben az ellenzék vezette szabad városok és falvak. Ha valamitől, ettől biztosan tart.

Mesterházy Attila: Orbán hatalma a tét

