Békét, nyugalmat!

Régebben főleg a baloldali megmondóemberek egyfajta ellensúlynak tekintették az önkormányzatokat a kormánnyal szemben, persze csak akkor, ha nem ők voltak kormányon. De ez az ellensúlyozás szamárság: tartalmatlan kifejezés, épp a feladatok eltérő volta miatt.

2019. október 13. 01:51

Még néhány óra, s megnyílnak a szavazófülkék. A szikrázó napsütésben eszembe jut, hogy hajdani választókörzetemben, az azóta már nem létező Nógrád megyei 3-as számúban, miként gondolkodtak az emberek a kormány és az önkormányzat kapcsolatáról. Szécsény városában az Antall-kormány alatt kereszténydemokrata polgármestert választottak, aki derék ember volt, s a Horn-kormány alatt is újraválasztották. Ám abban a négy évben a város eladósodott, szinte reménytelen helyzetbe került. Ezért a város számottevő baloldali személyiségei úgy gondolták: kormánypárti polgármester kell, akkor kerülhetünk ki a bajból. A Fidesz jelöltje ennek megfelelően simán nyert. 2002 után, tehát Medgyessy alatt, szocialista lett a polgármester.

Nem volt, nem is kellett a mindenkori kormányoldalról olyan fenyegetés, hogy ha nem kormánypárti lesz az önkormányzat, megnézheti magát. Most a Fidesz-KDNP ellenfelei ezzel vádolják a miniszterelnököt. Teszik ezt annak ellenére, hogy jól tudják: az Orbán-kormány például a megyei jogú városok fejlesztési programjából vagy az adósságrendezésből nem zárta ki az ellenzéki vezetésű városokat. Öngól is lett volna, hiszen ezzel nem az ellenzéki városvezetést, hanem azokat a polgárokat büntette volna, akiknek a következő választáson a szavazataira számít.

Most, hogy már majdnem mögöttünk van ez a nehéz és szennyes kampány, amit politikai versenyfutás helyett rendezett az ellenzék, lehetetlen nem szembesülnünk az ő programjuk alapvető tévedésével. Azzal lelkesítik híveiket, hogy az önkormányzati posztok elnyerésével megdönthetik az „Orbán-rendszert”.

Értelmetlen gondolat. Egyrészt azt bizonyítják, amit mi is vallunk, hogy Magyarországon demokrácia van, azaz a választásokon a kormányoldal jelöltjei legyőzhetők. Hogy ez ritkán sikerül, az nem a „rendszer” hibája, hanem az ő felkészületlenségük és gyengeségük következménye. Fájdalmas lehet ezzel szembesülni, ezt megértem. Azt azonban nem tudom felfogni, hogy nekem, mint választónak miért lenne jó, ha az önkormányzatok együttműködés helyett frontot nyitnak a kormány ellen. A magam részéről - de azt hiszem az ország választópolgárainak elsöprő többsége is így van ezzel - békében és nyugalomban szeretnék élni.

Ezért inkább a kormányoldal jelöltjeire szavaznék, mint a viszályt szítókra, ha éppen az ellenzéki jelölt látszana is alkalmasabbnak. Az már csak hab a tortán, hogy ez a fehér hollónál is ritkább jelenség. Ezért, ha azzal zárom ezt az írást, hogy szavazzunk a Fidesz-KDNP jelöltjeire, vagy azzal, hogy szavazzunk az alkalmasabb jelöltekre, ugyanazt állítom más szavakkal.

Surján László dr.

a KDNP tiszteletbeli elnöke

gondola