Újra kell tanulnunk a demokráciát

A „létező demokrácia” részének kell tekintenünk az idegen titkosszolgálatok videókészítését és az időzített nyilvánosságra hozást. A külföldi tőzsdespekulánsok kampányfinanszírozó tevékenységét. A külföldi propagandaközpontok itthoni buzgólkodását.

2019. október 14. 15:08

Az 1990-es őszi önkormányzati választásokon sokkal jobb erők indultak, mint most, 29 évvel később – állítják egyes elemzők. Eszerint a demokrácia önmaga szellemi színvonalát süllyesztette.



Mégis ez a legkevésbé rossz rendszer – Churchill szerint.



Ahelyett, hogy egyre jobb – szellemileg nívósabb, felelősebben gondolkodó, erkölcsösebb – pártok alakultak volna ki, a közélet baloldalát elöntötte a gagyi. Magamutogató celebek indultak a politikai hatalomért.



És néhol győztek is.



Már korábban megállapították elemzők, hogy a demokrácia nivellál, a középszerűségnek kedvez. Most sajnos ennél csúnyább kép rajzolódott elénk. Mélyen a középszerűség alatti garnitúrák férkőztek hozzá a közpénzekhez.



Nemzetbiztonság kockázat? – talán nem túlzás az aggodalom.



Egy olasz demokráciakutató állapította meg korábban, hogy a demokrácia nem más, mint szabályok összessége: olyan szabályoké, amelyek szavatolják, hogy a számszerű többség emelkedjen a hatalom csúcsára.



A demokráciakutató nem volt vidám, amikor ezt mondta.



Két- és fél évtizedes kutatómunkával azt állapította meg, hogy a demokráciának nincs tartalma. Egyfajta egyszerű matematikai feladványról van szó, és ezáltal mindenféle filozófia nélküli csoport kaparinthatja meg a kormányrudat.



Hazánkban önkormányzati csúcsokat foglaltak el alkalmatlan emberek.



„Mindenre alkalmatlan, de mögé tették a médiát, megfogalmaztak neki egy programot, és a szájába rágták, hogy miket mondjon” – taglalta az állapotokat egy jogász egyetemi oktató.



Sátáni agytröszt szerezte meg pozíciókat – és közpénzeket.



Igaz, ezzel nem a demokrácia bukott meg, a győzelmek ugyanis nem demokratikus háttérrel születtek. Maga a választás rendje teljesen demokratikus volt, valóban ezeket a voksokat adták le a szavazók.



Egyes jelöltek mögött azonban külföldi tőzsdespekulánsok ügyködtek.



Ha egy ország politikai rendszerbe idegen titkosszolgálatok lépnek be, külföldi pénzforrások támogatják az egyes – a külföldi érdekeket kiszolgáló – „politikusokat”, még a választási kampány propagandafogásait is külföldről importálják – akkor az nem demokrácia.



A nemzeti önvédelem megköveteli a fölbéreltek semlegesítését.



Erre sok év alatt lehet fölkészülni, szellemileg is, és pénzügyileg is. Mindenképp fontos a fenyegetés néven nevezése: a külföldi tőzsdespekulánsok ügyködése, az idegen titkosszolgálatok belépése, a külföldi propagandaháttér mindennapi zsongása – ezeket vissza kell verni.



„Feljött a dugó a moslékban” – fogalmazott egy humorista még 2002-ben.



Holott abban az időben is színvonalasabb kínálatból választhattak a balliberális ízlésvilágú lakosok. Kirívó ritkaság volt az ellenfeleinek ciántablettát ajánló celeb. A hátrányos toloncegyezményt megkötő, de ezzel is önmagát ünnepeltető belügyminiszter.



A búzát „emberi fogyasztásra alkalmatlannak” minősítő pártelnök.



Valószínű, hogy újra kell tanulnunk a demokráciát. Minthogy elhárítani nem tudjuk, a „létező demokrácia” részének kell tekintenünk az idegen titkosszolgálatok videókészítését és az időzített nyilvánosságra hozást. A külföldi tőzsdespekulánsok kampányfinanszírozó tevékenységét. A külföldi propagandaközpontok itthoni buzgólkodását.



Ezek ellen kell föllépnünk saját intelligenciával, saját pénzzel.



És a saját propagandával, amelynek tartalma: az igazság.



Kovács G. Tibor



gondola