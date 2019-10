A túlélés első szabálya

Megszakad az az építkezés, ami Tarlós István nevéhez köthető. Karácsony győzelmi nyilatkozatainak voltak ugyan ígéretes részei, de jócskán ismételgette a tartalom nélküli, de érzelmeket felkorbácsoló szlogenjeit, például, hogy ezentúl zöld és szabad lesz a főváros.

2019. október 14. 22:55

Az önkormányzati választások után sokan vigasztaló, vagy épp önkritikus reakciót várnak. A 19 megyében kapott és a korábbinál nagyobb, 50 százalék feletti támogatás örvendetes, de a zászlóshajó azért a főpolgármesteri poszt. Ennek elvesztése csökkenti a győzelmi lelkesedést. Számomra a legfájóbb pont Hódmezővásárhely. Grezsa István pontosan azt a hangot ütötte meg, amit minden Fidesz-KDNP által támogatott jelölttől elvárnék, és mégis vereséget szenvedett. Sajnos nem kapott a hódmezővásárhelyiektől megerősítést a vágyunk, hogy a politika és a kampány ne a minden eszközt bevető csatazajról szóljon.

Az önkormányzati választás sajnos elveszítette azt a jellegét, hogy ilyenkor főleg az egyéni rátermettség alapján szavaznak. Ellenzéki polgármester többnyire ellenzéki képviselőtestületet kapott, s a kormánypárti polgármesterek mögött is általában kormánypárti testület áll. Más szavakkal: pártra és nem személyiségre szavaztak az emberek.

A baloldali elemzők felvetik, hogy a győri polgármester szexvideójának nyilvánosságra kerülése indította meg a Tarlóst támogatók számának csökkenését, és valószínűleg ez játszott szerepet abban, hogy a kormányoldal több megyei jogú várost is elveszített. Hogy ez volt-e az ok, nem tudom. Hogy mind a két ilyen eszközzel támadott polgármester nyert, az megfelel annak, amit korábban is láttunk: a választókat ilyen eszközökkel eltántorítani nem lehet. A támadás persze most keményebb volt, mint régen, mert nem pletykáról volt szó, hanem szemmel látható lett a vád.

A Fidesz-KDNP hívei körében ez komoly elbizonytalanodást okozott. Biztosan ez az egyik tanulság: csak hiteles emberekkel lehet jó politikát folytatni. Ha az ország egyik igen fontos városában ilyen kilengéseket enged meg magának a város első embere, a kormány egész családpolitikájának a hitelét rombolja le. Ezért bármit elemezzenek is ki a politológusok, a magam részéről Borkai lemondását elengedhetetlennek tartom. Remélem nem vár ehhez pártutasítást, hanem tisztessége maradékaira támaszkodva maga lép.

Nem hiszem azonban, hogy az ellenzéki sikerek egyetlen oka Borkai nemi élete lenne. Értelmes választási programot nem láttunk, Orbán és kormánya elleni gyűlöletkampány folyt, ami kevésnek látszott a sikerhez, és mégis győztek. Ami pillanatnyilag számomra leginkább magyarázza a főváros „elestét”, az az internetes reklám, ami nagy erővel zajlott, és nagyon alkalmas volt megmozgatni a kormány felé nem elkötelezett választókat. Nem tudom, hogy lesznek-e erről hiteles elemzések, de úgy vélem, hogy ezzel elértek egy politikailag semleges, fiatal réteget, s eredményesen tudták befolyásolni a gondolkodásukat. A kormányoldal aktivitása sms-ben, telefonhívásokban, személyes megkeresésekben merült ki, az internetes hirdetési felületeket kevéssé használták fel.

Tarlósnak igaza van, most egy kis nyugalom kell. De a váratlan eredmény miatt ilyeneket lehet olvasni: Az ellenzék győzelmének hatására megreccsen a forint. Ugyan. A változás kevesebb, mint egy ezrelék. Az árfolyam választások nélkül is mozog, ennél nagyobbakat is ugrik. Ne dramatizáljuk a vereséget és ne hülyítsük egymást! Az eredménynek van országhatárainkon túl mutató következménye, és ez nem a forintárfolyam: nyilvánvalóvá vált, hogy ordas hazugság azt állítani, hogy Magyarországon diktatúra van. Az én korosztályom még emlékszik, hogy diktatúrában a választási eredmény mindig 98 és 100 százalék között volt.

Sokunknak nagyon fájdalmas a fővárosi vereség, vagy olyan városok elveszítése, mint például Pécs vagy Szombathely, Eger. De amint minden krízis, úgy minden politikai vereség is alkalom az újrakezdésre, ösztönzés a még jobb munkára. A túlélés első szabálya: ne panaszkodj! (Placid atya) Ha kesergünk, semmire nem megyünk. Különösen, ha tudjuk, hogy az ország mondhatni egésze velünk van.

Surján László

A KDNP tiszteletbeli elnöke

