Itt járt „Európa” a budapesti kampányban

Több magyar ellenzéki politikus is részt vett egy találkozón a romkocsmák környékén, amelyet többek között a Vote4Budapest, illetve a Night Embassy of Budapest szervezett.

2019. október 15. 00:14

Olyan önkormányzati választáson vagyunk túl, amelyen elvileg 140 ezer külföldi, európai uniós állampolgár is részt vehetett. Ebből 90 ezren élnek, dolgoznak, tanulnak Budapesten.

Ez tehát valóban egy „európai” választás volt.

És itt említsük meg, hogy Karácsony Gergely mintegy ötvenezer szavazattal verte meg Tarlós Istvánt október 13-án.

Többek között a Vote4Budapest, illetve a Night Embassy of Budapest nevű szervezetek együttműködésével a választások előtt találkozót szerveztek az érintett magyar és külföldi állampolgárok között, amiről a 24.hu rövid tudósításban számolt be. A romkocsmák környékén, a Szimpla Kertben volt a találkozó, amelyen több magyar politikus is részt vett.

Biztosan kitalálták: ellenzéki politikusok, közülük is „kiemelkedik” Niedermüller Péter, a VII. kerület immár győztes polgármester-jelöltje, de további – valószínűleg momentumos – képviselőjelöltek is felbukkantak a képeken.

A megszólítottak között gyakorlatilag egy sem akadt, aki ne az ellenzéki nézetekkel és pártokkal szimpatizált volna. A Fidesz vezetője populista, Magyarországon nincs sajtószabadság, nincs demokrácia, a kormány autoriter, nacionalista, Európa- és bevándorlás-ellenes, a vidéki emberek nem jutnak információhoz és ezért nem látják a valóságot, az egyetemeket (segítek: a Soros-egyetemet) nem szabad elküldeni Magyarországról – ilyen és ehhez hasonló mondatok hangzottak el.

Az egyik nyilatkozó hozzátette: még nem találkozott az itt élő külföldiek között olyan személlyel, aki a Fidesszel szimpatizált volna.

Nem tudni, hogy hány ilyen típusú „érzékenyítő” találkozót szerveztek meg Budapesten, de feltételezem, hogy jó néhányat. És a magyar balliberális oldal tette a dolgát, s elmagyarázta az itt élő külföldieknek, hogy mi itt a „pálya” Magyarországon, milyen a kormány, milyen Tarlós István és a többi nacionalista és fasiszta polgármester.

Szóval az önkormányzati választások színtisztán európai választások voltak. És Európa, pontosabban az itt élő európai állampolgárok akár el is dönthették, hogy ki legyen Budapest főpolgármestere.

Mert meg akarják szabadítani országunkat a nacionalizmustól, a fasizmustól, a populizmustól, a rasszizmustól és a többi szörnyűségtől. Hogy a régi TGM-klasszikussal éljek: a „mucsától”.

Mert pont ők tudják a legpontosabban, hogy mi kell Magyarországnak és mi kell Budapest lakóinak.

És bár még az is lehet, hogy a „benszülöttek”, ha kevéssel is, de többen szavaztak Tarlósra, mint Karigerire, Európa jött, és lehet, hogy helyreigazította az elrontott szavazati arányt, Budapestet pedig jó útra térítette.

Köszönjük, Európa, hiszen te jobban tudod, mi kell nekünk. Köszönjük, hogy segítettél abban, hogy jó útra térjünk, a kozmopolitizmus és a liberalizmus útjára.

Ígérjük, mostantól jók leszünk!

Fricz Tamás blogja