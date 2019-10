Amikor Magyarországra migrált nyugati liberálisok döntik el, hogy ki legyen Budapesten a főpolgármester

Budapesten szavazati joggal rendelkezik 90 ezer olyan európai állampolgár, akik nem beszélnek magyarul, nem rendelkeznek magyar felmenőkkel és egyáltalán nem tetszik nekik a nemzeti érdeket szem előtt tartó politizálás. Ezek a liberális külföldiek viszont meghatározták a főpolgármester-választás kimenetelét. Sőt egyes vélemények szerint el is döntötték azt – írja a Tűzfalcsoport.

2019. október 16. 17:24

Magyarország Alaptörvényének XXIII-ik cikke kimondja, hogy „az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.

Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.”

Ezt kihasználva bevándorlók ezreit szavaztatta le a Momentum és a DK. De a nálunk élő külföldiek nemcsak választók, hanem választhatóak is voltak. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján az önkormányzati választáson 61 olyan jelölt indul, aki az Európai Unió valamely más tagállamának állampolgára, de van magyarországi lakcíme. A legtöbben Szlovákia, Németország és Hollandia állampolgárai, de a jelöltek között voltak belga, görög, lengyel, olasz, osztrák, román és svéd állampolgárok is. A jelöltek mellett szavazóként is megjelent több, mint 90 ezer (országosan 140 ezer) román, szlovák, svéd és belga.

A külföldi szavazókat egy Magyarországon élő francia „klímavédő” aktivista szervezte, egy bizonyos Vincent Liegey, akiről még a 444 sem tudta eldönteni, hogy kommunista vagy hippi, de egy biztos: Szabó Rebeka zuglói alpolgármester volt élettársa.

Tehát a liberális politikai közegbe alaposan beágyazódott, de akciójáról (a külföldi liberális szavazók megszervezéséről, és leszavaztatásáról Karácsonyra) a mainstream baloldali lapok még csak említést sem tettek. Mind az Index, mind a 444 mélyen hallgatott, mígnem az egész mozgalmat végül a 24.hu buktatta le azzal, hogy videót készített a választás előestéjén arról, hogy a bulinegyedben összejöttek átbeszélni, hogy miképpen szavaznak majd mindannyian a kormánypártok ellen az önkormányzati választáson.

Ha valaki kételkedne a külföldi szavazók elköteleződésében, akkor tekintse meg az alábbi képsorokat, amelyeken a hazánkba érkezett nyugati migránsok vallanak politikai nézeteikről.

Tehát: a liberális buborékban élő fiatal külföldi azt mondja, hogy ő még soha nem találkozott olyannal, aki fideszes lenne, míg az öregedő hölgy úgy gondolja, hogy Budapest liberális, és azt szeretné, ha a vidéket is fel tudná szabadítani. A Budapesten élő külföldiek megszólítására egy angol nyelvű Facebook-oldalt és egy Facebook-eseményt is létrehoztak, amelyen szinte csak és kizárólag olyan indexes híreket posztoltak, amelyek a Fideszt, illetve Orbán Viktort rossz színben, vagy egyenesen ördögként festik meg – vonta meg a mérleget a Tűzfalcsoport.

De aktívan foglalkoztak Gyurcsányné ötletével is, mely szerint az EU-s pénzeket egyenesen az önkormányzatoknak kell adni, megkerülve a kormányt és a Magyar Államot.

Még az emlékezetes ügybe keveredett, újonnan megválasztott Pikó Andrást is a védelmük alá vették, mondván, hogy csak a kormánymédia vádolta őket. Azonban egyszer sem posztoltak a kispesti korrupcióról és a szocialista drogozásról.

A történelmi hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy mind 1919-ben, mind 1945-ben külföldről Magyarországra ejtőernyőzött kommunisták döntöttek a magyar emberek sorsáról választási csalással vagy szervezett választási szavazásokkal. Úgy látszik, hogy a baloldal 100 év alatt mit sem változott. Talán annyit, hogy most először fogott össze a két szélsőség – írja a Tűzfalcsoport.

