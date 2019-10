Salvini: a Liga vezette olasz jobboldal készen áll a kormányzásra

Olaszország az első – üzente meg az olasz jobboldal

A Liga vezette olasz jobboldal készen áll a kormányzásra - jelentette ki a Matteo Salvini, a Liga vezetője a Rómában szombaton tartott kormányellenes nagygyűlésen.

2019. október 19. 23:31

A szervezetők szerint kétszázezren vettek részt az Olasz büszkeség néven Salvini által meghirdetett megmozduláson, amelyen a kormány leváltását követelték.

Matteo Salvini a tömeg előtt kijelentette, hogy a Liga vezette jobboldal készen áll a "jó kormányzásra" az "Olaszországot tönkretevő" jelenlegi kormányerők leváltásával.

"Ígérem nektek, hogy a Liga ismét kormányra kerül! Megváltoztatjuk a történelmet!" - hangoztatta Matteo Salvini, aki néhány hónapos türelemre kérte híveit.

Hangsúlyozta, hogy a kormánypártok, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a baloldali Demokrata Párt (PD), a választókat megkerülve, "hatalmi palotákban" döntenek az olaszok sorsáról, "Merkel és Macron telefonos utasításainak" engedelmeskedve. A Giuseppe Conte vezette kormányt a "nyitott kikötők és üres zsebek" kormányának nevezte migrációs politikája és az új adók bevezetése miatt.

Kifejtette, a balközép éveken át azt ismételte, hogy a migrációval szemben semmit sem lehet tenni, miközben a Liga, ahogy 2018-ban kormányra került, lezárta a kikötőket és csak az léphetett be az országba, aki valóban háború elől menekült, vagy másért joga volt hozzá. A mostani kormány migrációs politikája az "embercsempészeknek kedvez, és minél többen indulnak, annál többen veszítik életüket (a tengeren), ennek a kormánynak vér tapad a kezéhez" - mondta a Liga vezetője.

Megjegyezte, a "Soros-erők uralta Európában jól teszi Orbán" Viktor, hogy védelmezi országát. Matteo Salvini üdvözletét küldte a magyar és a lengyel népnek, de németeknek, franciáknak is, akik szerinte "más sorsot érdemelnének".

"Mi mindenkinek barátai akarunk lenni, nem mások szolgái!" - mondta. Kiemelte, hogy az olasz jobboldali erők nem szélsőségesek, "egyszerűen büszkék arra, hogy olaszok". Véleménye szerint a baloldal az, amelyik nem állíthatja magáról, hogy köze van az egykori baloldali eszmékhez, hiszen a munkások helyett a bankárok érdekeit képviseli.

Az egyik legnagyobb római téren rendezett békés demonstráción évek óta számos jobboldali párt vett részt. Silvio Berlusconi, a Hajrá Olaszország (FI) elnöke kijelentette, a jobbközép innen indul újra. Jelenlétével Berlusconi mintegy megkoronázta Matteo Salvinit a jobbközép új vezetőjének. Giorgia Meloni az Olasz Testvérek (FdI) elnöke arról beszélt, a baloldal a bevándorló gyerekeket "pajzsként használva fel", minden migránsnak állampolgárságot akar adni.

Felszólaltak a Liga tartományi elnökei, akik tíz régiót irányítanak. Massimiliano Fedriga, az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia kormányzója álszentnek nevezte azt az Európát, amelyben Franciaország és Ausztria lezárhatja határait, az olaszokét viszont megnyitásra kényszerítik a migránsok előtt.

Matteo Salvini az M5S és a PD alkotta kormány szeptember eleji megalakulásakor bejelentette, hogy mozgósítani kívánja az olaszokat. Helyszínként a lateráni Szent János bazilika előtti római teret választotta, amelyet a kormányzásra készülő pártok igyekeznek mindig megtölteni. A Liga a jövő vasárnap Umbria tartományban esedékes helyhatósági választásra is készül, amelyen át akarja venni az itt 50 év óta kormányzó balközép erők helyét.

Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter, az ellenzéki Északi Liga párt elnöke és Silvio Berlusconi korábbi miniszterelnök, a Hajrá Olaszország (FI) párt vezetője (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo)

Olaszország az első – üzente meg az olasz jobboldal

Több tízezren tiltakoztak ma az olasz fővárosban a Brüsszel, Berlin és Párizs irányította baloldali római kormány „kikötőket megnyitó” migrációs intézkedései ellen. Az olasz Büszkeség napján Matteo Salvini ígéretet tett a támogatóinak, mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb elzavarja a parlamentből a Giuseppe Conte vezette kormányt. A Liga bevándorlásellenes vezéralakja Orbán Viktornak is üzent: a tömeg ujjongása közepette üdvözletét küldte a magyar kormányfőnek, amiért kiáll Soros György amerikai üzletember ellen és mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyarok szabadsághoz való jogait.

– Ti vagytok a mai nap élharcosai, akik azért gyűltetek ma itt össze, hogy a a baloldali elit ellen harcoljatok, kezdte beszédét Matteo Salvini a Lateráni Szent János-bazilika előtti téren. A bevándorlásellenes Liga pártvezére szerint mintegy 200 ezer ember gyűlt össze, hogy a Giuseppe Conte vezette római kormány lemondását követelje.

Mint mondta, a számos belpolitikai probléma megoldásán túl az a tüntetés legfőbb célja, hogy végre elérjék az Olaszországba irányuló migrációs hullám csökkenését, ami nem csak az olaszok érdeke, hanem azoké a menekülteké is, akik a Földközi-tengeren várakozó civilhajókban bízva indulnak neki a veszélyes útnak Líbia partjairól, sok esetben azonban az életükkel fizetnek ezért.

Ígéretet tett, hogy amennyiben a Liga újra kormányra kerül, végleg megállítja az illegális bevándorlást. Hangsúlyozta, a Liga autonómiát szeretne Olaszország számára, egy olyan jövőt, ahol a kormány nem ahhoz alkalmazkodik, amit Angela Merkel német kancellár vagy a brüsszeli elit akar.

– Mostanra mindenki számára világos, hogy az Európai Unióban változásokat kell végrehajtani, fogalmazott, majd a tömeg üdvrivalgása közepette üdvözletét küldte Orbán Viktornak, amiért kiáll Soros György amerikai üzletember ellen és mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyarok szabadsághoz való jogait.

Elemzők azzal érvelnek, hogy Salvini taktikai hibát vétett, amikor augusztusban felrúgta az addig az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) közösen vezetett kormánykoalíciót abban bízva, hogy egy előrehozott választáson képes lesz koalíciós partner nélkül is magához ragadni a hatalmat, terve azonban nem sikerült, a magát korábban rendszerellenesként meghatározó M5S ugyanis addigi politikáját meghazudtolva váratlanul összekapaszkodott a Demokrata Párttal, amelynek legyőzését egykoron a rendszerellenes mozgalom célként határozta meg. Ezzel kapcsolatban Salvini elmondta: jó döntés volt felrúgni az M5S-sel való koalíciót, komoly kérdések megoldását ugyanis döntésképtelenség és bizalmatlanság blokkolta.

Berlusconi: Szövetségben legyőzzük a kommunistákat

A demonstráción felszólalt Silvio Berlusconi, a Hajrá Olaszország vezetője is. Az olasz belpolitika máig legmeghatározóbb alakja az összegyűlt tömegre utalva azt mondta: a Liga, a Hajrá Olaszország és a Giorgia Meloni által vezetett Olasz Testvérek pártzászlói most egy helyen lengenek a magasba, és ez így van jól, „a kommunistákat ugyanis csak szövetségben összefogva vagyunk képesek elűzni a hatalomból”. Hangsúlyozta, a cél az, hogy kipenderítsék a parlamentből minden idők legbaloldalibb olasz kormányát, politikusaikat ugyanis nem az emberek választották meg bársonyszékeikbe.

– Az olaszok érdekében egyesültünk, mondta Berlusconi arra utalva, hogy a három jobboldali párt két hete bejelentette, a jövőben szövetségben harcolnak a baloldal ellen. Ennek pedig október 27-től kezdve lehet nagy jelentősége, a hónap végén ugyanis helyhatósági választássorozat indul az országban. Először Umbriában, majd további hat másik tartományban is összemérethetik tehát erejüket a baloldallal, a voksoláson ugyanis mintegy 30 millió olasz állampolgárt várnak az urnákhoz, elemzők szerint tehát a következő hetek a baloldali kormány első komoly tesztjeként is tekinthetők.

Meloni: Ne osztogassanak olasz állampolgárságot

Giorgia Meloni beszédében elmondta: minden idők legkommunistább kormánya ül most a római parlamentben, amely az olasz állampolgárságot az illegális bevándorlók között osztogatná. Hozzátette, az olasz állampolgárság nem egy jog, hanem egy kiváltság, azok pedig nem érdemesek rá, akik nem akarnak Olaszországért dolgozni. Kifejtette: a kommunista kormány azért akar minél több bevándorlót hozni az országba, hogy alacsony fizetésért cserébe kihasználják munkabírásukat.

A felmérések szerint egyébként a Liga toronymagasan vezeti a népszerűségi listákat. A Swg közvélemény-kutató által a minap közzétett adatok szerint ha a héten előrehozott parlamenti választásokat tartanának Olaszországban, akkor a legtöbb szavazatot Salvini pártja zsebelné be. A Ligát ugyanis 33 százalék felett mérik, a párt tehát még egy százalékponttal növelni is tudta támogatását az egy héttel korábbi adatokhoz képest, miközben a második helyen álló Demokrata Párt ugyanebben az időszakban vesztett népszerűségéből, jelenleg 19,4 százalékon áll. A jobbközép egységnek alapvetően jót tett a közös fellépés, ugyanis Berlusconi és Meloni pártja is növelni tudta támogatását.

Tóth Loretta (Róma)

MTI - magyarnemzet.hu