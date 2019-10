Első nap az oviban

2019. október 20. 00:56

Nyílik a száj, mozog a nyelv, a botrány pedig garantált. Az új főpolgármesternek pozícióba kerülése óta még nem volt olyan megnyilvánulása, amellyel ne bántott volna meg valakit, vagy ne mondott volna ellent önmagának. Ha direkt csinálja, akkor nagyon profi, de attól tartok, hogy nem ez a helyzet.

Régi vélekedés a marketing szakmában, hogy mindegy milyen kontextusban, csak írjanak rólad, avagy légy a hírek körforgásában. Karácsony Gergely első főpolgármesteri hetében nagyon jól hozza ezt az alapvetést.

Még csak megválasztott főpolgármester volt (át sem vette a hivatalát), amikor az index-nek adott egy baráti hangvételi mélyinterjút. Az 50 perces beszélgetés elég volt arra, hogy elmondja, minden fejlesztést leállít a Városligetben, amelynek még nincs meg az építési engedélye. Karácsonynak fontos érzelmi kötődése van a ligethez, hiszen korábban még élőláncos akciókat is szerveztek ide a haverjaival, hogy véletlenül se legyen egy európai szintű kulturális tér a Városligetben. Karácsony tájékozottságát jól jellemzi, hogy kinyilvánulása után a Városliget Zrt. közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták, hogy minden fejlesztés végrehajható építési engedéllyel rendelkezik. Szóval kár a gőzért.

A liberális sajtószabadságból is kaptunk ízelítőt. Karácsony első intézkedései között lesz, hogy “utasítja” a BKV-t, mondja fel a Lokál nevű újsággal kötött szerződését. A Lokál egy ingyenes lap, amelyet közterületen osztanak praktikusan, például az aluljárókban. Ezt tiltaná be az új főpolgármester. Ez nagyjából azt jelenteni, hogy megszűnik az újság és munkatársak tucatjai kerülnének utcára. Egy dologban biztosak lehetünk! Értük a libsik nem fognak utcára vonulni, tüntetni és mécseseket gyújtani, mint anno a Népszabadság bezárásának idején.

És hamár a BKV-nál tartunk. Karácsony hangzatos ígéretei között volt, hogy megválasztása után ingyenessé teszi a budapesti tömegközlekedést a 14 év alatti gyerekek számára. Október 13-a előtt még így gondolta, utána pedig már arról beszélt, hogy 6-ról, 7 évre emeli az ingyenes utazás korhatárát. 7 vagy 14? Nem mindegy!

A kampányban még arról beszélt, hogy társadalmi vita kell a dugódíjról, megválasztása után pedig már úgy beszél a sarcról, hogy előbb-utóbb mindenképpen be kell vezetni. Ilyen egyszerű, nem? A dugódíjat egyébként Demszky Gábor már megálmodta, Tarlós István meggátolta, úgy tűnik Karácsony Gergely pedig bevezeti.

Ízelítőt kaptunk Karácsony kultúrkampfjából is. A budapesti színházak igazgatói posztjaira pályázhatnak majd nyugodtan, szabadon, átláthatóan a jelöltek, de az biztos, hogy Dörner György nem maradhat az Új Színház igazgatója. Pontosabban “megdöbbenne” ha így volna. Aha, értjük. Tehát mindenki pályázhat, de az nyerhet, akit ti akartok. Végül is teljesen logikus.

Ugyanezen interjúban még a közterek átnevezése kapcsán gyorsan lenácizta Wass Albertet, ha már ott járt. Karácsony mindig azt hangoztatja, hogy ő hidakat akar építeni a két politikai oldal között. Ezekkel a megnyilvánulásokkal nehéz lesz.

Az igazán fontos ügyekről azonban nem feledkezett meg az új főpolgármester. A CEU-t rögtön visszahívná Budapestre, igaz ez nem ő hatásköre, de mindent megtesz Soros György egyeteméért.

Karácsony megígérte, hogy nem lesz “vérengzés” az önkormányzati hivatalokban, illetve cégeknél. Megígérte! Tehát biztosan az ellenkezője fog történni és az előbb felsorolt ügyeket elnézve ezen nem is kell csodálkozni. Az új főpolgármester hiába mondja, hogy átlátható lesz minden pályázat, mindenki tudja jól, hogy a saját embereiket ültetik pozícióba. Azon pedig előre nem kell meglepődni, hogy ismerős, régi arcok fognak feltűnni a városházán.

Karácsony Gergely célja már néhány nap után is egyértelmű. A főpolgármesteri pozíciót, illetve forrásokat hálózat építésre használja, nemcsak ő, hanem az egész ellenzék. Hisz miért is beszélne már most minden győztes szereplő a “Szabad Városok Szövetségéről”, ha a kormánnyal való együttműködés és a városok fejlesztése lenne fontos számukra?! Az október 13-i önkormányzati választás csupán ugródeszka az ellenzéknek. Ők már most 2022-re készülnek, meg akarják szervezni magukat, amire most már pénzük is van.

Bízhatunk abban, hogy összevesznek a koncokon, azonban érdemes inkább a legrosszabbra felkészülni, főleg annak fényében, hogy hosszú idő után megértintette őket a siker szele, és ez kovácsoló erőként is hathat rájuk. Ez most még csak találgatás.

Egy dolog biztos. Karácsony Gergely első napjainak szerencsétlenkedései emlékezetesek maradnak, pedig csak az első napokról beszélünk. Mi lesz később?

Bohár Dániel: Karácsony első napjai

888.hu