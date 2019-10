Juliette Binoche gálavetítés az idei Titanicon

A Szerelemre kattintva rendezője, Safy Nebbou hazánkba látogat

Október 24-én a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban a Szerelemre kattintva (16) című francia romantikus dráma premier előtti gálavetítése is színesíti az idei Titanic Filmfesztivál programját. A filmben a Juliette Binoche által megformált, ötvenes évei elején járó Claire új Facebook profilt hoz létre magának és megteremti a 24 éves Clarát, amiből természetesen számtalan nehéz helyzet adódik. Hazugság, csalás, igazság, manipuláció és szerelem: ezekből az összetevőkből szövődik a Szerelemre kattintva narratívájának izgalmas labirintusa. A több nézőpontból elmesélt történet sok aktuális kérdést vet fel a közösségi média és az identitás összefüggéseivel kapcsolatban. A film rendezője, Safy Nebbou a gálára Budapestre érkezik. A film november 7-étől feliratosan és szinkronizáltan is országosan látható lesz majd a hazai mozikban.

2019. október 21. 11:26

Claire (Juliette Binoche) az ötvenes évei elején járó irodalom professzor egy szerelmi csalódás után exe profilját böngészve meglátja lakótársa, Alex (Francois Civil) képét. Hogy kapcsolatba kerülhessen a csinos fiatal sráccal, új profilt hoz létre, és megteremti a 24 éves Clarát. Az első lájkból hosszú üzenetváltások, majd telefonok lesznek, és személyes találkozás nélkül is szenvedélyes szerelem alakul ki mindkettejükben.

Claire egy pszichológusnak (Nicole Garcia) meséli el facebook alteregója történetét, a harcot a másik profiljával, Clarával. Hazugság, csalás, igazság, manipuláció és szerelem: ezekből az összetevőkből szövődik a Szerelemre kattintva narratívájának izgalmas labirintusa. A több nézőpontból elmesélt történet sok aktuális kérdést vet fel a közösségi média és az identitás összefüggéseivel kapcsolatban. A film forgatókönyvét a rendező Julie Peyrrel közösen írta Camille Laurens Femina-díjas francia írónő azonos című regénye alapján (akinek Ha átölel az a másik című művét a magyar közönség is ismerheti). „Miközben olvastam a könyvet, azonnal Akira Kurosawa A vihar kapujában című filmje jutott eszembe, ahol mindenki elmondja a történet saját verzióját. Alfred Hitchcock Szédülés című alkotására is gondoltam és a Veszedelmes viszonyok is felvillant bennem.” – nyilatkozta a rendező, majd hozzátette, hogy már a forgatókönyv írásakor Juliette Binoche-t látta Claire figurájában, aki azonnal igent mondott a szerepre.

„Claire több arca lehetővé tette számomra olyan összetett fogalmak felfedezését, mint a vágy, a fiatalság elvesztésének félelme és a képzelet ereje. Általa megértettem, hogyan lehetséges létrehozni egy egész világot, amelyért élünk és azt is, hogy mindeközben ez fojtogató is. Amikor úgy tűnik, minden széthullott, Claire képes mégis visszatérni az életbe. Nekem legalábbis ezt mondja a film.” – nyilatkozta Juliette Binoche, majd hozzátette, hogy a szerep sokat segített neki abban, hogy a saját öregedésével meg tudjon békülni. A Szerelemre kattintva Safy Nebbou hatodik nagyjátékfilmje.

A film világpremierje a 69. Berlini Filmfesztiválon volt. Magyarországon október 24-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban az idei Titanic Filmfesztiválon premier előtt vetítik a francia romantikus drámát. A film november 7-étől országosan feliratosan és szinkronizáltan is látható lesz majd a hazai mozikban.

