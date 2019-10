Gyurcsányék bizonyítják: Karácsony mindent eltűr

Megalázó helyzetbe hozta a Demokratikus Koalíció (DK) és az MSZP Karácsony Gergelyt, hiszen sajtóértesülések szerint éppen az a Tüttő Kata és Gy. Németh Erzsébet lehet a helyettese, akikről korábban lesújtó véleménnyel volt.

Az új politikai korszakot hirdető főpolgármester képtelen ellenállni a 2010 előtti szereplők politikai nyomásgyakorlásának, a jelek szerint bármit meg lehet vele csinálni. A szociálliberális hálózat pillanatok alatt Karácsony fejére nőtt.

Várhatóan a DK-s Gy. Németh Erzsébet, az MSZP-s Tüttő Kata, valamint a momentumos Kerpel-Fronius Gábor lesz Karácsony Gergely főpolgármester helyettese - írja a Népszava.

A névsor már csak azért is furcsa, mert a főpolgármester a választási kampányban kiszivárgott hangfelvételen éppen Gy. Némethet és Tüttőt emelte ki polgármesterjelöltjei közül, nem éppen pozitív kontextusban.

Tüttő Katáról: "a Tüttő Katát én is benéztem, nem tudtam, hogy a Leisztingernek vannak ezek az ügyei az V. kerületben. A Tüttő egyébként a XII. kerületben is indulhatott volna, ha tudom ezeket, csak én is későn tudtam meg. Nem akarok álnaiv lenni, hogy akkor a Leisztingernek az élettársa, a volt felesége, vagy a mostani, ezt nyilván nem tudom, nyilván nem egy erős ajánlólevél."

Gy. Németh Erzsébetről: "az a veszély nem fenyeget, hogy a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet megnyeri a választást." Külön érdekesség, hogy miután kikerült a hanganyag, Karácsony közös fényképet posztolt a Gyurcsány-párti politikussal, azt sugallva, hogy minden rendben közöttük. Ahogy megjósolta, Gy. Németh végül elvesztette a XVII. kerületi polgármester-választást, azonban kompenzációs listáról mandátumot szerzett a Fővárosi Közgyűlésben.

Az új fejlemények tükrében a legégetőbb kérdés az, hogy Karácsony miért emelt egy "benézett" szocialistát, és "a választási győzelemre esélytelen" DK-st bizalmi pozícióba. Jól láthatóan az önkormányzati választást követő közel másfél hétben a bukott balliberális világ látványos restaurációs próbálkozásba kezdett, és erősen úgy néz ki, hogy Karácsony hátán próbálnak meg visszakapaszkodni a hatalomba.

Az új politikai korszakot hirdető főpolgármester túl nagy ellenállást ezidáig nem tanúsított a 2010 előtti szereplők politikai nyomásgyakorlásával szemben, gyakorlatilag mindenre rábólintott, amit kértek tőle. Politikai elemzők ezt azzal magyarázzák, hogy

Karácsony gyenge és erőtlen személyiség, aki nem tudja keresztülvinni saját akaratát, ráadásul nincsen mögötte komolyan vehető párt sem.

Az pedig, hogy - az MSZP és a DK javaslatára - éppen Tüttő és Gy. Németh neve merült fel főpolgármester-helyettesként, az előzmények ismeretében minimum megalázó a politikusra nézve, a két szövetséges párt meglehetősen kellemetlen helyzetbe hozta őt. Úgy néz ki, Karácsony semmire sem tud nemet mondani, a DK-MSZP páros bármit meg tud vele csinálni.

A Népszava információi szerint Karácsony összesen öt helyettessel számol, így a három ellenzéki pártpolitikusokon kívül további két személy lehet stábjának tagja. Mint ismert, Tarlós István, korábbi főpolgármester ennél költséghatékonyabb megoldást választott, mindössze hárman segítették a munkáját.

