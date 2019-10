Elengedhetetlen a főváros állásfoglalása a beruházásokról

A kormány továbbra is elkötelezett az állami forrásokból megvalósuló budapesti beruházások mellett, ha ezek megvalósítását a kormány és a fővárosi önkormányzat közötti konszenzus övezi - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten, a Kormányinfón.

2019. október 22. 17:44

Gulyás Gergely elmondta, a kormány keddi ülésén áttekintette a miniszterelnök és Tarlós István volt főpolgármester között 2018. november 17-én aláírt megállapodást, valamint az állami forrásból megvalósítás alatt álló beruházások helyzetét, és rögzítette, hogy ezek megvalósulását továbbra is támogatja, ugyanakkor ahhoz elengedhetetlennek tartja a Fővárosi Közgyűlés egyértelmű állásfoglalását is.

A kormány a közgyűlés döntéséig felhívja az érintett minisztereket, hogy a beruházások tekintetében a "jó gazda gondosságával" járjanak el - tette hozzá a miniszter.

Budapest a nemzet fővárosa

Kiemelte, a kormány a főváros új vezetőivel korrekt partnerségre törekszik, és tartja magát azokhoz az alapelvekhez, amelyeket az elmúlt kilenc évben is követett.



Gulyás Gergely azt hangoztatta, hogy Budapest az egész nemzet fővárosa, és a kormány is egy erős és fejlődő fővárosban érdekelt, ezért működtek együtt az elmúlt években a fővárossal, és ennek köszönhető a számtalan megvalósult fejlesztés is.



Tarlós István munkáját méltatva azt mondta, a megvalósult beruházások vitathatatlanná teszik, hogy Budapest "aranykora" volt az ő kilenc évig tartó főpolgármestersége. 2010 óta majdnem 2000 milliárd forint értékben fejeződtek be beruházások, további 4400 milliárd forint értékben pedig folyamatban vannak - ismertette a miniszter.



Példaként említette a 3-as metró felújítását, egy atlétikai stadion és egy multifunkcionális csarnok épülését, valamint a Városligetben folyó beruházásokat, és kijelentette, ha ezekre a főváros igényt tart, akkor a kormány továbbra is támogatja.



A kormány készen áll a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának további működtetésére is, amely lehetőséget ad a kormány és a főpolgármester közötti rendszeres kapcsolattartásra - fűzte hozzá Gulyás Gergely.



A Liget Budapest projekttel kapcsolatban feltett kérdésre a miniszter azt mondta, várják az új Fővárosi Közgyűlés álláspontját a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban. "Ha lehet, befejezett beruházást lebontani nem szeretnénk" - jegyezte meg, jelezve, hogy a Nemzeti Galéria és az innováció háza van még tervezés alatt.



A parlament őszi ülésszakának nyitó ülésén történtekről azt mondta: amit néhány képviselő megengedett magának, az a jogszerűség határain is túlmegy. Elfogadhatatlannak nevezte és azt mondta: valamennyi parlamenti frakcióval rendelkező párttól elvárható, hogy egyértelműen elítéljék a történteket. Mint mondta: az országgyűlési törvény fegyelmi szabályai világosak, lehetőséget adnak szankció kiszabására. Egy másik - szintén a témában feltett kérdésre reflektálva - Kövér László házelnök "őszinte higgadtságáért" elismerését fejezte ki.



A miniszter fake news-nak nevezte az amerikai lapok által írtakat, amelyek szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök befolyásolta volna Donald Trump amerikai elnököt Ukrajnával kapcsolatban. Azt mondta: bíznak abban, hogy az új ukrán vezetőség jobb lesz, mint az eddigi.



Kérdezték arról a sajtóhírről is, hogy a szakképzésben oktató tanárok státuszát megváltoztatnák, közalkalmazottból a Munka törvénykönyvének hatálya alá kerülnének. Erre azt mondta, a kormány több olvasatban tárgyalja a szakképzés reformját. Céljuk, hogy hatékonyabb legyen a szakképzés és az oktatók magasabb bért kapjanak. A státuszokkal kapcsolatban még nem született döntés, de azt is mondta: jelenleg úgy látják, hogy a "közalkalmazotti bértábla mindenkinek kellemetlen".



Szintén kérdésre válaszolva ismertette, hogy idén 20 ezer új lakás készül el Budapesten, és a jövő évre is 18 ezer építési engedélyt adtak ki. Nem lehet mondani, hogy csökkent volna a lakásépítési kedv - fogalmazott, kiemelve: helyesnek tartják azt a politikát, amely abban segíti a családokat, hogy tulajdonossá váljanak.

Morális romlást is okozott a gyurcsányi kormányzás

Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye Gyurcsány Ferenc hétfői parlamenti felszólalásáról, amelyben az őszödi beszédét mentegette, Gulyás Gergely azt mondta: nem hiszi, hogy a "tisztesség és a becsület" valakit arra vezet, hogy hazugsággal nyerjen választást. Ezek kellően súlyos szavak ahhoz, hogy aki ilyeneket tett és mondott, "annak a magyar közéletből már régen távoznia kellett volna".



Rossz példa a mindenkori magyar kormányoknak az MSZP-SZDSZ-korszak és a Gyurcsány-kormány, az a "borzalmas kormányzati teljesítmény" és a morális romlás, amibe az országot vitték - fogalmazott.



A Borkai-ügyről és a kispesti, kábítószerrel kapcsolatos, szocialistákat érintő botrányról kérdésre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta: le kell folytatni a megfelelő eljárásokat.



Egy másik felvetésre, hogy válaszolt-e Orbán Viktor Karácsony Gergelynek, az új főpolgármester által kezdeményezett találkozóra, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt felelte, nem tud arról, hogy megérkezett volna a levél. A választ majd először a levélíró kapja meg, utána tájékoztatják róla a nyilvánosságot - közölte.



"A kormány nyitott arra, hogy a korrekt partnerség jegyében normális párbeszédet folytasson a fővárossal", akkor van értelme tárgyalni, ha a főváros már tudja, mit szeretne. A kormány mai határozatai is azt segítik, hogy a főpolgármester demokratikus felhatalmazás birtokában dönteni tudjon, ő és a főváros mit szeretne - mondta Gulyás Gergely.

A miniszter annak kapcsán, hogy ha a főváros az eddig tervezett projektek helyett esetleg más beruházásokat szeretne, azt mondta: egyértelműek a hatásköri szabályok, a fővárosnak saját költségvetése van, a kormánynak pedig számtalan vállalása. Jövőre például a kormány 20 milliárd forintot tervezett a BKV-nak, és rendelkezésre áll az a 6 milliárd forintos pluszforrás is, amit még Tarlós István szükségesnek tartott a Lánchíd felújítására.

A mintegy 4400 milliárd forintot érintő fővárosi fejlesztési programok közül jó néhányról van már országgyűlési döntés, ha nem ezeket vagy nem ott szeretnék megvalósítani a fővárosban, akkor az összegekről ismét az Országgyűlésnek kell döntenie. Vannak olyan budapesti programok, amelyeket a kormány kész támogatni, de sehol nem szeretnének úgy fejleszteni, hogy az adott önkormányzat ehhez nem járul hozzá - fejtette ki.



Arra a kérdésre, hogy indokolt lehet-e egy Budapestért felelős tárca nélküli poszt létrehozása, a miniszter azt válaszolta: nem merült fel ennek a lehetősége.

Borkai tekintélye...



A Borkai Zsolt lemondására vonatkozó kérdésre arról beszélt, hogy Győr polgármesterének azt kell eldöntenie, a jelenlegi helyzetben képes-e ellátni polgármesteri feladatait, megvan-e az ehhez a szükséges tekintélye. Kósa Lajos, a Fidesz alelnökeként hétfőn elmondta az ezzel kapcsolatos véleményét - tette hozzá.



A Miniszterelnökség vezetője arról, hogy a CDU frakcióvezető-helyettese miként értékelte Magyarország véleményét Törökországgal kapcsolatban, azt mondta: "felelőtlen nyilatkozatok még egy nagy pártban is előfordulhatnak". A német politikusnak érdemes lenne megismerkednie saját kormánya álláspontjával, amely ma már nagyon közel áll a magyar kormányéhoz, hiszen egy 3-4 milliós újabb menekülthullám éppen Németországot sújtaná leginkább - jelentette ki.



A Fidesz Európai Néppárt-tagságáról annyit jegyzett meg Gulyás Gergely, hogy azt kell eldönteni, milyen irányba szeretne haladni az Európai Néppárt és a Fidesz. Ha a kettő összehangolható, az semmilyen nehézséget nem jelent - mondta, hozzátéve, fenntartja álláspontját: ötven százalék, hogy újra teljes jogú tagságra kap bizalmat a Fidesz.



Várhelyi Olivér EU-biztosjelöltről annyit mondott, Európa egészének érdeke, hogy mielőbb hivatalba lépjen az új Európai Bizottság, az új magyar jelölt pedig semmilyen kritikát nem kapott. Miután Magyarország már jóval az Európai Bizottság elnökének megválasztása előtt ismertette, kit javasol biztosnak, a magyar kormány nem volt olyan helyzetben, hogy szükség lett volna egy női jelöltet is megneveznie.



A Miniszterelnökség vezetője kérdésre reagálva beszélt arról is, hogy az első félévben nagyjából 36 milliárd forintot biztosítottak a Magyar Falu Program pályázataira, de a tapasztalatok szerint ennél jóval nagyobb az igény. Csak a mellékutak felújítása tíz év alatt mintegy 2500 milliárd forintba kerülne, de akkor még nem esett szó a közösségi szolgáltatások fejlesztéséről, óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők körülményeinek javításáról - ismertette.



A miniszter hozzátette: örülne, ha a faluprogram kerete lényegesen bővülhetne, de erről nincs kormánydöntés. A kis falvak és a megyei jogú városok közötti települések számára eddig a települési operatív programokon keresztül tudtak uniós forrásokat kínálni, hasonló forrásokat látnának jónak a következő költségvetési ciklusban is, kiegészítve hazai forrásokkal.



A családtámogatási kedvezmények bővítési tervéről szólva annyit jegyzett meg, hogy a két- és többgyermekesek adó- és egyéb kedvezményeinek köréről nincs még döntés. Novák Katalin államtitkár készíti el majd az előterjesztést - közölte.

Kispesti hangfelvételek - lefolytatni az eljárást



A kispesti ellenzéki politikusokat érintő hangfelvételekkel kapcsolatban érkező kérdésre azt válaszolta: elsőként meg kell várni, hogy a büntetőeljárás milyen eredménnyel jár, az egyes fejlesztési projektek vizsgálatával addig nem foglalkoznak.



Arra a kérdésre, hogy Karácsony Gergely főpolgármester még a kampányban CT-ket ígért valamennyi fővárosi kerületnek, Gulyás Gergely azt mondta: jelenleg is több CT áll rendelkezésre, mint ahány fővárosi kerület van, a területi eloszlást azonban érdemes megvizsgálni. A főpolgármester programjából a rakparttal kapcsolatos terveket és a Városháza melletti, ma lezárt parkoló közparkká alakítását emelte ki, amelyekben számíthat Budapest a kormány támogatására.



Szintén kérdésre válaszolva Gulyás Gergely megerősítette, hogy nincs napirenden alkotmánymódosítás, az alaptörvény alapvető változtatására nincs szükség.

MTI