Cáfolja is, kavarja is

2019. október 24. 00:41

Cáfolta Karácsony Gergely, hogy Bajnai Gordon egyik legfőbb bizalmasa lehet Budapest új főjegyzője. Az Origo írt arról, hogy a városvezető Tordai Csabát, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány államtitkárát nevezi majd ki. Tordai Csaba korábban egy olyan civil alkotmánytervezetet is írt, amely a passzív választójogot kiterjesztené a bevándorlókra, de elvenné a választójogot a külhoni magyaroktól. Karácsony Gergely híradónk kérdésére elismerte, hogy főpolgármesterként számít Tordai Csaba tanácsaira.

Bajnai Gordon egyik legfőbb bizalmasa lehet a Karácsony Gergely vezette Budapest új főjegyzője – erről írt kedden az Origo. Az internetes lap közölte: a városvezető Tordai Csabát, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány államtitkárát nevezi majd ki. Tordai Csaba 2003-tól az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, 2007 és 2010 között pedig államtitkárként folytatta karrierjét. De Tordai kuratóriumi tagja volt 2015-ig a Bajnai Gordon által létrehozott Haza és Haladás Közpolitikai Közhasznú Alapítványnak is.

Az elmúlt napokban azonban nem csak Tordai Csaba neve jelent meg. Sajtóhírek szerint Demszky Gábor, volt SZDSZ-es politikus is újra szerepet kaphat a fővárosi politikában. A Pesti Srácok írt arról, hogy Demszky akár Karácsony Gergely főtanácsadója is lehet. Korábban a Somogyi Hírlap pedig úgy értesült, hogy a Gyurcsány kormány egykori miniszterét, Lamperth Mónikát is felkérték a főjegyzői pozícióra.

A főpolgármester ugyanakkor Híradónk kérdésére cáfolta, hogy Lamperth Mónika szerepet kapna a fővárosi politikában. Karácsony Gergely emellett azt állította: Demszky Gáborral az elmúlt időszakban nem is beszélt.

Karácsony Gergely azt is tagadta, hogy Tordai Csabát kérte fel főjegyzőnek. Azt azonban elismerte, hogy főpolgármesterként számít a tanácsaira.

Tordai Csaba 2011-ben szerzőtársaival írt egy civil alkotmánytervezetet is. Ebben a tervezetben a külhoni magyarok választójogát visszavették volna a parlamenti választások kapcsán. Illetve javaslatot tettek arra, hogy az önkormányzati választáson a passzív választójogot kiterjesszék a nagykorú menekültekre, bevándorlókra és letelepedettekre. Úgy fogalmaznak: ’ha valaki tartósan Magyarországon él, és megszerzi az adott település lakóinak bizalmát, nem indokolt, hogy ne lehessen helyi képviselő vagy polgármester”.

