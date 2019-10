I. Vádak, remények, valóság…

Hosszú szünet után szenvedélyesen ostromolták egymást a parlament első őszi találkozóján.

2019. október 27. 14:46

MOTTÓ: Fölöttébb kedvelt, főszereplést kínáló műfaj az interpelláció. A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni.

Hűen a hagyományokhoz zengzetes üzenetek”színesítették” e héten is az Országgyűlés életét az interpellációk során. Időnként folyamatos volt a zaj, az elnök csengetett, újra csengetett, a siker azonban egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta és győztesként ünnepelte szószólóját!

Tudósításunkra kapcsolva, az érdemi mondandókkal párhuzamosan, időnként a szolidabb zajokkal, „beszólásokkal” is ”élőben” találkozhatnak. – Kellemes tallózást!

Milyen tovább közút- és vasútfejlesztést tervez a kormány?

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): - Képviselőtársaim! A Fidesz-KDNP-kormány az elmúlt években komoly gazdaságpolitikai döntéseket hozott, fontos stratégiai terveket készített elő és hajtott végre. Ez kapcsolódva a magyar emberek áldozatos munkájához már a gazdaság fejlődését és az ehhez nélkülözhetetlen út és vasút bővülését eredményezte. A magyar közlekedési hálózat megújítása emellett az utasok kényelmének és biztonságának növelését, a menetidő rövidülését, a környezeti terhek csökkentését is jelenti. A következő időszakban 2024-ig a közút- és vasúti hálózat fejlesztésére mintegy 5000 milliárd forintot fordít a kormány hazai és uniós forrásokból. A közúti közlekedés fejlesztésénél az a cél, hogy a megyeszékhelyekről, a megyei jogú városokból vagy kiemelt ipari parkokból könnyen elérhessük a gyorsforgalmi úthálózatot.

- A vasúti közlekedést tekintve fontos tudnunk, hogy az elmúlt időszakban elkészült Magyarország vasúti stratégiája. Ennek megvalósítása pedig már el is kezdődött. Ebben a fejlesztési ciklusban 1700 milliárd forintot fordítunk vasúti hálózat fejlesztésére annak érdekében, hogy szakaszokat villamosítsanak, növeljék a biztonságot és a magasabb szolgáltatási színvonalat. A stratégia célja az is, hogy a főváros és a megyei jogú városok közlekedési rendszerét vasúttal is összekössék, ezzel is érezhetően csökkenjen az utazással eltöltött idő.

- Államtitkár Úr! KDNP-s képviselőként nyugodtan állíthatom, hogy az elmúlt időszak politikájának sikerét láthatjuk abban, hogy a hazai össztermék a gazdaságban folyamatosan bővül, a munkanélküliség csökken, új munkahelyek létesülnek, folyamatosan új beruházások érkeznek Magyarországra. Többek között ez az a háttér, ami lehetővé teszi, hogy ebben folyamatosan igényli is hazánkban a közlekedés fejlesztését. A magyar gazdaság jó teljesítménye ma már mindenre lehetőséget ad. Magyarország jelentős stratégiai fejlesztéseket hajthat végre. Ez hosszú távon is biztosítja a fejlődést gyermekeinknek és unokáinknak is. Ezért kérdezem államtitkár urat: milyen fejlesztésekre, bővítésekre lesz lehetőségünk a közúti és a vasúti hálózatnál a következő években? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

SCHANDA TAMÁS JÁNOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Nem rejthetjük véka alá, hogy a balliberális kormányok súlyos örökségként más infrastruktúrákhoz hasonlóan korszerűtlen és elhanyagolt út- és vasúthálózatot hagytak maguk után. A közlekedési hálózatok fejlesztése jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez, a vidék és a főváros megerősítéséhez, segíti a magyar családok életszínvonalának növekedését. Ezért a kormány kiemelt feladatának tekinti a közlekedési infrastruktúra és a közlekedési szolgáltatások színvonalának javítását, amely nemzeti érdek.

- Képviselő Úr! Célunk többek között, hogy valamennyi megyei jogú várost magas szolgáltatási szintű úthálózattal lehessen elérni, az autópályák az országhatárokig érjenek, és bekapcsolódjanak a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba. Célunk továbbá, hogy az ország bármely részéből 30 percen belül elérhető legyen egy négysávos útszakasz. Ennek érdekében a kormány még 2016-ban elindította az útprogramot, amelynek keretében mintegy 3200 milliárd forintból valósulnak meg közúti fejlesztések. A magyar gazdaság teljesítményének köszönhetően a teljes keretösszeg nagyobbik része hazai forrásból biztosítható. Az eredmények már most is jól láthatóak. Többek között október elején adtuk át a forgalomnak az M2-es autóút M0 és Vác közötti kétszer kétsávos szakaszát. Az elmúlt hetekben készült el a Békéscsaba gyorsforgalmi bekötését megteremtő M44-es autóút leghosszabb szakasza is Tiszakürt és Kondoros között. További kivitelezések és tervezések is folyamatban vannak. Így a jövőben Eger, Kaposvár, Sopron, Szolnok és Zalaegerszeg esetében is elkészülhet a közúti beruházás, amely egyszerre fogja szolgálni a biztonságos és a gyors közlekedést. Az elkészült útszakaszok átadása folyamatosan történik.

- Képviselő Úr! A vasúti közlekedés színvonalának javítása érdekében szintén sokat tettünk. Itt is több évtizedes lemaradást kell bepótolnunk. Először is rendbe kellett tennünk a MÁV-ot, hiszen a balliberális kormányok a csőd szélére juttatták a társaságot. (Zaj, közbeszólások. Az elnök csenget.) A Gyurcsány-Bajnai-kormányok reformokat hirdettek, de leépítették a vasutat. Vonalakat zártak be, hagyták a vasutat lepusztulni, vasutas családok ezreit sodorva ezzel veszélybe. Első dolgunk volt éppen ezért a MÁV adósságának rendezése, amely 2010 előtt elérte a 300 milliárd forintot is.

- Jelentős beruházások történtek és vannak folyamatban, amelyek összértéke 1700 milliárd forint. Egyre több vonalon jár új vonat, zajlanak a pálya- és pályaudvar-felújítások. Kiemelt célunk, hogy Budapest és a megyei jogú városok közötti vasúti pálya 100 ezer lakos feletti nagyvárosok esetében legalább 120-160 kilométer/óra, a többi megyei jogú városnál minimum 100-120 kilométer/óra sebességű legyen. Az út- és vasúthálózat fejlesztése biztonságosabbá, kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a közlekedést, a vállalkozások számára pedig új lehetőséget nyit. A közlekedési infrastruktúra gyors ütemű bővítése, korszerűsítése hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra Európa öt legélhetőbb és legversenyképesebb országai közé tartozzon. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

FÖLDI LÁSZLÓ: - A választ elfogadó ceglédi képviselőként örömmel mondhatom, hogy az M4-es gyorsforgalmi út építése is jó ütemben halad, hiszen most már 30 kilométeres szakaszt adtunk át az elmúlt hetekben, hónapokban. Reményeink szerint jövő tavaszra Cegléd csomópont és az üllői csomópont között teljes egészében elkészül az M4-es gyorsforgalmi út, de jó ütemben halad az építkezés Szolnok irányába is, Abony és Szolnok térségében. A vasúti hálózat bővítésével kapcsolatban pedig elmondhatom: jó pár évvel ezelőtt a ceglédi vasútállomás is átépült teljes egészében és a Cegléd-Budapest közötti vasútvonalon is gyorsabbak a vonatok. Most azonban elég sok gikszer van, hiszen Ferihegy és a Nyugati közötti szakaszon bizony a vonatok nem kevésszer 15-20 percet is késnek. Engem nagyon sokan megkerestek a választóim közül, hogy ez ügyben is tegyünk valamit. Teszünk. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Már szedni áldozatait a rabszolgatörvény!

NUNKOVICS TIBOR, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Azt szokták mondani, hogy az emberek átlagosan három hétig szoktak emlékezni egy-egy, számukra negatív politikai eseményre. Ezt a szabályt a rabszolgatörvény esetében nyugodtan semmisnek tekinthetjük, hiszen nemcsak egy évvel ezelőtt váltott ki komoly indulatokat, hanem napjainkban is. Pontosan azért, mert mára elérte azt az első 15-20 ezer munkavállalót, akiket a munkáltatóik most is próbálnak győzködni, hogy írják alá az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot. A Vasas Szakszervezet tájékoztatása szerint sokan ennek hatására inkább felmondanak, de a többség, félve a munkahelye elvesztésétől, illetve a különböző bónuszok, mozgó bérek esetleges megvonásától, inkább aláírja ezt a nyilatkozatot. Még úgy is, hogy tudják, hogy kevesebb időt fognak tölteni családjukkal, még több stressz fogja őket érni, és a nagyobb fizikai megterhelésnek is ki lesznek téve...

- Persze önök más megoldásokat látnak, hiszen jól látjuk azt, hogy ott vannak például a Borkai Zsoltok, azok a paprikajancsik, akik itt jachtoznak ebben az országban, míg a mérleg másik oldalán ott vannak azok a becsületes dolgozók, akik már tényleg szó szerint halálra dolgozzák magukat azért, hogy el tudják tartani a családjukat, és tisztességben fel tudják nevelni gyermekeiket. Higgyék el nekem, hogy ezek az emberek nem akarnak sokat. Nem azt szeretnék, hogy úgy gazdagodjanak, mint Mészáros Lőrinc, csupán annyit szeretnének, hogy a becsületes munkájukért olyan tisztességes bért kapjanak, amivel el tudják tartani a családjukat, esetleg tudnak fizetni egy autót vagy tudnak fizetni egy lakást, de ne adj’ Isten, még évente egyszer nyaralni is el tudják vinni a családot. Azt hiszem, hogy a XXI. században itt, Magyarországon, Európa közepén nem kellene hogy ez hú, de nagy álom legyen, mégis a társadalom többsége számára ez elérhetetlen. Ezért is kérdezem államtitkár urat: mikor hajlandóak végre belátni azt, hogy a gazdaságpolitikájuk és a munkaerő-politikájuk megbukott, és nem a munkaidő növelésére, meg nem külföldi munkaerőre van szükség, hanem arra van szükség, hogy a magyarokat tisztességesen megfizessék! (Taps a Jobbik soraiból.)

***

BODÓ SÁNDOR, (pénzügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Úgy érzem, hogy egy kicsit méltatlan, sőt nem is kicsit, nagyon, hogy a magyar gazdaság egyik legfontosabb törvényéről, a gazdaságot szabályozó törvényről ilyen slendrián elnevezéssel beszél. De tulajdonképpen ezen még akár át is léphetnénk, hiszen ettől jóval nagyobb tévedések is vannak abban, amit ön elmondott. Az egyik nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy ön egy olyan munkatörvénykönyvet képzel el, ami az összes munkavállaló apró, legkisebb részleteket is tartalmazó foglalkoztatásától kezdődően a legnagyobb cégeken keresztül mindenütt alkalmazható. A legfontosabb alapok megléte mellett persze jelentős különbségek vannak ezeknél a cégeknél, ezért nagyon lényeges az, és nemzetközi tendencia is ez egyébként, hogy adjunk teret annak, hogy a munkaadók és a munkavállalók tudjanak valamilyen szinten megegyezni. Ez fontos dolog, de továbbra is fenntartom, hangsúlyozva, hogy az alappillérek rendben vannak. Ennek a megegyezésnek tehát helyet kell adni, és amikor néhány hónappal ezelőtt a munka törvénykönyve kapcsán erre a lehetőségre felhívtuk a figyelmet.

- Nézzük, mi történt azóta! Nevezetesen az történt, hogy jelentősen megszaporodott azoknak a cégeknek a száma, ahol kollektív szerződéseket kötöttek, illetve kollektív szerződések kötése előtt állnak. Ez lényeges, hiszen a korábbi években az volt a tapasztalat, hogy évente csupán egy-két-három alkalom volt csak, ahol ilyen szerződések köttettek, most pedig mondhatjuk azt, hogy 20 alkalommal már megtörtént a megállapodás, és 67 esetben pedig ez folyamatban van. Ez mindenképpen azt jelenti olvasatomban, hogy a munkaadók és a munkavállalók komolyan veszik ezt a lehetőséget, és tárgyalnak erről a kérdésről.

- A következő, szintén lényegi kérdés, és minden megállapodásnak, az egyik alapja, hogy hogyan alakulnak a bérek. Nos, én megdöbbenve hallottam, és olvastam képviselő úr reagálását, azt, hogy Magyarországon a munkabérek nem emelkedtek. Tisztelettel arra kérem, hogy beszélgessen néhány munkaadóval, néhány munkavállalóval, és kérdezze meg őket, hogy mi is történt az elmúlt időszakban. Nézze meg azokat a statisztikákat, azokat az adatokat, amelyek egyébként nyilvánosak, és teljesen egyértelműen láthatja, hogy bizony Magyarországon a munkabérek jelentősen növekedtek, évente 10 százalékot meghaladó mértékben is. Bizony most már a munkaadóknak is az a célja, hogy még inkább hatékonyabbá tegyék a cégüket, hogy ezeket a munkabéreket ki tudják fizetni. Természetesen ezek a megállapodások nem légből kapottak, nyilván kellenek hozzá kormányzati intézkedések, vannak is, ezek az adórendszert jelentik, célzott támogatást a cégek, a foglalkoztatók felé, a családi kedvezményeket. De azt is látnunk kell, hogy ebben a helyzetben a cégek is jelentős beruházásokat invesztálnak, és ez egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy hatékonyabban tudjanak termelni, és több munkabért tudjanak fizetni.

- Képviselő Úr! A szociális partnerekkel megállapodás köttetett 2016-ban, és azóta is tart ez a folyamat. A bérmegállapításkor a munkaadók, a munkavállalók és a kormányzat képviselői jelen vannak. A garantált minimálbér, a minimálbér emelkedése kapcsán megfogalmazódott egy 8 százalékos bérajánlás is, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a tárgyalóasztalnál a felek ne tudtak volna valamiben megállapodni. Nyilván felmerülhet a kérdés, hogy valamennyi jövedelemsávban érzékelhető-e ez? Igen, érzékelhető valamennyi ágazatban. A mezőgazdaságban és az építőiparban egyaránt látható az is, hogy a még alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők is olyan munkakörökben tudnak dolgozni, illetve olyan jövedelemre tudnak szert tenni, ami több, mint a korábbi időszakban volt. Fölmerül persze a kérdés: vajon hogyan és miképpen alakul ez nemzetközi viszonylatban? A válasz egy mondatban: 36 ország közül Magyarország a harmadik legnagyobb adócsökkentést érte el a bérköltségek arányához képest! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

NUNKOVICS TIBOR: - Államtitkár Úr! Ez a válasz elfogadhatatlan! Az a helyzet, hogy ezt a törvényt nem mi neveztük el rabszolgatörvénynek, hanem az emberek! (Felzúdulás, közbeszólások a kormánypártok soraiban.) Buli van Aprajafalván, vagy mi a baj?

- Államtitkár Úr! A kollektív szerződésről valószínű, hogy így papírformában nagyon jókat lehet olvasni meg hallani, csak ha valakinek ezt alá is kell írnia, az már egy teljesen más tészta. Én nagyon szívesen elviszem önt valamikor bármelyik gyárba Magyarországon, beszélgessen el az ott dolgozókkal, mert az emberek nem statisztikákból, hanem pénzből próbálnának megélni, de nem tudnak, és ezért hagyják el ezt az országot. (Taps a Jobbik soraiból.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 99 igen szavazattal, 38 nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Mi lesz a felvételizőkkel?

HILLER ISTVÁN, (MSZP): - Államtitkár Úr! A hatályos szabályozás szerint 2020-tól csak az a felvételiző nyerhet felvételt magyar felsőoktatási intézménybe, aki rendelkezik érvényes, legalább középfokú B2 típusú nyelvvizsgával. Bár ez az előírás 2014 óta ismert, önök öt év alatt nem tudták felkészíteni a magyar közoktatást, különösképp a középfokú oktatást arra, hogy a diákok nagy számban elsajátítsák a megfelelő színvonalú idegennyelv-tudást, és így sikeres nyelvvizsgát tegyenek. Minden eddigi információ arról tanúskodik, hogy a jövő évtől kezdődően tanévenként több ezerrel csökkenhet Magyarországon a felsőoktatási hallgatók létszáma. És ennek az az egyértelmű oka, hogy képtelenek voltak saját előírásuknak megfelelni, illetve a megfelelő képzést biztosítani.

- Abban semmiféle vita nincs és nem is lehet, hogy az idegennyelv-tudás szükséges. Számunkra az anyanyelvünk persze a legszebb, de a világ számára mégiscsak egy izolált nyelv, mégis különösképpen fontos a munkaerőpiacon az idegennyelv-tudás, a későbbiekben pedig még elengedhetetlenebb lesz. Az a módszer azonban, amit önök választottak, vagyis az, hogy nem a képzésre fektették a hangsúlyt, hanem a követelmény szabályozására, láthatóan fél évtized alatt megbukott! Valójában az történik, hogy a közoktatás az önök intézkedései nyomán nem ad megfelelő idegen nyelvi tudást! Igazából arról van szó, hogy azok akik megengedhetik maguknak a piacon vásárolják meg ezt a szükséges tudást, sok tízezer forintért színvonalas nyelviskolákban megtanulnak egy idegen nyelvet, és különösebb gond nélkül leteszik a középfokú nyelvvizsgát. Csakhogy ezt a többség nem engedheti meg magának. Az pedig igazságtalan és minden jogegyenlőségi elvet sért, hogy miközben mindenki számára egységes és kötelező a követelmény, ezt az könnyebben tudja teljesíteni, akinek több pénze van. Igazából tehát nem a tehetség és nem a szorgalom számít az önök rendszerében, hanem a pénz! Ezt pedig mi soha nem fogjuk elfogadni!

- Mindezek alapján kérdezem: látják-e, érzékelik-e, hogy milyen gondot okoz a felvételizőknek az a tény, hogy a közoktatás nem képes a megfelelő idegen nyelvi képzést nyújtani? Az önök adatai és információi szerint mennyivel csökkenhet az említett rendelkezés miatt a felsőoktatási hallgatói létszám Magyarországon? Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ne sérüljön a jogegyenlőség? (Taps az MSZP és a DK soraiból.)

***

SCHANDA TAMÁS JÁNOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! A célunk világos: mi fejlesztjük és világszínvonalúvá szeretnénk tenni a magyar felsőoktatást. Ön most aggódik a magyar felsőoktatásért, a felvételiző diákokért, de amikor kormányon voltak, kivéreztették azt. (Arató Gergely: Ami nem igaz!) A magyar diákok oktatásában csak felesleges költséget láttak, amit igyekeztek lerázni magukról. (Arató Gergely: Jaj, istenem!) Az egyetemeket előnytelen PPP-konstrukciókra kényszerítették, adósságba hajszolták. Az MSZP-kormány tandíjat akart fizettetni a családokkal…(Közbeszólás az MSZP soraiból: Ti mit csináltatok?)… ezt csak a Fidesz-KDNP által kezdeményezett népszavazással sikerült megakadályozni.

- Képviselő Úr! Fontos feladatunk a Magyarország versenyképessége szempontjából is kiemelkedő jelentőségű felsőoktatás fejlesztése. Célunk, hogy a felsőoktatási rendszer korszerű és innovatív válaszokat adjon a XXI. század kihívásaira, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a diplomás magyar fiatalok naprakész tudással rendelkező, idegen nyelven biztonságosan boldoguló szakemberekként lépjenek ki az életbe, a munkaerőpiacra. A kormány 2014-ben rendeletben határozta meg a 2020-as felsőoktatási bemeneteli követelményeket. Úgy gondoljuk, hogy az azóta eltelt öt évben elegendő idő állt a diákok rendelkezésére a nyelvvizsga megszerzésére. Ugyanakkor készen állunk mindenkivel a konzultációra. Meg fogjuk hallgatni a diákszervezetek, a tanárok és a rektorok véleményét. A kormány pedig ezek ismeretében hozza majd meg a döntését.

- Képviselő Úr! A legtöbb felsőoktatási intézmény és képzési terület esetében elmondható, hogy az utóbbi években nőtt azon felvettek száma és aránya is, akik teljesítették a 2020-tól kötelezően bevezetendő nyelvi bemeneti követelményeket. A kormány több intézkedéssel is segíti a felsőoktatásba jelentkezők nyelvvizsga-teljesítését. Így többek között 2018. január 1-jétől minden 35 év alatti fiatalnak egy nyelvvizsga megszerzése ingyenes, akkor is, ha már rendelkezik eggyel. 2018-ban összesen több mint 31 ezer nyelvvizsga-támogatás iránti kérelem érkezett be a Magyar Államkincstárhoz. Emellett a kormány lehetővé teszi azt is, hogy minden gimnáziumba és szakgimnáziumba járó 9. és 11. osztályos fiatal részt vehessen külföldi tanulmányúton. Lehetőség lesz arra is, hogy a kötelezően előírt nyelvvizsga és emelt szintű érettségi bemeneti követelmény egy vizsga letételével teljesíthető legyen. Az a jelentkező ugyanis, aki idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tesz, legalább 60 százalék teljesítése esetén egy középfokú, komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okirat birtokosává válik.

- Képviselő Úr! Magyarország gazdasági teljesítménye lehetővé teszi a felsőoktatás fejlesztését. Az ágazati kiadási főösszeg 2010-hez képest 2019-re közel másfélszeresére nőtt, miközben idén a tavalyinál 4 százalékkal többen jelentkeztek a magyar felsőoktatásba. Szeretnénk még erősebbé, még versenyképesebbé tenni egyetemeinket, hogy a magyar fiatalok jobb és korszerűbb oktatási és infrastrukturális körülmények között tanulhassanak. A hallgatók magabiztos nyelvtudása elengedhetetlen a felsőoktatás nemzetköziesítéséhez is. A jelenlegi kormány az első, amely ennek érdekében ingyenes nyelvvizsgát és külföldi tanulmányutakat, nyelvtanulásra fordítható diákhitelt biztosít a magyar fiatalok számára. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

HILLER ISTVÁN: - Államtitkár Úr! Köszönöm a történeti áttekintést. Meg kell hogy nyugtassam, én ebben még jobb vagyok önnél!. Elmondom, hogy milyen volt a mi időnkben az oktatás: jobb, színvonalasabb és igazságosabb! (Taps az MSZP soraiból. Közbeszólások a kormánypárti padsorokból.) Ehhez képest önök a nulladik évfolyamot, amely évente 10 ezer diákot bocsátott ki 2009-től, 10 ezer olyan diákot, akik középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeztek az érettségi idejére, 2011-ben a rendszert szétverték. Szétverték! Helyette nyolc év alatt nem tudtak tenni semmit. Illetve valamit mégis: a felsőoktatásban jelen pillanatban 93 415 beragadt diploma van. 93 415 olyan magyar fiatal, aki elvégezte a tanulmányait, letette a vizsgákat, nem kapja meg a diplomát! Ez a duplája annak, mint amit átvettek. Nem fogadom el a válaszát! (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 106 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elfogadta.

„Borkai Zsolt továbbra is védelem alatt áll vagy elkezdenek végre nyomozni?”

VARJU LÁSZLÓ, (DK): - Államtitkár Úr! Borkai Zsolt botránya nemcsak a győri polgármester romlottságára és álszent képmutatására irányította rá a figyelmet, de rávilágított arra is, hogyan működik a Fidesz nevű, államhatalmat foglyul ejtett bűnszervezet! Egy szexvideó nyilvánosságra kerülése nyomán figyelt fel a közvélemény a korábban is jól ismert műsorszámokra, amelyek a Borkai-féle bemeneti követelmények nélkül nem jöhettek volna létre. Még sajnálatosabb azonban, hogy a rendőrség figyelmét még ez sem tudta felkelteni. A győri önkormányzattal szerződéses viszonyban álló Rákosfalvy Zoltán ügyvéd 21 hektár szántót vásárolt magánszemélyektől, amit aztán a Borkai vezette önkormányzat ipari területté minősített át, Rákosfalvy pedig egy offshore cég mögé rejtőzve eladta a terjeszkedni kívánó Audinak, a legalább 5 milliárd forintnyi nyereség így nem a város kasszájába folyt be. Rákosfalvy az ország 11 kaszinókoncessziója közül hármat, a győrit, a pécsit, a miskolcit szerezte meg, gyaníthatóan ehhez is igénybe vette Borkai befolyását.

- Államtitkár Úr! 2017-ben a Győrött megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál étkeztetésére kiírt pályázatot a Diákolimpia 2017 Kft. nyerte el, holott ajánlata csaknem négyszerese volt a másik pályázó érvénytelennek nyilvánított ajánlatának. A konzorcium egyik tagja az ismert győri vendéglős, Szabó Ervin cége volt. Aligha véletlen az egybeesés, hogy az évek óta Rákosfalvy tulajdonában álló, de egyetlen forint bevételt sem termelő cég ügyvezetőként foglalkoztatja Borkai fiát havi egymillió forintért. Szabó viszont egy jól menő vendéglőt adott Borkai lányának, amelyet minden jel szerint továbbra is a vendéglős üzemeltet, ám a haszon értelemszerűen a Borkai családé. Hab a tortán, hogy a luxusjacht vendégeinek rendelkezésére álló örömlányok közül kettőnek a vállalkozása 3 milliós uniós támogatásban részesült!

- Államtitkár úr! Kérdezem: Ezekben az ügyekben indult-e nyomozás? Ha igen, milyen eredménnyel? Ha nem, várható-e, hogy most, amikor a figyelem középpontjába kerültek, ezáltal ön is, végre megindítják a nyomozást? Ha nem, akkor miért nem? (Taps az ellenzéki padsorokban.)

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Magyarországon senki nem áll a törvények felett! Az ön által hivatkozott védelem senkit nem illett meg Magyarországon, aki bűncselekményt követ el. Biztosítom, hogy bármely büntetőügyben eljáró rendőrnek törvényi kötelezettsége az objektív, elfogulatlan intézkedés. A magyar rendőrség mindenkivel szemben határozottan fellép, aki megsérti a törvényt. Az interpellációban felsorolt ügyekkel összefüggésben nyomozás van folyamatban. A nyomozás kiterjed mindazon körülmények vizsgálatára és megállapítására, amelyeknek a tényállás-megállapítása, a cselekmény büntetőjogi minősítése kapcsán jelentősége lehet. A magyar parlament pedig 1990 óta töretlenül tartja magát ahhoz a gyakorlathoz, hogy a válaszadó a folyamatban lévő büntetőügyben az ügy részleteiről nem nyilatkozik. Ezt a gyakorlatot mi is tartjuk annak érdekében, hogy ne legyen prejudikáció, és ne alkossanak esetleg megalapozatlan véleményt a folyamatban lévő eljárásokról.

- Képviselő Úr! A helyi önkormányzásban hangsúlyosan jelenik meg az önállóság fogalma. Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a törvények keretei között önállóan mérlegelhet és önállóan dönthet. A Belügyminisztérium nem rendelkezik törvényességi felügyeleti joggal, és nem bírálhatja felül az önkormányzat bármely szerve által hozott döntéseket. A győri választópolgárok egy pártok közötti versenyre épülő demokráciában, a történések ismeretében fejezték ki véleményüket az önkormányzati választás során. Magyarország demokratikus jogállam, és a demokrácia hatékony működése során elengedhetetlen, hogy érvényesüljön a helyi választópolgárok önkormányzáshoz való joga. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VARJU LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Elfogadhatatlan a válasza! Mindebből kitűnik, hogy Borkai Zsolt a védelmük alatt áll. Örülök annak viszont, hogy ha jól értem, akkor rendőrségi nyomozás van folyamatban, éppen ezért a fentiek figyelembevételével ebben a helyzetben máris gyanítható, hogy mindaz, amit láttunk, nemcsak egy videofelvétel, hanem a valóság. Éppen ezért kockázat az, hogy ez a vizsgálat mivel jár. Éppen ezért, ahelyett, hogy szégyenkezve el kellett volna kullognia, önök a párt számára ma már vállalhatatlan embert még mindig óvják. (Völner Pál: Neked is már el kellett volna kullognod a fenébe! Taps az ellenzéki sorokban.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 107 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elfogadta.

„Titkos háttéralkut kötött a kormány az oroszokkal?"

KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT, (LMP): - Miniszter Úr! Néhány napja már megerősítették a hírt, miszerint november 6-án, 7-én a Roszatom Pécsen tart egy konferenciát. Ez mindenkit meglepett a helyi közélet iránt érdeklődő személyek közül, ugyanis előzetesen hivatalos tájékoztatás Pécs városa felé nem érkezett. Arról is hírt kaptunk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz ezen a konferencián. Ez mindenképpen félelemmel és aggodalommal töltötte el a pécsieket tekintettel arra, hogy Pécs mellett a Bodai Agyagkő Formációban egy nukleárishulladék-tározót kívánnak létrehozni. És azt is tudjuk, hogy nagyon-nagyon régóta ismertek azok a tervek, hogy Pécs közelében, a lakott terület alatti részeket is érintően bizonyos körök uránbányászati tevékenységet szeretnének ismét folytatni. Tehát felmerül a gyanú, hogy ha egy ilyen fontos konferenciát tart a Roszatom Pécsen, és azt ennyire fontosnak tekinti a magyar kormány, hogy még a miniszterelnök is részt vesz ezen a konferencián, akkor a helyszínválasztás ilyen szempontból nem lehet véletlen. Ezzel kapcsolatban kérdezem:

- Pontosan ki a kezdeményezője ennek a konferenciának? Miért nem tájékoztatták időben a város közvéleményét erről a konferenciáról? Mi a pontos célja ennek a konferenciának, és mi indokolja a pécsi helyszínválasztást? Mi indokolja a miniszterelnök részvételét, amennyiben igaz, hogy a miniszterelnök részt vesz ezen a konferencián? És tekinthető-e egyfajta beismerésnek vagy elismerésnek, hogy ha egy ilyen rendkívül fontos eseményre kerül sor Pécsen, amelyen a miniszterelnök is részt vesz, akkor van valamiféle háttéralku vagy valamilyen együtt gondolkodás a három projekt ellen, tehát a paksi bővítés kérdése, a nagy aktivitású nukleáris hulladék Bodai Agyagkő Formációba tervezett tárolójának megvalósítása, illetve az uránbányászat újraindításának a kérdése között? (Taps az LMP soraiban.)

***

SÜLI JÁNOS, (tárca nélküli miniszter): - Képviselő Úr! A miniszterelnök urat meghívtuk az udvariasság szempontjából, de nem vesz részt rajta, nincs nemzetközi összeesküvés. Ön persze nagyon jól tudja, hogy milyen engedélyezési eljárások alá kell vetni egy nukleáris létesítményt, ez vonatkozik a hulladéktárolóra is, Bodára is és a bányászatra is, tehát ilyenről szó nincs. Ennek a konferenciának AtomEco a neve, ez egy olyan jellegű konferencia, amikor azt akarjuk bemutatni, hogy miképp járulnak hozzá a megújulók, illetve az atomerőművek által termelt villamos energia a fenntartható fejlődéshez, erről szándékozunk beszélgetést folytatni.

- Hogy miért tettük Pécsre? Azért tettük Pécsre, mert az erőműépítés kapcsán, ugye, mindig is térségfejlesztésben, a térséggel kapcsolatos dolgokról beszéltünk. Pécs alkalmas erre, hisz a konferenciaturizmusra megfelelő rendezvényhelyiségekkel rendelkezik, az egyetem alkalmas arra, hogy megfelelő, méltó partner legyen. Egyébként a várost bevontuk a szervezésbe, hiszen nem három hét alatt lehet egy ilyen négyszáz fős rendezvényt megtartani, tehát mindenki tudott róla. Egyébként az ön kollégái is regisztráltak, Mellár Tamás úr és Kóbor József is részt fog venni a konferencián. De szeretettel várjuk önt is, attól, hogy nem regisztrált, szívesen fogadjuk, és elmélkedjünk együtt arról, hogy Magyarországon a magyar kormány a klímacélkitűzések érdekében megfelelő utat választott.

- Képviselő Úr! Az az út, amit önök javasolnak a magyar kormánynak, hogy zárja be az erőművet, az nem járható, mert egyértelműen azt mondjuk, hogy a klímacélkitűzések csak úgy teljesíthetők, ha Magyarország megépíti ezt a két blokkot, s erről tartunk mi egy nyitott, ellenzék, egyetemisták és bárki számára nyitott, regisztrálható konferenciát, amely az első Roszatom-konferencia, amit nemcsak otthon rendeznek meg, hanem Európában. Tehát azt gondolom, hogy semmi ördöngösség nincs ebben az ügyben, hanem jöjjön el, és akkor vegyen részt a vitában. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT: - Miniszter úr! Több kérdéselemre esetleg megpróbált válaszolni, viszont a legfontosabb kérdésre nem válaszolt: létezik-e egyfajta háttéralku itt a paksi projekt, az atomtemető és az uránbánya kérdése között? Egy szempontból persze mindenképpen indokolt Pécset választani, ha az atomtechnológia, az atomenergia felhasználása, a fenntarthatóság és a környezet megóvásáról szeretnének beszélni, hiszen a korábbi uránbányászati tevékenység brutális környezetpusztítását jól ismerik a pécsiek és a Pécs környékén élők.

- Miniszter úr! Mi pontosan tudjuk azt, hogy eddig 30 milliárd forintot kellett elkölteni a rekultivációra, és tudjuk, hogy ez egy olyan feladat, ami soha nem fog véget érni. Tehát mi tudjuk azt, hogy az atomenergia felhasználása milyen szinten brutálisan környezetpusztító. Azt pedig talán miniszter úr tudja a legjobban, hogy milyen bonyolult és milyen végeláthatatlan folyamat egy atomerőmű engedélyezése, hiszen júliusban a miniszteri meghallgatásán mondta, hogy igazából fogalma sincs, hogy az oroszok mikor lesznek képesek a megfelelő terveket leszállítani, s mikor indulhat el az a bizonyos engedélyezési eljárás, aminek már le kellett volna zárulnia. A válaszát nem tudom elfogadni! (Taps az LMP soraiban.)

***

Az Országgyűlés a miniszteri választ 106 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 3 tartózkodás kíséretében elfogadta.

„Miért támogat a kormány egy háborút egy nemzeti kisebbség ellen, amelynek ráadásul keresztény civil családok esnek áldozatul?”

BURÁNY SÁNDOR, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! Ahogy az ismert, a török hadsereg belépett Szíria területére, és gyakorlatilag háborút indított az ott élő kurdok ellen. Egyre több a halott, a kurdok tiltakoznak, ugyanis szerintük etnikai tisztogatás zajlik. Azóta egy kurd politikusnőt kirángattak az autójából, lelőtték, miután brutálisan megkínozták a törökbarát milicisták katonái. Híradások beszámoltak civilek haláláról is. Az áldozatok között nagyon sok keresztény család is van. Az Európai Unió felszólította Törökországot, hogy állítsa le az egyoldalú katonai lépéseket. Ugyanakkor külügyminiszter úr elismerte, hogy blokkolták az uniós elítélő nyilatkozat elkészültét. A minap egy nemzetközi rendezvényen Erdoğan megköszönte Magyarország kiállását Törökország mellett. A kormány tehát nyíltan helyesli Törökország etnikai tisztogatás célú háborúját a szíriai kurdok ellen, azt, hogy több százezer vagy akár millió embert a törökök egy másik országban fegyverrel elüldözzenek lakhelyéről, hogy aztán a helyükre más etnikumú lakosságot telepítsenek, mindezt a kurd területek nemzetiségi viszonyainak erőszakos megváltoztatása kedvéért.

- Államtitkár Úr! A kurdokról eddig azért hallott a világ, mert 2014-ben az európai civilizációnak a megmentőjeként egyetlen népcsoportként a térségben meg tudták állítani és vissza tudták verni az Iszlám Állam nevű halálszektát. Ráadásul ez a nép patriarchális körülmények között és közegben emancipációt hirdetett egyedülálló módon. Ahelyett, hogy megbecsülnénk hős kiállásukat, végignézzük a lemészárlásukat. Rettenetes, ami a kurdokkal történik, és elképesztő, hogy ehhez az aljassághoz a magyar kormány a nevét adja és támogatja ezt! Államtitkár úrtól ezért is kérdezem: Magyarország, amelynek hárommilliós etnikai kisebbsége él a határain kívül, hogy gondolja, hogy odaállhat egy fegyveres etnikai tisztogatás mellé? Miért támogat a magyar kormány egy olyan kormányt, amely keresztényeket bombáz? Hogy gondolják így a keresztények védelmét? (Taps az MSZP, a DK és a Párbeszéd soraiban.)

***

VARGHA TAMÁS, (külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár): - A kérdés már a címadásában is rosszindulatot és elfogultságot tükröz: szeretném határozottan leszögezni, hogy Magyarország Kormánya nem támogat semmilyen nemzeti kisebbség ellen folytatott háborút, a keresztény közösségek ellenit sem! Ez a hivatkozott hadművelet nem a kurd nép ellen irányul. Szeretném emlékeztetni képviselő urat, hogy Törökország a kétezres években jelentős jogkiterjesztést hajtott végre a kurd kisebbség javára, amit az Európai Unió is elismert, és Ankara kiváló kapcsolatokat ápol az iraki kurd regionális kormányzattal is, amelynek vezetőivel rendszeresek az egyeztetések, tehát a kurdellenességről nem beszélhetünk. Ez a hadművelet egy olyan szervezet ellen irányul, a marxista Kurdisztáni Munkáspárt ellen, amely 1984 óta folytat fegyveres harcot, és követ el terrorcselekményeket törökök és kurdok ellen is, és amelyet hivatalosan a terrorszervezetek listájára vett az Európai Unió. Ennek a konfliktusnak immár 40 ezer halottja van. Így biztonsági szempontból, azt gondolom, hogy érthető, ha Törökország az egyszerű török embereket szeretné megvédeni a terrorizmus veszélyétől. Így most erre katonai úton nyílt lehetőség.

- Képviselő Úr! Magyarország külpolitikája a kölcsönös tiszteleten nyugszik, és ahogy elvárjuk más országtól, hogy felelősen dönthessünk nemzetünk biztonsága ügyében, ugyanezt a tiszteletet megadjuk más országoknak is. Információink szerint a török hadsereg a legnagyobb körültekintéssel járt el ennek a hadműveletnek a végrehajtása során. (Gréczy Zsolt: Az összes többi tagállam az ellenkezőjét mondja annak, amit te!) És ami a térségbeli keresztények sorsát illeti, ismerjük azoknak az amerikai szervezeteknek a nyilatkozatait, amelyek szerint a török hadsereg beavatkozása veszélybe sodorja a térségben élő keresztényeket. (Arató Gergely: …te is a gyerekgyilkosokat véded? Szégyelld magad!) De idézzünk fel olyan véleményeket is, amelyeket azok fogalmaztak meg, akik ott élnek, és nem messziről próbálják meg értelmezni a kialakult helyzetet. A szír keresztényeket tömörítő Arámi Világtanács nyilatkozatban kérte a nemzetközi sajtót, hogy ne adjanak teret a félrevezető híreknek, ezzel együtt elítélték a marxista kurd milíciák vallási elnyomó intézkedéseit. Ugyanígy az Iraki Keresztények Szövetsége szintén támogatta a biztonsági műveleteket, és idézem, „a marxista terroristák keresztényeket elnyomó gyakorlatát” ítélte el. A konstantinápolyi örmény pátriárka szintén támogatásáról biztosította a török hadsereg szíriai terrorellenes műveleteit.

- Képviselő Úr! A jelek szerint ön pápább kíván lenni a pápánál, és a helyben élő keresztényeknél is okosabb akar lenni! Kérem, adja meg nekik azt a tiszteletet, hogy ők maguk formálhassanak véleményt a saját sorsukról! Törökország fontos NATO-szövetségesünk, az ország jelentős hozzájárulást nyújt biztonságunkhoz terrorellenes fellépése révén is. Jelentős szerepet vállal a menekültek befogadásában és ellátásában, amellyel Európa érdekeit is szolgálja. Ha megnyitná kapuit a szír menekültek előtt, és ők Európa felé indulnának el, akkor ismét nőne az a migrációs nyomás, amire emlékszünk 2015-ből, sőt talán még erősebb lenne. Ezért az a javaslatunk, hogy azt támogassuk, hogy a szír menekültek Szíriában telepedjenek le, és ott éljenek a szülőföldjükön, és ehhez nyújtsunk nekik támogatást. (Taps a kormánypárti padsorokban. Arató Gergely: Szégyenteljes! Gyilkosokat védtek!)

***

BURÁNY SÁNDOR: - Államtitkár úr, megint az a helyzet, hogy az autópályán mindenki szembejön önökkel. Példaként idézek egy minapi nyilatkozatot. Egy német konzervatív politikus világosan megmondta, hogy Magyarország Kormányának, az Orbán-kormánynak tudnia kell csapatban játszani. Értette ezt például erre az esetre is, amikor Magyarország egyedül vétózta meg az Unió egységes fellépését.

- Államtitkár Úr! Néhány évvel ezelőtt még Orbán Viktor is azt gondolta, hogy egy kurd állam létrehozása azon a területen jelentene igazi biztonságot a menekültkérdés megoldására. Most meg helyesel egy háborút, amit a kurdok ellen vívnak a törökök és a törökök által felfegyverzett törökbarát milíciák, holott a világon olyan még nem volt, hogy egy újabb háborúval lehetett volna kevesebb menekültet szabadítani a világra. A háborúk általában menekültáradatot szülnek, és a mostani esetben is ez fog történni. A helybeli kurdoknak pedig nagyon nem az a véleményük, államtitkár úr, mint ami önöknek. A válasza egyszerűen szégyenteljes volt, nem fogadom el! (Taps a Párbeszéd soraiban.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 106 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Kívánja-e folytatni a kormány a települések fejlesztésének támogatását, és ha igen, hogyan?

SALACZ LÁSZLÓ, (Fidesz): - Magyarország Kormánya kilenc esztendővel ezelőtt úgy döntött, hogy nem hagyja csődbe jutni és ezzel együtt életképtelenné válni a helyi önkormányzatokat. A 2010 előtti szocialista-liberális kormányok politikájának köszönhetően a magyar önkormányzatok helyzete drasztikusan romlott, a működésük ellehetetlenült, s mi több, forrásaik még a legalapvetőbb feladataik ellátására sem szolgáltak elegendő fedezetül. A helyzet 2010-re tarthatatlanná vált, amikor is az önkormányzatok adósságállománya meghaladta az 1247 milliárd forintot. Ekkor döntött úgy a jelenleg is hivatalban lévő kormány, hogy a helyzetnek megálljt kell parancsolni, és meg kell menteni a csődközeli helyzetbe jutott önkormányzatokat. A kormány konszolidációs programjának köszönhetően 2011 és 2014 között 2082 önkormányzat csaknem 1370 milliárd forint adóssága került átvállalásra. Ezzel sikeresen befejeződött a balliberális kormányzatok által hátrahagyott romok eltakarítása.

- Kiemelendő lépés volt, hogy az adósságrendezést követően a kormány úgy határozott, hogy támogatást nyújt azon településeknek, amelyek nem vettek föl hitelt és nem lépték át a számukra biztosított normatív keretet. A felelős gazdálkodásra szorítást követően a terület- és településfejlesztési operatív programon keresztül milliárdok áramlottak a települések sosem látott mértékű fejlesztésére. Napjainkban pedig érdemes kiemelni a „Modern városok” és a „Magyar falu” program által nyújtott jelentős támogatásokat. A magyar kormány elkötelezett nemcsak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken lakók életminőségének javítása és lélekszámának növelése mellett, melyet a helyi települési vezetőkkel együttműködve kíván eredményesen folytatni. Mindezekre tekintettel kérdezem államtitkár urat: kívánja-e folytatni a kormány a települések fejlesztésének támogatását, és ha igen, hogyan? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Szerencsés dolgom van, mert a kérdésére, hogy kívánja-e a kormány folytatni a településfejlesztések támogatását, azt tudom mondani, hogy igen. Minden olyan településvezetővel szeretnénk együttműködni, aki a települése érdekében kíván tevékenykedni. A magyar települések, a legkisebbtől a legnagyobbig a rendszerváltoztatást követő időszak egészét tekintve az elmúlt kilenc évben fejlődtek leginkább. A 2010-et megelőző kormányzat ugyanis valójában adósságcsapdába pörgette a településeket, olyan feladatokat rótt ki, amelyekhez a megfelelő finanszírozást nem biztosította. Ezért aztán azok a települések, amelyek a törvényben rögzített kötelezettségeiknek meg akartak felelni, kénytelenek voltak hitelt felvenni, és ebben az adósságcsapdában nemcsak az üzemeltetésnek, hanem az előrelépésnek a lehetőségei is teljes mértékben bezáródtak. Ennek a rendszernek kívántunk mi 2010 után véget vetni, és minden településnek, függetlenül attól, hogy milyen színezetű politikai vezetése van, egy tabula rasát, egy tiszta lappal való újrakezdést biztosítani. Ezt szolgálta az önkormányzati adósságállomány átvétele, valamint az önkormányzati és az államigazgatási feladatok és hatáskörök újragondolása, illetve ezen kereteken belül is a megfelelő, minden önkormányzati feladathoz megfelelő finanszírozás biztosítása. Ezt követően, amikor az ország gazdasági teljesítőképessége ezt lehetővé tette, minden településtípus számára egy elérhető fejlesztési programot indítottunk.

- A „modern városok” program, amit a 23 megyei jogú várossal együttműködésben hozott létre a kormány, 269 projektet tartalmaz több mint 3900 milliárd forint értékben,útfejlesztés, ipari parkok, sport, kulturális, oktatási és turisztikai programok érdekében. Összesen 1500 milliárd forintot költöttünk el belőle a mai napig, de a program folytatódni fog. A „Magyar falu” program is ilyen logikával épül fel, az 5 ezer fő alatti településekkel. 150 milliárdot fordítottunk erre, egyrészt 75 milliárd forint pályázható forrásról van szó, másrészt 25 milliárd forint a falusi CSOK és 50 milliárd forint a falusi úthálózat fejlesztését szolgáló programelem. Budapestet 217 milliárd forintnyi önkormányzati adósságállománytól szabadította meg a kormány és több ezer milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg. Mi készen állunk a folytatásra, és ehhez keressük a partnereket a most megválasztott településvezetők személyében is.(Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SALACZ LÁSZLÓ: - Államtitkár úr jövőbe mutató válaszát tisztelettel elfogadom. Szűkebb régiómban, Bács-Kiskun megyében a megyei önkormányzatnak mintegy 70 milliárd forint állt rendelkezésére az Európai Unió és a magyar kormány jóvoltából, hogy azt a településfejlesztési operatív program, közismertebb nevén a TOP keretében különböző fejlesztési forrásokra, különböző fejlesztésekre. A települések a megyei önkormányzattal összefogva pályázták meg ezeket a forrásokat, így eredményezte városaink, falvaink infrastruktúrájának javulását. A megye központja, Kecskemét többek között a „Modern városok” programnak köszönhetően Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő, iparosodó városává vált. A lakossággal és a települések vezetőivel várjuk a forrásokat, és ígérjük, hogy azok a továbbiakban is ilyen hatékonysággal fognak hasznosulni, ahogy a mögöttünk hagyott időszakban. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József