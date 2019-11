II. Vádak, remények, valóság…

Hosszú szünet után szenvedélyesen ostromolták egymást a parlament első őszi találkozóján.

2019. november 4. 10:19

MOTTÓ: Fölöttébb kedvelt, főszereplést kínáló műfaj az interpelláció. A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni.

Hűen a hagyományokhoz zengzetes üzenetek”színesítették” e héten is az Országgyűlés életét az interpellációk során. Időnként folyamatos volt a zaj, az elnök csengetett, újra csengetett, a siker azonban egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta és győztesként ünnepelte szószólóját!

Tudósításunkra kapcsolva, az érdemi mondandókkal párhuzamosan, időnként a szolidabb zajokkal, „beszólásokkal” is ”élőben” találkozhatnak. – Kellemes tallózást!

„Meddig fenyegeti még Magyarországot Brüsszel?

HÖRCSIK RICHÁRD, (Fidesz): - Varga Judit miniszter asszony a legutóbbi luxembourgi Miniszterek Tanácsa ülése után nyilatkozta, hogy Magyarország számára elfogadhatatlan az Unió soros finn elnökségének a költségvetésterve. Amikor a finnek júliusban átvették a Tanács vezetését, nemcsak mi, magyarok, hanem az Unió országainak jelentős hányada kérte az elnökséget, hogy a benyújtandó uniós hétéves költségvetési javaslatban növeljék a kohézióra szánt összeget. Azóta sajnos kiderült, hogy ők ezzel szemben nemcsak hogy mellőzték ez irányú kéréseinket, hanem eleve csökkentették a kohéziós alapot. Ezzel a javaslattal, úgy vélem, bizonyították, hogy a Tanács elnökeként képtelenek az objektivitásra. Egyenesen azt sugallták felénk, hogy az Unión belüli kelet-nyugati gazdasági törésvonalakkal nem kívánnak foglalkozni. Sőt, azt látjuk, hogy a finnek a Kohéziós Alap egy jelentős részét átcsoportosítanák az Európába érkező migránsok integrációjára.

- Államtitkár Úr! Kérdezem tisztelettel, valójában a finn elnökségnek mi a prioritása: a fejlődő európai régiók és országok helyett, ahogyan a lisszaboni szerződés szerinti célja lenne, a kohéziós politikának most az idegen kontinensről érkezett bevándorlókat kívánják támogatni? Úgy hiszem, hogy ahogy a menekültkvóták ügyében is, most is tanúi lehetünk annak, hogyan próbálnak ráerőltetni az Unió országaira egy ideológiai alapú állásfoglalást a migráció mellett. Jogállamiság? Demokrácia? A sajtószabadság és az alkotmányosság? Itt, Magyarországon, itt, Közép-Európában ez már becsületbeli ügy! Ma már sajnos ez nem jogi kategória, hanem sokak kezében Nyugaton politikai játékszer. Ezért is visszautasítjuk, hogy a balliberális bevándorláspárti erők egyfajta politikai fegyverként használják e fogalmakat anélkül, hogy bármilyen objektív mércéhez kellene tartaniuk magukat!

- Államtitkár Úr! A finnek által benyújtott új költségvetési javaslat és benne a kohéziós alap csökkentése jelentősen hátráltatná a valódi európai integrációt, miközben a bevándorlás támogatására jelentős összegeket fordítana. Úgy vélem, hogy a javaslat így, a jelenlegi formájában számunkra elfogadhatatlan. Bízom benne, hogy sor kerül mihamarabbi újratárgyalására! Kérdezem: meddig fenyegetheti még ilyen eszközökkel Magyarországot és a V4-eket Brüsszel? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Az Európai Unióra nehéz örökséget hagy a most leköszönő Juncker-féle politikai bizottság ténykedése. Az új hétéves költségvetést egy olyan időszakban kell kialakítani, amikor az Egyesült Királyság elhagyja az Uniót, folyamatos a migrációs nyomás Európán, egyre nagyobb kihívást jelent a klímaváltozás és az uniós gazdaság nemzetközi versenyképességének megőrzése, erősítése. Magyarország úgy gondolja, hogy először a politikai prioritásokat kell meghatározni, és azután azokhoz rendelni a szükséges forrásokat. Sajnos már az Európai Bizottság induló javaslatában is tetten érhető volt az a törekvés, hogy az új feladatokra hivatkozva, az Unió politikai és gazdasági összetartását hagyományosan jól szolgáló területek, a kohéziós és az agrárpolitika költségvetési igényeit vágja vissza. A finn elnökség mostani javaslatai azonban még ezt is messze felülmúlják. Az uniós költségvetés főösszegét olyan szintre szorítanák le, és a források fő beavatkozási területek közötti felosztását olyan részrehajló és méltánytalan módon képzelik el, ami joggal vált ki erős felháborodást! Nem meglepő, hogy a tagállamok többsége, az Európai Parlament, sőt még az Európai Bizottság is egyértelművé tette: a soros elnökség javaslata még vitaalapnak is alkalmatlan.

- A soros EU-tanácsi elnökségekkel szembeni általános elvárás, hogy a tagállamok közötti vitákat tisztességes közvetítőként irányítsa. Finnországhoz ráadásul sokak szemében erősen kapcsolódik a semlegesség fogalma, így némi meglepetéssel és komoly sajnálattal kell látnunk, hogy ezt az elvet most sutba dobták. Ebben a helyzetben kevés remény látszik arra, hogy a jelen soros elnökség időszakában komolyabb előrehaladást lehetne elérni a hét évre szóló keretköltségvetés kialakításában. Ami pozitív elem a költségvetési vitákban: erős támogatottságot élvez az a nézet, hogy az elvégzendő feladatokkal arányos nagyságú közös források és csapatmunka kell. Már Puskás Öcsi is látta, hogy a „kis pénz, nagy foci” elképzelés nem vezet sikerre. Persze, körültekintően meg kell határozni, mire költsünk. Alapvető például a védelem megerősítése, a középpálya teherbírásának javítása és a kreatív támadó játék. Ehhez elengedhetetlen a csapat kohéziójának erősítése, a játékosok készségeinek adottságaikat figyelembe vevő fejlesztése és az elvárásoknál az azonos mérce alkalmazása. Magyarország ilyen szellemben szorgalmazza a közös agrárpolitika és kohéziós politika forrásainak szinten tartását, majd legfeljebb a brexit miatti szükséges, de méltányos módon végrehajtott mérséklését. Ugyancsak fontosnak tartjuk az európai polgárok erőteljesebb védelmét a migrációs nyomással szemben, valamint az európai versenyképesség és az innováció fejlesztését.

- Képviselő Úr! Szeretném arról biztosítani, hogy a magyar kormány a továbbiakban is határozottan kiáll a tárgyalásokon a nemzeti és a közös európai érdekek védelmében. Nem kívánunk engedni azoknak a törekvéseknek, amelyek költségvetési köntösbe bújtatva gyengítenék a tagállamok legjobban teljesítőkhöz való felzárkózásának esélyeit vagy az európai mezőgazdasági szektor életképességét. Szorgalmazzuk, hogy az uniós forrásokat az illegális migráció megállítására, ne pedig a migránsok integrációját célzó, kétes értékű és eredményű programokra fókuszálják. Elutasítjuk, hogy a költségvetési források elosztása éket verjen az Unió keleti, déli és nyugati tagállamai közé, valamint, hogy az alapító szerződéseket megkerülve politikai nyomásgyakorló eszközzé silányítsák az Unió eszköztárát. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

HÖRCSIK RICHÁRD: - Államtitkár Úr! Amikor júliusban a COSAC elnöki találkozón jártam Helsinkiben, az MFF kapcsán a finn elnökség nagy ambíciókat mutatott. De ahogy közeledünk most az év vége felé, be kell látnunk, hogy itt elsősorban nem a gyorsaságra van szükség, hanem egy kiegyensúlyozott megállapodásra, különösen a brexit fényében. Olyan megállapodásra van tehát szükségünk, amely figyelembe veszi a magyar érdekeket. Olyan megállapodásra van szükségünk, amely a hagyományos politikák eddigi részarányát is figyelembe veszi, és az uniós, köztük a magyar polgárok biztonságát is. Egyértelmű, hogy a magyar választópolgárok érdeke az, hogy a legvégsőkig kitartson a magyar kormány az érdekeink védelme mellett! A küzdelemben pedig nem vagyunk egyedül, hiszen mellettünk vannak a visegrádi négyek és a „Kohézió Barátai” is. Meg kell védenünk Magyarországot! Válaszát elfogadom. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

„Butaságra kárhoztatva, avagy integráció kérdőjelekkel!”

ANDER BALÁZS, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Döbbenetes videó járta be október elején a magyar internetet. Ezen a másfél milliós nézettséget produkáló, csoportos tevékenységet bemutató felvételen a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum pesterzsébeti szakközépiskolájában fenyegetnek, gyaláznak, lökdösnek egy higgadtságát bámulatos módon mindvégig megőrző tanárembert. A hegesztéselméletet tanító pedagógus egy másik korban, másik helyen bizonyára olyan makarenkói nyaklevest tekert volna le a megvadult, kőkori előemberként hőbörgő, pofátlan suhancoknak, hogy a fal adja a másikat, és ebből sem az iskola, sem a szülők nem csináltak volna botrányt.

- Államtitkár Úr! Most a félelem az úr! A társadalmi összeomlás örvényébe zuhanó peremterületek iskoláiban bizony számos pedagógus retteghet a senkit és semmit nem tisztelő, „a gyermek nem állat, hanem felelősség” szentenciáját hírből nem ismerő szülők bosszújától, ha szóvá merik tenni az otthonról hozott primitív magatartás-mintázattal szegregálódásra és butaságra kárhoztatott csemeték csínytevéseit. És sok esetben segítségre sem számíthatnak, hiszen a tankerület vagy szakképzési centrum olykor politikai komisszári feladatot betöltő vezetőjének csak az számít, hogy papíron minden nagyon szép, minden nagyon jó legyen, és persze a feljebbvalók, és államtitkár úr, önök mindennel meg legyenek elégedve, és ne lássanak napvilágot az ilyesféle szégyenteljes felvételek, mert akkor lehull a lepel a Patyomkin-faluról. Kiderül, hogy óriási csőd a hazai szakképzés évek óta hirdetett átalakítása. Kiderül, hogy ennek a csődnek mélyebb okai vannak, mert irtózatos bajok vannak a közoktatásban és a társadalmi integráció területén is.

- A mostani esettel kapcsolatban három elkövetőt kirúgtak az iskolából, és csoportos garázdaság miatt őrizetbe is vették őket. Mindez azonban már csak tüneti kezelés. Igaz, kevés embernek fog fájni, ha ezek a delikvensek elrettentő erejű ítéletet kapnak. De az igazi társadalmi érdek mégiscsak az lenne, ha már a gyökerénél kezelni lehetne a problémát, és az nem fajulna ilyen szintig. Ehhez persze először is anyagilag és erkölcsileg megbecsült pedagógus- és szociális szférára lenne szükség. Úgyhogy joggal kérdezik az érintettek, kérdezzük mi is: az elmúlt kilenc évben miért nem tettek eleget annak érdekében, hogy gyökeresen változzanak ezek az állapotok? (Taps a Jobbik soraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő úr, hadd hívjam fel a figyelmét a kettős felelősségére minden ilyen kérdésben. Egyrészt mint országgyűlési képviselőnek, felelőssége van abban, hogy milyen törvényjavaslatokat támogat és milyen törvényjavaslatokat nem támogat. Mi elfogadtuk az új büntető törvénykönyvet, amelyet pontosan azért szigorítottunk a közfeladatot ellátó személyekkel szembeni erőszak tekintetében, mint amilyenek például a tanárok is, hogy az, ami 2010 előtt egyre sorozatosabbá és egyre sűrűbbé vált, hogy adott esetben akár diákok vagy szülők támadtak pedagógusokra erőszakosan, tettleg, ennek útját álljuk. Bizony ez a 2010. előtti negatív és egyre sűrűsödő folyamat a büntető törvénykönyv szigorításának is köszönhetően pozitív irányba fordult, és ma már nem mindennaposak. Néha sajnos felkerülnek az internetre, de nem az a lényeg, hogy felkerülnek az internetre, hanem hogy az, hogy az iskolában erőszak történik a tanárok ellen, de mi ezzel a törvényes útját akartuk ennek állni. Önök ezt a törvénymódosítást, az új büntető törvénykönyvet nem támogatták. Nem támogatták azt a törvényjavaslatot, amely a közfeladatot ellátó személyek elleni bűncselekménynél szigorított.

- A másik a személyes példa, képviselő úr. Tudja, ha megnézik az iskolák diákjai a híradót, mondjuk, december 12-én és azt látják, hogy országgyűlési képviselők azzal foglalkoznak, hogy nem engedik az Országgyűlés elnökét megnyitni az ülést, erőszakkal nekirontanak a kormánypárti képviselőknek, elfoglalják a pulpitust a földtörvény szavazásakor, fizikai erőszakkal próbálták megakadályozni az Országgyűlés törvényalkotó munkáját. (Felzúdulás, közbeszólások a Jobbik soraiból. Az elnök csenget.)

- Önök ilyen példát mutatnak itt, az Országgyűlésben a mai tizenéves diákoknak. És ön azon fölháborodik, hogy amit ön csinál, azt diákok csinálják az osztálytermekben. Önök ugyanazt csinálták itt a Parlament épületében amire azt mondja, hogy botrányos, ha egy osztályteremben megtörténik. (Felzúdulás, folyamatos közbekiáltások a Jobbik soraiból. Az elnök csenget.) Ön egykori pedagógusként, amikor tényleg oda kellene figyeljen erre, nem ezt teszi, hanem itt, amikor úgy gondolja, hogy sípolni, dobolni vagy fizikai erőszakot alkalmazni kell, akkor ezt nyugodtan megteszi. Tehát sem a szavazatában, sem a példamutatásában nem ez ellen a sajnálatos folyamat ellen tett képviselő úr sem, hanem pontosan ezeknek a bátorítására és támogatására törekedett, holott igenis, önnek is mint országgyűlési képviselőnek, felelőssége van, hogy milyen példát mutat az országban. Ez a stílus azért már nem engedhető meg semelyik parlamentben, így a magyar parlamentben sem…

- Nos képviselő úr: azért fogadtuk el a nemzeti bűnmegelőzési stratégiánkat is, és azért indítottunk a pedagógusok, iskolák számára is különböző képzéseket az általános és a középiskolában, hogy az ilyesfajta helyzeteket meg tudjuk előzni. Az elmúlt tanévben 105 településen 252 középfokú oktatási intézményben összesen 4738 osztályban 114 ezer tanuló részvételével az ilyen eseteket megelőző továbbképzéseket folytattunk. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ANDER BALÁZS: - Államtitkár úr, az ön cinikus és színvonaltalan válasza és a valóság között akkora szakadék tátong…(Felzúdulás és közbeszólások a kormánypártok soraiból.)… mint a krumpliról való prédikáció és a kokószippantás között. (Derültség és taps a Jobbik soraiban.) Miért nem azzal foglalkozott, hogy az Európai Bizottság Oktatási és Képzési Figyelője szerint irtózatos mértékben hanyatlik például az olvasási, a matematikai és a természettudományos képzettsége a magyar fiataloknak? Miért nem azzal foglalkozik, hogy a korai iskolaelhagyók aránya milyen brutálisan magas Magyarországon? (Rétvári Bence: Nem ezt kérdezted!) Miért nem azzal foglalkozott és arra adott választ, hogy önök kettészakították a hazai iskolarendszert? Egyet létrehoztak az elitnek, önöknek, akik sok esetben, mondjuk, lopott pénzből a csemetéiket a milliós tandíjakat kérő luxusiskolákba írathatják, a másik pedig ott van a plebsnek, akikből egyébként önök nagyon szívesen csinálnának krumplin megvehető, buta állampolgárokat, jobbágyokat. De mi ezt nem fogjuk hagyni! Nem fogadom el a válaszát sem nyilván! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

„Szennyvíziszap külföldről, de miért, Európa pöcegödrét csinálják Magyarországból?”

KORÓZS LAJOS, (MSZP): - Képviselőtársaim, szeretném előrebocsátani: nem a levegőbe beszélek! Minden egyes engedélyt, amely jelenleg hatályban van, ez a kormány adott ki. Papírjaim vannak róla! Ma Magyarországra gyakorlatilag a környező országok mindegyikéből lehet szennyvíziszapot hozni, irdatlan mennyiségben. Itt már nemcsak arról van szó, hogy Horvátországból vagy Szlovéniából hoznak ide szennyvíziszapot, hanem Ausztriából irdatlan mennyiségben hoztak, csak ők azért hagyták abba a szállítást, mert kitelt a kvótájuk, és erre az évre nem tudnak többet hozni. De itt van a kezemben egy rendőrségi dokumentum, ebben kapaszkodjanak meg, ilyen dátumok szerepelnek: a kibocsátás-engedélyeztetés dátuma: 2018.04.21., 2018.11.15. és még sorolhatnám. Tehát hangsúlyozom: itt nemcsak arról van szó, amiről a média beszélt a nyár folyamán, hogy Horvátország gyakorlatilag összes szennyvíziszapja itt landol Magyarországon. És kapaszkodjanak meg, ha nyáron elment egy család Horvátországba nyaralni az Adriai-tengerre, a trutyi hamarabb hazaért, mint ők a szabadságról, mert két-három nap múlva kamionok százai jelentek meg itt Magyarországon. És nemcsak Székesfehérvárról van szó, nemcsak Tapolcafőről van szó, nemcsak Kolontárról van szó.

- Államtitkár Úr! Ma is kaptam olyan telefont, kaptam olyan fotót, kaptam olyan videót, ahol külföldi rendszámmal ellátott iszapszállító kamionok hoznak magyar lerakókba szállítmányt. Kapaszkodjanak meg képviselőtársaim: Olaszországból négy vállalattal vannak kapcsolatban, a szállítási határidők 2020.03.10-ig szólnak; egy másik, a Vidori Servizi Ambientali cégnek irdatlan mennyiségben 2020.03.11-ig szól a szállítási határideje, de tudom sorolni továbbá a Verde Ambientet, amely gyakorlatilag Velence szennyvíziszapját dolgozza föl, a Jesolóban és Cavallino Treportiban található szennyvíziszap-feldolgozóból szinte az összes szennyvíziszap ide jön Magyarországra. Egyet szeretnék kérdezni: miért hozzák ide? Ki kaszálja rajta ezt a rohadt sok pénzt, ami miatt önök hagyják, hogy változatlanul idehozzák a szennyvíziszapot Európa különböző országaiból? (Taps az MSZP, a DK, az LMP és a Párbeszéd soraiban.)

SCHANDA TAMÁS JÁNOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Csak az a probléma képviselő úr, hogy amikor a kormány megoldást javasol, akkor hátat fordítanak, nem szavazzák meg az intézkedéseket, a törvényeket, kibújnak a felelősség alól, és feszültséget szítanak, riogatnak, ezzel palástolva alkalmatlanságukat. Mi viszont a cselekvésben hiszünk, nem a hisztériakeltésben. Feladatunk a jövő, a magyar gazdaság, a magyar családok, a teremtett világ megóvása. A kormány úgy döntött, nincs szükség a külföldi szennyvíziszap behozatalára… (Tordai Bence: Akkor miért csináljátok?)…több mint két és fél hónapja nem adott ki engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal… (Arató Gergely: Előtte miért adtak ki?)…a meglévő engedélyek felülvizsgálata pedig folyamatban van. Odafigyelünk a magyar családok problémáira, és szükség esetén beavatkozunk, intézkedéseket hozunk. Így történt ez a szennyvíziszap esetében is. Megengedhetetlen ugyanis, hogy bárki is Európa szeméttelepeként vagy hulladékhasznosító helyeként gondoljon Magyarországra. Azért dolgozunk, hogy a jövő nemzedékek számára is élhető legyen Magyarországon a teremtett és az épített környezet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

KORÓZS LAJOS: - Államtitkár Úr! Én nem riogatok senkit, én a gyerekeink jövőjéről beszélek. Ezt a fotót én készítettem… (Felmutat egy mobiltelefont.)…a kamionokat én filmeztem, én álltam a határon, én mentem mögöttük; ez kettőszáz méterre van attól a ganételeptől, amit önök lerakónak neveznek. Kérem szépen, az van ideírva, hogy Pápa-Tapolcafő-vízbázis külső védterülete. Hangsúlyozom, ellentétben önnel én ott jártam, és ez a távolság nem több kettőszáz méternél. Itt van a nemzetközi jelzés. Mi van ideírva? Minden kamion „A” betűvel közlekedik: fertőzőnek minősülő anyagokat szállító jármű, például fekália, szippantó, élelmiszer-hulladék s a többi; minden kamion ilyen jelzéssel közlekedik Magyarországon.

- Államtitkár Úr! Változatlanul kérdezem: melyik az a felső érdek, amelyik ezt megengedi Magyarországon? Ki kaszálja azt a rohadt sok pénzt rajta? A legkisebb, a legeslegkisebb a sorban a múlt évben közel 800 milliós forgalmat bonyolított, ebből 426 millió volt a haszon, és kivettek közel 100 milliót belőle. Ez a legkisebb! Akkor a legnagyobb mennyit kaszál rajta? Nem fogadom el a válaszát! (Taps az MSZP, a DK, az LMP és a Párbeszéd soraiban.)

„Mikor mond le a Fidesz az újpesti erdőírtásról?”

VARJU LÁSZLÓ, (DK): - Államtitkár Úr! Farkaserdő Káposztásmegyer egyik büszkesége Újpesten, gyönyörű erdős terület, amelyhez fogható nem sok van ilyen közel lakókörnyezethez. A szomszédos homoktövis természetvédelmi területtel együtt mintegy 105 hektáros erdő a helybéli polgárok kedvelt kirándulóhelye, benne hosszú sétákra, sportolni vágyók számára futásra is alkalmas számos ösvény áll rendelkezésre, igen sok ehető gombafaj terem meg benne a környékbeli gombászok nagy örömére. Ebből az erdőből szeretett volna már régen kivágatni kéthektárnyit egy íjászközpont létesítése érdekében Újpest eddigi polgármestere, Wintermantel Zsolt, és a testület döntése értelmében a területet 15 évre már haszonkölcsönbe is adták az Íjász Szövetségnek, méghozzá ingyen!

- Mit tesz Isten, a cserébe beerdősítendő 6 hektár számára, amit a polgármester úr erre kijelölt, tulajdonképpen 10-15 méteres fákkal borított, gyakorlatilag egy önerdősült terület van már, és így e szerint a szélhámos terv szerint az erősítés annyiból állna, hogy eleve fás területet adminisztratív döntéssel erdős művelési ágba vonnának át, vagyis a kerület továbbra is szegényebb maradna zöldterülettel. Wintermantel úr ugyan már egy hete nem polgármester, a veszély azonban nem múlt el. Ahogyan Borkai Zsolt botrányában a győri polgármester züllöttségén kívül a Fidesz és az Orbán-kormány egész működése, világlátása is tükröződik, ugyanúgy bár lehet, hogy az íjászat csak Wintermantel Zsolt szívügye az erdők és zöldfelületek pusztítása szemlátomást a kormányzat prioritásai közé tartozik.

- Államtitkár Úr! A kőbányai Újhegyi lakótelep, a Kossuth tér, a Városliget, a József nádor tér, az Orczy-park, az Etele út, a zuglói BVSC-pálya mind-mind abba a kategóriába tartozik, amit önök nem kímélnek. Bár Újpest fideszes polgármestere már megbukott, nincs rá garancia, hogy a kormány az önkormányzat hatásköréből kivonva saját hatáskörben nem készül újabb irtásra. Kérdezem tehát: egyetért-e ön, az ön által is vezetett minisztérium egy esetleges erdőirtással a Farkaserőben? Az Agrárminisztérium hajlandó-e ilyen terv esetében kiállni a természetes környezet és a klíma védelméért? Kívánnak-e ez ügyben vizsgálatot indítani és abban végre döntést hozni? (Taps az MSZP, a DK, az LMP és a Párbeszéd soraiban.)

FARKAS SÁNDOR, (agrárminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! A tárca és a szakmai irányítás alatt álló hatóságok az erdőgazdálkodásért való felelősségük körében semmilyen erdőirtással nem értenek egyet, és küzdenek azért, hogy ne csak a magyar erdőgazdálkodás, de minden más zöldterület-gazdálkodás a fenntarthatóság feltételei szerint működjön. Tájékoztatom, hogy az újpesti Farkaserdő az országos erdőállomány adattárában nyilvántartott erdő, s mint ilyen, rendelkezik hosszú távú erdőtervvel, amely biztosítja a közérdekkel összhangban történő gazdálkodást. Információim szerint a területen tervezett erdőterület igénybevételére csupán elvi engedélyt adott ki az illetékes kormányhivatal erdészeti hatósága. Az erdőterület más célú igénybevételére, különösen a budapesti agglomerációba tartozó területen igen szigorú feltételek teljesülése és szabályok betartása mellett kerülhet csak sor. Egyrészt az erdők igénybevétele az erdőgazdálkodástól eltérő célokra csak közérdekből és csak kivételesen történhet meg, ahol a hatóság mind a közérdeknek való megfelelőséget vizsgálja, mind pedig azt, hogy a kívánt beruházás megvalósulhat-e más helyszínen is. Másrészt az agglomerációban az erdőterület más célra történő igénybevételének feltétele a legalább azonos nagyságú területen történő csereerdősítés végrehajtása, azért, hogy a térség erdőborítottsága ne csökkenjen. Az elvi engedély alapján egyetlen fa sem vágható ki, illetve az erdészeti hatóság már az elvi engedély kiadásakor jelezte, hogy az erdőgazdálkodásból kivont területért cserébe kellő nagyságú és minőségű faállományt kell biztosítani. A csereerdősítés területén a faállomány védelmi szintje magasabb lesz. Többek között ez a rendelkezés a garanciája annak, hogy az erdők területe érdemben ne csökkenjen.

- Képviselő Úr! Fel szeretném hívni a figyelmét végül is arra, hogy az elhanyagolt területeken, amire ön is részben hivatkozott, a faállomány többsége, éppen a klímaváltozás egyik következményeképpen általában sajnos idegenhonos, intenzíven terjedő és a hazai természeti környezetet agresszívan támadó fafajokból jön létre, mint például a bálványfa vagy a zöldjuhar. A folyamatosan kezelt közpark és a csereerdősítés során létrejövő magasabb természetességi fokú erdő előrelépést jelent annak a problémának a kezelésében, hogy a természetvédelmi kockázatokat minél jobban csökkentsük. Bízom benne, hogy a felmerült kérdéseire adott válaszaim minden aggodalmát eloszlatják. (Taps a kormánypártok soraiban.)

VARJU LÁSZLÓ: Államtitkár úr, a válasza elején némi bizakodásra adott okot, de aztán a végére eljutott odáig, hogy egészen biztos, hogy önök kiadtak elvi engedélyt. A fákat ki akarják vágni, és éppen ezért Újpesten a fideszes polgármester bukása teljesen helyes volt, mert az emberek így megakadályozták azt, hogy önök ott erdőt irtsanak. Ugyanezt tették a Pannónia utcában, a Bocskai úton, a Dagály fürdőnél, és még sorolhatnám. A Győr városára szégyent hozó Borkai Zsolt is polgármester maradhat, mindössze a Fideszből kellett kilépnie. Éppen ezért azt mondom: válasza nem elfogadható, mert önök továbbra is fát akarnak vágni, ha Farkaserdő miatt túl nagy lesz a botrány, akkor legföljebb majd Borkai Zsolthoz hasonlóan ön is kiléphet ebből a pártból, és akkor megúszhatja. (Taps a DK soraiban.)

***

„A nyugdíjemelés és nyugdíjprémium kritikus pontjai!”

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - A kormány jövőre megint tudatosan alultervezte az inflációt. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint a fogyasztói árak emelkedése 2020-ban 3,1 százalék lesz, miközben a kormány csak 2,8 százalékos inflációval számol. Mivel a nyugdíj-kiegészítést novemberben fizetik, ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok majdnem egy évig hitelezik az államot, ráadásul kamat nélkül! Eközben a kormány úgy tesz a novemberi nyugdíj-kiegészítés utalásakor, mintha jutalmat adna, holott ez a nyugdíjasoknak törvény szerint jár. A tisztán árkövető indexálás korrekt tervezése megfelelően működhetne, de szó sincs korrekt tervezésről, emellett más problémák is akadályozzák a nyugdíjasok tisztes megélhetését. A gazdasági növekedés már nem épül be a nyugdíjakba, így azok egyre jobban elszakadnak a bérektől, reálértékük egyre csökken. A klímaváltozás hatásai is rontanak a helyzeten, hiszen a szélsőséges időjárási viszonyok miatt az élelmiszerárak drasztikusan nőnek, ami a nyugdíjasokat különösen érzékenyen érinti, és akkor még nem beszéltünk a nyugdíjrendszer méltánytalanságairól. 46 ezren kapnak 50 ezer forintnál kevesebbet, majdnem 600 ezren 100 ezer forint alatti nyugdíjat, miközben megjelentek a milliós nyugdíjak is. Az elkövetkezendő években ráadásul tovább romolhat a helyzet. A jövőre várható 3,3 százalékos növekedés mellett a nyugdíjasok már nem kapnak majd nyugdíjprémiumot.

- Azért, hogy az idősek elszegényedését megállítsuk, azonnal cselekedni kell. Először is, a tíz éve változatlan minimálnyugdíj jelentős, legalább két és félszeres emelésére van szükség, vagyis 28 500 forintról a minimálnyugdíjat legalább 71 200 forintra kellene felemelni. A nyugdíjas-társadalom egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében a nyugdíjas érdekképviseleti szervezetekkel közösen ki kell dolgozni a nyugdíjak emelésének új rendszerét. A kormánynak garantálnia kell, hogy a nyugdíjasok a prémiumot akkor is megkapják, ha a gazdasági növekedés 3,5 százalék alá csökken, másrészt biztosítani kell, hogy a nyugdíjprémium beépüljön a nyugdíjakba. Ezért is kérdezem:

- Államtitkár Úr! Mikor tervezik emelni a minimálnyugdíjat? Tervezi-e a találkozást a nyugdíjasszervezetekkel a minisztérium a nyugdíjemelés témakörében? Fognak-e részesülni a nyugdíjasok a gazdasági növekedésből akkor is, ha az 3,5 százalék alá csökken? (Taps az LMP soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Azt hiszem, hogy mindenki, aki tiszteli az idős nyugdíjas embereket, arra törekszik, hogy amikor valóban az országnak végre jobban megy, akkor a nyugdíjasok is ebből részesüljenek. Képviselő asszony elfelejtette a felszólalásában megemlíteni azt, amit politikai szövetségesei tettek a nyugdíjasok és a nemzeti össztermék kapcsán, amikor egy év alatt 7 százalékkal csökkentették a nemzeti összterméket, és amikor egy tollvonással, pontosabban, itt a parlamentben név szerinti szavazással elvettek minden magyar nyugdíjastól egyhavi nyugdíjat. Ez valahogy elfelejtődött az ön felszólalásából, azért, mert most éppen velük szövetségben indultak a választásokon.

- Képviselő Asszony! Az elmúlt években mi azt vállaltuk, hogy megőrizzük a nyugdíjak értékét, és ezt a vállalásunkat nemcsak hogy tudtuk tartani, annak ellenére, hogy 300-400 milliárd forintos lyukat örököltünk a nyugdíjkasszán amit még a 2010-ben leköszönő kormányzat is elismert, hanem még növelni is tudtuk a nyugdíjak értékét. Ha ön összeadja a nyugdíjemelések értékét az elmúlt időszakban, amióta a Fidesz-KDNP van kormányon, azt láthatja, hogy 33,3 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, ha pedig ebből levonja az infláció mértékét, akkor azt is láthatja, hogy 10 százalékos vásárlóiérték-bővülés volt.

- Képviselő Asszony! Amióta polgári kormány van Magyarországon azóta nem kell az időseknek attól tartani, hogy a kormányzat a saját rossz gazdaságpolitikája miatt önkényesen megvonja a nyugdíjasoknak járó juttatások egy részét. Nem, mert most már olyan gazdaságpolitika van Magyarországon, amely nem a megszorításokra, elvonásokra, hanem a stabilitásra, a kiszámíthatóságra és a biztonságra épít, pontosan ezért végre bővül a gazdaság. Ezt az önök szövetségesei nem tudták produkálni 2010 előtt, a Fidesz-KDNP-kormány viszont tudja, ezért van miből többletet adni a nyugdíjasoknak. A nyugdíjprémiumon kívül a nyugdíj-kiegészítés összege be is épül a nyugdíjakba, ezen túlmenően Erzsébet-utalványt is tudtunk már fizetni három alkalommal 10 ezer forint értékben, és tudtunk fizetni 9 ezer forintos rezsitámogatáshoz szükséges utalványt is. Ma tehát a nyugdíjasoknak a nyugdíja sokkal nagyobb biztonságban van, és törvény garantálja azt, hogy értékét a következőkben is meg tudjuk őrizni. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

SCHMUCK ERZSÉBET: - A nyugdíjasoknak is részesülniük kellene a gazdasági növekedés hasznából, másrészről pedig a legelesettebb nyugdíjasokat ne hagyjuk az út szélén. Az elsőre szeretnék adatot hozni, hogy mennyire nem igaz, amit az államtitkár úr mondott. Az Európai Bizottságnak a társadalom elöregedésével foglalkozó munkacsoportja adatai szerint 2010-ben Magyarországon a nyugdíjkiadás a GDP 11,9 százaléka volt. Ez 2016-ban 9,7 százalék, jövőre pedig a költségvetési törvény alapján csupán 8,3 százalék lesz. Ha önök a gazdasági növekedés hasznából is juttatnának a nyugdíjasoknak…(Rétvári Bence: Ez a nyugdíjprémium!)… és nem csak úgy, ha 3,5 százalék fölött van, akkor a nyugdíjasok nem kényszerülnének arra, hogy ilyen tisztességtelen körülmények között éljenek. Ezen biztos, hogy változtatni kell. Nem fogadom el a választ! (Taps az LMP és a Jobbik soraiban.)

***

„Mit tesz a kormány a szegény gyermekekért?

TORDAI BENCE, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! Az ENSZ Közgyűlése 1992-ben október 17-ét a szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította, és arra kérte a tagállamokat, hogy ezen a napon számoljanak be a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos konkrét tevékenységekről. Kerestem, hogy a Fidesz és a KDNP vajon milyen konkrét tevékenységekről tudott beszámolni hát, szomorúan jelentem, hogy semmiről! A Fidesznek ez egy olcsó közleményt sem ért meg; a KDNP ugyan kiadott valamit, de azt a saját honlapjukon nem találtam. Október 17-én azt posztolták, hogy mi az, amit a Fidesz mondott; ennek az elemzését másra bíznám. Viszont magyar társadalomkutatók elkészítettek egy jelentést „Civil jelentés a gyerekesélyekről, 2014-2017” címmel, aminek a konklúziója gyakorlatilag annyi, hogy önök lemondtak a társadalom alsó feléről. Egyszerűen olyan társadalompolitikát folytatnak, ami nemhogy a szegények felemelkedését nem segíti, de minél mélyebbre taszítja őket a nyomorban. Nem hozott az alsó harmad, az alsó negyed vagy az alsó fél Magyarország számára változást az életkörülményekben a közfoglalkoztatási bér minimális emelése, hiszen közben elszabadultak az árak, nem emelték az öregségi nyugdíjminimumot, nem emelték a családi pótlékot, nem emelték a gyest, nem emelték az álláskeresési járadékot, sőt ez utóbbit gyakorlatilag fel is számolták.

- Államtitkár Úr! A mélyszegénységben élők száma 3 százalékkal nőtt, és különösen az ezekben a családokban élő gyermekek száma nőtt. Két évvel ezelőtt 125 ezer magyar gyerek élt mélyszegénységben. A nagy nehézségek árán megélni képes gyerekes háztartások aránya 18,5 százalék volt, ez az uniós átlag duplája, A nagyon rossz lakáskörülmények között élő gyerekek aránya 19,7-ről 27,3 százalékra ugrott, az uniós átlag ebben 6 százalék. A társadalom legszegényebb 30 százalékánál nevelkedik eközben a gyermekek több mint fele, akikről önök lemondanak. 125 ezer gyerek él olyan háztartásban, ahol esély sem volt a munkavállalásra, önök pedig ezeket a háztartásokat egyszerűen hagyják éhen halni. 32 ezer forint alatti az egy főre jutó nettó jövedelem. Ezek után kérem államtitkár urat, hogy válaszoljon a következő kérdésekre: tervezik-e a közmunkarendszer átalakítását és a közmunkabér minimálbérig való emelését? Mikor emelik meg végre az álláskeresési járadékot és tolják ki ennek a jogosultsági idejét? Mikor emelik a gyest, a családi pótlékot és a többi univerzális, mindenkihez eljutó támogatást? Milyen javaslatai vannak a kormánynak a továbbra is problémaként megjelenő gyermekéhezés felszámolására? Kiterjesztik-e az ingyenes gyermekétkeztetést a hétvégére és a szünidei napokra? (Szórványos taps.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Már reménykedtem, hogy ha ön szóba hozza itt a szegénység elleni küzdelem világnapját, akkor esetleg továbbhalad ezen a világnapon, és az Eurostatnak az ezen a napon nyilvánosságra hozott számait ismerteti, amely elmondta, hogy az Európai Unión belül egy év alatt - a 2018-as legutóbbi jelentést tudom idézni - a szegénység csökkenése a legnagyobb mértékben Magyarországon valósult meg, egy esztendő alatt. Ezt miért nem idézte, képviselő úr, az ezen a világnapon megjelent Eurostat-elemzésből? Azt mondja az Eurostat az ön által említett napon, hogy olyan országokat előzünk meg, mint Belgium, Nagy-Britannia, Luxemburg vagy a mediterrán országok. Ez egy pozitív hír, ez egy jó hír. Ha elkezdi az elején olvasni, miért nem jut el a végéig, amikor Magyarországot elismerő mondatok is szerepelnek ebben? Az lehet, hogy nem a véletlen műve, hogy azokat az országokat tudjuk megelőzni ezekben a rangsorokban, amelyek a migrációban leginkább érintettek, mert lehet, hogy a nyugat-európai országok számára az egyre nagyobb szegénységi és közbiztonsági kockázatot pontosan az illegális bevándorlás okozza, és ha a szegénység ellen akarunk fellépni, akkor a szülőföldön segítés politikáját kellene követnünk, nem pedig az Európába való kontroll nélküli bejutást kellene erőltetni.

- Képviselő Úr! Ha a szegénység ellen szeretne küzdeni, ezzel is érdemes foglalkoznia. Ha megnézi, hogy ezekben a kimutatásokban a szegénységgel érintett, tehát akár a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség veszélyének kitett gyermekek arányát akkor ez nagyon magas volt 2010-ben Magyarországon amikor az önök szövetségesei kormányoztak, 38,7 százalék volt és ez csökkent azóta 23,8 százalékra. Ez azt jelenti, hogy 312 ezer gyermek kapta vissza az esélyét, hogy nem a szegénység közvetlen veszélyében kell hogy felnőjön, hanem valamiféle létbiztonság már számára biztosított, már nincsenek kitéve sem a szegénység, sem a társadalmi kirekesztettség veszélyének. Ezzel párhuzamosan ön is láthatja, hogy a magyar háztartásoknak a fogyasztása is bővült, mert már több jut a gyermekes családokban is, a családi adókedvezményt a családok 95 százaléka igénybe tudja venni. Ezzel szemben önöknek voltak az idei költségvetési törvénynél módosító javaslatai. És miket kurtítottak volna meg? A családi pótléknak a sorát kurtították volna meg, az anyasági támogatás 6,3 milliárdos sorát, a gyermekgondozást segítő ellátás költségvetési sorát, a gyermeknevelési támogatásnak a költségvetési sorát, az életkezdési támogatásnak a költségvetési sorát, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásoknak a sorát, és csoportosították volna át más, általuk fontosnak tartott célokra, vagy azokat a célokat ezekből a kasszákból fedezték volna, fizettették volna.

- Képviselő Úr! Ön itt most felszólal egy olyan kormány ellen, amelyik a szociális gyermekétkeztetés költségeit, költségkeretét a költségvetésben 29 milliárd forintról 82 milliárd forintra emeli; amelyik ingyenesen adja a jövőben minden magyar család számára a tankönyveket; amelyik gyed extrával, CSOK-kal, babaváró támogatással segíti a családokat; amelyik 700-800 ezer emberrel többnek ad most már munkát, mint 2010-ben. Ön ezt a kormányt kritizálja, miközben az ön költségvetési módosítói sorról sorra milliárdokat és tízmilliárdokat vontak volna meg a családtámogatási céloktól, tehát a legszegényebb magyar családoktól. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

TORDAI BENCE: - Először is tegyük helyre államtitkár úr tévedéseit és szánalmas hazugságait! Végig a mélyszegénységben élő gyerekekről beszéltem, ott, ahol a mediánjövedelemnek nem 60, hanem 40 százaléka alatti az egy főre jutó havi jövedelem. A másik kérdésben pedig, valóban, az alapjövedelem költségvetése egyszerűen szükségtelenné teszi a kisebb összegű támogatásokat, hiszen 45 ezer forint járna minden gyermek után. Elmondom, hogy talán ez lehet az önök politikai bukásának is az egyik oka. Miközben Kaczyńskiék, a maguk barátai ugyanilyen korruptak, illetve ugyanilyen Európa-ellenesek, de megemelték a családi pótlékot 500 złotyra, ami már nagyjából az a szint, amit mi is javaslunk. Tehát az a kérdés, hogy mikor fogják végre a mindenkit elérő juttatásokat emberi szintre felemelni? Erről szólt a Párbeszéd költségvetési módosító csomagja, az alapjövedelem bevezetéséről, amely minden gyermekes családnak gyermekenként 45 ezer forintot biztosítana. A választ nem fogadom el természetesen. (Szórványos taps.)

***

„Várható-e a nyelvvizsgát 2020-tól felvételi követelményként előíró rendelet hatálybalépésének elhalasztása?”

FARKAS GERGELY, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Többször beszéltünk már itt, a Ház falain belül a nyelvvizsga kötelezővé tételéről a felvételikhez 2020-tól. És nem véletlenül beszéltünk erről sokszor, ugyanis ha ez valóban életbe lép, ha nem sikerül meggyőznünk a kormányt ennek a döntésnek a hibás mivoltáról, akkor bizony ezreket, ha nem éppen tízezreket zárunk el a felsőoktatástól, igazságtalanul. Úgy is mondhatnám, hogy fél év múlva megkezdődik a magyar felsőoktatás végső kivéreztetése, ugyanis fél év múlva válik kötelezővé az egyetemi jelentkezéshez a középfokú nyelvvizsga.

- A Jobbik már többször kifejtette álláspontját, hogy kiáll a tanulni vágyó diákok mellett, és ellenzi ezt a törvényt. Ott voltunk akkor, amikor a diákok és a szakmai szervezetek tüntettek a Kossuth téren. Többször szólaltunk fel a diákok védelmében, a Jobbik ifjúsági tagozata aláírásokat is gyűjtött ez ügyben. A kormány azonban nem akarja meghallgatni se a diákok, se a szakmai szervezetek, se pedig a mi álláspontunkat. Számos alkalommal hangsúlyoztuk már, hogy a Jobbik egyetért azzal, hogy a felsőoktatásba való bekerülés megkövetel egy bizonyos tudásszintet, aminek a nyelvismeretben is meg kell nyilvánulnia, azonban értsék meg, hogy ilyen követelmények állítása előtt elengedhetetlen lett volna a kellő felkészítés biztosítása. Csak egy példa: pontosan 4500 tanár hiányzik a közoktatásból, ezért előfordul, hogy teljesen más szakos, de középfokú nyelvvizsgával rendelkező pedagógusok tanítanak nyelvet, amit mi teljesen elfogadhatatlannak tartunk.

- A kormány nem teljesítette a feladatát, ugyanakkor elvárják a diákoktól a nyelvvizsga meglétét. A válasz mindig az, hogy már több éve bejelentették a felvételi változást, de arról már kevesebb szó esik, hogy a ezekben az években érdemlegesen nem segítette a közoktatást és abban a nyelvoktatás helyzetét. A kormányzati kommunikáció mindig hangoztatja a középiskolai cserediákprogramot és a nyelvi diákhitelt. Ugyanakkor nézzük meg, hogy ezek mikor lépnek hatályba, mikor kezdik el kihirdetni: a nyelvi csereprogramok 2020-tól indulnak el, miközben a felvételi eljáráshoz kötött nyelvvizsga is ekkor indul el. A nyelvi diákhitelt is csak most léptették életbe. Így felmerül a kérdés, hogy hol volt eddig a kormány? Miért kell az utolsó pillanatban lépni, amikor tudjuk jól, hogy a nyelvtanulás nem történik egyik percről a másikra, és nem is olyan dolog, amit egy kéthetes külföldi úton el lehet sajátítani. A számok jól mutatják, hogy a kormány mennyire cserben hagyta a magyar fiatalokat, hiszen ha megnézzük az elmúlt évek statisztikáit, akkor például a pedagógiai és egészségtudományi képzésekre jelentkezők többségében nem rendelkeznek nyelvvizsgával. Tehát olyan területekről zárná ki a fiatalokat a kormány, ahol most is hatalmas hiány van szakemberekből.

- Államtitkár Úr! A kormánynak mindenekelőtt a feltételeket kell biztosítania; utána beszélhetünk arról, hogy milyen követelményeket állítsunk a diákok elé. Ezért kérdezem: várható-e, hogy a kormány visszavonja, vagy éppen elhalasztja a nyelvvizsgáról szóló rendeletet? (Taps a Jobbik, szórványos taps az LMP padsoraiból.)

***

SCHANDA TAMÁS JÁNOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! A kormány célja a kor kihívásaira megfelelő választ adó modern felsőoktatási rendszer kialakítása. Ebben elkötelezettek vagyunk, konkrét terveink vannak. Számos intézkedést már meg is tettünk az átalakítás érdekében. Versenyképes tudást szeretnénk kínálni azok számára, akik a magyar egyetemeken szeretnének diplomát szerezni. Mi nem pusztítunk, ahogyan ön fogalmaz, hanem építünk! Hatalmas pusztítást a felsőoktatásban az önök szövetségesei, a balliberális kormányok okoztak!

- Képviselő Úr! A felvételi követelmények 2020-tól életbe lépő változásait a kormány már 2014-ben nyilvánosságra hozta. Az azóta eltelt idő lehetőséget adott a felsőoktatásba belépni szándékozók számára a bemeneti feltételek teljesítésére. Ugyanakkor készen állunk a konzultációra, meg fogjuk hallgatni a diákszervezeteket, a tanárok és a rektorok véleményét. A kormány pedig ezek ismeretében fogja meghozni döntését.

- Képviselő Úr! A 2017-18-ban lefolytatott nagymintás idegen nyelvi kutatás eredményei igazolták, hogy a sikeres nyelvtanulás tárgyi feltételei adottak a magyar köznevelés rendszerében. A gyermekek már korai életkortól megkezdhetik az idegen nyelvek elsajátítását, és európai szinten kiemelkedő időkeretben foglalkozhatnak, átlagosan mintegy 924 órát tölthetnek nyelvtanulással a magyar köznevelés rendszerében. A Nemzeti alaptanterv a középiskolai tanulmányok végén B1-es vagy B2-es kimeneti szintet ír elő, azonban a B2-es szintet csak a felsőoktatásba jelentkezőknek szükséges elérniük. Amennyiben a legalább 60 százalékos eredményű emelt szintű érettségivel vagy nyelvvizsgával igazolt, legalább középfokú nyelvtudás minden hallgatónál fennáll, új lehetőség nyílik a szaknyelvi fejlesztés és a magyar felsőoktatás nemzetköziesítése terén. Egyúttal idővel eltűnnek a nyelvvizsga hiányában bent ragadt diplomák is, amelyek miatt sok fiatal nem tud a végzettségének megfelelő szakterületen elhelyezkedni. Ezt a célt szolgálja a már igényelhető nyelvtanulási diákhitel is, amely a diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzéséhez nyújt támogatást.

- Képviselő Úr! Az ön által kritizált programok hatékonyak, és nagy az érdeklődés irántuk. Az első nyelvvizsga ingyenes megszerzését lehetővé tevő intézkedésünk hozzájárult ahhoz, hogy a nyelvvizsgázók száma 2017-2018 között a korábbi években tapasztalható 2-3 ezres növekedésnél jóval magasabb arányban, 46 ezerről 54 ezerre nőtt a 14-19 éves korosztályban. Célunk, hogy felkészült, a szakterületet szerető és jól ismerő, idegen nyelvet beszélő fiatalok kerüljenek ki a magyar felsőoktatási intézményekből. Ennek megfelelően a jelenlegi kormány az első, amelyik ingyenes nyelvvizsgával, nyelvtanulásra fordítható diákhitellel és ingyenes külföldi nyelvtanulással segíti a diákokat. Köszönöm figyelmét, és kérem a válaszom elfogadását! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

FARKAS GERGELY: - Államtitkár Úr! Ön elmondta a kötelezőt, és értem, hogy önnek ezt kell elmondania, de ha valóban komolyan gondolták volna, hogy a kormánynak mi a célja, mi mellett elkötelezett, ahogy az ön szavaiból hallhattuk, akkor már évekkel ezelőtt elkezdtek volna gondolkodni a megoldási javaslaton. Megreformálták volna az egész nyelvoktatást, és számos olyan intézkedést léptettek volna életbe, ami hozzásegítette volna a fiatalokat ahhoz, hogy a nyelvoktatás során már a köznevelési rendszerben elérjék a középfokú nyelvvizsgát, és akkor nem lenne most ez a nehézség, nem kérné minden szakmai szervezet azt, hogy halasszák el a bevezetését. Én is arra kérem a kormányt, hogy halassza el ennek az intézkedésnek a bevezetését, ne játsszák el több ezer fiatalnak a jövőjét, olyan fiatalét, aki megérdemelné, hogy felsőoktatásba mehessen, de önök által nem lesz lehetősége erre. Minél előbb vonják vissza, ne hazardírozzanak a fiatalok életével és jövőjével! Nem tudom elfogadni a választ! (Taps a Jobbik, szórványos taps az MSZP padsoraiból.)

***

„Magyarország legbrutálisabb önkormányzati kampánya embereket tart félelemben!”

SZÉKELY SÁNDOR, (független): - Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Független képviselőként vagyok benn a parlamentben, de van egy civil szervezet, a Szolidaritás Mozgalom, amelynek az elnöke vagyok, és ez a szervezet is részt vett az önkormányzati kampányban. Döntő többségében az ellenzéki pártokkal szövetségben küzdöttünk önök ellen. Volt alkalmunk megtapasztalni a kampány minőségét az egész országban, Szombathelytől Debrecenig. A lényeg az, hogy az általános kampányelemek mellett, amelyeket mindenki használt a tüntetések, fórumok, konferenciák, szórólapok, a Fidesz használt mást is: ez a gyűlölet- és a félelemkeltés volt, és nemcsak a nagyvárosokban és a középvárosokban, hanem a falvakban is, sőt leginkább a kis falvakban. Saját szememmel tapasztaltam, hogyan is működik a fideszes propaganda.

- De most beszéljünk egy kis faluról, Cserépfaluról, erről az ezerfős településről Borsodban. Az ellenzéki jelöltek által szervezett fórumra a fideszes által indított polgármester és brancsa is elment, és nagyon szisztematikusan elkezdték támadni azokat a képviselőket, akik tartották a fórumot, megengedhetetlen hangnemben és stílusban gyalázták őket. Nyilvánvalóan előre megtervezett színjáték volt, hihetetlen fél órát éltem meg ott. Elég annyi, hogy volt, aki elsírta magát. A fórum után nemes egyszerűséggel megfenyegették a falu lakóit, hogy ha nem a megfelelő emberre szavaznak, akkor nem lesz munkájuk, illetve lehetetlenné teszik a vállalkozásaikat. Ilyen előzmények után nem csoda, hogy ebben a faluban, Cserépfaluban, a Fidesz képviselői nyertek. De itt nincs vége a történetnek, hiszen másnap, illetve még aznap este, amikor eldőlt a választás a polgármester úr és társai autókon elmentek az ellenzéki képviselők házaihoz, és ott kiabáltak, megfenyegették őket. És mit gondolnak: van-e összefüggés az önök itteni viselkedése és az alsóbb szinten a fideszes káderek viselkedése között? Várom a választ! (Szórványos taps.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (belügyminisztériumi államtitkár): - Tisztelt Ház! Megtörtént az önkormányzati választás, és valóban köszönet illet mindenkit, aki a választáson részt vett, és döntött arról, hogy a saját települését kik irányítják, a településfejlesztésért, a településüzemeltetésért ki vállaljon felelősséget. Köszönet illeti azokat is, akik a választás technikai előkészítését, bonyolítását, a szavazatszámlást végezték, tehát a választási irodák munkatársait, a választási bizottságok munkatársait és a szavazatszámláló bizottságok munkatársait is, illetve a szavazatszámláló bizottságok tagjait és a párt- vagy jelölő szervezetek által odadelegált emberek munkáját is.

- Képviselő Úr! A választási bizottság feladata az, hogy a választási kampányban vagy a választás napján, illetve a választás során észlelt anomáliákat, visszásságokat vizsgálja, és amennyiben ilyeneket tapasztal döntéseket hoz, elmarasztalja azokat, akik a választás szabályaival szemben cselekszenek. Ilyen lehetőségek rendelkezésre álltak minden településen, így Cserépfalun is. A jegyzőkönyvekből nem derült az ki, hogy Cserépfalun a képviselő úr által előadott sérelmes események megtörténtek volna. Az illetékes rendőrkapitányság ismeretei alapján sem a választást megelőző időszakban, sem a választást követő időszakban semmiféle rendbontásra vagy bűncselekményre utaló bejelentés nem történt. Tehát amennyiben a képviselő úr által elmondott cselekmények megtörténtek, megvan annak a törvényes menete, hogy hogyan lehet vagy lehetett volna ez ellen fellépni, akár a választási bizottságnál, akár a rendőrségnél a szükséges bejelentéseket meg lehetett volna tenni. De ezek nem történtek meg, ilyen alapon nem tudunk erre reagálni. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

SZÉKELY SÁNDOR: - Államtitkár Úr. Ön is tudja, pontosan tudja, hogy egy ilyen kis faluban és azokon a településeken is, amelyeket az önök emberei vezetnek, hogy mennyire kiszolgáltatottak az emberek. Félnek! Nemhogy feljelentést nem mernek tenni, hanem lassan már meg sem mernek szólalni, és ezt önök intézték az elmúlt kilenc évben. Nem mondom, hogy köszönjük szépen, úgyhogy nem fogadom el a választ. (Szórványos taps.)

***

