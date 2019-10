Budapest nem lehet csatatér

A fővárosi önkormányzat leállíthatja a kiemelt budapesti beruházásokat, mivel a kormány azt a demokratikus alapelvet követi, hogy semmit sem szabad tenni a budapesti választók akaratát képviselő, általuk megválasztott testület ellenében – tette világossá a kabinet álláspontját a Magyar Nemzetnek adott interjúban Fürjes Balázs. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár arról is beszélt, hogy Karácsony Gergelynek is megadnak minden támogatást, amelyet Tarlós Istvánnak biztosítottak, az előző főpolgármesterrel kötött megállapodások érvényben maradnak.

– Kereste már önöket Karácsony Gergely és csapata?

– Igen, a választást követő héten. Azt a levelet azonban, amelyet a hírek szerint a főpolgármester írt a miniszterelnöknek, még nem kaptuk meg, nem tudunk róla. A Fővárosi Közgyűlés ala­kuló ülése után minden bizonnyal összeül majd a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, a főváros és a kormány együttes részvételével működő, minden jelentős fővárosi fejlesztést összehangoló testület.

– Karácsony Gergely nyilatkozatai alapján úgy tűnik, számos jelentős fővárosi beruházást leállítana. Valóban megteheti ezt az új főpolgármester?

– A mindenkori magyar kormány nem hagyhatja magára Budapestet, és nem is gyámkodhat fölötte. Amióta csak Budapest megszületett, azaz százötven esztendeje, a mindenkori magyar kormánynak feladata Budapest építése. Egészen egyszerűen azért, mert a nemzet fővárosától nem várható el, hogy önerőből valósítsa meg mindazt, amire itt a budapestieknek és a magyaroknak szükségük van. Mi ennek jegyében dolgozunk a város építésén. Állami, önkormányzati és uniós forrásokból 1850 milliárd forintnyi befejezett városépítő beruházást valósítottunk meg kilenc év alatt. De a kormány csak olyan fejlesztéseket valósít meg a fővárosban, amelyekkel a városvezetés egyetért. Az elmúlt években is minden egyes beruházásról megegyeztünk Tarlós Istvánnal, kikértük a véleményét. Most új városvezetés van. Egyelőre azt halljuk, hogy a korábban meglévő konszenzus megkérdőjeleződik, és bizonytalanná válik, hogy melyek azok a beruházások, amelyek megvalósíthatók. Az biztos, hogy ugyanúgy, ahogy eddig is, semmilyen beruházást nem fogunk erőltetni és semmilyen fejlesztést nem valósítunk meg, amíg a fővárosi önkormányzat egyértelműen, közgyűlési határozatokkal nem nyilvánítja ki egyetértését. Ezért a kormány levelet ír az összes állami beruházás felelősének, amelyben felkéri őket, hogy a szükséges minimális beruházási tevékenységet folytassák, mert bizonytalan a projektek jövője. Amíg meg nem ismerjük a fővárosi önkormányzat álláspontját, csak takaréklángon szabad az építkezéseket folytatni, mert lehet, hogy a leállításukra lesz szükség.

– Jól értem, hogy ez azt jelenti, Karácsony Gergely szabadon leállíthatja mondjuk a Liget-projektet?

– Ő nem tudja leállítani, de ha a közgyűlés nem erősíti meg a Liget-projekt korábban fennállt fővárosi támogatását, a kormány nem folytatja a fejlesztést. A Liget-projektben vannak folyamatban lévő építkezések és még meg nem kezdett elemek is. Mi mindenre nyitottak vagyunk, csak az a kérésünk, hogy a főpolgármester és a városvezetés fejezze ki egyértelműen, közgyűlési határozatban, hogy mit kívánnak.

– Adott esetben tehát félkész épületek rondítják majd el a városképet? Mi lesz a félbemaradt projektek sorsa?

– Készek vagyunk a beruházások megállítására és arra is, hogy az új, tervezett beruházások, amelyeknél még nem kezdődött meg az építkezés, elmaradjanak. Ez azonban már a következő lépés lesz, hiszen első körben azt várjuk, hogy a városvezetés kialakítsa az álláspontját. Azt a demokratikus alapelvet tartjuk fontosnak, hogy semmi nem épülhet Budapesten, amit a városvezetés nem támogat.

– Ez a hozzáállás minden bizonnyal sokakat – köztük magát az új főpolgármestert is – meglephet majd.

– Demokraták vagyunk és szeretjük Budapestet. Az lepődik meg, aki nem ismer bennünket. És aki azt hitte, hogy nem gondoltuk komolyan, amit az előző városvezetővel együtt kilenc évig végeztünk és amit neki mondtunk. Tarlós István karakteres főpolgármester volt. Föl kellett kötni a nadrágunkat, csak alapos érvekkel, felkészülten lehetett vele vitatkozni. Csak azért, hogy elinduljon a választáson, a kormány nem fogadta volna el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa felállítására tett javaslatát, amely testületben kizárólag egyhangú döntés születhet, és a főváros és a kormány fele-fele arányban képviselteti magát. A miniszterelnök világossá tette, hogy betűre és számra betartjuk Karácsony Gergellyel is azokat a megállapodásokat, amelyeket Tarlós Istvánnal kötöttünk. Természetesen fenntartjuk a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, és szó sem lehet arról, hogy Budapestet büntesse bárki. Komolyan gondoljuk, hogy az összes településen kizárólag a demokratikusan megválasztott városvezetések szándékával megegyező fejlesztéseket hajtunk végre. Ez az elmúlt kilenc évben is így volt. Emlékezzünk csak, Tarlós István is leállította pél­dául a Margitszigeten épülő teniszcentrumot vagy a Red Bull Air Race versenyt a Belvárosban.

– A nagy sportesemények, mint a kézilabda Európa-bajnokság vagy az atlétikai világbajnokság megrendezésére nemzetközi kötelezettséget vállaltunk. Azokat is leállíthatják az új fővárosi vezetők?

– Három év múlva férfikézilabda Euró­pa-bajnokság, míg 2023-ban atlétikai világbajnokság lenne Budapesten. Az előbbit Szlovákiával közösen rendezné hazánk, míg az utóbbi a sportvilág harmadik legnézettebb eseménye, és minden idők eddigi legjelentősebb magyarországi sportversenye lenne. Azt kérjük Karácsony Gergelytől, hogy foglaljon állást arról, támogatja-e ezeknek a világeseményeknek a budapesti megrendezését. Ahogy eddig sem pályáztunk és rendeztünk meg nagy sporteseményt Budapesten a fővárosi önkormányzat beleegyezése nélkül, úgy ezután sem fogunk. Így, ha Karácsony Gergely visszavonja a korábban megadott fővárosi támogatást, akkor nincs más választásunk, lemondjuk ezeknek az eseményeknek megrendezését és felmondjuk a nemzetközi szerződéseket.

– Az nem lehet megoldás, hogy egyes arra nyitott fővárosi kerületekkel együttműködve mégis megrendezzék ezeket a fontos budapesti versenyeket?

– Mi nem kiskapukat keresünk. Az egyenes beszédben és a nyílt együttműködésben hiszünk. Orbán Viktor a választás éjszakáján elmondta, hogy tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a budapestiek döntését. És azt is a miniszterelnök mondta, hogy a kormány a maga részéről ugyanolyan feltételeket biztosít Karácsony Gergely városvezetői munkájához, mint amilyenekkel Tarlós István munkáját segítette. Mi a mindenkori főpolgármesterrel működünk együtt. Budapest nem lehet csatatér, a kormány nem akar háborúzni. Mi a békés építkezés pártján állunk.

– Az ellenzék a kampányban azt mondta: Budapest romokban van. Tarlós István természetesen másképp vélekedett. Ön szerint mi az igazság?

– Azért, hogy később ne legyen semmi félreértés, érdemes lesz mérleget készíteni arról, milyen állapotban vette át az új főpolgármester Tarlós Istvántól Budapestet, összehasonlítva azzal, hogy kilenc éve hol tartott a város. Akkor Budapest a szakadék szélén volt, nyakig az adósságban, a vezetők könyökig a nokiásdobozokban. Mára nincs működési hitel, megszűnt az adósságcsapda és – a sikeres magyar gazdaságpolitika és az annak köszönhető jelentős gazdasági növekedés révén – több mint hetven százalékkal megnőtt az iparűzésiadó-bevétel. Befejeződött a négyes metró építése, felújítottuk a kettes metrót, folyamatban van a hármas metró felújítása, meghosszabbított villamosvonalak, új járművek, megújított közparkok, vadonatúj egyetemi campusok vannak, és még sorolhatnánk az eredményeket.

– A szakértők európai szintű gazdasági visszaesést jósolnak. A legutóbbi válság kezelésekor a sokaknak munkát adó és ezáltal a hazai vásárlókedv növekedését eredményező állami nagyberuházások sokat segítettek. A kiemelt fővárosi fejlesztések leállítása nem vezethet országos szinten is gazdasági hátrányhoz? Nem csak blöffölnek? Valóban leállítanák akár az összes gazdaságélénkítő beruházást a jelenlegi helyzetben?

– Alkatilag bizakodó és idealista ember vagyok, és azt mondom, hogy várjuk ki a végét. Túl vagyunk a kampányon. A kormány álláspontja az, hogy fönntartaná a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa intézményét, és Karácsony Gergely döntésén múlik, hogy ez a szakmai párbeszédnek helyet adó közös testület megmarad-e. Mi arra készülünk, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában higgadt, nyugodt, józan és tárgyszerű szakmai párbeszédet tudunk folytatni ezekről az ügyekről. Abban bízom, hogy az első ülésen például napirendre tudjuk venni a Liget fejlesztését, és Karácsony Gergely meghallgatja Baán Lászlót, aki hosszú évek óta vezeti Magyarország leglátogatottabb múzeumát, a Szépművészeti Múzeumot, és aki a Liget-beruházás kormányzati felelőse. Ő el fogja mondani, hogy ez a száz éve nem látott kulturális fejlesztés és múzeumépítés, illetve Budapest második legnagyobb közparkjának rendbetétele, az ottani zöldfelület növelése, pihenőterületek és játszóterek építése, sportpályák létesítése, a környék közlekedésének rendbetétele miért jó Budapestnek és miért érdekük a helyieknek. Remélem, a dolgot magát tudjuk nézni, és a szakmai érvek kerekednek felül. Nem rajtunk fog múlni, mi tudomásul vesszük majd a városvezetés döntését.

– Azt lehetett olvasni, az állatkerti biodóm építését a főpolgármester az önök megkérdezése nélkül is leállíthatja. Mi a helyzet ezzel a fejlesztéssel?

– A biodóm a fővárosi önkormányzat beruházása, mivel az állatkert fővárosi intézmény. Azzal együtt, hogy ők a tulajdonosok, száz százalékban a kormányzat adta oda a megvalósításhoz szükséges 62,8 milliárd forint támogatást. A főváros itt birtokon belül van, és házon belül, az állatkert vezetőjével, Persányi Miklóssal, a Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok egykori miniszterével, volt szabad demokrata képviselővel egyeztetve fejezhetik be vagy állíthatják le a beruházást.

– Tarlós István és Karácsony Gergely is ott lehet a Puskás Aréna megnyitóján?

– Az egészen biztos, hogy mindketten kapnak meghívót. Szeretettel várjuk őket.

