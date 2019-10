Zöld úton…

T/7699:„a terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés” című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás kihirdetéséről. A törvényjavaslat a Külgazdasági és Külügyminisztérium és az ENSZ Terrorizmus Elleni Hivatala közös szervezésében, 2019. november 7-én és 8-án, Budapesten megrendezendő konferencia kapcsán született. A magyar kormány még 2019. január 25-én jelezte a hivatal számára, hogy kész helyszínt biztosítani az esemény megrendezéséhez, amire szeptember 9-én kapott igenlő választ. A meghívott közel 130 szakértő az ENSZ Biztonsági Tanács öt állandó tagját és az Európai Gazdasági Térség országait képviseli, illetve olyan prominens nemzetközi szervezeteket, mint az ENSZ, az Európai Unió, az Europol, az EBESZ és a NATO. A rendezvény során három ülésszakra kerül sor, és ezek mindegyike kiemelten érinti a magyar külpolitika szempontjából prioritást élvező Nyugat-Balkánt, amely régióból szintén számos releváns szervezet meghívást kapott a konferenciára. Az első ülésszak a terroristanarratívák megelőzését szolgáló stratégiák kérdésével, a második a visszatérő terrorista harcosok jelentette kockázatokkal, a harmadik pedig a fiatalok terrorizmushoz vezető erőszakos szélsőség elleni fellépésbe történő bevonásának lehetőségeivel foglalkozik. A kihirdetésre váró nemzetközi megállapodás célja, hogy a konferencia minden résztvevője számára biztosítsa mindazokat a diplomáciai érintkezésben szokás szerint alkalmazott kiváltságokat és mentességeket, amelyek megadása ezen esemény lebonyolítása érdekében szükséges. VARGHA TAMÁS, (külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár) a napirendi pont előadója nem titkolta: - A megállapodás megkötése és a budapesti regionális konferencia megrendezése jelentősen hozzájárul Magyarország e területen történő láthatóságának növeléséhez, és fontos lehetőséget nyújt arra, hogy megerősítsük elvi és gyakorlati elkötelezettségünket a terrorizmus elleni fellépés terén. ZSIGMOND BARNA PÁL, (Fidesz): - A budapesti regionális konferencia megrendezése lehetőség hazánk számára, hogy megerősítse szerepét a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelem terén, és hogy a térség legfontosabb terrorizmusellenes vezetőit Budapestre hozza. Ezek az ülések a terroristanarratívák megelőzésének stratégiáival, a külföldi harcosok hazatérésével összefüggő biztonsági kockázatokkal, illetve azzal foglalkoznak majd, hogyan lehet bevonni a fiatalokat a terrorizmushoz vezető erőszakos szélsőségesség elleni fellépésbe. Ezért kérem önöket, támogassák, hogy ezt a törvényjavaslatot még ma elfogadhassuk annak érdekében, hogy az alig több mint két hét múlva megrendezendő konferencia lebonyolítása zökkenőmentes legye. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) BALCZÓ ZOLTÁN, (Jobbik): - Megkérdezhetnék, hogy miért jelentkeztem felszólalásra. Ennek az oka két dátumnak az egybeesése. Erre a konferenciára november 7-8-án kerül sor, miközben Magyarországra november 7-én, a konferencia első napján egy nagyon rangos vendég fog érkezni. Orbán Viktor baráti meghívására Erdoğan török államfő érkezik ide. Az a háború, amit Szíriában elindított Törökország, nem a terrorizmus felszámolását szolgálja, és ez a nemzetközi közösség számára teljesen egyértelmű. Cinikus az az elnevezés, ahogy ők nevezik, hogy a béke forrása. - Ennek a hadjáratnak nem a béke lesz a vége. Világos, hogy egy célja van: a kurdokkal való leszámolás! De mi lesz a következménye? Az lesz a következménye, ami már most látszik, hogy adott esetben az Iszlám Állam foglyai szabadulnak majd. A kurdok ellenőrzése alatt álló területen 11 ezer foglyot őriznek, ebből a mostani hadicselekmények alapján már ötszáz ismétlem, ötszáz kiszabadult. Tehát hogyan fogja vajon az egyik résztvevő, amelyik az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció tagja, azt elfogadni, hogy az az Erdoğan államfő van itt, aki azok ellen a kurdok ellen lép föl, akik a legnagyobb véráldozatot hozták az Iszlám Állam ellen? - Eközben azt halljuk Orbán Viktortól, hogy ez magyar nemzeti érdek, mert csak így lehet megelőzni, hogy a Törökországban élő szírek ne Európába jöjjenek, hanem Szíriába. Szíriában ez nem békét terem! Azzal egyetértünk, hogy Törökországgal jó gazdasági kapcsolat kell, hogy az Unió továbbra is tartsa fönt azt a szerződést, amely révén finanszírozza Törökország számára a szírek megfelelő ott-tartását, de ez nem ad alapot arra, hogy a magyar kormány az Európai Unióban egyedüliként ezt támogassa. Orbán Viktor az Amerikai Egyesült Államokra hivatkozott. Idézem a Fehér Ház nyilatkozatát: az Egyesült Államok nem támogatja ezt a támadást, és világossá tette Törökország számára, hogy ez a hadművelet rossz ötlet. És vajon mi miért nem az Európai Uniót tekintjük mérvadónak? Magyarország akadályozta meg, hogy ne csak egy főképviselői nyilatkozat legyen, hogy az Unió egyértelmű nyilatkozatban elítélje ezt a háborút. Magyarország nem először vétózott meg egy egyébként nagyon fontos uniós fellépést. Ezek után csak abban bízom, hogy amikor a külügyminiszterünk megnyitja majd ezt a nagyon fontos konferenciát, akkor a résztvevők nem lesznek tisztában azzal, amit Orbán Viktor mondott: ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem amit cselekszem. (Taps a Jobbik soraiban.) NACSA LŐRINC, (KDNP): - Sajnos eljutottunk oda, hogy mára a terrorizmus húsba vágó valóság Európa nyugati részén, egyesek szerint, például London baloldali főpolgármestere szerint hozzátartozik a nagyvárosi léthez. Mi ezt nem fogadhatjuk el, és nem is fogadjuk el. Magyarország az erejéhez mérten és azon túl is az elmúlt években mindent megtett a terrorizmus ellen folytatott küzdelemben, jelenleg is prioritás, ezért is fontos a Magyarország és az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala között létrejövő megállapodás a regionális konferencia megtartásáról. - A 2016 márciusában történt brüsszeli terrortámadás óta 37 terrortámadást hajtottak végre migránsok vagy migrációs hátterű személyek Nyugat-Európában. 231 ember vesztette életét, valamint 1828 személy sérült meg. Többek között ezért is vagyunk mi a biztonság mellett és a kvóták és a bevándorláspárti törekvések ellen. A terrorizmus és a migráció egymást erősítő jelenség, a terrorszervezetek az ellenőrizetlen migrációval merénylőket juttatnak be Európába, ezért a radikalizálódás helyszínétől a toborzáson keresztül a migrációs útvonalakig mindenhol meg kell növelni az erőfeszítéseket a terrorszervezetek ellen. Magyarország elkötelezett a terrorizmus elleni harc folytatásában. Az ENSZ világszervezeteinek is minden módon fel kell lépni a terrorizmus és a terroristák ellen. Ez az elkötelezettség jelenik meg most a budapesti konferencia szervezésében is. Mindezekre tekintettel a KDNP-frakció támogatja a törvényjavaslatot. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) MESTERHÁZY ATTILA: Az MSZP frakciója támogatja ezt az előterjesztést, de azért mégsem értékelném le jobbikos képviselőtársam szavait, ahogy ezt Nacsa képviselőtársam tette. Nem lenne baj, ha nemcsak konferenciaszervezésben nyilvánulna meg ez az elköteleződés. Való igaz, hogy megint elszigetelődött ebben a kérdéskörben Törökországgal kapcsolatban Magyarország, NATO-tagállamként és európai uniós tagállamként is egyedül maradt ezzel az álláspontjával. Tehát hasznos volna, ha a konferenciaszervezés és a rendezvényszervezés témáján és területén túl a magyar kormány ezt az elköteleződését a terrorizmus elleni harcot illetően bizony a külpolitika más frontján is érvényesíteni tudná és akarná. És való igaz, hogy van némi diszkrét bája annak, hogy a török elnök pont a konferencia idején érkezik Magyarországra. Bízom benne, nem ő lesz a felkért fő hozzászóló ezen a konferencián. (Taps az MSZP padsorában.) VARGHA TAMÁS, (külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár): - Annyit szeretnék hozzáfűzni Balczó Zoltán és Mesterházy Attila felszólalásához, hogy a magyar kormány, amikor a véleményét kialakítja, és amikor döntéseket hoz, kizárólag Magyarország érdekeit tekinti mérvadónak. Jelen pillanatban egyébként tűzszünet van érvényben abban a térségben, amiről képviselő urak beszéltek. ***