Faragatlan Gergő

És akkor a főváros új vezetője, ez a tornából felmentett látványbicikliző kijelenti, nem megy el a megnyitójára, mert jelenléte nem szükséges a megnyitóhoz.

2019. október 27. 02:26

Ezer év alatt először látogatott Magyarországra római pápa 1991 nyarán. Giovanni Paulo secundo, azaz II. János Pál, akit a Ferihegyi repülőtéren fogadtak az ország akkori vezetői. Ott volt az államfő (Göncz), a miniszterelnök (Antall), az egész kormány és még sokan mások. Így volt ez rendjén. Állítólag győzködni kellett Budapest, a fogadó főváros akkori SZDSZ-es főpolgármesterét (tegyük hozzá, mélyen hívő katolikus) főpolgármesterét, hogy tegye már tiszteletét, kövesse az európai kultúra és a diplomácia íratlan szabályait, és legyen ott. Aztán nagy nehezen elhatározta és végül ott feszengett a ferihegyi betonon.

Eltelt harminc esztendő a világban, az életben, az európai kultúrában (?) és a diplomácia szabályaiban is. Itt van egy újabb SZDSZ-es főpolgármester. Felépült a Puskás Aréna, az egykori legendás Népstadion utóda, ami az utóbbi két évtizedben már koncerteken is életveszélyes volt statikai és építészeti okokból, tehát felépült ennek huszonegyedik századi modern változata. Felépült, mert Európa minden fővárosának, vagy nagyvárosának van nagy, modern és használható stadionja.

Nekünk évtizedekig ott állt használaton kívül és romokban az egykor tényleg hősiesen, talicskákkal és kubikusokkal megépített Népstadion, megannyi felejthetetlen sportesemény ikonikus helyszíne.

Talicskák már rég nincsenek, kubikusok sem, de mégis felépült végre, mi az, hogy, nagyon is a mai kor igényeinek megfelelő újjávarázsolt aréna, néhány építészeti motívumával megőrizve az egykori létesítmény eredeti jellegét.

Mondom, ahogy a Liget Projektnél is, a tervezők és megvalósítók, az igazi építészek itt is csodát műveltek, hogy ennek eredményeképp a következő évtizedek szurkolói, koncertlátogatói méltó környezetben szórakozhassanak. És a főváros gazdagodjon egy ilyen létesítménnyel.

Néhány nap és felgördül a függöny, egy gálamérkőzéssel lép újra a vérkeringésbe a Puskás Aréna.

Szép ünnep lenne, évtizedes mulasztások rendbetétele a kormány és a városvezetés, no meg a kiváló szakmai munka jóvoltából.

A nagy árokbetemető (?), a békülékeny demokrata (?), a fővárost szabaddá és zölddé tevő (?) újdondász reflexből képes kimondani, hogy jelenléte nem szükséges.

Tényleg, mutassunk egy polgármestert, aki kijelenti, hogy nem lesz ott települése harangszentelésén, óvoda- vagy szoboravatásán, bármilyen a közösségét érintő fontos eseményén. Ilyet nem találunk. Csak itt, Budapesten.

Azt már szomorúságunkban mi mondjuk, hogy jelenléte a Városházán sem, a fővárosi döntéshozataloknál sem lenne szükséges és kívánatos, de a Sors másképp döntött. A Sors alatt a budapesti választókat értenénk, de nem egészen ezt értjük, mivel ők is megdöbbentek. A Sors hatását kibővíthetjük a hihetetlen nemzetközi aknamunkára, hogy ennyi külföldi szavazhatott, az állítólag civil szervezetek agresszív nyomulására, a hálózat dezinformációs tevékenységére, azaz Brüsszel és Manhattan kiszolgálóira. Erre persze rögtön mondhatja a Népszava meg az ATV, meg a 444.hu, hogy összeesküvés-elmélet meg antiszemitizmus.

De minket már rég nem érdekel, hogy mit mondanak ezek az idegen zsoldban álló nagyokosok. Külső erők és hatások döntöttek, elzavartak egy józan városépítőt, helyébe tettek egy trójai falovat.

Mert ez a KG volt már minden, tavaly még miniszterelnöknek kínlódták, most meg főpolgármesternek. Ez utóbbi kétségtelenül bejött, mert győzött.

De most már letegezlek, mert idősebb vagyok nálad, fiam. A kampány utolsó hetének ámokfutásában beszéltél fűt-fát, össze-vissza. Stadionstop, CT, zöld város, Liget nuku, szabadság, testvériség.

Aztán kiderült, te hülye, már most is több CT van Budapesten, mint kerület. Aztán kiderült, te hülye, hogy még a balodalon is sokan ellenzik a stoppot, ha már elvbarátaid megvétózták az olimpiát, attól még lehetne kézi eb meg atlétikai vb. És állítólag ez a te döntéseden múlik. Ez már kész röhej. A Liget Projekt befejezése is lebeg, mert lebegteted. Bezzeg a rózsaszín zászló már ott lobog, Wass Albert meg fasiszta.

Te szerencsétlen, nem tudjuk két hete, hogy ki lesz a jegyző (Mónika, nem Mónika), kik lesznek a helyetteseid (Gy. Németh, nem Gy. Németh), egyik jobb bolsi, mint a másik, annyira világos és transzparens vagy, hogy nem tudunk semmit.

De te sem tudod, mert állandóan irányítanak és súgnak. És az a baj, hogy ez kívülről is látszik, de nagyon.

Hiába, akit az SZDSZ nevelt és faragott, az LMP és a Párbeszéd is faragott, a gigantikus MSZP-ről nem beszélve, az már csak ilyen lehet. Faragatlan.

Fiam, menj el arra a rohadt stadionavatóra, ne finnyáskodj, hanem menj el, mert főpolgármesterként kutya kötelességed ott lenni. Mert ha nem vagy ott, akkor főpolgármester sem vagy, de nem ám. Ne hallgass a szívedre, az SZDSZ-es szívedre, ne hallgass bölcs tanácsadóidra, ne hallgass másokra (Pető Iván, Gyurcsány Ferenc, Fekete-Győr, Kunhalmi, Gréczy, Hadházy, Jakab, Ungár, Charles Gati, Róna Péter, Fischer Iván, Lendvai Ildikó, Paul Lendvai, Lengyel László, Tota W. és sokan mások), menj el.

Ez egyben vizsga is lesz a kötelességeden túl. Kié vagy, a budapestieké, vagy Timmermanssé.

Egyébként meg szégyelld magad fiam, SZDSZ-es, LMP-s, MSZP-s, Párbeszédes egyetlen fiam, hogy ilyen helyzetbe hoztál.

Dédapádat tönkre tette Kun Béla, nagyapádat Rákosi, engem Kádár, drága fiam, ne folytasd te is a rombolást. Mert már agg fejjel látom, hogy elkezdted.

(szék)