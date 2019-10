I. Hajnali ütközetek…

KDNP: a WTO előtt álló aktuális kihívásokról!” MSZP: az Országgyűlés felelősségéről! Párbeszéd: aktuális ügyekről. LMP: szeptemberi ENSZ klímacsúcs és a decemberi COP 25 között.

2019. október 28. 10:00

Edzői mérlegeléssel hosszú harcos nap „szolid” bemelegítéseként tekinthetők – a hétfői napot nem számítva - a napirend előtti felszólalások. Persze azért váratlan felvillanások, kemény ütések is okoznak, okozhatnak nem várt indulatokat, meglepetéseket. Nem történt ez másként e héten sem.

„A WTO előtt álló aktuális kihívásokról!”

LATORCAI JÁNOS, (KDNP): - Képviselőtársaim! A GATT utódjaként 1995-ben megalakult Világkereskedelmi Szervezet a szabályokon alapuló nyitott és megkülönböztetésmentes nemzetközi kereskedelem letéteményese, mely a világ legtöbb országát sikeresen beillesztette szabályozott világkereskedelmi rendszerébe. A nemrég befejeződött az idei nyilvános fórum azonban már azt jelezte, hogy baj van a WTO működésében. Egyesek úgy is fogalmaztak, és a valósághoz közel jártak, hogy a világ legnagyobb válságát éli meg, melynek egyik legfőbb oka a globális gazdasági súlypontok eltolódása.

- A fejlődő országok és különösen Kína világgazdasági részesedése az elmúlt harminc évben drasztikusan megnövekedett. Kína az új gazdaságfejlesztési tervének és az állami támogatásoknak köszönhetően vezető szerepre tett szert a világgazdaságban, kiemelten az információtechnológia, a robotika, az önvezető és elektromos autók piacán. Az Amerikai Egyesült Államok mindezt geopolitikai kihívásként éli meg, amely nemzetgazdaságát és világgazdasági pozícióját, politikai befolyását is veszélyezteti. Ennek a lassan kereskedelmi háborúvá szélesedő konfliktusnak vált egyik csataterévé a Világkereskedelmi Szervezet, mivel az USA álláspontja szerint a WTO szabályrendszere és vitarendezési mechanizmusa nem képes Kína nemzetközi piacokat torzító, államkapitalista kereskedelmi gyakorlatait megfékezni. E kihívásokra reagálva 2018 őszén kezdődött meg a WTO szervezeti reformja, melynek egyik legfontosabb célja, hogy az USA Kínával kapcsolatos kereskedelmi konfliktusának megoldását a sokoldalú kereskedelmi rendszer keretein belül biztosítsa.

- A modernizációs törekvések első pillére a WTO vitarendezési mechanizmusával kapcsolatosan kialakult válság megoldása. Jelenleg az Egyesült Államok blokkolja a vitarendezés második fokát jelentő fellebbviteli testület új tagjainak kinevezését, mert meglátása szerint a testület döntései nem képesek biztosítani a szabadkereskedelmet és meggátolni a Kína által nyújtott piactorzító állami támogatások kifizetését. A modernizációs törekvések második pillére a WTO-szabályok felülvizsgálata. A világgazdaság átalakulását nem követte mindenben a szabályozás reformja. Sok olyan ország tagja a WTO-nak, amelyek felvételükkor még fejlődő országnak számítottak részben, és ezek közül utolérték fejlődésükben a világvezető gazdasági országokat. Az Egyesült Államok harminc ilyen volt fejlődő országot zárna ki a támogatási körből. A kedvezményeket felülvizsgálva az EU is jogosnak ítéli a valós szükségletekhez igazodó speciális elbánás lehetőségét.

- A modernizációs elképzelések harmadik pillére a szervezet hatékonyságának a javítása, a tagok kereskedelempolitikájának átláthatóbbá tétele, amely most folyamatban van. A reformfolyamat tétje, hogy a jövőben a WTO a világkereskedelem szabályozásában meg tudja-e őrizni kiemelt szerepét. A modernizációs törekvések kudarca esetén ugyanis a kereskedelmi világrendszer egymással szembenálló nagy kereskedelmi tömbökre esik szét, amelyek jelentős megkülönböztetést alkalmazva egymás áruival és szolgáltatásaival szemben, növelhetik az egyes blokkok közötti kereskedelmi ügyletek költségét, és a viták intézményi megoldása helyett az egyoldalú büntetőintézkedéseket részesíthetik majd előnyben. Mindezek különösen negatív hatással járhatnak az olyan országokra, mint Magyarország, amelynek a gazdasága kiemelten beágyazódott a nemzetközi ellátási láncokba. Magyarországnak ezért is fontos - mint exportorientált, nyitott gazdaságnak - a szabályokon alapuló, kiszámítható és nyitott nemzetközi kereskedelmi rendszer. Ezért támogatjuk a WTO megerősítését, szervezeti reformját, a vitarendezés válságának a megoldását és a szabályrendszer átalakítását. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

***

VARGHA TAMÁS, (külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár): - Tisztelt Ház! Az elmúlt években tapasztalható negatív kereskedelempolitikai folyamatok, amelynek a legsúlyosabb gócpontjait az Egyesült Államok, Kína, Európai Unió közötti kereskedelmi feszültségek, valamint ennek a multilaterális kereskedelmi rendszert érintő következményei jelentik, a kormányt is komoly aggodalommal töltik el, és még nyilvánvalóbbá tették számunkra a világkereskedelmi szervezet, a WTO fontosságát. Magyarország, elsősorban az autóipari és elektronikai globális értékláncokba való magas fokú integráltsága miatt, különösen kitett a nemzetközi kereskedelmi folyamatoknak. Exportorientált gazdaságként Magyarország számára létfontosságú a szabályokon alapuló, nyitott, kiszámítható és átlátható multilaterális kereskedelmi rendszer, amelyet a WTO és a szabályok betartásának kikényszerítését biztosító vitarendezési funkciója garantál, ezért a kormány minden rendelkezésre álló eszközével támogatja a WTO reformját.

- A WTO minden eddiginél is súlyosabb válságára reagálva 2018 nyarán megindultak a szervezet reformját célzó egyeztetések, amelyekben az Európai Unió minden területen vezető szerepet játszik. Az Európai Bizottság által az uniós tagállamokkal, beleértve Magyarországgal, együttműködésben kidolgozott javaslatcsomagja négy területen javasol fellépést. Elsőként javaslatokat tesz a WTO fellebbviteli testületével kapcsolatosan kialakult válság megoldására, amelynek célja az USA-nak a fellebbviteli testület működésével kapcsolatban felvetett aggályainak kezelése. Továbbá a jelenlegi WTO szabályrendszerének felülvizsgálatát, illetve kiegészítését javasolja. Emellett a szabályok alkalmazása alóli rugalmasságot, az úgynevezett speciális és megkülönböztetett elbánást az egyes fejlődő országok valós és igazolható szükségletei mentén biztosítaná. Végezetül a WTO-tagok kereskedelempolitikájának átláthatóságát, a notifikációs kötelezettségek betartását is növelni kívánja.

- Az Európai Unió modernizációs elképzelései egyben azt a célt is szolgálják, hogy az Egyesült Államok Kínával kapcsolatos kereskedelmi aggályait a multilaterális kereskedelmi rendszeren belül oldja meg. Fontos ugyanis látni, hogy a WTO-modernizáció, illetve minden egyes kereskedelmi szabályozási probléma az Egyesült Államok-Kína-Európai Unió háromszög függvénye. Amíg nincs megoldás ebben a háromszögben, addig a WTO modernizációját illetően sem várható előrelépés. Az elmúlt húsz évben, különösen a 2001-es kínai WTO-csatlakozást követően, az Atlanti-óceán két partjáról súlyponteltolódás kezdődött a világgazdaságban, tekintettel arra, hogy egy új gazdasági centrum jött, illetve jön létre fokozatosan Ázsiában. Trump elnök adminisztrációja részben belpolitikai, részben geopolitikai, nem utolsósorban pedig biztonságpolitikai megfontolásoktól vezérelve új alapokra kívánja helyezni a kereskedelempolitikai elképzeléseit, nem nélkülözve a protekcionista és merkantilista elemeket sem. Az USA azt a doktrínát képviseli, hogy a mai háborúkat gazdasági, geoökonómiai eszközökkel vívják. Időnként alábbhagyó, de tartós kereskedelmi feszültségre kell tehát felkészülni, ez pedig folyamatosan hatással lesz a nemzetközi kereskedelmi szabályozás egyetlen multilaterális fórumára, a WTO-ra. Amennyiben a tárgyalások eredményeképpen megfelelő ambíciójú, a WTO-tagok széles köre által támogatott megállapodások jönnek létre, úgy a WTO továbbra is a nemzetközi gazdasági kapcsolatok meghatározó szereplője marad. A kormány aktívan követi a WTO-modernizáció tárgyalási folyamatait, és hozzájárul mind Brüsszelben az uniós fórumokon, mind a genfi képviseleten keresztül az uniós álláspont kialakításához, valamint részt vesz az uniós javaslatok kidolgozásában, ebben is képviselve és érvényesítve a magyar érdekeket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

„Az Országgyűlés felelősségéről!”

HARANGOZÓ TAMÁS, (MSZP): - Az Országgyűlésnek különböző típusú felelősségei vannak. Mondhatni, hogy van nagyon komoly politikai, akár morális felelőssége, és van tételes jogi felelőssége is. Mostanában picit több szó esik a politikai vagy épp erkölcsi felelősségekről, és komoly vitát is vált ki a társadalomban az, hogy mi zajlik itt, az ülésteremben vagy épp a bizottsági üléseken. Azért talán a többségnek nem kell csodálkoznia azon, hogy a megszokott mederből az Országgyűlés szokott működése kilépett, hiszen az elmúlt években az ellenzéki jogokat korlátozzák, ellenzéki politikusokat, képviselőket közpénzen lejáratnak, aláznak, egyes képviselőtársaiknak, barátaiknak név szerint hoznak törvényeket, és jogtalan vagy legalábbis erkölcstelen előnyöket, másoknak pedig hátrányokat okoznak. Tehát ne csodálkozzanak azon, ha van ilyen; ahogy a miniszterelnökük, pártelnökük fogalmazott: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!

- De én a mai napon nem erről szeretnék beszélni… (Németh Szilárd István: Ahhoz képest elég hosszan nyomtad)… hanem arról a tételes jogi felelősségről, ami az Országgyűlést terheli. Jelen pillanatban két ügyben is mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés állapotában van a magyar Országgyűlés. Többsége két ügyben is folyamatosan törvényt sért, ez az állapot pedig fenntarthatatlan és botrányos! Az egyik a választás tisztasága: fontos, demokráciáról szóló kérdés a választójogi törvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági döntés, a másik pedig a rokkantnyugdíjasokat érintő, sokkal inkább húsbavágó és egészen elképesztő történet. Az utóbbival kezdeném. Az Alkotmánybíróság már tavaly novemberben döntött arról, hogy felül kell vizsgálni azt az embertelen eljárást, amivel önök a rokkantellátásokat átalakították 2012-ben. Az Alkotmánybíróság idén március 31-ig szabott határidőt arra, hogy az Országgyűlés ezt a törvénytelen és embertelen állapotot szüntesse meg, és azoknak a rokkant, fogyatékos honfitársainknak a kárpótlását is intézze el, akiknek az életét az elmúlt években ezzel a törvénnyel megkeserítették. Ezen törvénynek az eredményeként tízezrek életében hoztak negatív változást, csökkentették a jövedelmüket vagy vették el, és hozták őket teljesen kezelhetetlen helyzetbe. Az érintettek egy része nem adta fel, kiállt az igazáért, és Strasbourgig ment, ahol a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság úgy döntött, hogy a magyar kormány intézkedése gyakorlatilag az emberi jogok egyezményébe ütközik, a legalapvetőbb emberi jogok tiszteletben tartását is megsértette. Ezek után lépett csak a magyar Alkotmánybíróság és írta elő a magyar Országgyűlésnek, hogy tessék ebben az ügyben valamit csinálni, méghozzá a tavaszi ülésszakon! Most viszont itt vagyunk már október 22-én, és még csak a jogalkotási tervükbe se tették bele a kormánypártok ezt a kérdést. Jelenleg úgy néz ki, hogy a magyar Országgyűlés ősszel sem kíván ennek a több tízezer magyar családnak az életén változtatni, kárpótolni őket, és a jövőben a rokkantellátásra jogosultak feltételeit tisztességesen meghatározni. - Képviselőtársaim, voltam olyan családnál, ahol az idős házaspár, családi tragédiának köszönhetően a saját gyerekét és három unokáját nevelte, és néztem a könnyeivel küszködő embert, a férfit, aki elvesztette a jövedelmét ennek a törvénynek köszönhetően, és kétségbeesve ült otthon, és nem tudta, hogy a négy gyerekét, a három unokáját és egy saját gyerekét hogy fogja fölnevelni. Embertelen, ami itt van, és azonnal lépni kell! A másik kérdést pedig most döntötte el az Alkotmánybíróság: az Éljen Szekszárd Egyesület felhívására a minősíthetetlen plakáttörvényük tekintetében azt mondta ki, hogy a hozzájárulás kapcsán nem alkotta meg az Országgyűlés a politikai hirdetés indokolatlan és aránytalan korlátozásának kizárását garantáló szabályokat, ezért idén december 31-ig ezt meg kell tennie. Felszólítom tehát a kormányt és a fideszes többséget, hogy haladéktalanul nyújtsák be ezeket a törvényeket, és még ősszel fogadja el őket a parlament! (Taps az MSZP, az LMP és a Párbeszéd soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ön hosszasan azzal kezdte a felszólalását, hogy itt a parlamentben minden képviselő felelősséggel rendelkezik. Amikor ön ezeket a szavakat megfogalmazta, akkor ott ül ön mellett Bangóné Borbély Ildikó, aki hárommillió magyar embert lepatkányozott, amikor azt mondta az ATV műsorában, hogy azért van sok Fidesz-szavazó, mert sok a patkány Magyarországon! Megkérte ön, hogy kérjen bocsánatot? Tegnap, amikor Hadházy Ákos olyan mondatot emelt fel az ön háta mögött itt az Országgyűlés épületében, amit sem ön, sem én nem mondanánk el itt a nagy nyilvánosság előtt, akkor ön miért nem mondta neki: Ákos, ezt talán nem kellett volna, kérjél bocsánatot, nem így kell egy listás helyért küzdeni a 2022-es választásokra, s főleg nem így az Országgyűlés tekintélyét megóvni! Önök persze összekuncogtak, meg összemosolyogtak, eszükbe sem jutott, hogy sem a patkányozás, sem a gyalázkodó táblák felemelése elfogadható stílus!

- Ami a rokkantnyugdíjak ügyét illeti: önök benyújtottak egy indítványt, amely érdemét az Alkotmánybíróság nem fogadta el, nem semmisített meg bizonyos törvényszakaszokat, csak azt mondta, hogy utólagos vizsgálatra, hozzon létre az Országgyűlés majd egy szabályozást. Ez azért nehéz, mert arra kötelezik a jogalkotót, hogy olyan szabályokat fogalmazzon meg, amelyekkel egy orvosnak ma meg kell, kellene tudni állapítania, hogy valaki három vagy négy évvel ezelőtt mennyire volt munkaképes állapotban. (Harangozó Tamás: Igen, mert ilyen törvényt hoztatok!) Tehát ez egy eléggé nehéz jogi feladat… (Harangozó Tamás: Ezeknek az embereknek az élete nehéz, államtitkár úr…Az elnök csenget.)… ezért mondtuk azt, hogy ha az egyeztetések lezajlanak, akkor fogunk törvényjavaslattal élni, amely megfelel a jogállamiság kritériumainak.

- Képviselő Úr! Az a törvény, amelyet ön támad, már valóban elérte azt, hogy 40 százalékkal emelkedett a megváltozott munkaképességűek körében a foglalkoztatás, és mindezt azért, mert egy olyan kártyát vezettünk be, amit az ilyesfajta foglalkoztatást végzők kiválthatnak, amivel fontos járulékkedvezményeket érnek el. Ha tehát az valósulna meg, amit ön kér, hogy visszatérjünk a 2010 környéki állapothoz, akkor bizony a most dolgozó megváltozott munkaképességűek közül legalább 40 ezer embernek elvennék a munkáját, töredékeire csökkentenék a jövedelmét és visszaküldenék a segélyek világába. A 2010-es világhoz való visszatérés ezt jelentené, több tízezer ember számára nem munkabért, hanem segélyt, nem magasabb, hanem egy alacsonyabb összeget. Bizonyos orvosi vizsgálati, egyéb dolgoknál persze azt a jogalkotási feladatot is folyamatosan vizsgáljuk, hogy a korábbi munkaképességet hogyan lehet megállapítani, de tudja, nehezen talál ön egy orvost, aki most felelősséggel megállapítja valakinek az öt évvel ezelőtti egészségi állapotát.

- Ami a választójogi törvényt illeti. Képviselő úr, önök általában, mint az a tegnapi ülésnapon is többször elhangzott, amikor egy választáson teljes kudarcot szenvednek, akkor azért mindig a választójogi törvényt tartják hibásnak. Elmondták 2014-ben, hogy az önkormányzati választási törvény, úgy, ahogy van, illegitimmé teszi az egész önkormányzati választásokat. Most viszont, amikor ezen választójogi törvény alapján baloldali főpolgármestere lett Budapestnek, hirtelen nem lett illegitim az önkormányzati választási törvény. Öt év alatt mi történt? A törvény szövege ugyanaz, csak az eredmény lett más; úgy látszik, önöknek az eredménytől függ, hogy valami legitim vagy illegitim. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Aktuális ügyekről.”

KOCSIS-CAKE OLIVIO, (Párbeszéd): - Eredetileg az önkormányzati választás tanulságairól szerettem volna beszélni, de elsőként muszáj szólnom a parlamenti sajtómunkatársak újabb korlátozásáról. A Párbeszéd szerint teljesen elfogadhatatlan, amit az újságírókkal művelnek: gyakorlatilag kitiltják őket az Országgyűlésből, az Irodaházból, kordonok közé zárják, kényszerítik őket. Szólok itt most az Origo, a Hír TV vagy a Pesti Srácok munkatársai mellett is, hiszen joguk van kérdéseket feltenni az országgyűlési képviselőknek, lévén itt érdemi döntések születnek, az országgyűlési képviselőknek pedig kötelességük a sajtó elé odaállni és nyilatkozni. Tudom? a fideszes képviselők majd elmondják, hogy hol hoztak hasonló szabályozásokat, melyik parlamentben; ezért hívjuk mi Frankenstein-jogalkotásnak azt amit önök művelnek. Idehozzák a világ legrosszabb törvényeit, szabályait, egybegyúrják őket, és ebből lesz a Frankenstein-jogalkotás. Nem kérünk belőle, ebben az esetben és más esetben sem!

- Visszatérve az önkormányzati választásra, amelynek az üzenete egyértelmű: a választópolgárok jelentős része nem kér a Fidesz túlhatalmából és abból, hogy a Fidesz ezt a túlhatalmat nem az ország építésére, szépítésére, hanem a saját hatalmának a bebetonozására és a Fidesz-közeli vállalkozók zsebeinek a kitömésére használja! Azokon a településeken, ahol ellenzéki polgármester vagy ellenzéki képviselő-testületi többség lett, több mint 3,5 millió választópolgár él. Nagy hiba lenne őket büntetni. Tették már ezt 2002 előtt, többször büntették Budapestet, meg is lett a következménye: elvesztették a 2002-es választást. Nehéz kiigazodni azon, hogy most mit terveznek. Hiszen a választások előtt többször megfenyegették a településeket, hogy nem lesz fejlesztés, most pedig a választások után a miniszterelnök úr azt mondta, hogy csak azt fogják támogatni, aki maga is készen áll az együttműködésre. Kérdés persze, mit értenek az alatt, hogy valaki készen áll az együttműködésre; remélem, nem azt, hogy a Fidesznek, a hatalom emberének kell behódolni! Ugyanis ezek a képviselők és ezek a polgármesterek az emberek hatalmát képviselik, és ezt is kell képviselniük a továbbiakban is.

- Fideszes Képviselőtársaim! Többször elhangzott az a hazugság, hogy Karácsony Gergely elkezdett kihátrálni a választási ígéreteiből, csak azért, mert nem egyből hajtotta végre egy hét alatt az összes választási ígéretét. Egy olyan költségvetési évben, ahol érdemi beleszólása nem volt a költségvetésbe, már az is nagy dolog, hogy egy évvel ki tudja terjeszteni az utazási kedvezményt, az ingyenes BKV-t, és az álláskeresők már ingyen utazhatnak ebben az évben. Ez sokkal több, mint amit önök ígértek. Jönnek vissza a múlt emberei, ezt mondják önök. Nem tudom, kire gondolnak. Naszályi Mártára, az I. kerület párbeszédes polgármesterére, Őrsi Gergelyre, a II. kerület polgármesterére vagy Soproni Tamásra, a VI. kerület polgármesterére; mind fiatal, tehetséges politikus őket gondolják a múlt emberének? (Rétvári Bence: Demszky Gáborra!) Persze tudjuk a Fidesz-közeli sajtóból, hogy mit mondott Demszky Gábor. De felhívnám a figyelmet arra az önkormányzati törvényre, amit önök hoztak: a főváros nem képes hitelt fölvenni önmagától, ahhoz is az államtól kell engedélyt kérni. Ráadásul hallom a mai híreket, hogy Budapest-minisztert terveznek kinevezni. Nem kérünk újabb helytartót! Nem kérünk egy újabb hatalom emberét!

- Fideszes Képviselőtársaim! Önök valótlanságokat állítottak a kampányban! Több hete sétálok Budapest utcáin, de hát csak nem látom azt a sok bevándorlót, menekültet vagy migránst, akik elárasztották Budapestet. Önök ezzel kampányoltak, ezzel rémisztgették az embereket, hogy ha majd megválasztják az ellenzéki polgármestereket, akkor egyből betódul a sok bevándorló. Tényleg ezzel a silány, olcsó hazugsággal akarnak a továbbiakban is kampányolni? Ezzel akarnak választást nyerni? A Párbeszéd polgármesterei és önkormányzati képviselői ezzel szemben békében szeretnének építkezni, mert ez az ország és a település érdeke. Ezért is jelölte például Karácsony Gergely Tarlós Istvánt díszpolgári címre, mert a Fidesszel szemben mi tudunk politikai gesztusokat tenni! A Párbeszéd a továbbiakban az összes önkormányzatban, ahol képviseltetve van, kísérletet tesz arra, hogy a kilakoltatásokat felfüggesszük az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokból, a rabszolgatörvény alkalmazását megtiltsuk és az antikorrupciós szervezetek ajánlásait megvalósítsuk végre! Zöldfolyosót fogunk létrehozni a Margitszigettől a Római-partig, ahol sétálhatnak és friss levegőt szívhatnak az emberek, és ki fogjuk nyitni a Városházát! (Szórványos taps az ellenzék soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! A parlament belső szabályzata nem tartozik a kormány hatáskörébe, ezzel együtt szeretném önnek elmondani, hogy az mindenhol úgy szokott lenni, hogy egy intézménynek, főleg ha egy ennyire fontos intézményről van szó, akkor megvannak a belső szabályai, protokollszabályai, és amennyire én tudom, amikor a Ház meghozta ezt a döntést, akkor létező és jól működő nyugat-európai példákat vett alapul. Javaslom önnek, hogy nézze meg a nyugat-európai törvényhozásokat, nézze meg, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ilyen típusú tevékenységekre. Arról szeretném biztosítani, hogy abban biztos vagyok, hogy a sajtó munkatársai eddig is és ezután is szabadon tehetnek fel kérdéseket. (Zaj, közbeszólások: szabadon?!)

- Ami a választást illeti: a fővárosi szavazók valóban úgy döntöttek, hogy Karácsony Gergelyt bízzák meg a város vezetésével. Szeretném megismételni azt, amit a miniszterelnök is elmondott: Tarlós István és a kormány között megkötött megállapodások érvényesek, betűről betűre érvényesek, és a kormány várja a főváros döntését azzal kapcsolatban, hogy milyen módon szeretne élni ezekkel a támogatásokkal, ezekkel a lehetőségekkel! És azt is elmondta a miniszterelnök, hogy milyen óriási nagyságrendű adósságot vállalt át a kormány, az állam Budapesttől: több mint 200 milliárdot! Kiindulási pontunk, hogy mindenki számíthat a kormány támogatására, aki a megválasztott tisztségét építő munkára szeretné használni, nem pedig egy ilyen folyamatos hadakozásra!

- Képviselő Úr! Én még nem tudom eldönteni, mondjuk, a tegnapi nap alapján, hogy önök a megválasztott tisztségüket az egyes városokban mire szeretnék felhasználni: a további építkezésre, vagy arra, hogy folyamatos hecckampányt folytassanak a kormány ellen. Azt tudom önnek mondani, hogy ha a hecckampányt választják, akkor annak nem a városok lesznek a haszonélvezői: valójában senki sem lesz! A kormány az elmúlt időszakban korrekt viszonyt alakított ki minden önkormányzattal, ez így lesz a jövőben is, és ebben nincs jelentősége pártszíneknek. Ami pedig Budapest helyzetét illeti: Tarlós Istvánra hárult az a feladat, hogy 2010 után kirángassa a csődhelyzetből Budapestet, és a város, talán ön is egyetért velem ebben, talpra állt. Mindannyiunk büszkesége lett, Magyarország büszkesége lett! Európa egyik legdinamikusabban fejlődő, legbiztonságosabb városáról van szó és ezt nemcsak mi tudjuk, hanem az a rekordszámú turista is, aki évről évre Budapestre érkezik. Ezzel szemben az a korábbi kormány, amelynek többek között Karácsony Gergely is dolgozott, nagyon gyászos budapesti örökséget hagyott hátra, többek között 78 milliárdos BKV-adósságot, de a 4-es metrópénzek jelentős része is korrupciógyanús.

- A város vezetésének a felelőssége mostantól kezdve Karácsony Gergelyé, alaptétel, hogy tud-e bizonyítani, tud-e vezetni egy várost? Mindannyiunk érdeke, hogy ne úgy vezesse Budapestet, mint ahogy Zuglóval megtette, és végképp ne úgy, ahogy Demszky Gábor tette. Ami pedig a múlt embereit illeti: ön is megemlített közülük pár megválasztott képviselőt, polgármestert. Nem ezzel van a baj! Azzal van a baj, hogy megtörtént egy választás, és gyakorlatilag már másnap előbújtak a múlt emberei. Demszky Gábor egyértelműen arról beszélt, hogy hitelt kellene felvenni, a Világbankkal föl kéne venni a kapcsolatot és Timmermans úrral is fel kéne venni a kapcsolatot, aki egyébként rendszerszinten támadja Magyarországot és jól működő gyakorlatként utalt arra, hogy a privatizációs bevételekkel lehet működtetni egy várost. Aztán felmerült annak a lehetősége is, hogy Lamperth Mónika lenne a főjegyző. (Rétvári Bence: Friss erő!) Elképesztő! Kiderült, hogy a csapatban olyanok dolgoznak, mint Gál J. Zoltán. Ő lenne a jövő embere? Nem, ő a múlt embere, a Gyurcsány-Bajnai-korszak embere! És ha igazak a sajtóhírek, akkor a megválasztott főpolgármester elsősorban Bajnai Gordonnal találkozott. Ő viszont valóban a múlt embere, aki egyszer már bizonyított, és mi ezekből az emberekből, legalábbis a tevékenységükből nem kérünk többet! (Taps a kormánypártok soraiban.)

„A szeptemberi ENSZ klímacsúcs és a decemberi COP 25 között”

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Szeptember 23-án az ENSZ főtitkára kezdeményezésére klímacsúcsot tartottak New Yorkban, és ennek a klímacsúcsnak több üzenete van az egyes országok számára, így Magyarország számára is. Az egyik legfontosabb üzenet, hogy a felgyorsult éghajlatváltozást nem lehet tovább a szőnyeg alá söpörni, nem elegendők a szép és üres szavak, - hogy egy példát is hozzak, miniszterelnök úr többször mondta, hogy Magyarország klímabajnok - hanem cselekedni kell, és tettekre van szükség! Azt is látni kell, hogy a világ egyes országait különböző mértékben sújtja az éghajlatváltozás, és Magyarország sajnos eléggé kitett az éghajlatváltozásnak, Európában az egyik legérzékenyebb országnak számít! A New York-i klímacsúcson felszólalt az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk is, beszélt az Európai Unióban formálódó szigorúbb célkitűzésekről. Kiemelte, hogy a Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen célkitűzése, hogy 2050-re az Európai Unió szén-dioxid-mentes legyen, és ennek érdekében 2030-ra 55 százalékkal kell majd csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást. Donald Tusk nem titkolta: az Európai Unió az éghajlatváltozás megfékezésében vezető szerepet kíván beölteni.

- Az EU finn elnökségének múlt héten összehívott tanácskozásán, amelyet a fenntartható fejlődési és környezetvédelmi bizottságok delegációi számára rendeztek, a központi téma értelemszerűen az Európai Unió 2050-es szigorúbb klímacélkitűzései voltak. Ott azt is megtudtuk, hogy Dánia bejelentette, hogy 2030-ra 70 százalékos csökkentést vállal, Finnország 60 százalékosat. Én viszont egy kicsit rosszul éreztem magam, mert Magyarország továbbra is csak a legalább 40 százalékos csökkentéshez ragaszkodik. Viszont tudjuk azt, hogy mivel Magyarország földrajzi elhelyezkedésénél fogva különösen érzékeny, és a nemzetközi és hazai nyomás is növekedni fog, ezért a kormány nem ragaszkodhat csak a legalább 40 százalékos csökkentési célhoz. Be kell látnia a kormánynak, hogy a magyar emberek érdeke az 55 százalékos csökkentés, és ezt 2030-ra Magyarországnak is vállalnia kell!

- Kérdés az, hogy tényleg igaz-e a miniszterelnök kijelentése, hogy klímabajnokok vagyunk? A válasz egyértelműen nem! A klímabajnoki címet a miniszterelnök úr alapvetően két tényezőre alapozza: az egyik az, hogy 1990-hez képest mostanra 32 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás, a másik, hogy 2030-ra a villamos energia 90 százaléka szén-dioxid-mentes lesz. Mind a két állítás gyenge lábakon áll! Egyrészt azért, mert a miniszterelnök úr nem akarja tudni, hogy Magyarországnál már 2014-ben a szén-dioxid-csökkentés 40 százalék volt, azóta 8 százalék előnyt veszítettünk, és ha ez így marad, akkor még a 40 százalékot sem fogjuk 2030-ra teljesíteni. De a másik állítással is gond van, mégpedig azzal, hogy 90 százalék szén-dioxid-mentes lesz 2030-ra, ugyanis ennek érdekében három állítás van: megtízszerezzük a naperőművi kapacitást, befejezzük a szén energetikai hasznosítását és bővítjük az atomerőművi termelést. A miniszterelnök úrnak is elmondtam, hogy a naperőművi kapacitás tízszeres megsokszorozása gyakorlatilag kevés, majdnem hogy semmi, hiszen 0,5 százalék ma a villamosenergia-használaton belül a naperőmű-kapacitás. S lemondott-e a kormány a szénvagyon és egyéb fosszilis vagyon hasznosításáról? Egyikről sem. Tavalyi kormányhatározat alapján bővítik a bányákat, újranyitják, a fosszilis vagyonra pedig pályázatokat hirdettek. A helyzeten tehát változtatni kell, ezért mindenképpen azt várjuk, hogy a kormány hirdesse ki a klímavészhelyzetet! Tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a klímatörvény kidolgozása elkezdődjön Magyarországon, és Magyarország csatlakozzon az Európai Unió szigorúbb klímacélkitűzéseihez!

***

SCHANDA TAMÁS JÁNOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Magyarország számára nagyon fontos a környezet védelme és a klímaváltozás elleni küzdelem, hiszen mindannyian tiszta vizet, tisztább levegőt és elviselhetőbb klímát szeretnénk. Egyetértünk az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontosságával, sürgősségével és az abban való magyar szerepvállalással. Ennek megfelelően aktívan veszünk részt a nemzetközi és uniós klímapolitikai tárgyalásokon, és a meghozott, valamint a tervezett intézkedések is ennek megfelelően történnek. Jelenleg is zajlik a nemzetközi közösség előtt tett, 2030-ig tartó közös EU-s klímapolitikai vállalásoknak az egyes európai tagállamokra történő alkalmazása a nemzeti energia- és klímatervek véglegesítésén keresztül. A NEKT előkészítésével párhuzamosan készül a nemzeti energiastratégia megújítása, valamint folyamatban van a hosszú távú magyar klímastratégia kidolgozása is. Ügyfélcentrikus energiastratégiában gondolkodunk, amely továbbra is előtérbe helyezi a hazai energiaellátás biztonságát, ugyanakkor az energiaszektor klímabarát átalakítását is célul tűzi ki.

- Áder János köztársasági elnök úr a New York-i klímacsúcson tisztán és világosan ismertette Magyarország eredményeit és céljait. Magyarország nemzetközi összehasonlításban is a legjobban teljesítő országok közé tartozik, a globális kibocsátások mintegy 0,1 százalékáért felelős csupán. Az egy főre jutó kibocsátásunk az egyik legalacsonyabb az iparosodott országok között. Csak egy példa: az USA-é három és félszerese a magyarnak, az európai országok közül pedig az első harmadban vagyunk! A fenntarthatóság gazdasági eredményeinkben is meglátszik. 1990 óta 32 százalékkal csökkentettük az üvegházhatású gázok kibocsátását, úgy, hogy energiafogyasztásunk is csökkent, de gazdasági teljesítményünk ezen időszak alatt jelentősen nőtt. Az előzetes adatok alapján a tavalyi évben 0,6 százalékos kibocsátáscsökkenés mellett 5,2 százalékkal nőtt a GDP. Ez a magyar modell. Ahogyan ön is mondja, cselekedni kell, - cselekszünk is! Ilyen feltételek mellett tud ma Magyarország az Unió egyik legdinamikusabban növekvő gazdasága lenni!

- Képviselő Asszony! A kormány célja, hogy középtávon a magyar villamosenergia-termelés legnagyobb része két forrásból származzon: atomenergiából és megújuló energiából, elsősorban naperőművekből. Ezek nem egymást kiváltó vagy kizáró technológiák, hanem egymást támogató megoldások, és mindkettő tiszta energiaforrásnak tekinthető. Célunk, hogy a nap- és atomenergia együttes használatával 2030-ra a magyarországi áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid- és karbonsemleges legyen. Intézkedéseket tettünk a lakóépületek és a háztartások energiahatékonyságának javítására, megújuló energiát hasznosító rendszerek telepítésére irányult a kormány által indított „Otthon melege” program is. A programnak köszönhetően 310 ezer háztartásban ment végbe energetikai korszerűsítés, amelynek köszönhetően évi 130 ezer tonnával csökkent hazánkban a szén-dioxid-kibocsátás. A közlekedésből származó környezetszennyezés visszaszorítása érdekében a kormány igyekszik minél nagyobb mértékben elterjeszteni az elektromobilitást. Egy év alatt majdnem megkétszereződött a zöld rendszámú, azaz részben vagy teljesen elektromos meghajtású autók száma hazánkban. Míg tavaly októberben mindössze 8000 volt forgalomban, mára több mint 14 500. 2018 végéig a kormányzati támogatásoknak köszönhetően csaknem 200 elektromos töltőállomás is létesült.

- Képviselő Asszony! Önök csak a riogatáshoz és az álhírterjesztéshez értenek! (Schmuck Erzsébet: Juj!) Megpróbálják hangzatos jelszavakkal elterelni a figyelmet pártjuk válságáról. Attól még, hogy egyre hangosabbak, nem tesznek semmit sem a klímaváltozás ellen, sem a Kárpát-medence, sem a bolygónk megőrzése érdekében! Biztosíthatom, hogy a kormány megfelelő komolysággal és megfelelő szakértelemmel áll a környezetünk védelmének témájához, és meg is teszi a megfelelő intézkedéseket hazai és nemzetközi színtéren egyaránt a fejlődés fenntartható kereteinek kialakítása és megszilárdítása érdekében. A lokális felelősségvállalásban hiszünk. Mindenki a saját szintjén, a saját környezetében, a saját településén, a saját országában teheti a legtöbbet bolygónk megmentéséért. Felelősek vagyunk egymásért, a jövőnkért, a teremtett világért! Ennek tudatában cselekszünk és nem mellébeszélünk! (Taps a kormánypártok soraiban.)

