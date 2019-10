II. „Hajnali” ütközetek…

Fidesz: aktuális ügyek. Jobbik: mikor lesz fontosabb az idegennél a magyar fiatal? DK: tudjuk..!

2019. október 28. 17:05

Edzői mérlegeléssel hosszú harcos nap „szolid” bemelegítéseként tekinthetők – a hétfői napot nem számítva - a napirend előtti felszólalások. Persze azért váratlan felvillanások, kemény ütések is okoznak, okozhatnak nem várt indulatokat, meglepetéseket. Nem történt ez másként e héten sem.

„Aktuális ügyek!”

BÖRÖCZ LÁSZLÓ, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Három dologról szeretnék a napirend előtti felszólalásomban beszélni. Mind a három dolog összefügg egymással, és Magyarország szempontjából kifejezetten fontos. Az egyik a családvédelem, a másik a gazdaság védelme, a harmadik pedig a „Magyar falu” program, hiszen mindegyik téma összefügg egymással: a családvédelem nyilván az ország jövője szempontjából kifejezetten fontos; a „Magyar falu” program pedig a vidék lakosságának megtartása szempontjából fontos; a gazdaságvédelem pedig azért fontos, hogy ezeket mind-mind finanszírozni tudjuk.

- Először a családvédelemről mondanék pár szót, hiszen ez a jövőnk kulcsa, hosszú távon és felelősségteljesen kell gondolkodnunk a hazánkról, ezért természetesen a magyar embereknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy amennyiben családot szeretnének alapítani, akkor az ezzel járó plusz anyagi terheket a kormány megpróbálja támogatni. Ezért akár egy, akár kettő, akár három vagy több gyermeket szeretnének vállalni a magyar családok, a magyar kormány mindent megtesz azért, és ebben a Fidesz-KDNP-frakció támogatja, hogy ezek a családok egy kiszámítható, tervezhető családtámogatási rendszerben élhessenek. Idén a kormány, a Fidesz-KDNP-frakció támogatásával, tovább erősítette az eddigi családpolitikai intézkedéseket egy 7 pontos családvédelmi akcióterv keretében, amelyből 4 pont már életbe is lépett idén júliusban: a babaváró támogatás, a kiterjesztett CSOK-kölcsön, a gyermekes családok lakáskölcsönének nagyobb csökkentése és a nagycsaládosok autóvásárlásának támogatása.

- A babaváró támogatás 10 millió forintos hitelt jelent a családosok számára, amely akár teljes egészében átalakulhat támogatott, vissza nem térítendő illetve akár kamatmentes hitellé is. A kiterjesztett CSOK-kölcsön azt jelenti, hogy az eddigiekkel ellentétben használt lakásokra is felvehető a CSOK kedvezményes kamatozású hitele. A gyermekes családok lakáskölcsönének nagyobb csökkentése pedig azt jelenti, hogy bővítettük a jelzáloghitel-csökkentésre jogosultak körét és számát, hiszen már az egy- vagy kétgyerekes családoknál is 1 millió forinttal csökkentjük a jelzáloghitelt, a háromgyerekes családoknál 4 millió forinttal, és minden további gyerek megszületése esetén további 1 millió forinttal. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatása pedig 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást jelent a családoknak. Januárban további intézkedések lépnek életbe, a hét pontból három, a bölcsődefejlesztési program, a négy- vagy többgyerekes szülők szja-mentessége, valamint a nagyszülői gyed. Itt a bölcsődefejlesztési program keretében 20 ezerrel fogjuk bővíteni a bölcsődei férőhelyek számát, ezzel körülbelül mintegy 70 ezer férőhelyet hozva létre. Az intézkedéseknek a költségvetési fedezete biztosított, hiszen erről már döntött a parlament is. Körülbelül 650 milliárd forint értékű támogatást tesznek ki ezek az intézkedések, már megkapták a magyar családok, a Fidesz-frakció pedig készen áll arra, hogy ezeket a gyermekeket nevelő családoknak a támogatásait tovább bővítsük, - erre a magyar gazdaság teljesítőképessége ad lehetőséget.

- A második pont a gazdaságvédelem: ahhoz, hogy folytatni tudjuk az eddigi intézkedéseket és tudjuk támogatni a magyar családokat, elengedhetetlen az, hogy egy stabil gazdasági környezetet hozzunk létre, és folyamatosan, hosszú távon fenntartható, érték- és családközpontú társadalompolitikát tudjunk folytatni. A magyar gazdaság jól teljesít, de az eurózónában a válság jelei is mutatkoznak, ezért indítottuk el tavasszal a gazdaságvédelmi akciótervet. 13+1 pontból áll, és az a célja, hogy legalább 2 százalékponttal az Unió átlagnövekedése fölött maradjon a magyar gazdaság növekedése, a növekedés fenntartása pedig a munkahelyteremtésnek és a további béremeléseknek is az alapja kell hogy legyen!

- A harmadik a „Magyar falu” program. Szeretnénk megerősíteni a magyar falvakat is, hogy a falu ugyanolyan civilizációs közösséget jelentsen, mint a város. Ehhez meg kell állítani a falusi népesség fogyását, és rendbe kell hozni a falvakat. Idén erre összesen 150 milliárd forintot költöttünk. A „Magyar falu” program keretében az ötezer főnél kisebb települések vehetnek részt ezekben a pályázati konstrukciókban. Több mint tízezer pályázatot nyújtottak be, a jogosult önkormányzatok több mint 96 százaléka jelentkezett a különböző alprogramokra. (Taps a kormánypártok soraiban.)

TUZSON BENCE, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselőtársaim! Tudják, van egy olyan közös társadalmi célunk, ami, azt gondolom, mindannyiunk társadalmi célja kell legyen, mégpedig az hogy Magyarország 2030-ig Európa öt olyan állama közé tartozzon, ahol a legjobb élni. És valóban, hogy ezt elérjük, vannak olyan területek, ahol előrelépésre van szükség. Ilyen a családok támogatásának kérdése. Erősítsük meg a magyar családokat! Miért van erre szükség? Azért, mert egy társadalom akkor erős, ha az öngondoskodás legkisebb egysége, a család egy erős közösség, Igen, mert csak erős közösségekre lehet építeni egy erős nagyobb közösséget, egy erős egyházi közösséget, egy erős falut, egy erős várost, egy erős megyét és egy erős országot. Ezért fontos, hogy a családokat minden szempontból segítsük, ezért fontos a családvédelmi akcióterv!

- Képviselőtársaim! A családok megsegítése és támogatása nélkül Magyarország soha, de soha nem lesz erős ország! Segítenünk kell a magyar embereket abban, hogy gyermeket vállaljanak, hogy ahhoz a felelősséghez, amelyet szülőként mindannyian érzünk, valamiféle segítséget tudjunk adni. Igen, talán a legnagyobb és legfontosabb segítség az otthonteremtési támogatási rendszerünk, amely arról szól, hogy minden magyar családnak legyen olyan otthona, amelyben szeret élni és amelyben jó élni. Erről szól az otthonteremtési rendszer, és erről szól a CSOK rendszere is, és ehhez kapcsolódik a falusi CSOK és az a programunk, ami a falut képes támogatni. Mert nem lehet olyan helyzet, hogy Magyarországon kétféle állampolgár legyen attól függően, hogy valaki városban vagy pedig falun született. Nem lehet, hogy egy városban élő embernek sokkal nagyobb lehetőségei legyenek, mint egy falun élő embernek. Ezért arra kell törekednünk, hogy a falut, a magyar falut felemeljük és ez ne életminőség, hanem életstílus kérdése legyen! Ezért szükséges, hogy a falvakat támogassuk. a „Magyar falu” programban idén 150 milliárd forinttal, és mindez tovább fog folytatódni a következő években. A magyar faluk felemelésére sor fog kerülni, hogy el lehessen érni az állam minden szolgáltatását, de el lehessen érni a piac és a kultúra minden szolgáltatását is.

- Képviselőtársaim! Az a terület, ahol még előrelépésre van szükségünk, valóban a gazdaság területe. A gazdasági növekedésünk kiemelkedő Európában, de mégis arra kell törekednünk, hogy állandóan az európai átlag fölött legyünk, mert a nálunk szerencsésebb múlttal rendelkező nyugat-európai államokat előbb-utóbb be kell érnünk e tekintetben is. A magyar gazdaság erősödik, de ahhoz, hogy egy ország képes legyen a saját nyelvén beszélni, a saját hangján szólni, szükséges az, hogy erős gazdasági háttérrel rendelkezzen. Az az ország, amelyiknek nincs megfelelő gazdasági ereje, más országok nyelvén szól, nemzetközi szervezetek nyelvén szól, vagy pedig nagy multinacionális vállalatok nyelvén szól. Ezt el kell kerülni! Nekünk, Magyarországnak a saját hangunkon, a saját érdekeink mentén és a saját nyelvünkön kell megszólalnunk! Akkor lehet erős Magyarország, ha erre képesek vagyunk, és az utóbbi időben Magyarország erre képes, látszik, hogy nemzetközi súlya és tekintélye az utóbbi időszakban jelentősen növekedett.

- Ehhez tartozó terület még a kultúra kérdése. Mert mit ér az erősödő család, mit ér a gyarapodó népesség, és mit ér a gazdasági erősödés, ha az ország nem képes a kulturális azonosságát megtartani, a kultúráját erősíteni? Nekünk arra kell törekednünk, hogy előrelépés legyen a kultúra és a magyar nyelvünk erősítése, fejlesztése területén. Ha a gazdaság fejlesztése, a családok támogatása és a kultúra fejlesztése területén is előre tudunk lépni, össze tudunk fogni, akkor Magyarország 2030-ra valóban az egyik olyan országgá válik, ahol a legjobb lesz élni Európában! (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Mikor lesz fontosabb az idegennél a magyar fiatal?”

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - A kormányzat retorikailag helyesen küzd a migrációs nyomással szemben, bár úgy látjuk, hogy a forrást néha nagyon eltéveszti, a valóság terében tripla átverést foganatosít. Tripla átverést, mert több mint százezer vendégmunkást, idegen munkást telepített be szervezetten Magyarországra az elmúlt években. Másodsorban letelepedésikötvény-konstrukció mentén nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthető idegenek tömege számára nyújtotta a magyar állampolgárság előszobáját pénzért, - mégpedig úgy, hogy a magyar költségvetés erre nettó módon ráfizetett! Harmadsorban pedig ez a kormány megtűr egy olyan inváziót, amelyet külföldi befektetők foganatosítanak a magyar lakáspiacon, és amelynek értelmében 2017-18-ra felfutott a külföldi tulajdonszerzők száma, sőt már kétszer annyian voltak az EU-n kívüliek a külföldi vásárlók között 2018-ra, mint négy évvel korábban. Tehát az Orbán-kormányok alatt az EU-n kívüli, tömegesen, ezrével ingatlant vásárlók csoportja terebélyesedett, duplájára nőtt, és az a helyzet állt elő, hogy Budapesten 8,8 százalék az összes eladott lakás közül már külföldiek tulajdonába került. A VI., VII., VIII. kerületben különösen súlyos a helyzet, a IX. kerületről is beszélhetnénk, de az V. kerület tekintetében a lakásforgalom egyharmada került már külföldiek által reprezentálásra, és kétharmad maradt csak a magyarok tekintetében.

- Elmondható, hogy számos negatív folyamatot eredményez mindez. A külföldi lakásvásárlások nyomán az albérletárak elszabadulása is még durvább a belső kerületekben, mint máshol. Mit tett ezzel szemben a kormányzat? Bevezetett egy lakhatási támogatási programot? Dehogy! Elismerte itt a parlamentben, hogy létezik ez a probléma, azt, hogy Budapest belső kerületeiben néhány év alatt több mint 60 százalékkal nőttek az albérleti díjak, sőt van olyan budapesti kerület, ahol egy évtizeden belül megtriplázódott ez az összeg! Mit tett Magyarország kormánya? Semmit! Azt üzente a magyar fiataloknak, az albérletben élőknek, lakásbérlőknek, hogy ez a probléma nem létezik, és ha nem tetszik, el lehet innen menni külföldre, külföldi munkavállalásra kényszerülve.

- A Jobbik „Mi várunk” programjában egy olyan lakhatási támogatási szisztéma szerepel, amelynek értelmében megvizsgálnánk az érintett kerület átlagos albérleti díját, az érintett család, háztartás bevételét, és egy szorzó alapján havonta 20-50 ezer forint közötti lakhatási támogatásra lennének jogosultak azok az érintettek, akik önhibájukon kívül kerültek ebbe a helyzetbe. Szeretném elmondani azt is, hogy bár ellenzékből adó felvetése igen ritka, nem divatos műfaj, mi egy adófajtát mégis el tudnánk képzelni! Ez a külföldiek általi ingatlanvásárlásokra kivetett olyan típusú különadó, amely adott esetben arra kapacitálja az eladót, hogy mégis inkább a belső piacon, mégis inkább magyar polgár számára igyekezzen értékesíteni az ingatlanát. Ezen különadó bevételét pedig csak és kizárólag, ha úgy tetszik, pántlikázott módon bérlakások tömegének az építésére fordítanánk, olyan bérlakások építésére, amelyekbe a piaci ár feléért, harmadáért költözhet be magyar fiatal, középkorú vagy idős ember is. Kiemelt figyelemmel adóznánk a nemzetstratégiai ágazatokban tevékenykedő honfitársaink irányába, tehát a gyermekeinket gondozó, tanító, az egészségügyben szolgálatot teljesítő honfitársaink irányába.

- Képviselő Úr! Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy ezeket a bérlakásokat egypár év békés együttélés után megvásárolhatóvá kell tenni, tulajdonná kell tudnia tenni, hogy a lakhatási válságot feloldjuk, hogy elérjük azt a helyzetet, hogy egy átlagos magyar fiatal, aki végez az egyetemen, belátható időn belül önálló otthonhoz tudjon jutni. Erre nem válasz önmagában az a CSOK, amely bár általam támogatott módon, de jellemzően inkább hiteleket folyósít ahelyett, hogy mondjuk, használt ingatlanok esetében is a teljes támogatási tömeget biztosítaná, nem pedig egy ilyen szűk kis részét. Biztos, hogy nem segített az sem, hogy önök a lakástakarék állami lábát, állami támogatását teljes mértékben beszántották! Megszüntették azt a takarékoskodási lehetőséget, amely nagyon sok honfitársunk esetében pont a CSOK önrészére volt elegendő, és az egyetlen lehetséges út, hogy ezt összegyűjtsék. Önök tehát beszántották ezt a terepet! Mi azt mondjuk, hogy a magyar jövendő nem lehet ellenzékben, ki kell nyitni tehát ezeket az életlehetőségeket, de addig is, amíg egy magyar fiatal nem látja a reális utakat, bérlakások tömegét kell elérhetővé tenni annak érdekében, hogy aki akar, az tudjon a szülőhazájában, Magyarországon boldogulni! (Taps a Jobbik soraiban.)

TÁLLAI ANDRÁS, (pénzügyminisztériumi államtitkár): - Képviselőtársaim! A kormány, ellentétben a Jobbik politikájával, nem adóemelésekkel kíván problémákat megoldani, hanem valós támogatással és valós problémafeltárást követően pedig arra rendszerszerű és hosszú távú megoldásokkal. (Z. Kárpát Dániel: Vietnamiak vásárolják meg a lakásokat.) A kormány, ellentétben a Jobbik politikájával, nem bérelt lakásokba küldené az embereket, hanem olyan feltételrendszert teremt, hogy a magyar embereknek, a magyar családoknak saját lakásuk legyen. (Z. Kárpát Dániel: Nem igaz.) Mert a magyar ember saját lakásban szeret élni… (Z. Kárpát Dániel: Ez sem igaz!)… és nem pedig más lakásában és nem bérleti, albérleti díjat fizetni egész élete során. Ezért dolgozta ki a kormány a családi otthonteremtési kedvezmény rendszerét, amely már működik, hatályba lépett. 2019. augusztus végéig 114 ezer kérelem érkezett be mintegy 340 milliárd forint összegben. Külön kedvezmény illeti a háromgyermekeseket, 83 százalékuk él a kedvezményes lakáskölcsön lehetőségével. A befogadott hitelkérelmek összege meghaladja a 180 milliárd forintot. A sajátlakás-építés költségeinek megfizetésére használható adóvisszatérítési támogatást is 14 ezer család vette igénybe. (Zaj, közbeszólások, az elnök csenget.)

- Július 1-jétől tovább bővült a családvédelmi program. A kormány a magyar fiatalok önálló életkezdése, egzisztenciateremtése előtt álló akadályok lebontását, a családalapítási és gyermekvállalási terveinek előmozdítását kívánja elérni. Ezért vezette be a babaváró támogatási konstrukciót, amely a 41 év alatti, házasságban élők számára 10 millió forint szabadon felhasználható kedvezményes kölcsönt jelent. Törlesztése attól függ, hogy a családban a gyermekek száma hogyan alakul, és úgy van a kedvezmény. A támogatási konstrukciót nagyon gyakran lakáscélok finanszírozására is költik ezek a családok. 32 ezer ilyen kölcsönszerződés köttetett, míg a falusi CSOK-ra eddig mintegy 8 milliárd forint összegű kérelem érkezett be. A kormány figyel azokra is, akiknek a munkavégzésükhöz vagy a tanulmányaikhoz átmenetileg lakhatást kell biztosítani. Ezért alakította ki a munkásszállás-felújítási és -kialakítási programot, amelyet folyamatosan bővít. 2017-19 között 25 pályázó 10 milliárd forint összegben közel 4000 férőhelyet alakított ki, amit később tovább bővített és kedvezményekkel még elérhetőbbé tette, és a gazdasági akcióterv 8. pontja alapján most már gazdasági társaságok is igényelhetik a munkásszállás-építéshez szükséges támogatásokat. Október 10-én került kihirdetésre 5 milliárd forint keretösszeggel egy új pályázati lehetőség. A kormány adókedvezményekkel is támogatja a lakások kialakítását, létrehozását. Például a munkásszállás fenntartására, üzemeltetésére fordított összeget levonható a társasági adó alapjából. De a járási hivataloknál kérelmezhető az úgynevezett lakhatási támogatás is, amelyet eddig mintegy 10 ezer fő vett igénybe. Ami pedig a lakásbérletet illeti: itt a kormány az egészségügyi hozzájárulás eltörlésével próbálta serkenteni a kínálatot. Ezzel az adókedvezménnyel sok magántulajdonos ember élt.

- Képviselő Úr! Önnek zárásképpen csak azt tudom mondani, hogy önök teljesen betagozódtak a baloldali pártokhoz, hiszen az adóemelési politika teljes egészében a baloldali pártok politikája, és önök mint az ő alpártjuk, most már teljesen azt mondják, amit a szocialisták! (Felzúdulás a Jobbik, taps a kormánypárti padsorokban.)

„Tudjuk..!”

ARATÓ GERGELY, (DK): - Tisztelt Ház! A fél ország tanakodott azon, hogy mégis mit jelenthet az Orbán Viktor által bejelentett keresztény szabadság eszményére épített életforma. Mi a DK-ban, ismerve az önök szóhasználatát és valósághoz való viszonyát, abban biztosak voltunk, hogy a kereszténységhez és a szabadsághoz nincsen köze, de azon sokat tanakodtunk, hogy mégis mi az a mély és magasabb rendű élet, amit nekünk ajánl a miniszterelnök? - Most már tudjuk! A választ az önök győri polgármestere, Borkai Zsolt adta meg nekünk és az országnak. A hírekből és a videókból úgy tűnik, hogy a keresztény szabadság az, ha valaki fideszes polgármesterként szétlopja a saját városát, a lopott pénzből pedig prostituáltakkal bulizik külföldi luxusjachtokon, kólacsíkok, Fekete Pákó és egyéb tudatmódosítók fogyasztása közben!

- Most már értjük, hogy miért kell az önök keresztény életmódjához annyi uniós pénz, annyi kastély, annyi jacht, annyi helikopter és magánrepülő! Most már azt is értjük, hogy miért szoktak annyit beszélni minden választás előtt arról, hogy az ellenzék az önök életmódját, kultúráját fenyegeti. Önök nyilván pontosan ugyanezt csinálják Győrtől Debrecenig, polgármestertől miniszterig, amit Borkai úr! Önöket ez köti össze, ez a magasabb rendű élet, amelyről olyan ájtatosan tudnak beszélni! Ez az, amit féltenek minden választás előtt, nehogy ott kelljen hagyniuk az európai uniós pénzből eltartott kéjhölgyeket. Ez az igazság!

- Nagyon sajnálom a fideszes politikusok feleségeit és családjait, mert az, amit Borkai Zsolttól láttunk, méltatlan bármely családhoz. És ezért a magánbirtok, a sportkocsi, a kamuállás, a lakás nem kárpótol. Mondhatják, hogy miért beszélek magánéleti kérdésekről, de ne feledjék el, hogy önök azok, akik mindezt berángatták a napi politikába. Önök akarják megmondani, hogy kik tekinthetik magukat családnak. Önök akarják megmondani, hogy kinek, mikor és hány gyereket kell szülnie. Önök akarják megmondani, hogy melyik nemnek mi a princípiuma, és hogy milyen a normális szerelem. Évek óta hallgatjuk ezeket az álszent, magánéletbe beavatkozó kinyilatkoztatásokat, többek közt itt, e falak között is. Hát, most engedtessék meg nekem is, hogy megmondjam erről a véleményemet! Mi a Demokratikus Koalícióban nem akarjuk megmondani senkinek azt, hogy milyen legyen a magánélete, és hogy hogyan éljen, ezt nem tartjuk az egészséges családi élet részének.

- Tudják mi az, ami igazán beteges? Szétlopni a várost és az országot, kokainozni, nemzetközi örömlány-találkozót szervezni, és utána erkölcsről, családról, kereszténységről prédikálni. Na, ez tényleg beteges! És nem csak Borkairól beszélek! És ne mondják, hogy olyan hú, de nagyon fel vannak háborodva azon, amit Borkai Zsolt csinált! Ne mondják, mert önök még csak ki sem zárták a pártból, nemhogy lemondatták volna a polgármesterségről! Amikor felismerték, hogy milyen politikai károkat okozhat, ha az emberek megtudják, hogy kik önök valójában és hogyan is élnek, akkor szépen megkérték Borkai barátjukat, hogy legalább formálisan lépjen ki a Fideszből, bár ez is csak másodszorra sikerült. De persze semmi harag! Ettől még a Fidesz és Borkai együttműködésben irányítják majd Győrt, és ha önökön múlik, akkor zavartalanul folyhat tovább a közpénzjelleg elvesztése a városban! Ennél szebb és beszédesebb reakció csak az lett volna, ha megpróbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Mondjuk, hogy a hajón lévő hölgyek meg voltak keresztelve, sőt bérmálkoztak is, hogy a kokaint felszentelte az egyházmegye, és különben is a kiruccanás tavaly pünkösdkor történt, hát, ők így ünnepeltek a keresztény szabadság jegyében. Önök tehát azért voltak ilyen puhák Borkai Zsolttal, mert valójában egyikük sem ítéli el azt, amit tett. Önöknek nincs bajuk a lopással, nincs bajuk a korrupcióval, nincs bajuk a prostituáltakkal! Önöknek ez teljesen rendben van, ezek a fideszes elit attribútumai. Önöknek a lebukással van bajuk! Az a ciki, nem az „add ide a didit”!

- Mondjuk ki: önök álkeresztények! Önök képmutató helikopterkeresztények, akik ugyanúgy szavazatokat akarnak kifacsarni a keresztből, mint a nemzeti lobogóból. És most simán feláll majd valamelyik, erre rendszeresített államtitkár, hogy megvédje tőlem a kereszténységet. Ne tegye! A kereszténységet, a hívő embereket önöktől kell megvédeni! Azoktól, akik politikai termékké silányítják és saját hitványságuk takarójának használják föl mások hitét. Ha még mindig nem értik, hogy miről beszélek, üssék fel Máté evangéliumának 21. fejezetét. Ott szerepel az a történet, amikor Jézus megtisztítja az úr templomát a kufároktól, mondván: „Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek.” Ebben a történetben önök a kufárok, önök a rablók! (Taps a DK soraiból.)

TUZSON BENCE, (Miniszterelnökség államtitkára): - Az embert mindig érik meglepetések itt az Országgyűlés falai között is, bár nem kéne, hogy meglepetések érjék, főleg, ha egy DK-s képviselő próbál erkölcsi kioktatást tenni bárki irányába, hiszen ne felejtsük el, mégiscsak önök voltak azok, akik a legkorruptabb kormányzást hajtották végre, a legkorruptabbak voltak minden tekintetben… (Z. Kárpát Dániel: Kezdtek felnőni hozzájuk!)…és az évszázad korrupciós ügye, a metróügy is az önök ideje alatt, az önök közreműködésével valósult meg. Önök voltak azok akik be is ismerték a végén, hogy hazudtak és hazugságban tartották az egész országot! Önök voltak azok, akik erőszakot alkalmaztak a magyar emberekkel szemben. Önök voltak azok, akik kivezényelték a rendőrséget, és emberek szemét ütötték ki, országgyűlési képviselőket verettek meg! Önök milyen alapot éreznek arra, hogy erkölcsileg bárkit kioktassanak? Éreznek erre bármilyen alapot? Az önök elnöke Gyurcsány Ferenc volt az, aki elindította a lejtőn az MSZP-t. (Folyamatos zaj, az elnök csenget, újra csenget.)

- Nézzék meg a mostani választási eredményeket! A Fidesz-KDNP-szövetség az országban a választást megnyerte, köszönjük is annak az 51 százaléknak, aki ránk szavazott. Azt meg kéne érteniük, hogy ez az erkölcsi kioktatás és ez az erkölcsi magatartás odavezet, hogy a DK is elfog tűnni a süllyesztőben. Ezt kéne önöknek megérteni!(Arató Gergely, nevetve: Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt, államtitkár úr, jó reggelt!) A Momentum új ellenzéki pártként tűnik fel és érkezik fel önökre. Ennek megfelelően az erkölcsi kioktatás ma sem és a múltban sem fogadható el önöktől. (Arató Gergely: Borkai még polgármester, nem?) Az az ember ma már nem tagja a Fidesz-KDNP-nek. (Z. Kárpát Dániel: Együtt kormányozzátok Győrt!) Részünkről ez az ügy le van zárva. Van egy fal, a fal egyik oldalán vagyunk mi, a falnak a másik oldalán pedig azok, akik ilyeneket tesznek. (Arató Gergely: A pénzt meg alul rakjátok át a falon!) Önöknek is így kéne viselkedniük! Ne feledjék el, mi történt Kispesten! Kispesten egy önkormányzati képviselő az önök soraiból, a baloldal soraiból arról beszélt, hogy százmillió forintokat lehet keresni! Százmillió forintokat? Sokkal többet, mint ami az önkormányzati képviselő tiszteletdíja! Mindezt egy olyan buliban, ami egy valós drogbuli! És ez az ember ma is ott mozog a baloldalon! Semmilyen elhatárolódás nincsen önök részéről ezzel kapcsolatban? Magukévá teszik ezt az egész cselekménysort! Ez azért van, mert önök a múltban is ilyenek voltak, a jelenben is ilyenek, és a jövőben is ilyenek lesznek? Önöktől erre számíthatunk, ilyen magatartásra, ez a természetes az önök oldalán! (Arató Gergely: Semmit nem tanultatok a budapesti eredményből!)

- Egyszerűen összenő minden, ami összetartozik, a Jobbik, az MSZP és a DK. (Zaj. Az elnök csenget. Közbeszólások a Jobbik soraiból: Álkeresztények, áldemokraták vagytok! Véded Borkait!). Arra sem képesek, hogy egy saját jelöltet állítsanak, hanem egy legkisebb pártnak valamilyen jelöltjét elindítják polgármesternek. (Z. Kárpát Dániel: Ne támogassátok Borkait! Az elnök csenget.) Fontos az, alapvetőnek tartom és ez az önök kötelessége, hogy tegyenek rendet az ellenzék soraiban, a korrupciós ügyeivel pedig számoljanak le. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

