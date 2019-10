Botka László kilépett az MSZP-ből

Az MSZP egyik emlematikus polgármestere, egykori miniszterelnök-jelöltje szakított pártjával: Botka László hétfőn távozott a szocialista pártból - tudta meg az Index.

2019. október 28. 11:05

Hétfőn elküldte a MSZP szegedi szervezetének a kilépésről szóló nyilatkozatát Botka László, Szeged polgármestere. Az MSZP egykori miniszterelnök-jelöltje, aki négy évig a párt választmányi elnöke, vagyis lényegében második embere is volt, ezzel hivatalosan is elhagyta a szocialistákat. Aki figyelemmel kísérte a mozgásomat, láthatta, hogy a döntést a kilépésről lelkileg már két éve meghoztam. Csak nem akartam tavaly és az idén a választási kampányok időszakában ezzel tematizálni a közbeszédet - mondta az Indexnek Botka László.

Arra célzott, hogy amikor 2017 októberében visszalépett az MSZP miniszterelnök-jelöltségétől, már egyértelműen látta, hogy nincs a pártban jövője, és a pártban nem nyer többséget a politikája. Jelentős ellenzéki és szocialista erők nem leváltani akarják a NER-t, hanem együtt élni vele - írta. Botka két évvel ezelőtt elég indulatos nyilatkozatban jelentette be a lemondását. Botka talán legerősebb mondata akkor az volt, hogy "a politikai maffia behálózta a demokratikus ellenzéket, benne sajnos a saját pártomat is".Botka akkori támogatója, szegedi harcostára, Ujhelyi István akkor Botka elleni puccsról beszélt, és lemondott a párt alelnöki posztjáról.

A szegedi polgármester ekkor nem lépett ki az MSZP-ből, de a pártban nem vállalt több pozíciót. A tisztújításon a Csongrád megyei elnöki posztért sem indult, egyszerű párttagként folytatta. Ezzel már kifelé jelezte, hogy nem tud azonosulni a párt központi politikájával. (Az MSZP 2018-ban és az EP-választáson külön listával indult, Botka viszont végig közös listát szeretett volna.)

Nem MSZP-s ként indult az önkormányzati választáson

Az idei önkormányzati választásra aztán megérett az ellenzéki összefogás, és ő lett az ellenzéki pártok közös jelöltje Szegeden. MSZP-s polgármesterként írt róla a sajtó, de hivatalosan nem pártszínekben indult, hanem az Összefogás Szegedért Egyesület színeiben. Botka így eddigi legnagyobb győzelmét aratta a városban: az október 13-i választást 60,56 százalékkal nyerte, az ellenzéki összefogás emellett a 20 egyéni választókerületből 18-at megnyert. Botka a választás után már nyilatkozott az Indexnek az MSZP-hez való viszonyáról: "az MSZP-ből kivonultam, nem vagyok naprakész belőle, őszintén szólva nem is érdekel."

És tényleg. Pénteken a közgyűlés megalakulásakor Botka bejelentette, hogy társaival (Joób Márton, Avramov András, Kovács Tamás, Simon-Fiala Donát) megalakították megalakították az Összefogás Szegedért Egyesület frakcióját, amelynek ő is a tagja. Vagyis a polgármester nem ült be az MSZP szegedi frakciójába. Ennek indokairól kérdeztük a polgármestert, aki most azzal válaszolt, hogy hivatalosan is kilépett a szocialista pártból.

Nem kíván sarat dobálni az MSZP-re

Botkát hiába kérdezte az Index az MSZP-sekhez fűződő viszonyáról, és a párt jövőjéről, a polgármester azt mondta, nem kíván "sarat dobálni" egykori pártjára. Jó munkát kívánok az MSZP-nek, ennél többet nem mondok róluk többé. Botka azt mondta, hogy szegedi polgármesterként az ellenzéki összefogásért dolgozik továbbra is, az Összefogás Szegedért Egyesület színeiben folytatja ezt a politikai munkát.

Index