Közeleg a 17. Olasz Filmfesztivál

November 6-16 között megnézheted a legjobb kortárs olasz filmeket

November 6-16. között rendezik meg idén a budapesti Puskin és Tabán moziban a 17. OLASZ FILMFESZTIVÁL/MITTELCINEMAFESTet. A Budapesti Olasz Kultúrintézet és az Istituto Luce-Cinecittà közös rendezvényén 14 kortárs olasz alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. A program többek között olyan filmeket kínál, mint az idei Berlinalén díjat nyert Dafne és a Ragadozók, a több fesztiválon is méltatott Az én lányom, a San Sebastián Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert Anyaság, vagy Olaszország idei Oscar-nevezettje, Marco Bellocchio legújabb alkotása, Az első áruló. Premier előtt lesz látható a részben hazánkban készült Medvevilág Szicíliában című egészestés rajzfilm, valamint a magyar származású olasz író, Giorgio Pressburger A fehér közök törvénye című regényének filmes adaptációja. Több alkotóval találkozhat is majd a magyar közönség. A filmek egy részét Szegeden és Debrecenben is vetítik majd.

2019. október 28. 16:19