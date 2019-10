Nem készültek még el a közvélemény-kutatások a választás utáni állapotról. Ezúttal viszont megkockáztatható a jóslás: jóval többen voltak az ellenzéki szavazók már a választás másnapján, mint október 13-án.

Kockás papíron nem lehet összeadni a pártok táborát – szólt az intelem éveken át. Igaz: a valóság jelenségeit általában nem a tiszta algebra írja le, hanem alkalmazott tudományok, például a fizika. Hadd cipeljek ide egy fizikai fogalmat, amely az eseményeket és a várható jövőt alkalmasabban meséli el, mint a kockás papír. A gravitációt.

(...) Osztályrészük eddig a reménytelenség volt. Lefutott meccseket néztek végig, de már inkább csak a tévéből. Voltak, akik állampolgári kötelességből, mások a lottózók optimizmusával, vagy csak dafke elmentek szavazni, de tudták, hogy a győzelem kizárt. Józanabb közszereplők ki is mondták: a kétharmad megakadályozása a reális cél. Ebben az országban nem hivatásos politikusok, hanem az őket támogató, náluk okosabb civilek dobták be a taktikai szavazást is.

(...) Azt hiszem – a wishful thinking feketeöves mestereként – hogy sokan, nagyon sokan, akik most el se mentek szavazni, mert itt úgyis mindig a Fidesz győz, mert az ellenzék erőtlen, bohóc, és különben is szétfele van – ők most ráébredtek, hogy ez már nincs így. A győzelmek kiérdemelték az erősítést, a hógolyó elindult és gyarapodik. (Oké, az előbb még csillag volt, de lényegében ugyanazt csinálják.) Százezrek piknikezték át azt a vasárnapot, hogy este meglepődjenek: jé, a Fidesz legyőzhető. Level up.

Tizenhét éve sem Medgyessy Péter rajongói váltották le Orbán Viktort. A baloldal miniszterelnök-jelöltje jóindulattal joviális figuraként, szkeptikus szemmel balfaszként tűnt fel a horizonton. Mögötte kivénhedt komcsik meg mindenféle kétes figurák rángatták a tangóharmónikát, senki se gondolta, hogy na, ez így tökéletes lesz, és felépül a mennyország. De ezzel együtt is elfogadhatóbb volt Orbán karakterénél és a Fidesz még kétesebb figuráinál. Az alternatíva léte elégnek bizonyult – ugyanis Orbán Viktor a legendával ellentétben nem korszakos zseni, kormányzása pedig nem felülmúlhatatlan.

De ez mindegy is, mert régen volt. Egy fél generáció már nem is él azok közül, akik akkor elzavarták Orbánt. Belépett viszont egy másik. És ez a következő ok, amiért a kockás papír nem működik, a gravitáció meg igen. A választók nem statikus halmazokat alkotnak.

(...) 2016-ban voltak a nagy tanártüntetések. Hatalmi eszközökkel, fenyegetésekkel és taktikával sikerült pacifikálni, és onnantól úgy tenni, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Nagyon ügyesek voltatok, fiúk. Csak időközben megérkezett onnan háromszázezer új választó, és most elszámolnivalójuk van.

Lehet fantáziálni arról, hogy akkor majd ti is ráhajtotok a fiatalokra, és méltóztattok szóba állni velük, csak ez nektek már nem fog menni. Kérdezni fognak ugyanis. Igen, arról is. És élőzik Facebookon, ahogy belepirultok, és kiröhögik a betanult mantrákat. És az az agyhalál, ami a Fidesz kommunikációja, nem lesz menőbb attól, hogy más betűtípussal nyomtatják.

(...) Első szép feladatuk annak az ernyőszervezetnek a megalkotása, elnevezése és üzemeltetése, amely továbbra is egyben tartja a rendszerváltó ellenzéket. Leírni könnyű, működtetni rendkívül nehéz lesz: egyszerre kell kitakarítani korrupt kokainistákat, helyet és feladatot találni érdemes, tehetséges vagy épp szakértő kollégáknak – vagy épp pártonkívüli hozzáértőknek elvtársak helyett –, és terjeszkedni tovább. Ennek lesznek áldozatai: azok, akik eegjobb csatárai voltak, a közös csapatban nem feltétlenül maradnak első hegedűsök.

Újra van miért politikát csinálni. Van sikerélmény, van esély, és van felelősség. A nép készen áll, de nem pártokat akar felemelni, hanem a hazáját.

Tóta W.: Csillag születik