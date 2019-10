A populista, akit Brüsszel szeret

Brüsszel irtózik a populizmustól. A demokratákat sorra címkézi a populista jelzővel. De az infantilis populizmust, amelyet Brüsszel bábjai gyakorolnak, kedveli.

2019. október 30. 22:25

Városvezetővé választották, és az első napon biciklivel ment új munkahelyére. Az ötlet nem új: fél évszázaddal ezelőtt egy belga – idős – polgármester vezette be. Ő is populista volt, de legalább támadt egy eredeti ötlete.



A mai populista csak majmolta az ötletet.



Majmolásra kérve: adták neki. Külföldi propagandaközpont dolgozta ki kampánytervét, és vezényelte a hadjáratot. Sikerrel. A populista győzött, és a külföldi propagandaközpont nem engedte el a kezét.



Alája tolta a biciklit.



Abszolút véletlenül siserehadnyi fotós és operatőr volt jelen, amikor a populista a biciklin megérkezett a Városházára. Lehet, hogy csak száz méterrel távolabb tolták elé a kerékpárt, addig taxival hozták.

David Cameron brit kormányfő biciklivel - bbc.co.uk



Mint az 1989-es határnyitáskor történt.



Már régen lebontotta a határőrség a drótkerítést, de kellett egy propagandaakció, amelyben átvágják a drótot. Németh Miklós miniszterelnök és Pozsgay Imre államminiszter együtt hozták meg a rossz döntést, amely így hangzott:



„Küldjük a Gyulát.”



Gyula kényszeredetten ment, mert nem tudta, hogy ez a tévéfelvétel öt évvel később miniszterelnöki pozíciót hoz számára. Kint a határon azonban már jól eljátszotta a szerepét. A magyar határőrök tíz méter hosszan újraépítették a drótkerítést – vasfüggönyt – és „A Gyulának” volt mit átvágnia.



Történelmet szabott a drótvágó olló.

Jeremy Corbyn brit munkáspárti vezető kerékpáron - thegardian.com



Ez a populista jelenet beleégett a kontinens emlékezetébe, és szereplői történelmi alakok lettek. „A Gyula” még a szabadkőművesektől is kapott kitüntetést, sok évvel később is meghívták német rendezvényekre, hogy felidézze a nagy pillanatot.



A mai populistának drótkerítés nem, csak drótszamár jutott.



De sorjáznak az új kísérletek: a külföldi propagandaközpont ötlettára kimeríthetetlen, még akkor is, ha nyögvenyelős próbálkozásokkal áll elő. Rávették a populistát, hogy tüntesse ki elődeit.



Igazi populista jelenet lenne.



Az egyik elődje húsz év alatt egy méternyi metrót sem épített, ám 160 milliárd forintnyi teljesítmény nélküli pénz elszivárgott – elölmlött – a metró körül. 250 milliárd forint adóssággal hagyta hátra a világvárost, amelyet húsz évvel korábban nulla forint adóssággal vett át.



A másik előd megbirkózott az irdatlan örökséggel.



Metrót épített, rendezte a pénzügyeket, és hatalmas attraktivitást vont a magyarok fővárosa köré: özönlenek a turisták Brazíliától Japánig, az USA-tól Kínáig a földkerekség minden részéből.



Turisztikai központtá emelte a Duna-parti várost.



Ezt a két produkciót akarja összemosni a közös kitüntetéssel a populista. És még egy célt elérne vele: legitimálná önmagát. Választási győzelme számszakilag nem vitatható, ám a külföldi propagandaközpont igénybe vétele, a külföldi szavazók mozgósítása teljesen illegitimmé teszi városvezetői pozícióját.



A demokráciától távol áll a módszer, amellyel nyert.



Nem is ő nyert, hanem a külföldi propagandaközpont, amely a kampány fordulatait megtervezte, végrehajtatta, függetlenül attól, hogy a választóknak kínált szövegben mekkora hazugságok terpeszkedtek el.

Évekkel ezelőtt: Mark Rutte holland miniszterelnök és kormányának tagja, Stef Blok Hágában - learnigall.com



Nyilatkozzon a városháza a zajló fejlesztésekről.



„Erre nem a városháza, hanem Budapest lakossága ad választ” – jött elő a populista érv két nap gondolkodási idő után a megfáradt külföldi propagandaközpontból. Tipikus populista felelet, döntsön a nép.

Korábbi ausztrál politikus, Jeff Kenett - road.cc



Brüsszel irtózik a populizmustól.



A demokratákat sorra címkézi a populista jelzővel. De az infantilis populizmust, amelyet Brüsszel bábjai gyakorolnak, kedveli. Biciklivel jönni a városházára, nagylelkűen kitüntetni az elődöket, elhúzni a „döntsön a nép” jelszót – a leginfantilisabb populizmus.



Ezzel lehet a leghatásosabban zülleszteni a demokráciát.



Kovács G. Tibor