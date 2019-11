II. Azonnal, de azonnal..!

Fidesz: Milyen biztosítékai vannak a helyi önkormányzatok törvényes működésének? Jobbik: Mennyire hiteles a kormány politikája? Párbeszéd: Mennyibe fog fájni a magyar embereknek ez az urizálás a várban? MSZP: Mi lesz veled Vágóhíd utca?

2019. november 1. 11:09

MOTTÓ: Ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. Kiváltképp a parlamentben!

Híven a hagyományokhoz, megkülönböztetett figyelem kísérte a héten is az azonnali kérdések óráját. Rákattintva, eredetiben olvashatók a zengzetes, emlékezésre, emlékeztetésre vagy feledésre méltó, költőinek becézett szónoklatok. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta szószólóját! - Kellemes találkozást!

”Milyen biztosítékai vannak a helyi önkormányzatok törvényes működésének?"

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): - Miniszter Úr! A mostani helyhatósági választások a kampányban a közbeszéd állapotát sajnos tovább süllyesztették. Nem mehetünk el amellett, hogy a Gyurcsány Ferenc által pénzelt ellenzéki összefogás olyan méltatlan jelöltet támogatott, mint Lackner Csaba, aki a nyilvánosságra került hangfelvételek alapján arról híresült el, hogy strómanok felhasználásával, jogtalan módon tett szert magáncélú anyagi haszonra! Azzal dicsekedett, hogy kerületi képviselőként hogyan lehet évi minimum százmillió forint nettó árbevételre szert tenni törvénytelen úton! Szerinte, amelyik képviselő erre nem képes, az tehetségtelen s egyszerűen botor! A közzétett hanganyagból az is kiderül, hogy 200-250 millió forint nagyon gyorsan elkölthető, főleg azoknak az embereknek, akik hozzá vannak ehhez az életmódhoz szokva.

- Persze az elhangzottak valódiságát egytől egyig tagadja a mai napig. A kispesti polgármester, Gajda Péter és az MSZP országgyűlési képviselője, Kunhalmi Ágnes is csatlakozott hozzá: egyenesen visszautasították a vádakat. Mindezek ellenére október 25-én a szocialisták elnöke a Facebook-oldalán csak annyit nyilatkozott, idézem: "Lejárt a határidő!" Ezzel ő maga is egyértelművé tette, hogy nem hajlandó egy lapon szerepelni Lackner Csabával! Világossá kell tenni tehát mindenki számára, hogy Magyarországon senki sem idézheti elő a helyi közélet romlását, és ezzel együtt pedig nem akadályozhatja a helyi önkormányzatok működését következmények nélkül. Mindezekre tekintettel kérdezem miniszter urat: milyen biztosítékai vannak a helyi önkormányzatok törvényes működésének? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GULYÁS GERGELY, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Úr! Valóban, azzal szembesültünk a választási kampányban, hogy a budapesti XIX. kerület egyik önkormányzati képviselője egyértelmű beismerő vallomást tett. Az egy más kérdés, hogy utána a saját polgármesterének mintegy két hétbe telt a jó minőségű felvételről felismerni saját képviselő-testületének egyik, évek óta a saját frakciójához tartozó tagját. Ez sokat elmond arról egyébként, hogy mi a viszonyulása a XIX. kerületi szocialista frakciónak, illetve a szocialista vezetésnek a korrupcióhoz! Úgy látjuk, a hét végén az egyértelművé vált, hogy a Szocialista Párt tovább fogyatkozik, hiszen attól talán nem lett gyengébb, hogy kizárták ezt a képviselőtársukat a pártból, vagy kezdeményezték a kizárását, egyidejűleg Botka polgármester úr pedig kilépett, tehát úgy látjuk, hogy mind vidéken, mind pedig Budapesten a Szocialista Párt fogyatkozik. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Csak Győrben nem!)

- A konkrét ügy kapcsán csak annak a reményünknek tudunk hangot adni, hogy jó lenne, ha azokban az önkormányzatokban, ahol most szocialista vagy baloldali polgármester került hatalomra, nem látnánk ezt a gyakorlatot, ezt a hangfelvétel alapján általánosnak és természetesnek tűnő gyakorlatot megvalósulni! Abban pedig szintén bízunk, hogy az ügyészség ugyanúgy, ahogy más esetben, akár kormánypárti politikusokkal szemben is eljár. Most is reméljük, hogy a büntetőeljárás feltárja azt a működési módot, ami egy önkormányzati képviselőnek lehetőséget ad arra, hogy ilyen mértékű korrupciós pénzekre tegyen szert, mint amiről a szocialista képviselő a hangfelvételen beszélt! Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KOVÁCS SÁNDOR: - Miniszter Úr! Én továbbra is azt kérném, hogy a kormány legalább a kormányhivatalokon keresztül azt a fajta régi bevett szocialista vagy liberális gyakorlatot próbálja meg felügyelni, ami a hitelek felvételét jelenti, hiszen ezek az önkormányzatok vajon nem kezdenek e el újra eladósodni, hiszen a statisztikákból, az átadási jegyzőkönyvekből az derül ki, hogy a fideszes polgármesterek által vezetett városok pozitív számlaegyenleggel adták át a városokat. Nagy az esély arra, hogy a korrupciógyanús ügyek azokból a hitelekből lesznek fedezve, amik az ellenzéki polgármesterek által vezetett városok hitelfelvételéből finanszírozhatók! (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

***

GULYÁS GERGELY: - Az átadás-átvétel során a kormányhivatalok ellátták azt a feladatot, amelyet a törvény az ő hatáskörükbe utal. Azt tudom mondani, hogy valóban, csak Budapesten több mint 90 milliárd forintos tartalékkal adták át a kormánypárti polgármesterek azokat a kerületeket, ahol most ellenzékiek nyertek. A kiindulási alap tehát kiváló, azt reméljük, hogy nem a csődben kell újra visszavenni ezeket a kerületeket, mint ahogy annak idején kellett, és azt reméljük, hogy az a felelős gazdálkodás, ami az elmúlt években megvalósult, az ezt követően is ezeket a kerületeket jellemezni fogja.

- Képviselő Úr! Az Alaptörvény elfogadásakor nagyot léptünk előre a tekintetben, hogy mindenféle következmény nélküli eladósodásra ne kerülhessen sor az önkormányzatoknál, ezért kell ma a kormányhivataloknak, illetve a kormánynak engedélyezni a hitelfelvételt. Ma semmi ok nincs hitelfelvételre a fővárosi kerületeknél, hiszen látjuk azt a jelentős tartalékot, amellyel szinte az összes kerület átadta az új vezetésnek a megbízatást. Azt reméljük, hogy ők gyarapítani fogják ezt a vagyont, és nem azt az eljárást tapasztaljuk és nem azt az eljárásmódot láthatjuk majd, amelyet az ön által is említett videón megismerhettünk. (Taps a kormánypártok soraiban.)

"Mennyire hiteles a kormány politikája?"

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Államtitkár úr, mivel mi nem jóbarátok vagyunk, hanem ön egy államtitkár, én pedig egy képviselő vagyok, aki mögött szavazatok ezrei vannak, megpróbálom a lehetetlent: igyekszek szakmai választ kicsikarni egy nagyon egyszerű kérdésre! Azon egyszerű kérdésre, hogy miközben bérnövekményről beszél Magyarországon sajnálatos módon még így is a régió tekintetében sereghajtók vagyunk, ha a vásárlóerőt vizsgáljuk. Vajon miért? A kafetériaelemek, tehát a kedvezményes adózású munkáltatói juttatási lehetőségek kivéreztetése, amit önök elkövettek, vezet oda, hogy emberek bruttó bére önök szerint növekszik. Megszüntették az utazási bérletre vonatkozó támogatást, a mobilitási célú lakhatási támogatást, a diákhitel-támogatás kedvező adózását, ahogy a lakáscélú támogatásét is, amely lakásszerzéshez, -építéshez, -felújításhoz adott munkáltatói hozzájárulásnak számított. Ezek megszüntetésével a jobb érzésű munkaadók természetesen beépítették a dolgozó bruttó bérébe a korábban kafetériaformában adott juttatást, de azt előadni úgy, hogy a munkáltatók maguktól és szépen növelik azokat a béreket, amelyekből a magyar embereknek mindenféle lakhatási és létfenntartási költségeiket kellene fedezniük, egyszerű statisztikai szemfényvesztés!

- Arra szólítom fel tehát önöket, hogy a kedvezményesen adózó kafetériaelemeket állítsák vissza! A lakáscélú támogatás, a diákhitel-támogatás, az utazási támogatás, továbbra is úgy kellene hogy adózzon, hogy kedvezményes módon tudja a munkáltató ezzel a munkavállalót ösztönözni egy olyan bérszínvonal mellett, amely Európában vásárlóerőt tekintve az egyik legalacsonyabb és régiós viszonylatban is kezd elmaradni. Önöknek kutya kötelességük lenne mindezeket a módosításokat visszavezetni, és azt vizsgálni az ellenzékkel együtt, hogy hogyan lehet segíteni tipikus élethelyzetben lévő tipikus magyar embereken, és nem csak a felső középosztálytól fölfelé, ahogy önök teszik! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS, (pénzügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Ha ön figyeli a magyarországi gazdasági folyamatokat, és azzal tudna azonosulni, ugyanúgy, mint a nemzetközi hitelminősítők, az IMF vagy az OECD, vagy maga éppen az Európai Unió, akkor láthatná, hogy azok a gazdasági eredmények, amelyek a gazdasági növekedésben mutatkoznak meg elsősorban, azok igenis lecsapódnak az embereknél is! Persze, azt mindig lehet mondani, hogy ez még nem elégséges, ezt még növelni kell. Pontosan ez a kormányzati politika célja: még az Európai Uniónak a négyszeresét is meg kell hogy haladja a gazdasági növekedés, és a megtermelt növekedésből jut az embereknek jövedelem, jut az embereknek mindenféle juttatás.

- Képviselő Úr! Az, hogy ön most bírálja a kormányzatnak azt a politikáját, amely szerint a kafetériaelemek megszűntek, akkor ön nem veszi azt figyelembe, hogy ezzel szemben viszont az emberek reáljövedelme, azaz hogy valójában az elért jövedelmük mögött milyen vásárlóerő van, mennyi szolgáltatást és árut tudnak megvásárolni, nem veszi figyelembe. Nem veszi figyelembe, hogy ez évek óta jelentősen és évről évre nagyobb mértékben növekszik! Ennek eredménye az, hogy a kiskereskedelmi forgalom évente 5-6 százalékkal növekszik, ami azt jelenti, hogy az emberek egyre többet tudnak vásárolni, de a tartós fogyasztási cikkek eladásának a statisztikai mutatója is ezt jelzi. Teljes egészében alá van támasztva tehát a kormányzatnak az a politikája, amely szerint kisebb adóval, kisebb személyi jövedelemadóval - ami most mindössze 15 százalék, az Európai Unióban a második - és kevesebb élőmunkateherrel igenis valós és jelentős jövedelemnövekményt és ezáltal életszínvonal-növekményt lehet Magyarországon elérni. A kormány ezt a politikát folytatja! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Z. KÁRPÁT DÁNIEL: - Államtitkár úr, nem igaz! Egész Európa tekintetében Magyarország vásárlóerő-paritáson a sereghajtók között áll. Tudom, hogy olvassa ön is a napi sajtót, és nagyon jól tudom, hogy olvasta tegnap is, hogy Bukarest megelőzte Budapestet a vásárlóerő viszonylatában. (Gréczy Zsolt: Szégyen!), Ennek mérése alapján szégyen és gyalázat, hogy miközben önök kényeztetik a multinacionális cégeket, és a magyar gazdasági növekmény nagyját sajnálatos módon inkább ezek az agyonkedvezményezett cégek állítják elő, nem pedig a kivéreztetett magyar kis és közepes méretű vállalkozások.

- Ráadásként a magyar bérek színvonala regionális viszonylatban is leszakadóban van. Ha a magyar minimálbért euróban mérjük, a legalacsonyabb adatot találjuk az egész környéken. A lengyel bér 31 százalékkal, 2020-ra a szlovák 20 százalékkal, a cseh 12 százalékkal magasabb, és bár a román minimálbér még 2 százalékkal alacsonyabb, de ha vásárlóerőn, tehát ha azt vizsgáljuk, hogy mit lehet abból a pénzből megvásárolni, sajnos még az is erősebb adat a magyarnál. Szedjék tehát össze magukat, merta magyar emberek a bőrükön, a pénztárcájukon érzik, hogy amit ön itt elmondott, az szemfényvesztésnek is kevés, a hazugság jelzőt pedig egész egyszerűen kiállná! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS: - Képviselő Úr! Néhány percen belül az önök frakciójában már a második olyan képviselő szólal fel, aki egyszerűen lebecsüli a magyar emberek teljesítményét…(Közbeszólások a Jobbik soraiból. Az elnök csenget.)…lebecsüli a magyar gazdaságnak a teljesítményét, lebecsüli a magyar munkavállalóknak a teljesítményét. De hát a számok akkor is számok maradnak, ha ön indulatosan hetente elmondja azt, hogy Magyarországon nem növekednek a jövedelmek. Növekednek, és ha ön választhat, hogy Bukarestben akar élni vagy éppen Budapesten akar élni, akkor valószínűleg mégis Budapestet választja…(Z. Kárpát Dániel: Ennek egész más az oka…)…és nem pedig Bukarestet, amit most földicsért, nem tudom, milyen magasságokba!

- Képviselő Úr! A kormány politikája igenis helyes úton van! A tartós növekedés alapját kell megteremteni, amit a kormány adócsökkentésekkel és más intézkedésekkel megteremt. Ez alapozza meg igenis a magyar emberek jövedelmének a növekedését és az egzisztenciájának a javulását is. Ezen az úton maradunk, és nem azon, amit ön követel!(Taps a kormánypártok soraiban.)

"Mennyibe fog fájni a magyar embereknek ez az urizálás a várban?"

KOCSIS-CAKE OLIVIO, (Párbeszéd): - Miniszter Úr! A Pénzügyminisztérium Várba költözésének a költsége a tervezett 26 milliárdról most már majdnem a duplájára, 47,5 milliárdra rúghat. Összességében a kormányzati negyed kialakítása több mint 200 milliárdba fáj az adófizetőknek. Tehát miközben a kórházakba a betegek viszik a gyógyszereket, a különböző felszereléseket, miközben az állami dolgozók, pedagógusok, rendőrök, tűzoltók azért túlóráznak, hogy rendesen meg tudjanak élni, aközben a kormány a Várban urizál, Gundel-reggelit eszik. De ha a városüzemeltetésről beszélünk, akkor a 47 milliárd a tízszerese annak, amit Budapest egy évben fővárosi közparkok fenntartására költ. Az összes közparkunk ragyoghatna, csilloghatna! Ráadásul a Pénzügyminisztérium állományának mindössze a fele fog csak ott dolgozni, tehát nem szabadul föl más épület és logisztikailag is problémás lesz egy kettészakított minisztérium.

- Miniszter Úr! Az építkezés már most megnehezíti a Vár életét, az ott dolgozó ezer ember forgalma pedig nagy közlekedési kihívást fog jelenteni. Tehát amellett, hogy elég drága ez az urizálás, a Vár kulturális, turisztikai és közösségi funkciója mellé még kormányzati funkciót is kap, így állandó konfliktusokhoz fog vezetni ez a jövőben. A kérdéseim tehát: mennyibe fog még az urizálás kerülni az adófizetőknek? Mit terveznek még a Várban építeni? És ahogy a miniszterelnök kijelentette, hogy a főváros vezetésének támogatása nélkül nem épülhet meg semmi, ugyanez az elv érvényes-e a kormányzati negyedre is, azaz a kormány egyeztetni fog-e a fővárossal, illetve az új I. kerületi polgármesterrel például a Pénzügyminisztérium odatelepítéséről is? (Taps a Párbeszéd és az MSZP soraiban.)

***

GULYÁS GERGELY, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Úr! Először is egy pontatlanságot szeretnék kiigazítani. Ön azt mondta, hogy a Pénzügyminisztérium nem teljes állománya fog a Várba felmenni, ezért még egy épület sem szabadul fel. Az első állítás igaz, a második nem, hiszen a Pénzügyminisztériumnak a teljes állománya most sincs a Pénzügyminisztérium épületében, mert az európai uniós részekkel foglalkozó kollégák a Váci úton vannak, és ez marad így. Tehát ha ön a kötelező demagógiát félreteszi, és azt próbálja meg egymás mellé tenni, hogy mennyit nyer a magyar állam azzal, hogy ha a kormány az V. kerületből kiköltözik, akkor rájöhet: ezeket az ingatlanokat hasznosítani lehet, a turisztikai forgalmat is jelentős mértékben növelni tudják megfelelő hasznosítás esetén, vagy akár csak ezeknek az épületeknek az értékesítésével milyen bevételre tehet szert, akkor közel egyenlőségjel tehető a Pénzügyminisztérium költözése mögé is. Ráadásul nem arról van szó, hogy valami újat találtunk volna föl: a Pénzügyminisztérium régi, hagyományos épületébe költözik vissza a minisztérium, és a József nádor téri épület semmivel nincs kevésbé exkluzív helyen, mint a Várban a Szentháromság téri épület.

- Ami az egyeztetésre vonatkozó igényt illeti: több alkalommal nyilatkoztunk arról, hogy a fővárosi fejlesztéseknél a főpolgármesterrel, illetve Budapest Főváros Közgyűlésével szeretnénk együttműködést kialakítani. Két olyan terület van ma Budapesten, amihez nincs köze a fővárosnak, de ez a választás eredményétől független, ez a Várnegyed egy szűk része, a kormányzati negyed, illetve a Kossuth tér. Ez évek óta így van, hiszen a törvények efölött fővárosi vagy kerületi hatáskört nem tesznek lehetővé érvényesíteni. Úgyhogy ez az a két terület, amelyekbe a fővárosnak pillanatnyilag nincs beleszólása, de ha a főpolgármester úrnak karakteres véleménye van, mi szívesen meghallgatjuk. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd): - Miniszter Úr! Arra nem válaszolt, hogy mennyibe fog még kerülni és mit terveznek ott! Erre majd a későbbiekben jó lenne választ kapni. Az örömteli hír, hogy úgy gondolják, hogy a jelenlegi épület hasznosulni fog a József nádor téren. Kíváncsian várjuk: hogyan fog ez hasznosulni?

- Miniszter Úr! Mi azt javasoljuk, hogy ne kárpitokra és kerámiákra költsenek el félmilliárd forintot, mert ez urizálás. Sokkal inkább azzal foglalkozzanak, ami a kormány dolga: emeljék a tanárok, az állami alkalmazottak fizetését, növeljék a szociális kiadásokat, és tegyenek arról, hogy a klímavédelem Magyarországon végre valós legyen, és ne csak beszéljenek róla!

***

GULYÁS GERGELY: - Megköszönöm képviselő úrnak, hogy nem számolta át lélegeztetőgépekre a különböző budapesti fejlesztéseket. Szeretnék csupán arra emlékeztetni, hogy egyszer volt már egy kormány, amelynek egyik pártja ezt egy választási kampányban megtette, majd utána csődbe vitte és tönkretette az országot. Úgy gondolom: ha valaki méltányosan értékeli az elmúlt éveket, akkor azt mondhatjuk, hogy ez most már a hetedik év, amikor folyamatos a gazdasági növekedés, és talán a negyedik olyan év lesz, amikor 10 százalék fölötti béremelkedés van az országban.

- Képviselő Úr! Kár elvitatni azt, hogy mindazokra a fejlesztésekre, amelyek egy részét önök kétségbe vonják, úgy kerül sor, hogy mindeközben Magyarországon az elmúlt években a gazdaság jól teljesített, és az életszínvonal is növekedett. Nincsenek illúzióim azzal kapcsolatosan, hogy az a demagógiaverseny, ami az ellenzéken belül már korábban megindult, és úgy tűnik, hogy a fővárosi eredmények további biztatást adtak ahhoz, hogy ez folytatódni fog, de mégis szeretném legalább a tényszerűség minimumának a figyelembevételére kérni. Azt pedig örömmel mondjuk, hogy mi természetesen a klímavédelem ügyében is szívesen működünk együtt az új fővárosi vezetéssel, és azt reméljük, hogy lesznek olyan pontok, ahol Budapest fejlesztésében valóban együtt tudunk előrelépni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

"Mi lesz veled Vágóhíd utca?"

HARANGOZÓ TAMÁS, (MSZP): - Államtitkár Úr! A Vágóhíd utcai rendőrségi objektum lassan 30 éve közmegbecsülésnek örvend. Főleg a rendvédelmi szervek dolgozói között, hiszen sport- és rekreációs lehetőségen túlmenően, a különböző szervezetek nyugdíjasklubjain át nagyon szép gesztusként minden évben a rendőrárvák műsora és az ő karácsonyi ajándékozásuk is ebben az objektumban zajlik. Legalább ennyire fontos, hogy a jogszabályban előírt éves fizikai felmérését, közel 15 ezer Budapesten és környékén állományban lévő rendőrnek is ezen az objektumon kell teljesítenie minden évben, amit törvény ír elő, annak részleteit pedig rendelet szabályozza. Most ehhez képest elég furcsán veszi ki magát az a hír, ami azt mondja, hogy ennek az objektumnak egy jó részét eladták vagy átadták másnak. Különböző pletykák jelentek meg arról a szervezeten belül, hogy ez az OTP ingatlanfejlesztésének a része lesz, vagy éppen a Fradi kérte el ezt a területet, de tény és való az, amit a saját szememmel is láttam, mert ezek után elmentem megnézni. Nos, az atlétikai pálya ezen a területen belül teljesen fel van túrva, le van kerítve, és nem használható az objektumnak a részeként. Így egyébként nem tudják teljesíteni a kollégák azt sem, ami a törvényben elő van írva, hiszen az éves fizikai felmérés részeként azon a területen is kötelességük lenne bizonyos dolgokat teljesíteni.

- Államtitkár Úr! Miután semmilyen nyilvános információ ezzel kapcsolatban nem elérhető sem a Belügyminisztérium, sem a rendőrség honlapján, ezért önhöz fordulok, kérdezem tehát: igaz-e, hogy ez a terület el lett adva vagy más tulajdonába került? Ha igen, akkor kinek és miért? Ha nem, akkor pedig legyen kedves válaszolni arra, hogy mi az oka ennek a beavatkozásnak, és meddig fog ez tartani? (Taps az MSZP és a DK soraiból.)

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Legelőször is szeretném elmondani, hogy a Vágóhíd utcai objektum nagyon fontos szerepet játszik a hivatásos állomány fizikai felkészítésében, hiszen nagyon fontos az, hogy a hivatásos állomány, akár rendőr, akár más hivatásos állományúra gondolunk, megfelelő fizikai állapotban tudja ellátni a feladatát. Ez is hozzájárul az én megítélésem szerint ahhoz, hogy egyre jobb eredményeket érnek el: egyre inkább csökken a bűncselekmények száma, egyre javul a felderítési mutató és egyre nagyobb biztonságban élhetünk.

- Képviselő Úr! A Magyar Rendészeti Sportszövetség elnökeként is mondhatom: nekem nincs tudomásom arról, hogy ezt bárkinek bárki eladta volna! Sőt, arról van tudomásom, hogy 2018 szeptemberében döntés született a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítására a Vágóhíd utcai objektum területén. A fejlesztési elképzelés szerint a területen meglévő épületek és kiszolgáló létesítmények több ütemben teljeskörűen felújításra kerülnek. A Magyar Labdarúgó Szövetség beruházásában megvalósul egy nagy méretű műfüves labdarúgópálya világítással, lelátóval, öltözőkkel. Szerepel a tervben egy négysávos, rekortánborítású futópálya is. A Készenléti Rendőrség 300 millió forinttal, az MLSZ ezen felül további 430 millió forinttal támogatja ezt a programot. A fejlesztések célja a Vágóhíd utcai objektumban a XXI. század kihívásainak és színvonalának megfelelő rendőrségi szabadidős, rekreációs, sportcentrum kialakítása. Tehát a célja nem változik, ugyanakkor a kor elvárásainak megfelelő szabadidős és sporttevékenységek folytatására biztosít magasabb lehetőséget.(Taps a kormánypártok soraiból.)

***

HARANGOZÓ TAMÁS: - Államtitkár úr, így most már értem, hogy miért vannak pletykák és miért vannak legendák, és miért hangzott el az OTP neve, hiszen Csányi Sándor személyében az MLSZ lesz a beruházó. Hogyan, államtitkár úr? Egy rendőrségi objektumon egy labdarúgó-szövetség hogyan ruház be 400 millió forintot? (Rig Lajos: Tao!) Kié lesz ezek után, ki fogja használni? Odaajándékozza az MLSZ a magyar rendőrségnek ezt a négyszáz-valahánymillió forintot? Mert azért ez egy szép gesztus, de megnézném az erről szóló papírokat! Vagy éppen arról van szó, amit sokan sejtenek, hogy egyszerűen ez a terület elveszik a rendőrség kezeléséből, és valami újabb fantasztikus fociobjektum lesz, miközben a rendőrök pedig már jelenleg sem tudják betartani a törvényeket, mert az előírt rendelet szerinti fizikai felmérést nem lehet zárt területen megcsinálni.

- Államtitkár Úr! Nem nyugtatott meg a válasz, tovább fogunk menni ebben az ügyben, mert szerintem mindenkinek érdeke, hogy tisztán lássunk, arról nem is szólva, jó része most már méltatlan állapotban van ezeknek az objektumoknak. (Taps az MSZP és a Párbeszéd soraiból.)

***

KONTRÁT KÁROLY: - Képviselő Úr! Valóban, ez az objektum elsősorban a fizikai felkészítését szolgálja a hivatásos állománynak, de az egykori, nyugdíjas hivatásos állomány is jelentős mértékben veszi igénybe, én magam is ezt látom. És a családi programoknak is ez egy kitűnő helyszíne. Nincs szó róla, és még egyszer mondom, nincs tudomásom arról, hogy ezt eladnánk, sőt ki merem jelenteni, hogy ez a hír nem igaz! És azt is szeretném elmondani, hogy ez a felújítás megkezdődik. Ez a felújítás nagyon is helyénvaló, mert ez az objektum, kitűnő adottságokkal rendelkezik, állapota viszont a felújítást indokolja. Egyébként azért azt még elmondom: ön 2004 és 2009 között több szocialista rendészeti miniszternek volt a tanácsadója, politikai tanácsadója: ha akkor, amikor önök kormányon voltak, megkezdték volna ennek a felújítását, akkor nekünk most sokkal kevesebb feladat jutna. De higgye el, meg fogjuk oldani, mert nekünk nagyon fontos a hivatásos állomány állapota és a megbecsülése! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Bartha Szabó József