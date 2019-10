SzBernike végre megszólalt (kár)

„Stílusosan Putyin módszereit alkalmazva rontott rá ma a NAV a Momentumra. Az a NAV, amelyiket még év elején kérdeztem arról, mennyi állami támogatást sikerült visszafizettetni az 1 százalék alatt teljesítő kamupártokkal. Akkor azt a választ kaptam, hogy a 2,6 milliárd forintos tartozásból mindössze 8169 forintot sikerült behajtaniuk. Ennyire ment az adófizetők pénze után a NAV, amikor a kamupártokról volt szó.

Azt is láthattuk, hogy alkalmaz kettős mércét a rendőrség is választási csalás ügyében. Pikó Andrásékat azonnal rajtaütötték az önkormányzati kampányban egy kamu bejelentés nyomán, a Fidesz ajánlási csalásainak az elkövetőit viszont még akkor sem vonták felelősségre, amikor egyértelműen bebizonyosodott, hogy csaltak az ajánlásokkal. Ez az eset is azt mutatja, hogy a Fidesz által megszállt intézmények nem a dolgukat végzik, hanem politikai megrendelést hajtanak végre.

Ez az egész akció nem a felelősségre vonásról, hanem az ellenfél kijelöléséről szól és egy dolgot mutat: kitől tart a Fidesz igazán!”

Szél Bernadett: Putyin módszereit alkalmazva rontott rá a NAV a Momentumra