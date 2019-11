Jogtalanságban az EU őshonos kisebbségei

Az őshonos kisebbségek helyzetének a megoldása elengedhetetlen a kelet- és közép-európai térség összefogásának sikeréhez - jelentette ki Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa az olaszországi Udinében.

2019. november 1. 09:35

A Közép-Európa jövőjével foglalkozó XV. Mitteleuropa Fórumon vett részt Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa az olaszországi Udinében. Neki tett föl kérdéseket a Gondola.

- Miniszteri biztos úr, az Antall József kezdeményezése nyomán megalakult Visegrádi Hármak csoportja be tudta tölteni az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után a térségben kialakult hatalmi vákuumot, és fontos szerepe volt az ugyanezt célzó nagyhatalmi törekvések kivédésében. Van-e mechanizmus, amely Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet figyelmezteti, ha Berlin vagy Párizs, netán Brüsszel bomlasztani próbálja ezt a kialakult erőt?

- Nem tudok arról, hogy bejáratot „viharjelző rendszer” működne. A V4 vezetőinek találkozói elég gyakoriak és a gyakorlat mutatja, hogy a lényeges kérdésekben össze tudtunk még eddig fogni. Remélem, hogy a jövőben is így lesz, hiszen közösek az érdekeink és a V4 országok tapasztalják, hogy összefogva olyan erőt képviselnek mely megkerülhetetlen.

- Jelenleg Németország nagyobb kereskedelmet bonyolít a Visegrádi Négyekkel, mint Franciaországgal. Elsősorban gazdasági, vagy elsősorban politikai lépéséket - és milyeneket - kell tenni ahhoz, hogy ez az arány a javunkra növekedjen?

- A V4 gazdasági súlyának növekedése a politikai súlyunkat is növeli. Ennek érdekében szerintem elsősorban gazdasági lépések szükségesek. Nagyon jó irány az innováció előtérbe kerülése, hiszen az innováció által vezérelt termelés kevésbé érzékeny a világgazdaság változásaira. Természetesen, ennek támogatására az ehhez szükséges politikai keretet is létre kell hozni. Magyarországon ezt a folyamatot tapasztaljuk.

- Rendezni kell a régión belüli ellentéteket, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek helyzetére. Vélhető-e, hogy ez a rendezés nem rövid, hanem hosszú folyamat lesz, és itt elsősorban a folyamat fenntartása a fontos?

A baszk régió - wikipedia.org

- Szűkebb és tágabb régiónkban a történelem viharai úgy hozták, hogy jelentős számú őshonos nemzeti kisebbség él. Például a Kárpát-medencei magyarság az Anyaországon kívül hét országban él. Ezért számunkra ez a kérdés nagyon fontos. A régió több országa nem értékként, hanem kockázatként tekint az őshonos kisebbségekre. Ez bizalmatlanságot szül az érintett közösségekkel szemben, de a térség egyes államai között is. Az elmúlt néhány évben tapasztaljuk, hogy a térségünknek olyan kihívásokkal kell szembenézni, mint például migráció, gazdasági kihívások, melyek sikeres megválaszolása, kezelése csak összefogással, közösen lehetséges. Vagyis, az összefogást gátló bizalmatlanságot felülírja a kívülről ránk nehezedő nyomás. Összefogva mindannyian sikeresek lehetünk, ha egyenként próbálnánk kezelni ezeket a kihívásokat mindannyian vesztesek lehetünk. Ez esélyt adhat az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetének megnyugtató, demokratikus alapokon álló rendezésére is a térségünkben.

- A nemzeti kisebbségekkel szembeni bánásmód terén negatív példa Ukrajna, valamint veszélyes lehet, ha egy ország biztonsági kockázatként kezeli e csoportokat. E bajok enyhítésére a kormányok mellett mit tehetnek a civil szervezetek?

- 2017 óta Ukrajnában jelentős visszalépések tapasztalhatók az őshonos nemzeti kisebbségek jogait illetően. A helyzet nem közeledik, hanem egyre távolodik az európai mércének számító dél-tiroli modelltől. A civil szervezetek munkája nagyon fontos lehet, hiszen a problémák feltárásában, jogvédelemben nagyon sokat tehetnek. Így születtek például árnyékjelentések, melyeket a hivatalos európai monitorizálási szervezetek is figyelembe vettek és vehetnek a jövőben is. Az EBESZ évente rendez Varsóban egy úgynevezett Emberi Jogok Emberi Dimenzió konferenciát, ahol a főszereplők a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó civil szervezetek.

Katalónia - wikipedia.org

- Nem helyes összemosni az őshonos európai kisebbségeket az újonnan érkezett bevándorlókkal, és az őshonos kisebbségeknek járó jogokat el kell választani azoktól, amelyeket a migránsoknak adnának. Ez az ésszerű gondolkodás, ám a korrupció egészen nagy politikusokat is ellentétes álláspontra lök. A korrupt politikusok leleplezéséért a hatóságoknak, vagy a nyilvánosságnak – sajtónak - van kockázatosabb feladata?

- Valóban nem helyes összemosni az őshonos kisebbségeket a migránsokkal, de az autonómiatörekvéseket sem kell összemosni a függetlenségi mozgalmakkal. Nem szeretnék senkit sem korrupcióval vádolni, de tény, hogy Nyugat-Európában vannak olyan politikusi és szakértői vélemények, melyek hangoztatják, sőt, komoly dokumentumok is megjelentek hangoztatva, hogy a migránsoknak is biztosítani kell az őshonos kisebbségeknek járó jogokat. Mi ezt nem tartjuk helyes útnak. Minden lehetséges alkalomkor ezt ki is nyilvánítjuk.

Székelyföld - biennale.ro

- Európai Uniónak karizmatikus politikusokra van szüksége, akik képesek ezeket az innovációkat a gyakorlatba átültetni és végigvinni. Igen ám, de karizmatikus politikust csak az Isten tud teremteni. Imádkoznunk kell?

- Valóban, egy udinei konferencián mondtam, hogy az EU-nak innovációra van szüksége nem csak gazdasági, de politikai, szociális és más területeken is. Ezen innovációk a gyakorlatba történő átültetésére Brüsszelben is szükség van karizmatikus politikusokra. Lehet, hogy a brüsszeli kiválasztási rendszernek is innovációra van szüksége. Keresztény politikusként hiszek az ima erejében.

- Jozef Miklosko szlovák volt parlamenti képviselő felvetette a Visegrádi Négyek bővítését Szlovéniával, Horvátországgal és az északkelet-olaszországi autonóm Friuli Venezia Giulia tartománnyal. Az ilyenfajta felvizezési kísérletek miért árthatnak Magyarországnak, és hogyan tudjuk elhárítani?

- Tudomásom szerint a V4-ek egyetértenek abban, hogy ne bővítsék ezt a struktúrát. Több szereplővel a döntéshozatali folyamat is nehezebbé válna. Viszont, létre jött a V4 Plusz fórum ahová a térség más országait is meg szokták hívni. Így lehetőség nyílik tágabb körű egyeztetésekre is. A V4 régiónk magját jelenti.

gondola