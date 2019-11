Bayer Zsolt: Abszurd, ostoba és félrevezető

Steve Rosenberg pontosan annyira abszurd, ostoba és hülye, mint az a világ, az a kocsonyás közeg, amely kitermelte őt. Rosenberg éppen olyan, mint maga a Nyugat.

2019. november 3. 10:42

„Abszurdnak, ostobának, félrevezetőnek és hülyének is nevezte Kovács Zoltán kormányszóvivő a BBC újságírójának kérdéseit. Ezt maga Steve Rosenberg, a BBC újságírója osztotta meg a Twitteren, aki filmet készít Magyarország és Oroszország kapcsolatáról 30 évvel a vasfüggöny leomlása után.” Ez a szörnyű hír úgy futott keresztül az ellenzéki médián, mint amikor citromot cseppentenek az osztrigára, amely ettől megvonaglik. Az ellenzéki sajtó és sajtómunkások, valamint az osztriga állaga és gerincessége közötti megdöbbentő hasonlóság miatt különösen helytálló ez a hasonlat.

Vizsgáljuk meg, miért is nevezte abszurdnak, ostobának és hülyének a BBC tudósítójának kérdéseit Kovács Zoltán!

Azért, mert a BBC tudósítójának kérdései abszurdak, ostobák és hülyék. Miképpen a BBC tudósítója, Steve Rosenberg maga is abszurd, ostoba és hülye, csak sajnos nem olyan kedves és kacagtató módon, mint például a Csengetett, Mylord? brit arisztokratái és prolijai, hanem véresen komolyan és felháborítóan. Steve Rosenberg pontosan annyira abszurd, ostoba és hülye, mint az a világ, az a kocsonyás közeg, amely kitermelte őt. Rosenberg éppen olyan, mint maga a Nyugat.

Egyetlen kérdést ragadok ki Rosenberg elvtárs abszurd, ostoba és hülye kérdései közül, ezt: „A riporter ezután erősen szimbolikusnak nevezte, hogy a vasfüggöny vagy a berlini fal lebontása után Magyarország kerítést épített a szerb határon.”

Megpróbálom elmagyarázni Rosenbergnek, mi az erősen szimbolikus. Az erősen szimbolikus, ahogy az angolok eljátsszák a jófiút.

A brit birodalom attól lett hatalmas és gazdag, hogy leigázta és kirabolta a fél világot, igaz, Rosenberg elvtárs? Ha a világot egy zsúfolt busznak képzeljük el, akkor elmondhatjuk, hogy az a derék, keménykalapos angol úr a busz közepén számos alkalommal elszellentette magát, aztán rosszallóan és szigorúan körülhordozta a tekintetét, hogy vajon miért van annyira büdös.

A britek találták fel a koncentrációs tábort (a búr háború megvan, Rosenberg elvtárs?). Vagy amikor az írek húsvéti felkelésekor nem tudták kikergetni a felkelőket a rommá lőtt postapalotából, akkor a derék brit tábornok a tér civil házai felé fordította ágyúit, és elkezdte lőni a gyerekeket és az öregeket, mondván, ha ezt látják a felkelők, kijönnek úgyis. Hát kijöttek, Rosenberg elvtárs. Aztán a súlyosan sebesült, járóképtelen James Connollyt kirángattátok a kórházból és hordágyon elvittétek a kivégzőosztag elé. De természetesen mindeközben el nem mulasztottátok volna glaszékesztyűben, eltartott kisujjal meginni az ötórai teátokat.

Ez elég szimbolikus, Rosenberg elvtárs?

Túszul ejtettétek a fél világot, kiraboltátok a fél világot, tömeggyilkosságokat és háborús bűnöket követtetek el mindenhol, de mindig eljátszottátok a hibátlan gentlemant – ez elég szimbolikus, nem? Miképpen az is, ahogy elhanyagolhatóan kevés igazságos háborúitok egyikét, a második világháborút megnyerő zseniális Winston Churchillt mindjárt a győzelem után lecseréltétek az idióta Clement Attlee-re.

És ezek után idepofátlankodsz, és felteszed az abszurd, ostoba és hülye kérdéseidet. A berlini falat hasonlítod a déli határkerítésünkhöz, te szerencsétlen? Mit tudsz te ezekről a dolgokról? Mit tudsz te bármiről, te, aki kizárólag kretén nyugati sémákban és közhelyekben vagy képes gondolkodni, már ha ezt gondolkodásnak lehet nevezni egyáltalán.

Tudod mi a szimbolikus, Rosenberg elvtárs? Az, hogy mi mást sem tettünk történelmünk során, mint harcoltunk a szabadságunkért. Aztán a te hazád hathatós, becstelen és aljas közreműködésével elvesztettük ezeréves országunk és népességünk kétharmadát. Az a szimbolikus, ahogy 1956-ban a magyar fiatalok, szinte még gyerekek, benzinespalackokkal estek neki a világ legrettenetesebb hadseregének, míg ti odahaza a színfalak mögött megegyeztetek a szovjetekkel, hogy végezzenek itt hamar, szabad kezet kapnak. Miközben persze a BBC hangosan szörnyülködött és biztatta a magyar srácokat, hogy haljanak meg nyugodtan.

Az a generáció, bár fogyatkozó létszámban, de még itt él közöttünk. És azt képzeled, Rosenberg elvtárs, hogy nekik kellene elmagyaráznunk, nekik, akik a testüket dobták a szovjet tankok elé, hogy most az a trendi Nyugaton, attól lesz „európai” az európai a Rosenberg-félék szerint, hogy „safe space-ekbe” kell menekülni, ha el kell olvasni a Macbethet, mert nem bírják elviselni azt a szörnyű nyomást. Az az európai, aki a hatéves gyerekét nemváltó műtétre hurcolja. Az az európai, aki nem vállal gyereket, mert a gyerek túl sok szén-dioxidot termel. Az a trendi, hogy a Procter and Gamble leveszi a tamponról a nőiségre utaló szimbólumokat, mert nem csak a nők menstruálnak. Hát persze, nyilván Rosenberg elvtárs is menstruál.

Az ma az európai módi, hogy Londonban naponta késelnek halálra embereket az utcán, állandósultak a terrortámadások, és erre a pakisztáni származású polgármesternek annyi a reakciója, hogy a nagyvárosi léttel együtt jár a bűnözés.

Gratulálok, Rosenberg elvtárs! Nagyszerű! Olyanok vagytok, mint a Brachiosaurus. Hatalmas test, diónyi agy. Félig már felzabáltak benneteket a migránsok, a ragadozók, de még békésen legelésztek és tele vagytok abszurd, ostoba és hülye kérdésekkel.

S visszatérve a késő jura korból a jelenbe: nektek soha nem okozott problémát kiegyezni a szovjetekkel, igaz, Rosenberg elvtárs? Nagy szeretettel lapogattátok Sztálin elvtárs vállát, ha jól emlékszem. És amikor a ti oldalatokon harcoló lengyel hazafiak jelentették nektek, mit műveltek a szovjetek Katynban, tudod, mi volt a reakciótok? Megfenyegettétek a lengyeleket, hogy fogják be a szájukat, nehogy kiugrasszák Sztálint a Hitler elleni koalícióból. És még ahhoz is volt pofátok, hogy amikor a szovjet főügyész Nürnbergben a vádlottak padján ülő nácik fejére olvasta a katyni tömeggyilkosságot, akkor kussoljatok és a cipőtök orrát nézzétek. Aztán a lengyelek megkapták jutalmul tőletek azt, amit mi büntetésből. Aztán még negyven évig remekül elvoltatok Brezsnyevvel is, igaz, Rosenberg elvtárs? És az angol királynő vendége volt Ceausescu, aki a damasztabroszba törölte a száját a díszvacsorán, miután díszdoktorrá avattátok a tömeggyilkos elmebeteget.

De természetesen Putyinnal nem lehet szóba állni. De ha Putyin ugyanaz az alkoholista barom lenne, mint Jelcin volt, és színes üvegcserepekért eladná nektek az orosz ásványkincseket, akkor nem lenne vele semmi baj, igaz? Hiszen tudjuk: Angliának nincsenek barátai, csak érdekei.

Amúgy te annál a BBC-nél dolgozol, amelyik készített egy dokumentumfilmet a londoni no-go zónákról, majd néhány hét múlva nekiesett a magyar külügyminiszternek, hogy miért beszél no-go zónákról, hiszen no-go zónák nincsenek is? Ez a munkahelyed, Rosenberg elvtárs? Ez sok mindent megmagyaráz.

S csak hogy világos legyen: nem az a legnagyobb baj veletek, hogy abszurdak vagytok, ostobák és hülyék. Hanem az, hogy aljasok és becstelenek.

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet