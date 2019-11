Puzsér máris folytatja

2019. november 4. 00:48

"A Lokál címmel terjesztett propagandaharsona sajtószabadságról hisztizik, mert Budapest új főpolgármestere nem akarja engedni az állami milliárdokból nyomtatott vécépapírt a BKV járatain és állomásain terjeszteni. Az arrogáns országurak ott tartanak dagályosan hömpölygő önsajnálatukban, hogy Karácsony Gergely máris diktátor, a Lokál meg a sajtószabadság kicsiny szigete a kegyetlen zsarnokság elleni harcban" - írta Puzsér Róbert a Facebook oldalán.

Az ügy előzménye, hogy Karácsony Gergely még a kampányban bejelentette, ha nyer, a BKV felbontja a szerződést a Lokállal. Az ingyenes lapot most az aluljárókban és néhány közlekedési csomóponton terjesztik. A Lokál erre válaszul "betiltva" felirattal jelent meg és diktátorozta Karácsonyt, de Orbán Viktor miniszterelnök is a Párbeszéd szemére vetette a parlamentben, hogy újságok betiltásával indítanak. Karácsony válaszul azt közölte, hogy nem tudja és nem is akarja betiltani a Lokált, de nem hagyja, hogy a főváros asszisztáljon a gyűlöletkeltő hazugságok terjesztéséhez.

Puzsér felhozta, hogy a Metropol ellehetetlenítésekor egy szó sem esett a sajtószabadságra "oly kényes" Habony Árpád egyik lapjában sem, illetve szerinte a BKV infrastruktúráját használni nem a sajtószabadság része.

A jelenség egyetlen valóban érdemleges és viszonylag szokatlan vonása, hogy a hatalmi gőgjét nap mint nap példás fölényességgel gyakorló Fidesz miként gyúr rá az áldozatok mártíromságának álságos metoo-pózára. Készül az új szabadságharc ezúttal nem Brüsszel, hanem a veszélyes Főpolgármesteri Hivatal ellen. Lesz-e Ország Viktorban elég erő és elszántság, hogy megvédje a keresztény szabadságot? Minden eszköze megvan hozzá: a tömegközlekedést éppúgy elveheti a fővárostól, ahogy korábban elvette az iskolákat és a kórházakat.

Puzsér: Érdekes jelenség, ahogy a Fidesz rágyúr a mártíromságra

hvg.hu