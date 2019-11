Több alkotóval is találkozhat az Olasz Filmfesztiválon

November 6-16 között 14 kortárs olasz filmet láthat a magyar közönség

Olaszország idei Oscar-nevezettje, Marco Bellocchio legújabb alkotása, Az első áruló vetítésével kezdődik november 6-án a 10 napon át tartó 17. OLASZ FILMFESZTIVÁL-MITTELCINEMAFEST. A budapesti Olasz Kultúrintézet és az Istituto Luce-Cinecittà közös rendezvényén a Puskin és Tabán moziban tizennégy kortárs olasz alkotást nézhet meg idén a hazai közönség. A magyar fővárosba érkezik Leonardo d' Agostini, A bajnok és Marco Danieli, az Időtlen szerelem rendezője. A fesztivál vendége lesz a San Sebastián Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert Anyaság egyik női főszereplője, Lidiya Liberman és Claudio Segaluscio, a Pohárnok Gergely által fényképezett Napsugár férfi főszereplője. A közönség találkozhat majd A fehér közök törvénye rendezőjével, Mauro Caputóval is, aki a filmen együtt dolgozott a film alapjául szolgáló regény magyar származású olasz írójával, Giorgio Pressburgerrel. A fesztiválon vetítik még többek között az 5 a tökéletes szám című filmet Toni Servillóval és Valeria Golinóval a főszerepben. Utóbbi a több díjat is nyert Az én lányom női főszereplője is. Az alkotások egy részét Szegeden és Debrecenben is vetítik majd.

2019. november 4. 11:15