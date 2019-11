Osztrák hadi vállalkozást vett a magyar állam

A kapcsolatrendszer és a szabadalmak inkább érdekelhetik a Honvédelmi Minisztériumot, mint maguk az aknavetők, illetve a hozzájuk tartozó felszerelések.

2019. november 5. 10:22

Magyar tulajdonba került a nagy múltú osztrák hadiipari vállalat, a Hirtenberger Defence Systems. Az üzem egyike a világ vezető aknavetőgyártóinak. A cég száz százalékát a magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő HDT Védelmi Ipari Kft. vásárolta meg az osztrák társaság anyavállalatától.

Megvette a Hirtenberger Defence Systems (HDS) százszázalékos tulajdonrészét a magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő HDT Védelmi Ipari Kft. az osztrák társaság anyavállalatától, a Hirtenberger Holding GmbH-tól – jelentette be tegnap Maróth Gáspár. A nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos szerint ezzel az innovatív, élvonalbeli technológia megvásárlásával lép nemzetközi szintre a magyar védelmi ipar megújítása. Emlékeztetett, a HDS-t 1860-ban alapították, és a kezdetek óta foglalkozik tüzérségi eszközök fejlesztésével. Maróth Gáspár szerint a tranzakcióval a világ egyik vezető aknavető- és lövedékgyártója került magyar tulajdonba. Aláhúzta azt is, fenntartják a működést Hirtenbergben, valamint a HDS jövőbeli növekedésében fontos szerep jut az Egyesült Királyságban található, Middle Wallop-i telephelynek is. Érdekesség, hogy a Hirtenberg Új-Zélandon is rendelkezik leányvállalattal. Maróth úgy nyilatkozott, a szerződést már október 29-én aláírták a felek, és bár a vételár nem ismert, a Népszava arról cikkezett, nagyjából tizenhárommilliárd forintról lehet szó.

„Számunkra kulcsfontosságú a társaság üzleti, technológiai tevékenységének, valamint az ügyfelekkel ápolt, kitűnő kapcsolatoknak fenntartása, fejlesztése” – részletezte a közlemény szerint a kormánybiztos. A HDS ügyvezető igazgatója, Carsten Barth pedig így fogalmazott a tranzakció kapcsán: „Nagy örömömre szolgál, hogy új tulajdonosunk, a HDT Védelmi Ipari Kft. megnyitja az utat további növekedésünk, kutatás-fejlesztési programjaink folytatása, valamint a bővülő globális védelmi szektorban rejlő lehetőségek előtt.”

Egészen bizonyos, és a kormánybiztos nyilvános nyilatkozata is erre utal, hogy a honvédséget sokkal jobban érdeklik a HDS birtokában lévő szabadalmak és a most zajló fejlesztések, mint maga a gyártás, noha természetesen az aknavetők, valamint a hozzájuk tartozó felszerelési cikkek sem megvetendő potenciált jelentenek idehaza vagy a nemzetközi térfélen – hangoztatta lapunknak egy neve elhallgatását kérő honvédségi forrásunk. Beszélt arról is, a minisztérium birtokában lévő, több milliárd forintos forgalmat lebonyolító cégeknél évek óta zajlanak különféle előremutató fejlesztések, és bár értek és folyamatosan érnek is el szép sikereket, egészen más kategóriát képvisel egy olyan üzem megvétele, amelynek bejáratott, kiváló termékei már évtizedek óta kaphatók a világpiacon.

A honvédség újrafegyverzése szempontjából tehát korántsem mindegy, hogy egy adott pénzügyi keretből mekkora mennyiséget lehet vásárolni egy termékből, azaz az üzlet ebből a szempontból is értékelhető – hívta fel a figyelmünket egy újabb lényeges részletre forrásunk. Vagyis ha egy eszközt a szabadpiacon kell megvenni, azon harminc, de akár ötvenszázalékos haszon is lehet, míg ha úgymond magunktól szerezzük be, jelentősen csökkenthető e mutató, illetve az ár – fogalmazott.

Szerinte a következő nagy lépés az lenne, ha az aknavetőkbe való lőport és egyéb robbanóanyagokat is idehaza kezdenék el gyártani. Hozzátette, úgy tudja, erre is komoly terveket sző a tárca.

Lázin Miklós András

