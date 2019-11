Karácsony: a főváros a klímaváltozás ellen küzd

Karácsony Gergely főpolgármester tíz, Budapest elkövetkező öt évét meghatározó alapértéket határozott meg a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén kedden.

A nagy érdeklődéssel kísért alakuló ülésen, az eskütétel után mondott beszédében Karácsony Gergely úgy fogalmazott: tíz olyan alapértéket tart fontosnak, amelyekhez foggal-körömmel ragaszkodni fog.



Az általa felsorolt tíz érték: Budapestnek nincsenek első- és másodrangú polgárai; a város vezetőinek az ittlakók érdekeit kell szolgálnia; a lakhatást alapvető jognak tekintik; kiveszik részüket a klímaváltozás elleni küzdelemből; óvják a város épített és természeti örökségét; előnyben részesítik a fenntartható közlekedési formákat; biztosítani kell a belső és a külső kerületek egyenletes fejlődését; támogatják a kulturális sokszínűséget; a fővárosaik véleményét minden fontos kérdésben ki kell kérni; Budapestnek nyitottan, átláthatóan és korrupciótól mentesen kell működnie.



A főpolgármester kijelentette azt is, hogy mától az ellenzéki összefogás pártjai a köztársaságpárti többséget alkotják, és minden erejével azon lesz, hogy ezt egyben tartsa, az együttműködésüket erősítse.



Az új közgyűlés megalakulása hivatalosan megadja a lehetőséget és "kiszabja" a feladatot, hogy Budapestből "olyan várost csináljunk, amely méltó a múltjához és megszolgálja a jövőjét". Ehhez változás kell, és a város vezetőinek példát kell mutatniuk - mondta Karácsony Gergely.



Közölte, egy újfajta együttműködést alakítanak ki a kerületekkel, valamint Budapest és a kormány viszonylatában. A főváros nem lehet alávetettje a mindenkori kormánynak, csak egyenrangú partnere - hangsúlyozta a főpolgármester.



Karácsony Gergely azt mondta: senki nem dönthet a budapestiekről a budapestiek nélkül, senki nem veheti el a budapestiektől azt, ami az övék, és senki nem veheti el Budapesttől a jövőjét. Budapest nem engedi gyengíteni vagy szűkíteni az autonómiáját - fogalmazott.



Karácsony Gergely kijelentette, hogy Budapest nem az egyik, vagy a másik oldalé, a nemzet fővárosa mindannyiunké.

Több ponton módosult a fővárosi önkormányzat szmsz-e

Több ponton módosította Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára a fővárosi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát (szmsz) a Fővárosi Közgyűlés kedden, alakuló ülésén.

A képviselők 18 igen szavazattal, 11 nem ellenében és 1 tartózkodással támogatták a szmsz módosítását.



A javaslat elfogadásával - az eddigiekkel ellentétben - a főpolgármester sürgősségi indítvánnyal a közgyűlés elé terjeszthet önkormányzati rendelettervezetet, továbbá fővárosi képviselők legalább két tagból álló képviselőcsoportot alakíthatnak ezentúl.



A szmsz módosításával a képviselők döntöttek még a klímavédelmi és környezetvédelmi bizottság felállításáról, valamint a városigazgatói poszt megszüntetéséről.

Handl Tamás váltja a FÖRI élén Pető Györgyöt

Handl Tamás váltja szerdától Pető Györgyöt a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) igazgatói posztján - döntött a Fővárosi Közgyűlés keddi alakuló ülésén.

Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát 18 igennel, három nem szavazat ellenében, két tartózkodás mellett támogatták a képviselők, így a rendészeti igazgatóság élére Handl Tamást - aki eddig a Készenléti Rendőrségen alezredesként szolgált - választották meg határozatlan időre.



Pető György közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel szűnik meg.

Megválasztották a főpolgármester-helyetteseket

Öt főpolgármester-helyettest választott meg keddi alakuló ülésén a Fővárosi Közgyűlés.

A főpolgármester-helyettesnek jelölt Kerpel-Fronius Gábor (k) az új összetételű Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén a Városháza dísztermében 2019. november 5-én. MTI/Balogh Zoltán

Főpolgármester-helyettesé választották Gy. Németh Erzsébetet, Tüttő Katát, Dorosz Dávidot, Kiss Ambrust és Kerpel-Fronius Gábort.

Karácsony Gergely főpolgármester első helyetteseként mutatta be Gy. Németh Erzsébetet (DK), aki a humán- és kulturális területek igazgatója lesz. A főpolgármester arra kérte helyettesét, mindig figyelmeztessen, hogy a közgyűlés döntéseinek középpotnjában az emberek állnak, és tegyen meg mindent azért, hogy Budapest Közép-Kelet-Európa kulturális központjává váljon.



Tüttő Kata (MSZP) a városüzemeltetésért vállal felelősséget, Karácsony Gergely őt arra kérte, hogy a főváros cégek működésük során soha ne veszítsék szem elől az ügyfeleket, a város olajozottan működjön.



A főpolgármester régi barátjaként és harcostársaként jellemezte Dorosz Dávidot (Párbeszéd), akinek elmondása alapján az lesz a feladata, hogy Budapestet segítsen "átrángatni" a huszadik századból a huszonegyedikbe, a klímavédelmi feladatokból meglévő lemaradások bepótlása mellett.



Kerpel-Fronius Gábor (Momentum) a korrupció ellenes harcért, az átláthatóságért felel, amit Karácsony Gergely úgy fogalmazott meg, hogy ő lesz "Budapest lelkiismerete".



Kiss Ambrushoz a fővárosi pénzügyek és a városháza üzemeltetése tartozik majd.



Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) a szavazást megelőző vitában elmondta, nem értenek egyet azzal, hogy öt főpolgármester helyettest is válasszon a közgyűlés. Úgy fogalmazott, az új többség lehetett volna mérsékeltebb, a feladatok száma ugyanis nem indokol ilyen sok helyettest, ezért szerintük pártok közötti megállapodás állhat mögött.



Karácsony Gergely válaszában kijelentette, a főpolgármester-helyettesek a város érdekét szolgálják, fizetésük pedig nem tétel a fővárosi költségvetésnek.



Budapest elkötelezett az Ez a minimum! antikorrupciós program megvalósításában

Az antikorrupciós szervezetek által kidolgozott, Ez a minimum! elnevezésű antikorrupciós minimumprogram megvalósítása melletti elkötelezettségét fejezte ki a Fővárosi Közgyűlés keddi alakuló ülésén.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők.



A főpolgármester a javaslatában emlékeztetett, hogy antikorrupciós szervezetek, az Átlátszó, a K-Monitor és a TI Magyarország az önkormányzati választások előtt felhívást tettek közzé az általuk kidolgozott antikorrupciós minimumprogram megvalósításának vállalására. "Főpolgármester-jelöltként ezt a vállalást magam is megtettem, ezért javaslatot teszek a Fővárosi Közgyűlésnek a minimumprogram megvalósítása melletti elköteleződésre, illetve az implementáció első lépéseként a Budapest Főváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelet megalkotására" - fogalmazott.



A javaslatban a főpolgármester kitért arra is, hogy a fővárosi önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal közzétételi gyakorlata "jelenleg is bővebb, mint amit a törvény megkövetel". Így például nem csupán az ötmillió forint feletti szerződések adatai találhatóak meg a főváros honlapján - írta Karácsony Gergely, hozzátéve: azt javasolja, hogy "ezen az úton haladjon tovább az önkormányzat és a hivatal, tovább bővítve a nyilvánosság számára közzétett információk körét".



A különösebb informatikai fejlesztést nem igénylő módosítások 2020. január 1-jei hatálybalépése mellett a szerződések szövegének közzétételére és a közzétett adatok további feldolgozásra alkalmas módon való hozzáférhetővé tételére vonatkozó, javasolt szabályok alkalmazására való felkészülés ugyanakkor némileg hosszabb felkészülési időt igényel - mutatott rá Karácsony Gergely.



A minimumprogramban foglaltakat a fővárosi intézményekre és cégekre is kiterjesztenék, ehhez azonban első lépésként a jelenlegi közzétételi gyakorlatot és infrastruktúrát fel kell mérni az elfogadott javaslat szerint.

