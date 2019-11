Magyar költészet Kolozsváron - László Noémi

Aki itt magyar iskolába jár, az biztosan nem megy el tudatlanul az itt élt művészek jelentős megvalósításai mellett – a kolozsváriak most is büszkék városuk kincseire, és továbbadják a vonatkozó tudást.

2019. november 5. 17:29

Petőfi Irodalmi Múzeum kreatív írásról szóló budapesti rendezvényén vett részt a közelmúltban László Noémi költő, a kolozsvári Helikon folyóirat vers- és műfordításrovatának vezetője. Őt kérdezte a Gondola.

- Szerkesztő asszony, a kreatív írás egyik művelője már Nobel-díjat is kapott – Kauzo Ishiguro –, azt jelenti-e ez, hogy ez az írásgyakorlat távlatosan is jelentős lesz az irodalomban, vagy inkább egyfajta pszichés öngyógyítás eszközeként szolgál?

- Ez, azt hiszem, minden esetben az író egyéniségének, tehetségének függvénye. Van, aki a Kreatív írás tanfolyamtól eljut a Nobel díjig, és van, aki nem jut el. De ha Nobelt nem is hoz, önvizsgálatot, egyféle belső rendet és letisztulást mindenképpen hoz az, ha kreatív írással komolyan foglalkozik valaki. Persze a tény, hogy a kreatív írás felől indult szerzőnek ítéltek már Nobel-díjat, nyilván eleve jelzi, hogy ez immár az íróvá válás bevált útjainak egyike.

- Sereg című versében írta: „barangolásaidból ez marad: / a gondolatod-alkotta anyag, / amely szavakban nem talál teret…” A vers megírása óta eltelt bő két évtizedben miképpen bővült a szavak alkotta tér?

- Hogy a szavak mennyire fedik, fedhetik le azt, ami van, amit érzünk, amit elképzelünk, az komoly filozófiai kérdés, amit ép ésszel én biztosan nem tudok megválaszolni. De a költőnek feladata, hogy ezt az ép ésszel fölfoghatatlan területet kutassa és a megfoghatatlan dolgokat szóban megjelenítse. Az igazi költő azért büszke magára, mert amivel foglalkozik, az a józanész felől vizsgálódva lehetetlenség. Az éltet bennünket, amiért egyesek lenéznek vagy kinevetnek. Az eltelt két évtizedben talán azt sikerült elérnem, hogy már kevesebben nevetnek rajtam azért, mert versírással töltöm az időt.

- Fedezd föl saját kultúrád – hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Kolozsvár magyar fiataljainak mi segít abban, hogy fölfedezzék a Mátyás király, Dávid Ferenc, Bocskai István, Bolyai János, Székely Bertalan, Szervátiusz Jenő, vagy éppen a Helikon volt

főszerkesztője, Bánffy Miklós alkotta kultúrát?

- A felsorolt alkotások nyilván Kolozsváron helyben elérhetők, és aki itt magyar iskolába jár, az biztosan nem megy el tudatlanul az itt élt művészek jelentős megvalósításai mellett – a kolozsváriak most is büszkék városuk kincseire, és továbbadják a vonatkozó tudást. De nyilván egyféle kíváncsiság is szükséges, mert az unatkozó, az érdektelen ember számára nem tárulnak föl a kincsek. Adj egy lelkes fölfedezőt, és megmutatom neki Kolozsvárt… és ez legkönnyebben augusztus derekán, a Kolozsvári magyar napok idején megvalósítható



