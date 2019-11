Budapest nem zöld, hanem vörös

A vészhelyzet stimmel, de nem a klímára kell itt vigyázni, hanem az értékeinkre.

2019. november 7. 00:36

Igen, pontosan úgy történt, ahogy várható volt, és ahogy megjósoltuk. Karácsony Gergely, ez az átmenetileg hatalomba emelt jellemtelen kommunista (a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormányok egykori politikai tanácsadója, volt LMP-s parlamenti képviselő, a sötétzöld formáció puccsistáival létrehozott törpepárt zuglói polgármestere, aki tavaly, bár saját bevallása szerint jobban utálja az MSZP-t, mint a Fideszt, az állampárti jogutód miniszterelnök-jelöltje volt) a rendszerváltozás utáni kínkeserves húsz év mélypontját jelentő a magyarellenes szemkilövető, Gyurcsány Ferenc bábja.

Azok a szavazópolgárok, akik a kérlelhetetlen korrupcióellenes harc lovagját és egy dicső új kor emberét látták benne, jól teszik, ha erősen figyelnek, miközben beleverik a fejüket a falba. Visszatért ugyanis Budapestre az elmúlt 29 év leggyalázatosabb korrupciós ügyébe fulladó Gyurcsány–Demszky-korszak és a kommunista állampárti múlt.

Felnyíltak a kripták

Már az is rendkívül sokatmondó, hogy az új közgyűlés alakuló ülésén miféle alakok bukkantak fel. Nemcsak Gyurcsány fontoskodott a padsorok között ki tudja, milyen minőségben (rosszban, nagyon rosszban), de ott sertepertélt párttársa, a volt szocialista parlamenti képviselő, Erzsébetváros egykori polgármestere, a Hunvald-ügy mellékszálaként hivatali visszaélés miatt korábban négy hónap, egy évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt Szabó Zoltán is.

Szocialista politikusok – Horváth Csaba, Gajda Péter és Molnár Zsolt – egyeztetnek Gyurcsány Ferenccel a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén

De nem csupán kibicek másztak elő a politikai kriptából. A Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja lett a pufajkás Horn Gyula unokahúga, a korábbi szocialista közgyűlési képviselő Havas Szófia, aki visszatérően gyalázza az 1956-os felkelést és szabadságharc hőseit. „…A börtönből kiszabadult nyilaskereszteseket nem tudnám semmilyen módon forradalmároknak nevezni. Ahogyan azokat a géppisztolyokkal köröző fiatalokat sem, akik ugyanúgy járták a házakat, mint 1944-ben zsidókra vadászva” – fröcsögött 2007-ben. 2016-ban az orosz állami televízióban ugyanezt hazudta, és hozzátette, hogy a felkelés nem törhetett volna ki „a CIA által kiképzett, volt nácikból álló diverzánsosztagok nélkül”.

A Közgyűlés Városfejlesztési Bizottságának külső tagja lett egy másik sötét bolsevik, Török Zsolt volt MSZP-szóvivő, akinek 2013-ban ingott meg a pozíciója a hírhedt bajai videó miatt, és néhány hónappal később valóban távoznia is kellett. Mint közismert, egy akkori helyi időközi választás kapcsán szavazatvásárlással vádolták meg a Fideszt, ám kiderült, hogy az ezt bizonyítani hivatott, „titokban felvett” jelenetet előre megrendezték és eljátszották.

Török egyébként 2003-ban robbant be tipikus komcsi tahósággal a közéletbe, amikor azt mondta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének akkori elnökéről: „Szász Károllyal és a vele hasonlókkal szemben úgy kellene eljárni, hogy vagyonelkobzás, és onnantól kezdve tárgyalunk, hogy meddig fog börtönben ülni”.

Mint tudjuk, Szászt, aki több sarkalatos ügyben ellentétbe került a szocialista-szabad demokrata kormánnyal, 2003 nyarán súlyosan bántalmazták az utcán. A PSZÁF vezetője kórházi ágyán azt mondta, a támadás oka minden bizonnyal egy gyanús, közpénzeket is érintő tőzsdei ügylet, amelyet épp aznap kívántak nyilvánosságra hozni. Ezután robbant ki a Pannonplast-ügy, amelyből aztán kibontakozott a balliberális közszereplőkkel teli VIP-listával is dolgozó Kulcsár Attila-féle bróker-bankárbotrány.

Gyurcsányi siserehad

A fővárosi vagyonkezelőnél bekerült a felügyelőbizottságba Bodnár Zoltán, aki a Fodor Gábor-féle Magyar Liberális Párt 2014-es főpolgármester-jelöltje volt, 2002-től pedig a Nemzeti Autópálya Rt. vezetője. Tovább is tart a feltámasztott komcsik dicstelen névsora. A Fővárosi Csatornázási Művek igazgatósági tagja lett például Atkári János, Demszky korábbi helyettese. A BVH Városüzemeltetési Holding igazgatósági tagjává stallumozták fel Lakos Imrét, az SZDSZ egykori budapesti elnökét, volt újbudai alpolgármestert. Ugyanitt kapott széket Gál J. Zoltán, aki Medgyessy Péter miniszterelnök-jelölt szóvivője és kabinetfőnök-helyettese volt, majd kormányának kommunikációjáért is ő felelt. Miután Gyurcsány Ferenc lett a kormányfő, államtitkárként, kabinetfőnökként Gál J. itt is szerepet kapott.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Gál J. Zoltán, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára 2007-ben

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági elnöke a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormány egykori államtitkára, Tordai Csaba lett, és igazgatósági tagsági posztot kapott Kolber István, Gyurcsány volt fejlesztési minisztere.

A BKV Zrt.-nél igazgatósági tag lett a szintén Gyurcsány-párti Nemes Gábor, korábbi BKV-s szakszervezeti vezér, aki októberben megbukott polgármesterjelöltként Budapest XVI. kerületében. Szintén igazgatósági tag lett a Leningrádban diplomázott Katona Tamás, Medgyessy Péter volt kabinetfőnöke, a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok államtitkára, az MSZP volt pártigazgatója. A közlekedési cég felügyelőbizottsági tagja lett Budafok 2002 és 2006 közötti szocialista polgármestere, Bollók Istvánné, aki ma már a Gyurcsány-bagázs párttagkönyvét hordja a zsebében.

A múlt elkezdődött

A legsúlyosabb és legsötétebb zombi a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósági elnökévé kinevezett Draskovics Tibor, a Medgyessy-kormány pénzügyminisztere, majd Gyurcsány igazságügyi és rendészeti minisztere (egy megbízható komcsi minden poszton helytáll), akinek utolsó botránya kormánytagként az úgynevezett Magyarok Nyilai-ügyhöz kapcsolódott. Mint emlékezetes, 2009-ben Draskovics rendőrminiszter diadalmasan bemutatott a nyilvánosságnak egy videófelvételt, melyen egy elhagyott kőbányában véghezvitt detonáció volt látható – állítása szerint a Magyarok Nyilai egyik próbarobbantása. Csakhogy a valóságban az ominózus robbantás 2007-ben történt Bonyhád közelében, az elkövető pedig öt középiskolás volt, akiknek semmi közük nem volt az úgynevezett Magyarok Nyilaihoz. A fiatalok robbanóanyaggal való visszaélésért felfüggesztett szabadságvesztést kaptak, Draskovics pedig végül 2009 végén eltakarodott. Akkor azt hittük, vagy inkább azt reméltük, örökre.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi, archív

Hát most itt van újra a többi gazemberrel együtt. És garantáltan jönnek majd a nokiás dobozosok, a „hogyhívjákolók”, a magyargyűlölők, akik diadalittasan leállítják Budapest fejlesztését, üres klímapropagandát hirdetnek, kitűzik a szivárványos zászlót, és alaposan, szisztematikusan felfalnak mindent. Az újdondászok meg majd megtanulják a „vonalat”. A vészhelyzet stimmel, de nem a klímára kell itt vigyázni, hanem az értékeinkre. Szellemileg és anyagilag egyaránt.

demokrata.hu