CsKati es, Fekete-Győr es

2019. november 7. 00:56

A Momentum EP-képviselője Nagyszebenben tolta meg testvérpártjuk, az USR kampányát.

Nem Fekete-Győr András az egyetlen momentumos politikus, aki aktívan támogatja az USR-PLUS kampányát Romániában. A párt elnöke nemrég Kolozsvárott lépett felt Dan Barna elnökjelölt egyik kampányrendezvényén, de november 1-jén Cseh Katalin is megjelent egy hasonló rendezvényen Nagyszebenben.

A párt EP-képviselője Nicolae Stefanuta USR-es politkus mellett a párt európai parlamenti irodájának megnyitóján tartott rögtönzött beszédet, amelynek kapcsán Stefanuta csak annyit írt: a magyarok nem egyenlők a Fidesszel és az RMDSZ-szel. Cseh románul köszöntötte az egybegyűlteket, majd arról beszélt, hogy Stefanuta pártjához hasonlóan a Momentum is elkötelezett a korrupcióellenesség és egy jobb Európai Unió mellett. Az EP-képviselő sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az emberek nagyon keveset tudnak az EP-képviselők munkájáról és amiatt, hogy a választók nem bíznak az európai intézményekben.

„Nagyszerű együttműködni az USR-PLUS-szal, és nagyon sok tennivalónk van még. El kell érnünk, hogy a jogállamiság, a sajtószabadság és a korrupciómentes társadalom mindenki számára elérhető legyen, függetlenül attól, hogy Stockholmban, Londonban, Berlinben, Nagyszebenben vagy Budapesten lakik az ember. Mindenkit egy szintre akarunk hozni, hogy ne legyenek másodosztályú állampolgárok az Európai Unióban” – tette hozzá.

Cseh Katalin szerint az európai kohéziós politika jó lehetőség a határokon átívelő együttműködésre. „Fel kell ismernünk, hogy erősebbek vagyunk, ha együttműködünk” – húzta alá. A képviselőnő szerint az emberek készen állnak a változásra, a populisták pedig vereségeket szenvednek, mint a magyarországi önkormányzati választásokon. Üdvözölte Laura Codruta Kövesi kinevezését, Cseh Katalin szerint így biztosítható a változás.

A képviselőnő később azt mondta: jó a kapcsolatuk a román kollégákkal, de a magyar-román államközi kapcsolatokat újjá kell építeni. „A múltunk összefonódott és a jövőnk is össze van fonódva” – fogalmazott. Cseh Katalin bízik abban, hogy az együttműködés a helyi szinten is folytatódik, valamint abban is, hogy Románia hamarosan csatlakozik a schengeni övezethez, így még hatékonyabb lehet az együttműködés a két ország között.

