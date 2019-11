I. Zengzetes találkozás!

”Hogyan segíti a kormány a családok hitelterheinek csökkentését?”

MÓRING JÓZSEF ATTILA, (KDNP): - Államtitkár Úr! A 2010-ben megalakult Fidesz-KDNP-kormányzat a családokat állította előtérbe. Magyarország Alaptörvénye a családról mint értékhordozó és értékteremtő alapegységről rögzítette, hogy „Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját”. Ezen elvek mentén született az új családtámogatási rendszer, amelynek keretében bevezetésre, illetve a későbbiekben kibővítésre került a családi adókedvezmény.

- A kormány Magyarország teljesítőképességéhez mérten folyamatosan bővítette, bővíti a családtámogatási rendszert. Ennek keretében az év elején meghirdetett hétpontos családvédelmi akcióterv elemei életbe is léptek. Ezen akcióterv egyik fontos eleme, hogy a kormány kamattámogatott kölcsönt biztosít, ami által a ténylegesen fizetett kamat alacsonyan tartható, és a törlesztőrészletek tervezhetőek. Így azok a családok is élhetnek a lehetőséggel, amelyek új otthonuk megteremtéséhez nem rendelkeznek elegendő vagyonnal.

- Természetesen a már meglévő gyermekekre is gondol a kormány, és a gazdaság teljesítőképességéhez mérten alakítja ki a konstrukciókat, segíti a fiatalokat. Ezen megfontolásból hozta létre az első Orbán-kormány még 2001-ben a Diákhitel Központot. 2019-ben mérföldkőhöz érkezett a diákhitel, mivel az eddigi legkedvezőbb feltételekkel igényelhető a szabad felhasználású ”diákhitel 1”, amelynek kamatmértéke 1,99 százalékra csökkent. Ráadásul a képzési költségre használható ”diákhitel 2” az állami kamattámogatásnak köszönhetően változatlanul nullaszázalékos kamattal vehető fel 2019. július 1. és december 31. között.

- Államtitkár Úr! A családpolitika csak akkor lehet sikeres, ha a gyermek megszületésétől a gyermek neveléséhez is segítséget ad a kormány. Kérdezem tehát: hogyan segíti a kormány a családok hitelterheinek csökkentését? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ha végignézünk Európán, kevés olyan országot találunk, amely a fiatalok életkezdését ennyiféle módon támogatná, a gyermekvállaláshoz ennyiféle segítséget nyújtana. Elég csak a CSOK-ra vagy a különböző hitelek elengedésével kapcsolatos kormányzati támogatásokra gondolni. Ön utalt itt a diákhitelre, és mindannyian tudjuk, hogy azok az édesanyák, akik gyermeket vállalnak és diákhitellel is rendelkeznek, ők az első gyermek vállalásakor a diákhitel felfüggesztésével számolhatnak, majd a második gyermek megszületésekor a diákhitel részbeni elengedésével, a harmadik gyermek megszületésekor pedig az állam a teljes diákhitelt kifizeti az olyan édesanyák helyett, akik a diploma után még három gyermeket is vállaltak.

- 2010 előtt az akkori kormányzat tömegesen, a magyar családok százezreit a devizahitelezés csapdájába engedte, és nem védte meg őket. Nemcsak, hogy támogatás nem jutott nekik, nemcsak, hogy a forintkölcsönök meglevő kamattámogatását elvette tőlük, amit az első Orbán-kormány vezetett be, hanem még egy rendkívül veszélyes konstrukciót is szabadjára engedett és több százezer embert sodort a teljes ellehetetlenülés szélére. Ezzel szemben a CSOK bevezetése rendkívül sikeres, hiszen már 117 ezer család igényelte. Ez megközelítőleg félmillió embert, 486 ezer embert jelent, 282 ezer gyermeket segítettünk új otthonhoz. Összesen csaknem 353 milliárd forint értékben igényelték a magyar családok a CSOK-ot, és az ezen konstrukciót igénybe vevő családok 55 ezer további gyermek vállalásáról döntöttek. Ezt azzal a számmal kell összevetni, hogy körülbelül kevesebb, mint 90 ezer gyermek születik egy évben, és a CSOK-ot felvevő családok 55 ezer további gyermek születését vállalták a következő években. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

MÓRING JÓZSEF ATTILA: - Az autóvásárláshoz nyújtott támogatás, a babaváró hitel vagy a falusi CSOK a vidéki emberek helyben maradását is támogatja, és egyúttal növeli a falvak megtartóerejét is. A médiában azok a bírálatok, amelyek arról szólnak, hogy ezek az intézkedések nem váltották be a hozzá fűzött reményeket, teljesen megalapozatlanok. Megalapozatlanok, hiszen alig néhány hónap telt el az indulásuktól, egy kisgyerek születéséhez is legalább normál esetben kilenc hónap szükséges, úgyhogy ennyi türelmet szerintem mindenképpen megérdemelnének ezek az intézkedések, és aztán majd meglátjuk. De én már most úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitívak, és a magyar emberek javát szolgálják. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

RÉTVÁRI BENCE: - Július 1-je óta minden család, aki második gyermekét vállalja, számíthat arra, hogy az állam egymillió forintot kifizet a jelzáloghitel-tartozásukból. Ha megszületik a harmadik gyermek, akkor már négymillió forint támogatásra lesznek jogosultak, és további gyermekenként további egy-egy-egy millió forintra lesznek jogosultak.

- Jól látjuk a lakhatás terén is, hogy mi a balliberális vezetések politikája, és mi a Fidesz-KDNP politikája. Mi támogatjuk a családoknak a saját tulajdonú ház építését és saját tulajdonú ingatlannak a vásárlását, míg a baloldaltól 2010 előtt az ingatlanadó bevezetését láttuk, amit az Alkotmánybíróság semmisített meg, és amint hatalomra kerültek a fővárosban, itt is rögtön ingatlanadó bevezetéséről döntenek. Míg mi, a Fidesz-KDNP mindenki számára az otthonteremtés lehetőségeit kívánjuk szélesíteni, tízmilliós CSOK-kal, tízmilliós babaváró támogatással, a baloldal addig azokat akarja büntetni, különböző ingatlanadók bevezetésével, akinek ingatlanja van. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

"Meddig él vissza a kormány az emberek türelmével?”

LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY, (Jobbik): A mai napon itt szavazta meg a fideszes többség, és ünnepelte tapssal a népnyelv szerint csak leghűbb ügyésznek nevezett Polt Péter ismételt kinevezését…(Közbeszólások a kormányzó pártok padsoraiból, többek között Font Sándor: Hallgatóztál!)…és a hűségét a Fidesz felé. Meg is hálálja, úgy tűnik. (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Bohóc!)

- Van mit meghálálni Polt Péternek, hiszen a legmagasabb szinten blokkolta az elmúlt kilenc évben a korrupciós ügyek kivizsgálását. Ezért a Jobbik nem is szavazta meg Polt Pétert, ő legfeljebb a Fidesz legfőbb ügyésze, Magyarország legfőbb ügyésze biztos nem lehet.

- Az sem véletlen, hogy egy díjat adtunk át neki itt az elmúlt percekben, méghozzá nem mást, mint a ”hazai korrupció arany fokozatú támogatója díjat”. Ez volt az eddigi szakmai pályafutásának a legnagyobb sikere, ami most az újraválasztásban csúcsosodott ki. (Rétvári Bence: Ezért támogatjátok Gyurcsány Ferencet…)

- Azért kapta a kitüntető díjat, mert olyan ügyekben nem kívánt a józan ész határához közeledni, amelyek mind-mind kivizsgálást értek volna. De, nem volt hajlandó lépni a Tiborcz-ügyben, ugye, ő Orbán Viktor veje; nem volt hajlandó a Ghaith Pharaon-ügyben sem rendesen eljárni. De említhetnénk a Quaestor-botrányt, és a Kun-Mediátor-ügyben sem szaggatta magát annak érdekében, hogy valamiféle elszámoltatás legyen. Idézhetnénk 1600 millió forintot is: Farkas Flórián még mindig nem számolt el vele, persze egy nyomozást sem ér meg. A letelepedési kötvényeket is idehozhatná…(Brenner Koloman: Úgy van!)

- Egy világos: az emberek azt látják, hogy a bűnüldözés a legmagasabb szinten részrehajló, befolyásolható! A szakma azt látja, hogy a vádképviselet a kelleténél jobban kormányhű! Európa viszont azt látja, hogy Polt Péter nem védi meg az európai uniós pénzeket sem. Az is csak egy bizonyíték, amit ma önök csináltak, hogy megválasztották, megszavazták. Így lett újra a Fidesz és nem Magyarország legfőbb ügyésze! (Taps a Jobbik padsoraiból.)

GULYÁS GERGELY, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Úr! Abban a nehéz helyzetben vagyok, hogy elvileg az azonnali kérdések órájában vagyunk, de kérdés nem hangzott el, nem tudom ezért aztán, mire kellene válaszolni. (Derültség a kormánypártok soraiban, közbeszólások a Jobbik frakcióból.)

- Amit képviselő úr elmondott, az több szempontból nem felel meg a valóságnak! Az említett ügyek között több olyan van, ahol nyomozás van folyamatban, több olyan van, ahol a büntetőeljárás bírósági szakban van. (Közbeszólás a Jobbik soraiban: Mesélj még!) Nyilván képviselő úrnak ma az volt a feladata, hogy egy nem különösebben színvonalas vagy humoros akcióként mondja el ezt a felszólalást. Legközelebb, ha kérdést is hozzátesz - nem lesz könnyű, hiszen az ügyészség Magyarországon független, és nincs a kormány alá rendelve, mint nagyon sok európai uniós országban - akkor örömmel tudok és fogok rá válaszolni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY: - Miniszter úr, csak az a baj, hogy ezeket a kérdéseket, amiket meg lehet fogalmazni az országban, és itt a parlamentben feltehetünk, például hogy elfogult-e vagy részrehajló-e ezt nyugodtan megválaszolhatja. Valójában nem is én, hanem a magyar emberek teszik fel, hiszen akár száz okot hozhatunk arra, hogy miért nem lehet igennel szavazni Polt Péterre. Mind a száz ok megállja a helyét, mind a száz vagy száznál is több esetben egy dolog történt: Polt Péter védte azokat, akik a hatalomhoz közel állnak, és nem számoltatta el azokat, akik részesültek abból, amit a kormány számukra kikapart!

- Nem jóhiszeműen fogja Magyarországot képviselni, és nem arról lesz híres, hogy sikertörténete lesz az országnak, hanem valójában a kilenc éve és a most következendő kilenc éve a demokrácia legsötétebb időszaka lesz…(Rétvári Bence: Már megint a legsötétebb?)… és mindenki úgy fog rá emlékezni, hogy ez volt az az időszak, amikor sikeresen kiüresítették az ügyészség ellenőrző és bűnüldöző szerepét. Miniszter úr, itt nem kérdéseket kell feltenni, önöknek kell válaszolni ezekre a szégyenfoltokra! (Taps a Jobbik soraiban.)

GULYÁS GERGELY: - Képviselő Úr! Azon gondolkodom, hogy hol találhattunk volna olyan közös pontot, ahol talán a magyar igazságszolgáltatás gyengeségeiről közösen beszélhettünk volna, és volt ilyen, hiszen a 2002 és 2010 közötti kormányzás után önök akartak mindenkit börtönbe csukni. Nem tudom, hogy jó vagy kár, hogy ez nem történt meg, de azóta összefogtak azokkal, akiket börtönbe akartak zárni. (Közbeszólások a Jobbik soraiban: Amit nektek kellett volna megtenni! Miért nem tettétek meg az elszámoltatást?) Ami viszont az ön által felsorolt eseteket illeti. Az elszámoltatás egy jogállamban az ügyészségre és a bíróságra tartozik…(Közbeszólások a Jobbik soraiban: Akkor nem kell választási ígéretté tenni! Akkor nem kell megígérni a kampányban! Az elnök csenget.)… éppen ezért a független ügyészség és a független bíróság a mindenkori végrehajtó hatalom előtt korlátokat szab. Az önök gondolkodásában ezek a korlátok nem biztos, hogy léteznek…(Z. Kárpát Dániel: Nem nekünk kell magyarázkodni!)… olyan szövetségeseket találtak maguknak, akiknek a gondolkodásában szintén nem léteznek ezek a korlátok.

- Képviselő Úr! Szeretném önöknek jelezni, hogy Áder János volt a harmadik köztársasági elnök, aki Polt Pétert legfőbb ügyésznek jelölte, és Göncz Árpád volt az első köztársasági elnök, aki őt legfőbb ügyésznek jelölte. Úgy gondolom, hogy önmagában az a teljesítmény, hogy a bűncselekmények száma milyen nagy mértékben esett vissza 2010 óta, igazolja a bűnüldözés hatékonyságát. (Z. Kárpát Dániel: A szabálysértési értékhatár ötvenezer lett… Közbeszólások. Az elnök csenget.) Azt pedig már végképp nem akarom önökkel szemben érvként felhozni, hogy tényszerűen nem igaz, az hogy kormánypárti politikusokkal vagy akár képviselőkkel szemben az ügyészség ne emelne vádat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

”Ajándék lónak ne nézd a fogát!”

KORÓZS LAJOS, (MSZP): - Államtitkár Úr! Kásler miniszter úr jó néhány nappal ezelőtt sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 249 darab elektromos meghajtású Golf személygépkocsit vásárolnak és ezt az egészségügyi intézmények kvázi ajándékként kapják. Néhány nap múlva kiderült: szó sincs arról, hogy ajándékot kapnának. A miniszter úr ugyan említette, hogy mintegy hárommilliárd forintot szánnak erre a gépjárműbeszerzésre, de aztán az is kiderült, hogy az intézmények nem kérték ezeket a gépjárműveket, a legtöbb intézmény ugyanis nem is rendelkezik olyan töltőállomással, ahol ezeket a járműveket meg lehetne tankolni. Ezen túlmenően pedig meglepte őket az is, hogy ezért bérleti díjat kell fizetni, nem is keveset. Intézményenként, azt hiszem, három gépjárművet kapnak, ezt negyedévenként kell törleszteni, amely közel másfél millió forintot jelent azoknak az intézményeknek, amelyek meglehetősen nagy adóssággal küszködnek. Éppen ezért kérdezem államtitkár urat: miért vásároltak olyan gépjárműveket, amelyeket az intézmények nem is kértek? (Taps az MSZP és a Párbeszéd soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Az ellenzék kétszínűségét jól mutatja, hogy egyrészről arról beszélnek, hogy a klímavédelem érdekében hathatós lépéseket kell tenni, és amikor az állam megvásárol 249 elektromos autót, akkor pedig kézzel-lábbal ellenzik itt a parlamentben, hogy miért ad ajándékba a kormányzat elektromos autókat a magyar kórházaknak, egészségügyi intézményeknek.

- Képviselő Úr! Az ellenzéki hírgyártásnak vagy álhírgyártásnak szép példájával állunk szemben. Ön idézte itt a Népszavának a múlt heti cikkét, csak egyvalamit elfelejtett idézni, azt, hogy idézőjelbe tették a cikkben, hogy bérleti díj, hiszen ők is tudták, hogy nem bérleti díjat szed senki ezen autók után. Azért is rakta idézőjelbe a Népszava újságírója, hogy ha esetleg valamilyen eljárás indul vele szemben, akkor elmondhassa: ő csak kvázi bérleti díjról beszélt. (Szilágyi György: Fél az újságíró, hogy leírja az igazat! Fél a retorziótól! Fél a független ügyészségtől, hogy esetleg perbe fogja!)

- Képviselő Úr! Itt arról van szó, hogy valóban egy hárommilliárd forintos programban 249 korszerű elektromos autót kapnak az egészségügyi intézmények, és mellé 132 töltőállomást, hogy ezeket az autókat fel tudják tölteni. Ezeket telephely közötti közlekedésre, vérszállításra és sürgősségi szállításra tudják használni. De nyilvánvalóan valamekkora üzemeltetési költsége minden autónak, az elektromos autónak is van.

- Ebben az 53 ezer forintban, ami nem bérleti díj képviselő úr, ön is tudja, az ugyanis egy hónapra nem ennyi lenne. Ebben a karbantartás és a javítás díja van benne, a szervizszolgáltatás, a gumicsere díja, a casco, a biztosítási ügyintézés és az asszisztencia. Ezeket a költségeket bérleti díjnak nevezni teljes mértékű csúsztatás, ezzel képviselő úr ön is tisztában lehet, hiszen a múlt héten erről egyértelmű közleményt adtunk ki. Amelyik intézmény kéri ezeket az ingyenautókat, meg fogja kapni, amelyik nem kéri, nem fogja megkapni. De fontos dolog, hogy 250 korszerű elektromos autóval is többet tettünk a klímavédelem érdekében. Kérem, ön is támogassa már ezeket az igencsak környezetbarát javaslatokat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

KORÓZS LAJOS: - Minden klímavédelmi intézkedést támogatni fogok és örülök is neki. Persze lehet, hogy én is pontatlanul fogalmaztam, mert nem bérleti díjat fizetnek, hanem használati díjat, ez a pontos definíció állítólag, ebben a közleményben ez szerepel, és nem 54 ezer forint ez a költség, hanem 53 987 forint 30 fillér. Ennyit hozzá kellett most tennem.

- A másik: megnéztem, hogy ezek az elektromos autók mennyibe kerülnek a piacon: 9,5 és 10,5 millió forint között. Állítólag itt mindegyik 12 millióba került. Ráadásul rendszerint, ahol már hármat vásárolnak, ott flottakedvezményeket szoktak adni, nagy valószínűséggel ugyanennyi pénzért sokkal több autót kellett volna venni, így viszont valaki borzasztóan jól járt. Remélem, nem így van… (Taps az MSZP soraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Bizonyára elkerülte a figyelmét az előző válaszomban, hogy ebben a hárommilliárd forintban 132 töltőállomás teljes kiépítése és felszerelése is szerepel, pontosan azért, hogy a hétköznapi rutinban ezeket az autókat jól tudják használni. Kérem, amikor kiszámolja a bekerülési költséget, ne az egész bruttó összeget ossza el az autók számával, hanem számolja hozzá a közel 150 töltőállomás lehetőségét, amely nyilvánvalóan a későbbiekben sok más, környezetbarát meghajtású autó töltését is fogja az egészségügyi intézményekben szolgálni.

- Képviselő úr, szerintem ez egy jó dolog! Jó dolog, hogy végre egyre több közintézmény használ elektromos meghajtású autót. Jó dolog, hogy nem kell az autóflotta lecserélését a kórházaknak a saját költségvetésükből kigazdálkodni, hanem az állam ezt nekik ingyenesen átadja. Jó dolog, hogy teljes mértékben kiépítve, a töltőállomástól a gumicserén át a cascóig és minden másig, az asszisztenciáig megkapják a segítséget, hogy az új autók esetében ne nekik kelljen betanulni, hogy hogyan kell egyik vagy másik problémát megoldani. Jó dolog, hogy végre ebben is sikerült előrelépni. Jó lenne, hogyha önök is végre ezeknek a környezetvédelmi intézkedéseinknek tudnának örülni itt a parlamentben is! (Taps a kormánypárti sorokból.)

"Több tízezer magyar hal meg, mire nyugdíjas lehetne - miért nem cselekszik a kormány?"

GRÉCZY ZSOLT, (DK): - Tisztelt Ház! Évente csaknem 30 ezer felnőtt nem éri meg a nyugdíjkorhatárt, és 60 éves kor felett már nemigen számíthatnak egészségre a magyarok. Nem kevesen vannak, akik csak pár évig élvezhetik a megérdemelt pihenést, a 65 éves kort elérők közül ugyanis 13-14 ezren halnak meg öt éven belül. Dermesztő adat, hogyha hozzátesszük azt is, hogy átlagban mintegy 23 ezer 50 év feletti halt meg az elmúlt pár évben, vagyis a nyugdíjhoz közelebb álló korosztályokból ennyien soha nem lettek nyugdíjasok.

- Államtitkár Úr! Ha hirtelen 70 évre emelkedne a nyugdíjkorhatár, akkor az eddigi adatok alapján évente 43-44 ezer ember nem érné meg, hogy nyugdíjas legyen. Eközben még olyan adataink is vannak, hogy a 65-69 éves korúaknál emelkedik leginkább a halálozások száma.

- Kásler Miklósnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterének bevallása szerint évente 26 ezer magyar hal meg, mert nem kapják meg a megfelelő egészségügyi ellátást. Az Orbán-kormány családpolitikája és szociálpolitikája - lám, ezek az adatok is bizonyítják - megbukott! Kevesebb magyar születik, és több hal meg, mint a Gyurcsány-kormány idején! Kérdezem államtitkár urat: mit kívánnak tenni a rossz tendencia megfordítása érdekében? (Szórványos taps az ellenzéki sorokból.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ön azt mondta, hogy több tízezer ember hal meg az előtt, mielőtt betöltené a nyugdíjkorhatárt. Az önök kormányzásának utolsó évében, 2010-ben 35 326 ember halt meg a nyugdíjkorhatár betöltése előtt; tavaly hatezerrel kevesebb, 29 479. Ha tehát az önök kormányzása folytatódott volna, akkor hatezerrel is több ember nem érte volna meg a nyugdíjkorhatárt.Ha megnézi, hogy mennyien érik meg a 2018-tól az nyugdíjkorhatárt, akkor azt is látja, hogy itt viszont 95 ezerről 101 500-ra. történő emelkedés látható.

- Hála Istennek, egyre nagyobb a várható élettartam Magyarországon és ez az egészségügyi fejlesztéseknek is köszönhető. A férfiak esetében 70,5 év volt 2010-ben, most már 72,5 év, tehát több mint 2 évvel emelkedett a férfiaknál a várható élettartam és a hölgyeknél is 1,5 évvel növekedett. Ennyivel tovább élünk, úgyhogy szerencsére egyre több ember tudja megérni a nyugdíjas éveket!

GRÉCZY ZSOLT: - Akkor tisztázzuk! 2019. február 28: tízezrek halnak meg, akik élhetnének.. Ez egy hivatalos kormány-előterjesztésben szereplő adat, Kásler Miklós miniszter úr személyesen jegyezte. 2017-ben a legjobb időben történő beavatkozással 24 ezer haláleset megelőzhető lett volna, állítja. Tehát köszönöm szépen, ezt a dolgot ezennel helyretettük!

- A probléma az, hogy a magyarok nem biztonságban, hanem brutális stresszben élnek. A nyugdíjuk nem megfelelő, hiszen még az inflációt sem követi. Ezenkívül kórházi osztályok zárnak be. Egyszerűen a nyugdíjasok a mi időnkben még az unokáikra is hagyhattak egy kis pénzt, vagy adhattak, mert volt 13. havi nyugdíj például…(Völner Pál: Amit elvettetek!)…amit önök egyébként elfelejtettek visszapótolni, és a tizennegyediket se adták vissza. Úgyhogy ez a problémája a nyugdíjasoknak, és ezért halnak meg a magyarok! (Taps az ellenzéki sorokból.)

***

- Képviselő Úr! Ön azt mondja, hogy azért kell egy kormánynak dolgozni, hogy minél hosszabban békés, nyugdíjas évei legyenek a magyar embereknek. Akkor a „Nők 40”-et miért nem szavazták meg? Most pedig arról szónokol, hogy legyenek békés nyugdíjas évek, bezzeg az utolsó kormányzási évükben egyhavi nyugdíjat sikerült mindenkitől elvenni! (Taps a kormánypárti sorokból.)

”A vidékfejlesztés sikere a vidék sikeressége, vagy politikai befolyás?”

HOHN KRISZTINA, (LMP): - Miniszter Úr! A „Magyar falu” program úgy kellett a vidéknek, mint egy falat kenyér. Nagyon sok nagyon jó célt tartalmaz. Az egyik ilyen a nemzeti és helyi identitástudat erősítése, amelyeknek legalábbis az első körös pályázati elbírálása már megtörtént. Ez azért is fontos cél, mert olyan széles kört érint, és tartalmaz egy viszonylag szélesebb lehetőséget, amelyben a közösségi terek felújítására, építésére is lehet pályázni. Nagyon sok kistelepülésnek, különösen a kicsiknek komoly gondot jelent, hogy ezt önmaguk finanszírozzák.

- A program céljait viszonylag széles társadalmi részvétel mellett foglalták össze, valós helyi igények alapján. A kérdés csupán az, hogy a végrehajtás képes-e a népesség megőrzését szolgálni ebben az átpolitizálódott közigazgatási rendszerben, ami ennek a pályázatnak a célja volt. Ha a támogatási rendszerek átpolitizálása jelentős, akkor az relatívvá teheti azokat a pályázatértékelési szempontokat, amelyek objektív vagy mérlegelési lehetőség esetén a részrehajlástól mentes döntést biztosíthatják, vagy pártpolitikai kapcsolatok erőssége határozhatja meg a támogatottak körét.

- Ha bárki megnézi Baranya megye eredményeit, akkor a megye politikai viszonyainak legkevesebb ismeretében is kirajzolódnak azok az erővonalak, amelyek a befolyásoltság erősségét mutatják. De ezeket félrerakva is szembetűnő, hogy például Villány, a híres borvidék központja részesült támogatásban, miközben az egyik leghátrányosabb helyzetű járásnak, a Hegyháti járásnak egyetlen települése sem nyert egyetlen pályázatot sem. A kérdésem tehát: mi ennek az oka? Illetve sok település tartaléklistára került, tartaléklistás döntést kapott; ezek szerint lesz második kör is? (Taps az LMP soraiban.)

GULYÁS GERGELY, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Asszony! Köszönöm a kérdését, és azt is köszönöm, hogy a magyar politika általános stílusától eltérő módon elismerte azt, hogy az a program, amelyet „Magyar falu” néven meghirdettünk, valóban a falusi közösségeket szolgálja, illetve azt, hogy a falusi életmód semmilyen tekintetben ne legyen hátrányos a városi életmódhoz képest, vagy legalábbis amilyen különbségek adódnak, azokat a lehető legnagyobb mértékben lehessen mérsékelni.

- A politikai befolyás kérdése azért talán megkerülhető ezen településtípusnál, mert az 5 ezer fő alatti falvak több mint 90 százaléka tartozik abba a körbe, ahol független polgármesterek vannak. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy senki nem kíván semmilyen pártpolitikai befolyást érvényesíteni. A cél az, hogy az eddigieknél is jelentősebb források álljanak rendelkezésre, hiszen jó hosszan tudnánk sorolni azokat a példákat, ahol egyébként támogatásra érdemes és támogatásra méltó programok kerültek tartaléklistára. A kormány azért dolgozik, és nagy meglepetést nem fogok elárulni, hogy vélhetően a jövő évre vonatkozóan fog is olyan döntés születni, amely ennek a programnak a forrásait tovább fogja növelni. Ezért azt remélem, hogy minden olyan fejlesztés, amely akár az ön szimpátiáját, akár mások szimpátiáját kivívta és a falusi közösségek helyben maradását, megerősödését, kulturális identitásának a kiteljesedését szolgálja, azt támogatni tudjuk.

- Képviselő Asszony! A Hegyháti járás ügyében az összes pályázat most nincs előttem, ezért elnézést kérek, de szívesen utánanézek, és a adok ezzel kapcsolatosan tájékoztatást. (Taps a kormánypártok soraiban.)

HOHN KRISZTINA: - Miniszter Úr! Néhány számot azért mondanék! A Bólyi járásban 5, a Hegyháti járásban 0, a Komlói járásban 1, a Mohácsi járásban 5, a Pécsi járásban 2, a Sellyei járásban 2, a Siklósi járásban 5, a Szentlőrinci járásban 1 pályázat lett sikeres ebben a pályázati körben. Szeretném azt hinni, hogy ez valóban így van, és bízom benne, hogy így is lesz, hogy tényleg nem számít a politikai befolyás, már csak azért is, mert sok polgármester jelzi, hogy sorstársak vagyunkés ezt valóban befolyásra próbálják használni.Én is kaptam persze már olyan üzenetet, hogy azért nem kap majd a község, támogatást - szándékosan nem mondom a nevét, nehogy azt gondolják, hogy befolyásolni akarok bárkit - mert én ott lakom.Most megkérdezném: hova kéne költöznöm, mert akkor egy olyan településre költöznék, amelyre esetleg haragszom, hogy azok se kapjanak. Az ilyenektől szerintem tartózkodni kéne!(Taps az LMP soraiban.)

***

