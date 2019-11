Spanyolország: Megerősödtek a bevándorlásellenes erők

A bevándorlásellenes VOX párt megerősödését hozta a spanyol parlamenti választás. Az eddigi adatok alapján 52 mandátumot szerzett, ami több mint a duplája a korábbi választáson elért eredményének. Ezzel a parlament ötödik legnagyobb pártjából a harmadikká erősödött. Ezúttal is a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) kapta a legtöbb szavazatot, így 120 mandátumot szerzett, de ez valószínűleg nem lesz elég a kormányalakításhoz.

2019. november 11. 12:16

Az M1 Híradójának tudósítása szerint hatalmas ünneplés volt hajnalban Madridban a Spanyol Szocialista Munkáspárt székházánál a választási eredmények közzététele után. A Pedro Sánchez vezette pártra adták le a legtöbben a szavazatukat. „A munkáspárt idén már harmadszor nyert a választásokon. Nyertünk április 28-án, május 26-án és november 10-én. Köszönöm a spanyolok millióinak, hogy részt vettek a voksoláson, mert ez jót tesz a demokráciának” – fogalmazott a párt elnöke hozzátéve a spanyolok úgy döntöttek, hogy az új kormány ne csak a Spanyol Szocialista Munkáspárttól, hanem különböző politikai erőktől függjön.

Az ügyvezető miniszterelnök szerint minden pártnak nagylelkűen és felelősséggel kell cselekednie, hogy feloldják a belpolitikai patthelyzetet, amely a kormányalakítást akadályozza. Kevesebb helyet szereztek a szocialisták A választási eredmények alapján a szocialisták 120 helyet szereztek a 350 fős parlamentben, néhány képviselői hellyel kevesebbet, mint a legutóbbi választáson. Minden várakozást felülmúlóan erősödött meg a bevándorlásellenes Vox párt, amelynek sikerült megdupláznia képviselőinek számát. Legutóbb 24 helyet szereztek, most a Vox 52 politikussal képviseli majd magát a madridi törvényhozásban.

A párt vezetője a választást követő ünnepségen azt mondta, hogy a Vox-nak tizenegy hónappal ezelőtt még nem volt képviselete egyetlen intézményben sem, most pedig Spanyolország harmadik politikai ereje lett. „Büszkék vagyunk annak ellenére, hogy a spanyolokra továbbra is bizonytalan jövő vár. Ma megszilárdult Spanyolországban egy hazafias alternatíva, egy társadalmi alternatíva, amely a nemzeti egységet követeli” – mondta Santiago Abascal az éljenző támogatói előtt.

Növelte képviselőinek számát a konzervatív Néppárt (PP), 88 parlamenti helyet szerzett, előzőleg 66 hellyel rendelkeztek. Bejutott a parlamentbe az Állampolgárok (Ciudadanos) nevű liberális és az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) radikális baloldali párttömörülés is, de mindkét párt elnöke szerint a vártál rosszabbul szerepeltek.

Elveszítette abszolút többségét a Spanyol Szocialista Munkáspárt

A spanyol parlament felsőházában (szenátus) elveszítette korábbi abszolút többségét a Spanyol Szocialista Munkáspárt.

Az MTI közlése szerint a szavazatok több mint 99 százalékos feldolgozottságánál közölt állás szerint a szocialisták 92 mandátumot nyertek el a közvetlenül választott 208 szenátusi helyből, ami 31-gyel kevesebb eddigi mandátumaik számánál. A konzervatív Néppárt az alsóházhoz hasonlóan itt is erősödni tudott, és 83 szenátora ül majd a parlamenti patkóban, 29-cel több, mint eddig. A VOX-ot egy politikus képviselheti a felsőházban, ahova ismét nem jutott be az Unidas Podemos, és kiesett az Állampolgárok. A 265 tagú felsőházba összesen tizenegy párt nyert képviseletet a választáson.

Ötvenhét szenátort az autonóm közösségi parlamentek delegálnak. A spanyol demokrácia 42 éves történetében 15. alkalommal rendeznek parlamenti választást. Szavazati jogukkal több mint 24,3 millióan éltek, ami 69,8 százalékos részvételi arányt jelent. A külföldön leadott voksok beérkezése és összeszámlálása után a hivatalos végeredmény három nap múlva várható.

Az új összetételű parlament december 3-án tartja alakuló ülését.

Utat talált a bevándorlásellenes párt

A bevándorlásellenes VOX párt a biztonság üzenetével kampányolva „talált utat” a spanyol szavazókhoz – mondta a Migrációkutató Intézet vezető kutatója hétfőn az M1-en. Vargha Márk kifejtette, a párt tavaly decemberben robbant be az Andalúz regionális választásokon. Profilja szerint – az emberek mindennapi biztonsága érdekében – az illegális bevándorlást teljesen meg kellene állítani, illetve a szexuális erőszaktevőket életfogytiglanira kellene ítélni.

A VOX áprilisban még az ötödik legismertebb párt volt, de jelenlegi stabil 15 százalékos támogatottságával a nagy, vezető spanyol pártok ligájában játszik már – fogalmazott. A szakértő szerint az elmúlt évek spanyol migrációs politikájában kétarcúság látszik: míg korábban megtiltották az NGO-hajók kikötését a spanyol partoknál, a mostani választásokat kiírató Pedro Sánchez ügyvezető szocialista kormányfő a humanitásra helyezi a hangsúlyt. Mindeközben Spanyolország rengeteg pénzt és eszközt ad Marokkónak a migráció megfékezésére, továbbá a két ország közösen járőrözik az Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren is – emlékeztetett. A spanyol kormány 2018 decembere óta nem közli az országba érkező migránsok pontos számát, mivel az emberek komolyan megijedtek a tavalyi statisztikáktól – fűzte hozzá Vargha Márk, megjegyezve, hogy ez állhat a VOX felfutása mögött is.

Súlyosbodik a patthelyzetet a spanyol lapok szerint

A választás megismétlése felesleges volt, és kimenetele súlyosbítja a belpolitikai patthelyzetet Spanyolországban – értékelték a legnagyobb spanyol országos napilapok az előző napi voksoláson született eredményeket hétfőn. Az ABC konzervatív újság Pedro Sánchezt okolta, akinek köszönhetően „Spanyolország jövője még bizonytalanabbá vált”.

Továbbá azt is felrótta az ügyvezető szocialista kormányfőnek, hogy a szeparatista nacionalizmus megerősödött a választásokon, mivel a katalán és baszk pártok több mandátumot nyertek, mint legutóbb. Így a baloldal most még inkább tőlük függ – mutatott rá. A lap szerint az eredmény a győzelem ellenére kudarc a három mandátumot vesztő Spanyol Szocialista Munkáspártnak (PSOE), amiért Sáncheznek vállalnia kell a felelősséget. Kiemelte: Pablo Casado, a konzervatív Néppárt (PP) elnöke vezetése megszilárdult nemcsak pártjában, hanem a jobbközép élén is, de a bevándorlásellenes VOX sikere reflexióra kell, hogy késztesse a PP-t is. A legfontosabb azt megtudni, hogy mit várhat Spanyolország ettől a parlamenttől – vélte az ABC.

„Ugyanott vagyunk, ahol voltunk” – írta véleménycikkében a La Vanguardia katalán napilap, rámutatva, hogy a jelenlegi helyzet nem sokban különbözik attól, amely az április választások után kialakult. Az újság szerint ahogy akkor, most is elengedhetetlen, hogy a pártok elfogadják: a politikai spektrum töredezett, párbeszédre vannak kötelezve, illetve arra, hogy olyan megállapodásokra jussanak, amelyek lehetővé teszik az ország kormányzását.

MTI, M1