Tovább oktat a Szabad Nép

Wittinghoffról meg Kispestről persze kussol

2019. november 12. 00:30

Heuréka, motyogta el Gulyás Gergely a hírre reagálva, miszerint Borkai Zsolt lemond a polgármesteri címről. Csak éppen a győri fideszes frakciót felejtette el értesíteni a kancelláriaminiszter, annak tagjai ugyanis tapssal fogadták az alakuló ülésre érkező, botrány ellenére megválasztott városvezetőt.

A kormánypárt tagjai is heurékát kiáltottak, csak éppen ellenkező előjellel, mint Gulyás, azt is világossá téve, hogy számukra egyáltalán nem okoz egy pillanatnyi fejtörést sem, hogy favorizáltjuk egy ország előtt járatta le önmagát, városát, a Fideszt és a kormányt. Őket legfeljebb az zavarta, hogy tüntetők lepték el a győri városházát, ahogy korábban is csak azzal voltak elfoglalva, miként akadályozhatják meg, hogy a tiltakozók bejussanak az alakuló ülés termébe. Ezért aztán legott hoztak egy helyi szabályt, tűzrendészeti rendelettel nyilvánították veszélyessé a helyszínt. Igazán kreatív megoldás, teljes mértékben vall a Fideszre; a győriek a lex Borkai óta különösen tudják, hogy mindenre lehet törvényt alkotni.

Egyébként Gulyás heurékája már csak azért sem lehetett őszinte, mivel neki pontosan kellett tudnia, hogy mi fog következni, hogy Borkai le fog mondani. Amitől nem csak ő, maga az érintett is megnyugodott: máris visszatért belé a fideszes gőg, a nagyképűség; olyan kifejezések használatól sem riadt vissza, mint hogy az ellenzék kuplerájt csinált a városból. Mintha megfeledkezett volna arról, hogy ő csinált kuplerájt egy yachtból, ráadásul – ország-világ szeme láttára – meglehetősen aktív szereplőként.

Borkai azonban, noha a hátsó kijáraton távozott, visszatalált saját hangjához, aminek csak egyetlen magyarázata lehet: megegyezett a Fidesz, az ország legfelsőbb vezetőivel. Illetve, mit használok itt többes számot, megegyezett Orbán Viktorral. És ez a megegyezés nem szólhatott másról, mint arról: nyugodjon csak meg, lemondásával az ügy lezárul, minden nyugvópontra kerül, nincs folytatás. Nem kell tartania semmilyen retorziótól, a Polt nevű, szintén újraválasztott, de lemondani sosem fogó legfőbb ügyész kézben tartja a dolgokat. Nem lesz hosszú vizsgálódás a korrupciós ügyekben, vagy ellenkezőleg: hosszú, de semmire sem jutó vizsgálat lesz. Él a 11. parancsolat, nem hagyják cserben, nem lesznek gondjai, bár lehet, hogy Győrből érdemes lenne elköltözni.

Heuréka, mondhatta Orbán Viktor is – ezt a problémát is megoldotta. Pedig nem: valójában most kell, kellene elkezdődnie. És óriási hibát követ el az ellenzék, ha belenyugszik, netán sikerként könyveli el Borkai lemondását. Semmi oka nincs a miniszterelnöknek megnyugodni, mert a pornográfiára hajazó videó ugyan eltüntette a színről Borkait, de a korrupciós ügyei, amelynek szálai minden bizonnyal a legfelsőbb körökig érnek, itt maradtak. És itt is maradnak, feltáratlanul, ha a politika szereplői, az ellenzék nem követi a forró nyomot. Mert megtisztulásra csak akkor lesz esély, ha az összes ügyet feltárják. Amíg ez nem történik meg, addig nincs heuréka, csak a Fidesznek, Orbánnak, no meg Borkainak.

Németh Péter: Heuréka

Népszava