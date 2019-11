Áder: a klímacélok eléréséhez szükség van az atomenergiára

2019. november 12. 14:10

Áder János köztársasági elnök előadást tart a klímaváltozásról a paksi energetikai szakgimnáziumban 2019. november 12-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Ha el akarjuk kerülni a klímakatasztrófát, akkor vissza kell szorítani a fosszilis erőművek működését, az atomenergiáról pedig nem mondhatunk le - mondta Áder János köztársasági elnök kedden, Pakson általános és középiskolásoknak tartott interaktív előadásán.

Az államfő "Klímaváltozás, vízválság, egészség. Merre tart a világ? Mit tegyünk?" című, paksi diákoknak szóló előadásában hangsúlyozta: ha azt akarjuk, hogy az életszínvonal ne változzon, akkor stabilan, kiszámíthatóan, ingadozás nélkül rendelkezésre álló energiára van szükség.



A köztársasági elnök a hazai helyzetről szólva elmondta: a domborzati viszonyok miatt víz nem áll rendelkezésre, így az atomenergiát csak fosszilis erőművekkel lehetne pótolni, de az a klímacélok elérését ellehetetlenítené. A klímaváltozás csökkentése érdekében nem mondhatunk le az atomenergiáról - húzta alá.



A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy a Paksi Atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint Európa egyik legbiztonságosabb erőműve, ami az ott dolgozók szakmai hozzáértésének köszönhető. A két új blokk a négy most üzemelő blokkot váltja majd fel - vázolta.



Áder János emlékeztetett, minden tudományos értekezés azt támasztja alá, hogy a párizsi klímacélok megvalósítása atomenergia nélkül nem lehetséges. A kormány - mint mondta - ezért döntött úgy, hogy bővíti az atomerőművi kapacitást és megtízszerezi a naperőművi kapacitást, amely így eléri a hétezer megawattot. Így 2030-ra a magyar energiatermelés 90 százaléka szén-dioxidmentes lesz.



A klímacélok elérése érdekében az államfő szavai szerint szükség van a geotermikus energia használatának növelésére, a szénerőművek bezárására, a közlekedés zöldítésére, ami egyebek között elektromos buszok rendszerbe állítását jelenti, valamint arra, hogy az energiaigényes iparágakban technológiaváltásra kerüljön sor, a mezőgazdaságban pedig új takarmányok bevezetésével csökkenjen a metánkibocsátás. Ugyanakkor az erdőterületet is tovább kell növelni - részletezte Áder János.

