Csányi Sándor: A Fradi szurkolótábora példát mutat

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke hosszabb interjút adott az M4 Sportnak.

2019. november 12. 17:48

Kijuthatunk a következő Európa-bajnokságra? Miben bukott le az MLSZ? Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke hosszabb interjút adott az M4 Sportnak, amiben az új Puskás Aréna, a magyar válogatott jövője, az utánpótlás helyzete, az UEFA büntetések és a futballhuliganizmus is szóba került. Ahogy interjújában kifejtette, Csányi Sándor a Puskás Arénával minden szempontból elégedett; úgy fogalmazott, még őt is meglepte a nyitómérkőzés iránti nagy érdeklődés. Ezt persze az idősebb generációk nosztalgiázása mellett részben annak is tulajdonítja, hogy a világ egyik legjobb válogatottja, a FIFA világranglista 5. helyén álló Uruguay látogat hozzánk.

„Méltán érdemli meg a nagy érdeklődést az új Puskás-stadion. Minden szempontból nagyon jó stadion, de nagyon sok kulturális élményt is nyújthat, hiszen nagyszerű a kihangosítása, sokféle eseménynek adhat otthont, nemcsak labdarúgó-mérkőzésnek. Ha sikerülne megegyezni a klubokkal, nagyon örülnék, ha kettős rangadókat is rendezhetnénk ott. Bízom benne, hogy a nemzetközi kupainduló csapataink is ki fogják nőni a saját stadionjaikat, és a Puskás Arénában rendezhetik a meccseiket.”

Az MLSZ elnököt arról is kérdezték, hogy a munkássága megkezdésekor mennyire tartotta reálisnak, hogy a magyar válogatott akár két egymást követő Európa Bajnokságra is kijusson. Remélte, hogy így lesz, de fiatal magyar játékosok helyzetével még mindig nem elégedett. Abban bízott, hogy több fiatal magyar légiós fog szerepelni élvonalbeli külföldi klubokban, ezzel erősítve a válogatott gerincét.

„A magyar labdarúgásban nem haladunk olyan gyorsan, mint az OTP a bankszektorban. Az MLSZ elsődleges feladata az amatőr labdarúgásban van, a futball népszerűsítése, az infrastruktúra fejlesztése. Ennek a munkának a jelentős részét elvégeztük. A klubfutballban tulajdonosok vannak.

Az egyik célunk az volt, hogy minél több fiatal magyar kapjon lehetőséget a külföldiekkel szemben az NB I-ben. Ezen a téren nem voltunk sikeresek.

Az elmúlt bajnoki szezonban 2.6 játékos volt csapatonként, aki huszonöt évnél fiatalabb, a tizenkét élvonalbeli együttesben átlagosan összesen egy félidőnyi játék jutott a 21 éven aluli játékosoknak előző idényben. Ide kapcsolnám Gera Zoltán küzdelmét az U21-es válogatottban, gyakorlatilag nincs NB I-es játékosa a csapatban, csak NB II-es. Készül egy fejlesztési program a következő öt évre, ehhez a szurkolók véleményét is kikérjük. Ebben újabb kísérletet teszünk a magyar játékosok szerepeltetésére.”

Kép: MTI/Illyés Tibor

Szóba került Csányi Sándor tavasszal a klubvezetőkkel szemben megfogalmazott éles kritikája is. Nyilatkozatára nem reagált senki a klubvezetők közül, szerinte azért, mert tudják, hogy igaza van. Ismét beszélt arról, miért tartanak előrébb nálunk a környező országok a hazai játékosok szerepeltetésében és hogy hogyan lehetne ezt orvosolni.

„A fiatalok szerepeltetésében el fogunk menni addig a határig, amit a nemzetközi szövetség és az Európai Unió szabályozása lehetővé tesz. Az akadémiák nem végeznek rossz munkát, de például a cseheknél bátran be merik tenni a fiatal játékosokat. A tizenkét élvonalbeli klub nem akadálya a magyar futball fejlődésének. A környező országokban tíz csapattal is rendeznek bajnokságot.”

Részlet Csányi Sándor beszámolójából az MLSZ 2019-es éves közgyűlésén

Marco Rossival kapcsolatban és az ő jövőjéről a válogatott mellett is pozitívan nyilatkozott az MLSZ elnök, aki szerint bár a múltban nem minden szövetségi kapitány vált be, Rossival hosszú távon tervez. Dicsérte az olasz tréner „délies", a szurkolók felé sokkal inkább nyitott kommunikációs stílusát, de a válogatottal elért eddigi eredményeit is.

„A negyedik kalapból sorsoltak minket, nagyon nagy eredmény, hogy sikerült elérni azt, hogy ha Walesben nyerünk, akkor ott tudjuk biztosítani a továbbjutást, de ha nem sikerül, még a Nemzetek Ligájában is lehet esély. Szeretem azt a kommunikációt, amit Marco Rossi folytat. (...) Talán nem a legjobb vezetői magatartás, hogy egy ilyen döntő meccs előtt mondom, de én akkor is számítok Marco Rossi munkájára – és azt gondolom, hogy az elnökség is osztja a véleményemet –, ha most nem jutnánk ki az Európa-bajnokságra. Szerintem úgy járunk jól, ha megtartunk egy olyan embert, aki tudja motiválni a játékosokat, és elfogadják a szurkolók. Marco Rossi érti a szakmáját, ezt bizonyította már a magyarországi és a szlovák bajnokságban is. Azt gondolom, hogy egy szövetségi kapitánynak hosszú távon kell tudni építkezni.”

Csányi ezután a Honvéd román Craiova elleni Európa-liga-selejtezőn történt botrányos szabálysértésekről és az ezt követő sikertelen óvásról is elmondta a véleményét.

„Az UEFA-nak vannak alapelvei, axiómái, melyeken nem változtat. Az egyik ilyen elv, hogy a pályán elért eredményt soha nem fogja megváltoztatni. Emiatt esély sem volt arra, hogy az eredmény változzon. Ez nem is a fegyelmi vagy a fellebbviteli bizottság dolga, nincs is rá lehetősége. A másik, hogy egyedi ügyekben folytatott fegyelmi kérdésekbe nem lehet beavatkozni. Mint UEFA-alelnök sem venném a bátorságot, hogy befolyásolni próbáljam a fegyelmi vagy a fellebbviteli biztossági tagokat, mert valószínű egy súlyos fegyelmi büntetésnek néznék elébe. A harmadik dolog, hogy a fegyelmi eljárás rendjét és a fegyelmi szabályzat módosítását van módom befolyásolni, s nem is voltam tétlen.

Hiszen az én javaslatom volt – aminek a hasznát már mi is élveztük –, hogy zárt kapus mérkőzésnél tizennégy éven aluli gyerekek bemehessenek, és ne üres stadionban kelljen játszani.

Arra is van lehetőség, hogy kezdeményezzem az UEFA fegyelmi szabályzatának módosítását, és ezt meg is fogom tenni, mert sajnos nem teljesen egyértelműek a szabályok.”

Végül szóba került a magyar futball egyik legérzékenyebb kérdése a drukkerek általi szabálysértések visszatérő problémája.

„A Magyar Labdarúgó-szövetség csatlakozott ahhoz az UEFA-konvencióhoz, miszerint zéró toleranciát alkalmazunk a rasszizmussal szemben. Ebben sem Magyarországon, mint szövetség nem tudunk kivételt tenni, sem az Európai Labdarúgó-szövetség nem fog a jövőben soha. A huhogás, a cigányozás, zsidózás…, sorolhatnám, ezek a rasszista történések a stadionban és a pályán is nagyon súlyos büntetést írnak elő. És nagyon pontos, fix szabályozás van, hogy milyen büntetést szabhat ki a fegyelmi bizottság. Ezért mi nem kaphattunk mást, mint teljes stadionbezárást a szlovákok elleni meccs után. A szlovákok nem visszaesők voltak, mi viszont sajnos igen. Ami nagyon fontos, hogy jöhetnek a súlyosabb büntetések, mint a pontlevonás, vagy akár az európai versenyekből való kizárás. Tehát kérem a szurkolókat – megértem, hogy indulatosak –, hogy szidják az MLSZ-t – ugye lehet bu***i MLSZ, a legújabb a sz***házi MLSZ –, szidjanak engem, csak ne legyenek rasszisták. Ne adják fel a magas labdát, hogy megbüntessenek bennünket, mert sajnos kényszerpályán vagyunk. Csodálattal és örömmel láttam, hogy a Fradi kupameccsein lehetett jó hangulatot teremteni és támogatni a csapatot petárdák és rasszizmus nélkül is. Csak gratulálni tudok a Fradi vezetésének és szurkolóinak is ahhoz a magatartáshoz, amit tanúsítottak. Az lenne a jó, ha ez a magatartás a válogatott meccseken is visszaköszönne.”

Pongrácz Bálint László

mandiner.hu