Benkő: támogatjuk az EU védelmi képességeinek erősítését

Magyarország határozottan támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja megerősíteni az Európai Unió cselekvőképességét a biztonság- és védelempolitika területén - jelentette ki kedden Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

Utoljára frissítve: 2019. november 12. 19:31

2019. november 12. 19:27

Az Európai Unió védelmi miniszteri találkozójának margóján Benkő Tibor honvédelmi miniszter osztrák, szlovén és horvát kollégájával együtt projektmegállapodást írt alá az Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO) keretében - honvedelem.hu

Nem a NATO rovására kell a védelmi képességeket fokozni, ellenkezőleg, a fejlesztéseknek az észak-atlanti katonai szövetséget is erősíteniük kell - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter, miután európai uniós kollégáival tárgyalt Brüsszelben.

Rámutatott, hogy támogatni kell a két szervezet együttműködését, egyebek mellett az illegális bevándorlás kezelése, a nyugat-balkáni országok kapacitásépítése, a terrorizmus elleni küzdelem, illetve a katonai mobilitás és a hibrid fenyegetések elleni küzdelem terén.



Benkő Tibor arról számolt be, hogy több résztvevő aggodalmát fejezte ki az EU missziós feladataival kapcsolatban, mondván, egyes területeken kritikussá vált a helyzet, főleg a mali kiképzési műveletet illetően, amelyben Magyarország idén hétről huszonegyre növeli katonái számát.



Aláhúzta: a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a déli fenyegetésekre, Magyarország számára elsődleges fontosságú a Nyugat-Balkán biztonsága, a tömeges migráció kezelése, a terrorveszély elhárítása.



A tanácsülésen tizenhárom új tervet fogadtak el az EU védelmi dimenziójának erősítését célzó, úgynevezett állandó strukturált együttműködés (PESCO) keretében.



Ezek egy része a képzésre összpontosít, például a kiber-, a búvár-, a taktikai, az egészségügyi, illetve a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris védelem (CBRND) terén, mások az együttműködés erősítésére, valamint a tengeri, légi és űrbeli képességek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.



Magyarország három új tervezetben vállal szerepet: ezek egyike egy orvosi kiképzési központ felállítását célozza a különleges műveleti erők számára, de az ország részt vesz egy vegyi, nukleáris és biológiai védelmi felderítő rendszer kifejlesztésében is.



A 2017-ben jóváhagyott PESCO keretében a részt vevő országok szorosabb együttműködést folytathatnak a biztonság és a védelem területén. Ez lehetővé teszi a közös fejlesztéseket, beszerzéseket és missziókat, azonban az európai hadiipar megerősítése és az innováció fejlesztése is fontos cél. Eddig negyvenhét projektet indítottak, Magyarország tizenháromban vesz részt.



Újságírói kérdésre válaszolva Benkő elmondta, arról nem született megállapodás, hogy milyen feltételekkel vehetnek részt harmadik országok PESCO-tervekben, és szerinte nem is fog egyhamar egyetértés születni, mert nagyok a véleménykülönbségek. Hozzátette: a magyar kormány nem állítana fel általános szabályt erre vonatkozóan, hanem minden esetben külön vizsgálná a körülményeket.

Magyar katonai szimulációs programot fogadott el az Európai Unió

Magyar katonai szimulációs programot fogadott el az Európai Unió - tájékoztatta a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos titkársága kedden az MTI-t.

Az első magyar projektjavaslatot fogadták el az Európai Unió védelmi célú Állandó Strukturált Együttműködésének (PESCO) keretében.



A közleményben Maróth Gáspár kormánybiztost idézve azt írták: az Integrált Európai Összhaderőnemi Többcélú Kiképzési és Szimulációs Központ (Eurosim) projekt célja egy európai uniós többnemzeti, összhaderőnemi műveletek leképezésére alkalmas szimulációs rendszer kialakítása a tagországok haderőinek közös kiképzése és gyakoroltatása érdekében.



Hozzátette: a szimulációs rendszer alappillére olyan információbiztonsági követelményeket kielégítő adatkapcsolat, amely biztosítja az egymástól távol telepített szimulátorok valós idejű összekapcsolását. A megvalósítás és a nemzetközi együttműködés koordinációja érdekében Magyarországon várpalotai székhellyel alakítják ki a program gerincéül szolgáló helyi, nemzeti szintű szimulációs központot. A képesség megteremtése nagymértékben hozzájárulhat a közös európai haderő létrehozására irányuló törekvések sikeréhez - tette hozzá.



A magyar projektjavaslatot német és lengyel támogatással nyújtották be, emellett Franciaország és Szlovénia részvételi szándékát, Görögország, Hollandia és Lettország pedig megfigyelői érdeklődését jelezte.



