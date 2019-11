Karácsony mérlege: öt ígéretből nulla

Karácsony Gergely egy hónapja, a választás előtti napon öt olyan vállalást tett, amelyet ígérete szerint hivatalba lépése első napján teljesíteni fog. A Fővárosi Közgyűlés november 5-i alakuló ülésén az öt intézkedésből egyet sem sikerült maradéktalanul végrehajtani, megvalósítani. A főváros új, ellenzéki vezetésének fontosabb volt a fogadalmak beváltásánál saját fizetésük megemelése és az, hogy zsíros kulcspozíciókba ültessék Gyurcsány Ferenc és Demszky Gábor embereit.

2019. november 13. 09:06

– A kollégáimmal összeállítottuk a Fővárosi Közgyűlés első napját. Az első testületi ülést, amelyen azon kívül, hogy megalakul az önkormányzat, fontos döntéseket is fog hozni – mondta Karácsony Gergely a választást megelőző napon, október 12-én a Deák téren. – Ezek azok a döntések, amelyeket már az első nap szeretnék meghozni – hangsúlyozta az akkor még főpolgármester-jelölt, azonban a múlt héten, november 5-én egészen más történt.

Karácsony Gergely azt ígérte, hogy az első közgyűlés első napirendi pontja a Soros Györgyhöz elvi és (illetve vagy) anyagi téren köthető „civil szervezetek” – Átlátszó, K-Monitor, Transparency International – által kidolgozott antikorrupciós Ez a minimum program végrehajtása lesz. Első helyett végül a 7. napirendi pont lett, megelőzte ugyanis a fizetésemelés és a pozícióosztás. Mint ismert, Karácsony megválasztott budapesti főpolgármesterként javaslatot tett a Gyurcsány–Bajnai-korszak embereinek – Draskovics Tibor, Katona Tamás, Kolber István, Atkári János stb. – kinevezésére, és megkezdte politikai szövetségeseinek szó szerinti kifizetését. Jelzésértékű az is, hogy az elsősorban szimbolikus tartalmú, de az elektronikus kereshetőséget és átláthatóságot konkrétan meghirdető rendelet és előterjesztés a korábbi ígéretekkel ellentétben jelenleg is csak szkennelt, elektronikusan kereshetetlen formában érhető el a Budapest.hu oldalon. Talán majd 2020. január 1-jétől változik a helyzet, de az előterjesztés technikai, informatikai kihívásokra hivatkozva nem ad meg konkrét időpontot a kereshetőség általánossá tételére.

Az ellenzéknek a fizetések és a pozíciók elosztása volt a legfontosabb november 5-én Fotó: Havran Zoltán

Szintén nem történt előrelépés az ellenzék által zászlóshajóprojektnek nevezett Városháza park megnyitása és az épület belső udvarainak átjárhatóvá tétele ügyében. – Az egyik első döntésünk az lesz ezen a napon, hogy kiírjuk a tervpályázatot a Városháza átalakítására – ígérte Karácsony, azonban máig nem írtak ki pályázatot. A budapestiek előtt pedig mindössze pár órára nyitották meg a parknak nem nevezhető, jelenleg parkolóként működő, az utcaszintnél mélyebben fekvő területet. Karácsony ugyanezt egyszer már eljátszotta, amikor 2014-ben azt ígérte, hogy megnyitja a zuglói városházát a XIV. kerületiek előtt, és minden zuglói szabadon használhatja majd elődje, Papcsák Ferenc hivatali vécéjét. Egyik ígéretét sem váltotta valóra. Az embereket a zuglói városházán ma is beléptetőkapuk fogadják.

„Az első lépés, ahogy a programomban is szerepel, hogy nagyon sok álláskereső számára ingyenessé tesszük a budapesti tömegközlekedést. […] már az első nap ingyenessé fogjuk tenni az álláskeresők számára a budapesti közösségi közlekedést” – ígérte az ellenzék főpolgármester-jelöltje egy hónapja. Karácsony még egy ingyenjegyes vállalást tett, amikor azt mondta: „14 éves korig szintén ingyenessé tesszük a budapesti közösségi közlekedést, már az első nap megtesszük az első lépést, hogy a mostani hat évről emeljük hét évre az ingyenes tömegközlekedési lehetőségét.” Egyik ügyben sem történt semmilyen lépés a közgyűlés első napján, vagyis Karácsony ezekben is hazudott. Sőt arról sem tudni, hogy indított volna hatásvizsgálatot ezen két ígéretének pénzügyi vonzatát illetően. – Létrehozzuk a főkertészi pozíciót, és a főépítészi funkcióhoz hasonlóan a város természeti örökségét védő és a város zöld felületeit védő szakembert fogunk kinevezni már az első napon – jelentette be a választást megelőzően a szavak szintjén harcos környezetvédő politikus. Ehhez képest az alakuló ülésen a főkertészi pozíció nem került az előterjesztések közé, és azóta sem hallani róla semmi konkrétumot.

Díszpolgári cím Horthy Miklósnak

Posztumusz díszpolgári cím adományozását, és lovas szobor állítását javasolja a Mi Hazánk Mozgalom és a Horthy Miklós Társaság a kormányzó bevonulásának 100. évfordulóján. Novák Előd, a párt alelnöke a tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: Horthy Miklósnak, Magyarország utolsó kormányzójának munkásságát lehet kritizálni jobb- és baloldalról egyaránt, de a a nevével fémjelzett korszak 25 évét összehasonlítva a rendszerváltás elmúlt évtizedeivel a kormányzónak egyértelműen jár a szobor és díszpolgári cím.

– A Horthy-korszak kultuszminisztere, Klebelsberg Kunó már kapott szobrot Újbudán, de a kormányzó érdemeinek elismerése még várat magára. Ezért kezdeményezzük a posztumusz díszpolgári címert, valamint közadakozásból egy Horthy-lovasszobor felállítását a Gellért téren, az egykori szovjet megszállási emlékmű helyére– mondta Novák Előd, hangsúlyozva, hogy – nyomatékot adva szándékuknak – szombaton lovas és fáklyás menetet szerveznek a Szent Gellért térre, Budapest újra vörös rongyokba öltözött címmel. – Fehér lovas felvezetéssel indulunk az egykori Horthy Miklós úton a Gellért térre, a kormányzó bevonulási beszédének helyszínére – közölte a politikus.

Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság elnöke azt mondta, a civil szervezet azért csatlakozik a kezdeményezéshez, mert nem lehet nem támogatni. (G. D.)

magyarnemzet.hu